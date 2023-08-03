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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 17342 Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Марокко (жен)
1:0
Конец матча
Колумбия (жен)
0'
0:0
45' Не забитый пенальти
Ghizlane Chebbak
1:0
45' Гол
Anissa Lahmari
51' Желтая карточка
Manuela Vanegas
90' Желтая карточка
Ghizlane Chebbak
90'+12

Ход матча

45'
Ghizlane Chebbak
0:0
45'
Anissa Lahmari
(Sakina Ouzraoui)
1:0
51'
 
Manuela Vanegas
59'
 
Diana Ospina
Daniela Montoya
71'
Salma Amani
Anissa Lahmari
 
86'
Rosella Ayane
Ibtissam Jraidi
 
86'
 
Ivonne Chacon
Lorena Bedoya
90'
 
Marcela Restrepo
Carolina Arias
90'
Ghizlane Chebbak
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 313 Количество передач 499
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Khadija
Er-Rmichi
17
Hanane
Ait
El
Haj
5
Nesryne
El
Chad
3
Nouhaila
Benzina
2
Zineb
Redouani
19
Sakina
Ouzraoui
6
Elodie
Nakkach
7
Ghizlane
Chebbak
11
Fatima
Tagnaout
16
Anissa
Lahmari
9
Ibtissam
Jraidi
1
Catalina
Perez
17
Carolina
Arias
19
Jorelyn
Carabali
3
Daniela
Arias
2
Manuela
Vanegas
6
Daniela
Montoya
5
Lorena
Bedoya
18
Linda
Caicedo
10
Leicy
Santos
11
Catalina
Usme
9
Mayra
Ramirez
Марокко (жен)
Колумбия (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Марокко (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anissa Lahmari 1 0.33
Ibtissam Jraidi 1 0.33
Hanane Ait El Haj 0 0
Sakina Ouzraoui 0 0
Колумбия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Linda Caicedo 2 0.67
Manuela Vanegas 1 0.33
Catalina Usme 1 (1) 0.33
Leicy Santos 0 0

Карточки

Марокко (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ghizlane Chebbak 1 0
Nouhaila Benzina 1 0
Колумбия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Manuela Vanegas 2 0
Diana Ospina 1 0
Carolina Arias 1 0
Catalina Perez 1 0
Lorena Bedoya 1 0

Результаты матчей

Марокко (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Колумбия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Марокко (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Колумбия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
2
Марокко (жен)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Колумбия (жен)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Марокко (жен)
(17 матчей)
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 поражений
Южная Корея (жен) - Марокко (жен) 0:1 Германия (жен) - Марокко (жен) 6:0 Марокко (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Швейцария (жен) - Марокко (жен) 0:0
Италия (жен) - Марокко (жен) 0:0 Румыния (жен) - Марокко (жен) 1:0 Чехия (жен) - Марокко (жен) 2:0 Босния и Герцеговина (жен) - Марокко (жен) 0:2 Марокко (жен) - Словакия (жен) 3:0 Ирландия (жен) - Марокко (жен) 4:0 Канада (жен) - Марокко (жен) 4:0 Польша (жен) - Марокко (жен) 4:0 Марокко (жен) - Кот-д'Ивуар (жен) 0:0 Марокко (жен) - Гана (жен) 2:0 Испания (жен) - Марокко (жен) 3:0 Марокко (жен) - Tunisia W 6:3 Марокко (жен) - Tunisia W 2:1
Колумбия (жен)
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Германия (жен) - Колумбия (жен) 1:2 Колумбия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Китай (жен) 2:2 Колумбия (жен) - Панама (жен) 1:1
Панама (жен) - Колумбия (жен) 0:2 Италия (жен) - Колумбия (жен) 2:1 Франция (жен) - Колумбия (жен) 5:2 Колумбия (жен) - Мексика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 4:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 США (жен) - Колумбия (жен) 2:0 США (жен) - Колумбия (жен) 3:0 Колумбия (жен) - Венесуэла (жен) 0:0 Колумбия (жен) - Венесуэла (жен) 2:2

Результаты матчей

Марокко (жен)
Колумбия (жен)

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Марокко (жен)
Колумбия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия (жен)
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Марокко (жен)
 3 2 0 1 2 - 6 6
3.
Германия (жен)
 3 1 1 1 8 - 3 4
4.
Южная Корея (жен)
 3 0 1 2 1 - 4 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 4 (1)
Германия (жен) Попп Александра 4
Англия (жен) Джеймс Лорен 3 (3)
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Франция (жен) Диани Кадидиату 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
США (жен) Лавелле Роуз 2
Португалия (жен) Гомеш Диана 2
Весь список
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