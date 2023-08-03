Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

91' Ghizlane Chebbak создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Fatima Tagnaout выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Rosella Ayane выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Матч возобновится спорным мячом

85' Jorelyn Carabali на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Хорошая попытка от Fatima Tagnaout , был неплохой удар, но вратарь спас

82' Игра в одни ворота сейчас. Колумбия (жен) доминирует и владеет мячом

81' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Nouhaila Benzina выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

78' ШТАНГА! Гол почти забит, Mayra Ramirez нанесла удар, но мяч попал в штангу!

78' Nouhaila Benzina ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

78' Leicy Santos навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Diana Ospina выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Manuela Vanegas выиграл воздушное противоборство у Salma Amani.

74' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Catalina Usme создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Mayra Ramirez создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Daniela Arias нанес удар головой, но Khadija Er-Rmichi спокойно отбил мяч.

71' Anissa Lahmari получил травму и заменен. Salma Amani выходит на поле.

71' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Сегодняшная посещаемость составляет 17342 болельщиков

68' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Manuela Vanegas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Хорошо играет на выходе Catalina Perez - мяч в ее руках

66' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Матч возобновлен

65' Khadija Er-Rmichi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Leicy Santos навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Catalina Usme навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Хорошая попытка от Mayra Ramirez , был неплохой удар, но вратарь спас

61' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Пространство открывается для Daniela Arias , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

59' Хорошая попытка от Daniela Montoya , был неплохой удар, но вратарь спас

59' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Catalina Usme выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Матч возобновится спорным мячом

54' Zineb Redouani на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Матч возобновлен

52' Ibtissam Jraidi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Manuela Vanegas совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Nesryne El Chad нанес удар головой, но Catalina Perez спокойно отбил мяч.

48' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Mayra Ramirez на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.