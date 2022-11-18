  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Сборные
Тур: 1.
Оман
FIFA #75
 
Позже
Беларусь
FIFA #97
Прогнозы 60
Оман 26.7% (16)
X 33.3% (20)
Беларусь 40% (24)
Все прогнозы

История личных встреч

Оман
Беларусь

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
0:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Результаты последних матчей

Оман
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оман - Германия 0:1 Иордания - Оман 1:0 Ирак - Оман 1:1 Новая Зеландия - Оман 0:0
Непал - Оман 0:2 Оман - Китай 2:0 Вьетнам - Оман 0:1 Оман - Австралия 2:2 Саудовская Аравия - Оман 1:0 Тунис - Оман 2:1 Оман - Бахрейн 3:0 Оман - Катар 1:2 Ирак - Оман 1:1 Оман - Япония 0:1 Китай - Оман 1:1 Оман - Вьетнам 3:1 Австралия - Оман 3:1 Оман - Саудовская Аравия 0:1 Япония - Оман 0:1 Оман - Сомали 2:1
Беларусь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0
Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1 Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0 Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3 Чехия - Беларусь 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Бельгия - Беларусь 8:0 Беларусь - Эстония 4:2 Беларусь - Гондурас 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оман - Беларусь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2022, осталось 2 дня 6 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Оман 26.7% (16)
    X 33.3% (20)
    Беларусь 40% (24)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Оман - Беларусь онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Оман - Беларусь

    Исход игры
    Оман
    26.7% (16)
    Ничья
    33.3% (20)
    Беларусь
    40% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.48% (20)
    Меньше
    65.52% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    63.79% (37)
    Нет
    36.21% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.3% (17)
    1:2 Беларусь
    20% (12)
    1:0 Оман
    16.7% (10)
    0:1 Беларусь
    13.3% (8)
    2:1 Оман
    8.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
    0:2 Беларусь
    3.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Оман
    Беларусь
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     