Тур: 26. Стадион: Wuyuan River Stadium. Главный судья: Caiwei Liang
4:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолСержиньо Солер
2:0
18' ГолЦуль Петер
40' Undefined phrase: football_event_Ximing Pan
2:1
43' ПенальтиHuaze Gao
45' Undefined phrase: football_event_Тан Лонг
52' Желтая карточкаDaogang Yao
62' Желтая карточкаXiming Pan
3:1
64' ГолGuan He
4:1
66' ГолТан Лонг
90' Желтая карточкаShuaihang Feng
90'+4
Ход матча
9'
1:0
18'
2:0
40'
43'
2:1
45'
52'
62'
64'
3:1
65'
82'
83'
83'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
23
Yake
Wu
6
Guan
He
34
Yiran
He
31
Weihui
Rao
44
Цуль
Петер
20
Yufeng
Zhang
11
Erik
IV
29
Тан
Лонг
30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
21
Lin
Cui
11
Xuchen
Yao
14
Yunhua
Chen
25
Wei
Liao
22
Ren
Wei
20
Huaze
Gao
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
6 Guan HeЗащитник
- Защитник
-
34 Yiran HeЗащитник
- Защитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Erik IVНападающий
-
29 Тан ЛонгНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
5 Jie SunЗащитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
38 Ning Lu
-
39 Kaiyu Mao
-
27 Li Zhang II
-
25 Huapeng Wang
-
24 Zhiyu Yan
-
-
21 Qi Cui
-
15 Dilemet Tudi
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
16 Liu JingЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lin CuiЗащитник
-
11 Xuchen YaoПолузащитник
-
14 Yunhua ChenПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Wei LiaoНападающий
-
22 Ren WeiНападающий
-
20 Huaze GaoНападающий
- Запасные игроки
-
-
39 Shipeng Luo
-
42 Yunan Gao
-
29 Chenyu Yang
-
33 Yixuan Yang
-
45 Ziye Zhao
-
-
38 Wei Zhang2
-
19 Yuren Wei
-
43 Runnan Liu
-
Главный тренер: Jun Wang
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Хэбей Форчун
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
1.25
2.2
Среднее время на гол
72
40
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
0.75
Среднее время на гол
50
120
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.56
1.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сержиньо Солер
|9 (2)
|0.35
|Неграо Жуниор
|9 (1)
|0.35
|Тан Лонг
|7
|0.27
|Erik IV
|6
|0.23
|Jinxian Wang
|2
|0.08
|Чанчэн Чэн
|2
|0.08
|Цуль Петер
|1
|0.04
|Yufeng Zhang
|1
|0.04
|Окоре Жорес
|1
|0.04
|Н'Длову Дино
|1
|0.04
|Guan He
|1
|0.04
|Chengjian Liao
|0
|0
|Weihui Rao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|6 (1)
|0.23
|Huaze Gao
|2 (1)
|0.08
|Хайфэн Дин
|1
|0.04
|Yunhua Chen
|1
|0.04
|Xuchen Yao
|1
|0.04
|Wei Liao
|1
|0.04
|Ziye Zhao
|1
|0.04
|Lin Cui
|0
|0
|Tianyuan Xu
|0
|0
|Ren Wei
|0
|0
|Xintao Song
|0
|0
|Yunan Gao
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Weihui Rao
|4
|0
|Yufeng Zhang
|3
|0
|Jie Sun
|1
|1
|Guan He
|2
|0
|Pengfei Han
|2
|0
|Huapeng Wang
|2
|0
|Qi Cui
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Тан Лонг
|1
|0
|Jiakang Hui
|1
|0
|Н'Длову Дино
|1
|0
|Цуль Петер
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Zhiyun Zheng
|1
|0
|Erik IV
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Чанчэн Чэн
|1
|0
|Jinxian Wang
|1
|0
|Honglin Dong
|1
|0
|Kaiyu Mao
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Yiran He
|1
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junzhe Zhang
|5
|1
|Ximing Pan
|4
|0
|Tianyuan Xu
|4
|0
|Wei Zhang2
|1
|1
|Хайфэн Дин
|2
|0
|Daogang Yao
|2
|0
|Lin Cui
|2
|0
|Yaxiong Bao
|2
|0
|Haodong Luan
|2
|0
|Wang Jun
|1
|0
|Liu Jing
|1
|0
|Shipeng Luo
|1
|0
|Yunhua Chen
|1
|0
|Xuchen Yao
|1
|0
|Yunan Gao
|1
|0
|Ziye Zhao
|1
|0
|Haoyang Bi
|1
|0
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Хэбей Форчун
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
8
6
Чанчунь Ятай
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Хэбей Форчун
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
21% (3)
79% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
9
Волевые победы
8
38
Волевые поражения
18
2
Чанчунь Ятай
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Хэбей Форчун
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
9
38
Волевые поражения
26
8
Голы по времени матча
Забито
16
6
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
15 Не забивали 19
1
6%
1
17%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
4
25%
2
33%
31-45
4
25%
2
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
17
40
9 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 14
4
24%
6
15%
1-15
3
18%
5
13%
16-30
2
12%
8
20%
31-45
2
12%
6
15%
46-60
1
6%
9
23%
61-75
5
29%
29%
6
15%
76-90
Забито
22
7
10 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
17 Не забивали 21
2
9%
1
14%
1-15
6
27%
1
14%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
18%
1
14%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
4
18%
4
57%
76-90
Пропущено
17
39
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 25
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
0
0%
4
10%
1-15
1
6%
5
13%
16-30
4
24%
5
13%
31-45
3
18%
11
28%
46-60
4
24%
5
13%
61-75
5
29%
29%
9
23%
76-90
Забито
38
13
20 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 2
7 Не забивали 15
3
8%
2
15%
1-15
11
29%
1
8%
16-30
6
16%
2
15%
31-45
8
21%
3
23%
46-60
6
16%
0
0%
61-75
4
11%
5
38%
76-90
Пропущено
34
79
14 В 1-м тайме 33
20 Во 2-м тайме 46
9 Пропускали первыми 23
17 Не пропускали 25
4
12%
10
13%
1-15
4
12%
10
13%
16-30
6
18%
13
16%
31-45
5
15%
17
22%
46-60
5
15%
14
18%
61-75
10
29%
29%
15
19%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0
Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
Хэбей Форчун
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 18%
0:4
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:7
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
5:0
2 раза 14%
6:0
2 раза 14%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
7
1 раз 10%
0
9 раз 64%
1
5 раз 36%
Точный счет
0:0
5 раз 20%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
6:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
16 раз 64%
1
7 раз 28%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Чанчунь Ятай
Хэбей Форчун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
47
312
29
114
110
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
59
73
28
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
916
1015
223
322
124
223
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3:0
|26
|20
|2
|4
|73 - 22
|62
|2.
|Шаньдун Тайшань
|1:2
|26
|20
|2
|4
|61 - 21
|62
|3.
|Шанхай СИПГ
|25
|15
|4
|6
|41 - 18
|49
|4.
|Бэйцзин Гоань
|2:0
|26
|13
|7
|6
|44 - 35
|46
|5.
|Ченду Беттер Сити
|2:1
|26
|12
|9
|5
|35 - 26
|45
|6.
|Хэнань Цзянье
|25
|13
|4
|8
|43 - 26
|43
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|25
|11
|10
|4
|42 - 23
|43
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|26
|11
|9
|6
|32 - 26
|42
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|0:3
|26
|11
|7
|8
|36 - 32
|40
|10.
|Тянцзинь Тэда
|26
|11
|5
|10
|39 - 32
|38
|11.
|Чанчунь Ятай
|26
|8
|10
|8
|39 - 36
|34
|12.
|Далянь Ифан
|25
|8
|8
|9
|35 - 37
|32
|13.
|Шэньчжэнь
|25
|8
|3
|14
|26 - 47
|27
|14.
|Шицзячжуан
|25
|6
|9
|10
|32 - 39
|27
|15.
|Ухань Цзалл
|25
|6
|3
|16
|27 - 50
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|25
|3
|5
|17
|18 - 46
|14
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:2
|26
|3
|3
|20
|18 - 52
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|26
|1
|0
|25
|13 - 86
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|1:2
|12
|11
|1
|0
|31 - 4
|34
|2.
|Ухань Три Таунс
|3:0
|13
|10
|0
|3
|47 - 14
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Бэйцзин Гоань
|2:0
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|0:3
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|8.
|Далянь Ифан
|15
|6
|5
|4
|24 - 19
|23
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|11
|6
|3
|2
|18 - 8
|21
|10.
|Чанчунь Ятай
|16
|5
|5
|6
|19 - 17
|20
|11.
|Ченду Беттер Сити
|2:1
|11
|4
|6
|1
|21 - 13
|18
|12.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|2
|5
|20 - 13
|17
|13.
|Шэньчжэнь
|12
|4
|1
|7
|10 - 20
|13
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:2
|13
|2
|1
|10
|8 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3:0
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|1:2
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|2:1
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|5.
|Бэйцзин Гоань
|2:0
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|6.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|7.
|Шанхай СИПГ
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|8.
|Хэнань Цзянье
|12
|5
|3
|4
|16 - 11
|18
|9.
|Шицзячжуан
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|10.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|0:3
|13
|4
|4
|5
|8 - 16
|16
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Ухань Цзалл
|11
|3
|0
|8
|12 - 21
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|0:2
|13
|1
|2
|10
|10 - 24
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|1
|2
|10
|6 - 27
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|21 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|19 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|16 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|7