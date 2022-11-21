Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Chengjian Liao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Huaze Gao пробует нанести удар издали, но Yake Wu держит все под контролем

78' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

78' Хорошую попытку сделал Erik . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Цуль Петер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Jinxian Wang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Yufeng Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Сантиметры! Удар с лета нанес Цуль Петер , но попал в штангу!

74' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Wei Zhang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

71' Lin Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Яо Вейхуи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Г О О О О Л - Тан Лонг забивает с правой ноги!

66' Erik из команды Чанчунь Ятай своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Liu Jing получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Liu Jing на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Г О О О О О О Л - Guan He из команды Чанчунь Ятай с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

63' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Ximing Pan получил желтую карточку от судьи

62' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Хэбей Форчун пробьет пенальти!

59' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

58' Wei Liao выиграл воздушное противоборство у Яо Вейхуи.

57' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

57' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Erik создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Yufeng Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Матч возобновится спорным мячом

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Erik создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Daogang Yao получил желтую карточку от судьи

51' Матч возобновится спорным мячом

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Huaze Gao решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля