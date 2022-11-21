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Китай: Суперлига
2022

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Caiwei Liang
Чанчунь Ятай
4:1
Конец матча
Хэбей Форчун
0'
1:0
9' Гол
Сержиньо Солер
2:0
18' Гол
Цуль Петер
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Ximing Pan
2:1
43' Пенальти
Huaze Gao
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Тан Лонг
52' Желтая карточка
Daogang Yao
62' Желтая карточка
Ximing Pan
3:1
64' Гол
Guan He
4:1
66' Гол
Тан Лонг
90' Желтая карточка
Shuaihang Feng
90'+4

Ход матча

9'
Сержиньо Солер
(Цуль Петер)
1:0
18'
Цуль Петер
(Erik IV)
2:0
40'
 
Ximing Pan
43'
2:1
Huaze Gao
45'
Тан Лонг
 
52'
 
Daogang Yao
62'
 
Ximing Pan
64'
Guan He
(Цуль Петер)
3:1
65'
 
Wei Zhang2
Ren Wei
66'
Тан Лонг
(Erik IV)
4:1
82'
Чанчэн Чэн
Цуль Петер
 
82'
Shuaihang Feng
Сержиньо Солер
 
82'
Zhiyu Yan
Тан Лонг
 
83'
 
Yunan Gao
Yunhua Chen
83'
 
Ziye Zhao
Xuchen Yao
85'
Qi Cui
Yiran He
 
85'
Chengjian Liao
Yufeng Zhang
 
90'
Shuaihang Feng
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

23
Yake
Wu
6
Guan
He
4
Окоре
Жорес
34
Yiran
He
8
Jinxian
Wang
31
Weihui
Rao
44
Цуль
Петер
20
Yufeng
Zhang
10
Сержиньо
Солер
11
Erik
IV
29
Тан
Лонг
30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
6
Junzhe
Zhang
4
Ximing
Pan
21
Lin
Cui
11
Xuchen
Yao
14
Yunhua
Chen
8
Daogang
Yao
25
Wei
Liao
22
Ren
Wei
20
Huaze
Gao
Чанчунь Ятай
5-3-2
Хэбей Форчун
4-3-3

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Хэбей Форчун

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:7
С
3:0
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
0:1

Голы

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

1.25
2.2

Среднее время на гол

72
40

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.75

Среднее время на гол

50
120

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сержиньо Солер 9 (2) 0.35
Неграо Жуниор 9 (1) 0.35
Тан Лонг 7 0.27
Erik IV 6 0.23
Jinxian Wang 2 0.08
Чанчэн Чэн 2 0.08
Цуль Петер 1 0.04
Yufeng Zhang 1 0.04
Окоре Жорес 1 0.04
Н'Длову Дино 1 0.04
Guan He 1 0.04
Chengjian Liao 0 0
Weihui Rao 0 0
Qi Cui 0 0
Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 6 (1) 0.23
Huaze Gao 2 (1) 0.08
Хайфэн Дин 1 0.04
Yunhua Chen 1 0.04
Xuchen Yao 1 0.04
Wei Liao 1 0.04
Ziye Zhao 1 0.04
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Ren Wei 0 0
Xintao Song 0 0
Yunan Gao 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Weihui Rao 4 0
Yufeng Zhang 3 0
Jie Sun 1 1
Guan He 2 0
Pengfei Han 2 0
Huapeng Wang 2 0
Qi Cui 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Тан Лонг 1 0
Jiakang Hui 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Цуль Петер 1 0
Chengjian Liao 1 0
Zhiyun Zheng 1 0
Erik IV 1 0
Li Zhang II 1 0
Чанчэн Чэн 1 0
Jinxian Wang 1 0
Honglin Dong 1 0
Kaiyu Mao 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Yiran He 1 0
Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junzhe Zhang 5 1
Ximing Pan 4 0
Tianyuan Xu 4 0
Wei Zhang2 1 1
Хайфэн Дин 2 0
Daogang Yao 2 0
Lin Cui 2 0
Yaxiong Bao 2 0
Haodong Luan 2 0
Wang Jun 1 0
Liu Jing 1 0
Shipeng Luo 1 0
Yunhua Chen 1 0
Xuchen Yao 1 0
Yunan Gao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Хэбей Форчун
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

8
6
Чанчунь Ятай
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Хэбей Форчун
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
21% (3)
79% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
9

Волевые победы

8
38

Волевые поражения

18
2
Чанчунь Ятай
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Хэбей Форчун
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

9
38

Волевые поражения

26
8

Голы по времени матча

Забито

16
6
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
15 Не забивали 19
1
6%
1
17%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
4
25%
2
33%
31-45
4
25%
2
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

17
40
9 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 14
4
24%
6
15%
1-15
3
18%
5
13%
16-30
2
12%
8
20%
31-45
2
12%
6
15%
46-60
1
6%
9
23%
61-75
5
29%
29%
6
15%
76-90

Забито

22
7
10 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
17 Не забивали 21
2
9%
1
14%
1-15
6
27%
1
14%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
18%
1
14%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
4
18%
4
57%
76-90

Пропущено

17
39
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 25
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
0
0%
4
10%
1-15
1
6%
5
13%
16-30
4
24%
5
13%
31-45
3
18%
11
28%
46-60
4
24%
5
13%
61-75
5
29%
29%
9
23%
76-90

Забито

38
13
20 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 2
7 Не забивали 15
3
8%
2
15%
1-15
11
29%
1
8%
16-30
6
16%
2
15%
31-45
8
21%
3
23%
46-60
6
16%
0
0%
61-75
4
11%
5
38%
76-90

Пропущено

34
79
14 В 1-м тайме 33
20 Во 2-м тайме 46
9 Пропускали первыми 23
17 Не пропускали 25
4
12%
10
13%
1-15
4
12%
10
13%
16-30
6
18%
13
16%
31-45
5
15%
17
22%
46-60
5
15%
14
18%
61-75
10
29%
29%
15
19%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0
Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
Хэбей Форчун

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 18%
0:4
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:7
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
5:0
2 раза 14%
6:0
2 раза 14%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
7
1 раз 10%
0
9 раз 64%
1
5 раз 36%

Точный счет

0:0
5 раз 20%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
6:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
16 раз 64%
1
7 раз 28%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Чанчунь Ятай
Хэбей Форчун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
4
7
3
12
1.5
2
9
1
14
2.5
1
10
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
9
7
3
1.5
2
8
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
9
16
10
15
1.5
2
23
3
22
2.5
1
24
2
23
3.5
1
24
4.5
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3:0 26 20 2 4 73 - 22 62
2. Шаньдун Тайшань 1:2 26 20 2 4 61 - 21 62
3. Шанхай СИПГ 25 15 4 6 41 - 18 49
4. Бэйцзин Гоань 2:0 26 13 7 6 44 - 35 46
5. Ченду Беттер Сити 2:1 26 12 9 5 35 - 26 45
6. Хэнань Цзянье 25 13 4 8 43 - 26 43
7. Чжэцзян Профессионал 25 11 10 4 42 - 23 43
8. Шанхай Шеньхуа 26 11 9 6 32 - 26 42
9. Мэйчжоу Хакка 0:3 26 11 7 8 36 - 32 40
10. Тянцзинь Тэда 26 11 5 10 39 - 32 38
11. Чанчунь Ятай 26 8 10 8 39 - 36 34
12. Далянь Ифан 25 8 8 9 35 - 37 32
13. Шэньчжэнь 25 8 3 14 26 - 47 27
14. Шицзячжуан 25 6 9 10 32 - 39 27
15. Ухань Цзалл 25 6 3 16 27 - 50 21
16. Гуанчжоу Эвергранд 25 3 5 17 18 - 46 14
17. Гуанчжоу Фули 0:2 26 3 3 20 18 - 52 12
18. Хэбей Форчун 26 1 0 25 13 - 86 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 1:2 12 11 1 0 31 - 4 34
2. Ухань Три Таунс 3:0 13 10 0 3 47 - 14 30
3. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
4. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
5. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
6. Бэйцзин Гоань 2:0 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Мэйчжоу Хакка 0:3 13 7 3 3 28 - 16 24
8. Далянь Ифан 15 6 5 4 24 - 19 23
9. Чжэцзян Профессионал 11 6 3 2 18 - 8 21
10. Чанчунь Ятай 16 5 5 6 19 - 17 20
11. Ченду Беттер Сити 2:1 11 4 6 1 21 - 13 18
12. Тянцзинь Тэда 12 5 2 5 20 - 13 17
13. Шэньчжэнь 12 4 1 7 10 - 20 13
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 0:2 13 2 1 10 8 - 28 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3:0 13 10 2 1 26 - 8 32
2. Шаньдун Тайшань 1:2 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 2:1 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 14 5 7 2 24 - 15 22
5. Бэйцзин Гоань 2:0 12 6 3 3 20 - 19 21
6. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
7. Шанхай СИПГ 11 6 2 3 17 - 11 20
8. Хэнань Цзянье 12 5 3 4 16 - 11 18
9. Шицзячжуан 14 5 3 6 25 - 28 18
10. Шанхай Шеньхуа 13 4 5 4 17 - 17 17
11. Мэйчжоу Хакка 0:3 13 4 4 5 8 - 16 16
12. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 10 2 3 5 11 - 18 9
15. Ухань Цзалл 11 3 0 8 12 - 21 9
16. Гуанчжоу Фули 0:2 13 1 2 10 10 - 24 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 13 1 2 10 6 - 27 5
18. Хэбей Форчун 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 21 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 19 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 16 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (9)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 7
Весь список
  • Фол, нарушение
    92'
    Назначен штрафной. Пострадал Daogang Yao, его свалил Shuaihang Feng.
  • 92'
    Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Qi Cui выиграл воздушное противоборство у Wei Zhang.
  • Желтая карточка
    92'
    Shuaihang Feng получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
  • 91'
    Erik выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
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    • 86'
      Junzhe Zhang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      86'
      Chengjian Liao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 85'
      Контроль мяча: Чанчунь Ятай: 68%, Хэбей Форчун: 32%.
    • 85'
      Тактическая замена. Yufeng Zhang уходит с поля и его заменяет Chengjian Liao
    • 85'
      Тактическая замена. Yiran He уходит с поля и его заменяет Qi Cui
    • 84'
      Ximing Pan ослабляет давление, выбив мяч.
    • 83'
      Ximing Pan из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Тактическая замена. Xuchen Yao уходит с поля и его заменяет Ziye Zhao
    • 83'
      Тактическая замена. Yunhua Chen уходит с поля и его заменяет Yunan Gao
    • Фол, нарушение
      83'
      Судья сигнализирует, что Junzhe Zhang из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Чанчэн Чэн
    • 82'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 82'
      Тактическая замена. Тан Лонг уходит с поля и его заменяет Zhiyu Yan
    • 82'
      Тактическая замена. Сержиньо Солер уходит с поля и его заменяет Shuaihang Feng
    • 82'
      Тактическая замена. Цуль Петер уходит с поля и его заменяет Чанчэн Чэн
    • 81'
      Чанчунь Ятай пытается что-то создать.
    • 80'
      Контроль мяча: Чанчунь Ятай: 67%, Хэбей Форчун: 33%.
    • Фол, нарушение
      80'
      Цуль Петер из команды Чанчунь Ятай фолит на Liu Jing, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 79'
      Huaze Gao пробует нанести удар издали, но Yake Wu держит все под контролем
    • 78'
      Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе
    • 78'
      Junzhe Zhang успешно блокирует удар.
    • 78'
      Цуль Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 78'
      Хорошую попытку сделал Erik. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 78'
      Цуль Петер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 78'
      Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 78'
      Guan He из команды Чанчунь Ятай перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 77'
      Jinxian Wang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 77'
      Yaxiong Bao из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      77'
      Yufeng Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 76'
      Liu Jing ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      Контроль мяча: Чанчунь Ятай: 67%, Хэбей Форчун: 33%.
    • Фол, нарушение
      75'
      Судья сигнализирует, что Jinxian Wang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Wei Liao
    • 75'
      Сантиметры! Удар с лета нанес Цуль Петер, но попал в штангу!
    • 74'
      Junzhe Zhang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      74'
      Daogang Yao из команды Хэбей Форчун заходит слишком далеко, он валит Цуль Петер.
    • 74'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 73'
      Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
    • 73'
      Wei Zhang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 72'
      Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 71'
      Yake Wu взял и забрал мяч на выходе
    • 71'
      Wei Zhang из команды Хэбей Форчун наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 71'
      Liu Jing из команды Хэбей Форчун своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 71'
      Lin Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Окоре Жорес из команды Чанчунь Ятай перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Контроль мяча: Чанчунь Ятай: 70%, Хэбей Форчун: 30%.
    • 70'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 69'
      Jinxian Wang из команды Чанчунь Ятай перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 69'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 69'
      Яо Вейхуи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      68'
      Huaze Gao из команды Хэбей Форчун заходит слишком далеко, он валит Jinxian Wang.
    • Травма, повреждение
      67'
      Liu Jing возвращается на поле.
    • 67'
      Jinxian Wang сделал ключевой пас для гола!
    • 66'
      Erik сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      66'
      Г О О О О Л - Тан Лонг забивает с правой ноги!
    • 66'
      Erik из команды Чанчунь Ятай своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      66'
      Wei Zhang из команды Хэбей Форчун заходит слишком далеко, он валит Окоре Жорес.
    • 66'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      66'
      Ох, нехорошо это выглядит. Liu Jing получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 65'
      Тактическая замена. Ren Wei уходит с поля и его заменяет Wei Zhang
    • Травма, повреждение
      65'
      Liu Jing на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 65'
      Контроль мяча: Чанчунь Ятай: 71%, Хэбей Форчун: 29%.
    • 65'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 64'
      Цуль Петер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      64'
      Г О О О О О О Л - Guan He из команды Чанчунь Ятай с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 64'
      Цуль Петер из команды Чанчунь Ятай своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      63'
      Daogang Yao из команды Хэбей Форчун заходит слишком далеко, он валит Erik.
    • 63'
      Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 63'
      Yaxiong Bao из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      62'
      Ximing Pan получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      62'
      Судья сигнализирует, что Ximing Pan из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Erik
    • 62'
      Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 61'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 60'
      Окоре Жорес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Контроль мяча: Чанчунь Ятай: 72%, Хэбей Форчун: 28%.
    • 60'
      Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
    • 60'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Хэбей Форчун пробьет пенальти!
    • 59'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 59'
      Шанс! Junzhe Zhang из команды Хэбей Форчун пробил головой, но мимо
    • Угловой
      58'
      Huaze Gao из команды Хэбей Форчун подал угловой справа.
    • 58'
      Yiran He из команды Чанчунь Ятай перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Wei Liao выиграл воздушное противоборство у Яо Вейхуи.
    • 57'
      Yake Wu взял и забрал мяч на выходе
    • 57'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 56'
      Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
    • 55'
      Контроль мяча: Чанчунь Ятай: 75%, Хэбей Форчун: 25%.
    • Фол, нарушение
      55'
      Yiran He наказан за толчок Ren Wei
    • 55'
      Liu Jing ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Erik создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 54'
      Yufeng Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 53'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 53'
      Junzhe Zhang успешно блокирует удар.
    • 53'
      Цуль Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 53'
      Erik создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Желтая карточка
      52'
      Daogang Yao получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      52'
      Судья сигнализирует, что Daogang Yao из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Yufeng Zhang
    • 52'
      Окоре Жорес из команды Чанчунь Ятай перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 50'
      Контроль мяча: Чанчунь Ятай: 74%, Хэбей Форчун: 26%.
    • 50'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 50'
      Ximing Pan ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      49'
      Yufeng Zhang наказан за толчок Xuchen Yao
    • 49'
      Junzhe Zhang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Junzhe Zhang ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 48'
      Junzhe Zhang ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Yufeng Zhang из команды Чанчунь Ятай своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
    • 47'
      Huaze Gao решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Фол, нарушение
      47'
      Цуль Петер наказан за толчок Ren Wei
    • 46'
      Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuyuan River Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Чанчунь Ятай 4:1 Хэбей Форчун онлайн

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