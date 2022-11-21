Тур: 26. Стадион: Haikou Mission Hills Football Training Base. Главный судья: Jianxin Du
2:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолTaoyu Piao
2:0
3' ГолTaoyu Piao
27' Желтая карточкаBaojie Zhu
2:1
32' ГолXu Yang I
51' Желтая карточкаXu Yang I
3:1
66' ГолYinong Tian
68' Желтая карточкаLu Zhang I
89' Желтая карточкаБерич Роберт
90' Желтая карточкаJianrong Zhu
90'+9
Ход матча
3'
3'
2:0
27'
33'
51'
55'
66'
3:1
67'
68'
89'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
26
Jiamin
Xu
33
Yue
Song
24
Taoyu
Piao
38
Мерида
Фран
31
Yinong
Tian
30
Qiuming
Wang
18
Фарлей
Роса
1
Zhen
Ma
24
Yougang
Xu
22
Yangyang
Jin
38
Jiabao
Wen
36
Ruofan
Liu
33
Haijian
Wang
37
Shilin
Sun
12
У
Си
20
Ханчао
Ю
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Yue SongЗащитник
- Защитник
-
24 Taoyu PiaoПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
18 Фарлей РосаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
-
20 Jianan WangЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Zihao Yang
-
11 Weijun Xie
-
27 Wei Zhang I
-
-
17 Zheng Zhou
-
40 Yan Shi
-
Главный тренер: Genwei Yu
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
-
24 Yougang XuЗащитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
- Защитник
-
38 Jiabao WenЗащитник
-
36 Ruofan LiuПолузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
12 У СиПолузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Чэн ЦзэнВратарь
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
-
27 Jianrong ZhuНападающий
-
30 Longhai He
-
-
-
39 Zhen Cong
-
18 Denny Wang
-
29 Junchen Zhou
-
34 Zexiang Yang
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Тянцзинь Тэда
Шанхай Шеньхуа
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
29 матчей
24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
20.7%
51.7%
27.6%
6 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
0.93
1.14
Среднее время на гол
96
78
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.29
1.4
Среднее время на гол
70
64
Всего голов
32
37
Голов в среднем за матч
1.1
1.28
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
81
70
Бомбардиры внутри турнира
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|7
|0.27
|Берич Роберт
|5 (1)
|0.19
|Weijun Xie
|4
|0.15
|Qiuming Wang
|3
|0.12
|Мерида Фран
|3 (1)
|0.12
|Taoyu Piao
|3
|0.12
|Фарлей Роса
|2
|0.08
|Yuanjie Su
|2
|0.08
|Tong Zhou
|2
|0.08
|Zhenghao Wang
|2
|0.08
|Yinong Tian
|1
|0.04
|Yan Shi
|1
|0.04
|Радонич Деян
|1
|0.04
|Eder Lima II
|1
|0.04
|Yingjie Zhao
|1
|0.04
|Jiarun Gao
|1
|0.04
|Давид Андухар
|1
|0.04
|Jianan Wang
|0
|0
|Wei Zhang I
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jianrong Zhu
|7
|0.27
|Бассогог Кристиан
|5 (3)
|0.19
|Xu Yang I
|4
|0.15
|Ханчао Ю
|4
|0.15
|Цао Юньдин
|3
|0.12
|Haijian Wang
|2
|0.08
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.08
|Ruofan Liu
|1
|0.04
|Jinhao Bi
|1
|0.04
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.04
|У Си
|1 (1)
|0.04
|Н'Думбу Александр
|1
|0.04
|Jiajun Bai
|0
|0
|Baojie Zhu
|0
|0
|Lu Zhang I
|0
|0
|Jiabao Wen
|0
|0
|Shenglong Jiang
|0
|0
Карточки
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Qiuming Wang
|6
|0
|Zhenghao Wang
|4
|0
|Yan Shi
|2
|1
|Мерида Фран
|3
|0
|Jiamin Xu
|3
|0
|Yuanjie Su
|3
|0
|Yinong Tian
|3
|0
|Ба Дунь
|3
|0
|Давид Андухар
|3
|0
|Берич Роберт
|2
|0
|Jingqi Fang
|2
|0
|Jiarun Gao
|2
|0
|Yue Song
|2
|0
|Wei Zhang I
|0
|1
|Fan Yang1
|0
|1
|Радонич Деян
|1
|0
|Фарлей Роса
|1
|0
|Yingjie Zhao
|1
|0
|Weijun Xie
|1
|0
|Genwei Yu
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haijian Wang
|5
|0
|Shenglong Jiang
|4
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|1
|Н'Думбу Александр
|3
|0
|Baojie Zhu
|3
|0
|Sheng Qin
|3
|0
|Jianrong Zhu
|3
|0
|Xu Yang I
|3
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Zhen Ma
|3
|0
|Ханчао Ю
|2
|0
|Jiajun Bai
|2
|0
|Yunqiu Li
|2
|0
|У Си
|2
|0
|Yangyang Jin
|2
|0
|Lu Zhang I
|2
|0
|Yougang Xu
|2
|0
|Jiabao Wen
|2
|0
|Zexiang Yang
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Боланьос Миллер
|1
|0
|Shilin Sun
|1
|0
|Junchen Zhou
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Шанхай Шеньхуа
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
7
9
Тянцзинь Тэда
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Шанхай Шеньхуа
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
17
15
Тянцзинь Тэда
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Шанхай Шеньхуа
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
24
24
Голы по времени матча
Забито
23
17
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
4
17%
2
12%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
6
26%
4
24%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
4
17%
4
24%
76-90
Пропущено
11
18
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
4
22%
46-60
5
45%
4
22%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Забито
21
16
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
3
19%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
6
29%
3
19%
46-60
2
10%
6
38%
61-75
5
24%
3
19%
76-90
Пропущено
19
8
14 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
5
26%
2
25%
1-15
8
42%
0
0%
16-30
1
5%
1
13%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
3
16%
3
38%
76-90
Забито
44
33
17 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 15
7 Не забивали 5
6
14%
2
6%
1-15
6
14%
5
15%
16-30
5
11%
5
15%
31-45
12
27%
7
21%
46-60
6
14%
7
21%
61-75
9
20%
7
21%
76-90
Пропущено
30
26
16 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 15
5
17%
4
15%
1-15
9
30%
4
15%
16-30
2
7%
1
4%
31-45
5
17%
5
19%
46-60
6
20%
5
19%
61-75
3
10%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1
Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0
Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 42%
2
9 раз 35%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тянцзинь Тэда
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
112
57
49
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
103
59
67
311
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
215
1016
1016
620
125
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3:0
|26
|20
|2
|4
|73 - 22
|62
|2.
|Шаньдун Тайшань
|1:2
|26
|20
|2
|4
|61 - 21
|62
|3.
|Шанхай СИПГ
|25
|15
|4
|6
|41 - 18
|49
|4.
|Бэйцзин Гоань
|2:0
|26
|13
|7
|6
|44 - 35
|46
|5.
|Ченду Беттер Сити
|2:1
|26
|12
|9
|5
|35 - 26
|45
|6.
|Хэнань Цзянье
|25
|13
|4
|8
|43 - 26
|43
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|25
|11
|10
|4
|42 - 23
|43
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|26
|11
|9
|6
|32 - 26
|42
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|0:3
|26
|11
|7
|8
|36 - 32
|40
|10.
|Тянцзинь Тэда
|26
|11
|5
|10
|39 - 32
|38
|11.
|Чанчунь Ятай
|26
|8
|10
|8
|39 - 36
|34
|12.
|Далянь Ифан
|25
|8
|8
|9
|35 - 37
|32
|13.
|Шэньчжэнь
|25
|8
|3
|14
|26 - 47
|27
|14.
|Шицзячжуан
|25
|6
|9
|10
|32 - 39
|27
|15.
|Ухань Цзалл
|25
|6
|3
|16
|27 - 50
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|25
|3
|5
|17
|18 - 46
|14
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:2
|26
|3
|3
|20
|18 - 52
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|26
|1
|0
|25
|13 - 86
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|1:2
|12
|11
|1
|0
|31 - 4
|34
|2.
|Ухань Три Таунс
|3:0
|13
|10
|0
|3
|47 - 14
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Бэйцзин Гоань
|2:0
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|0:3
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|8.
|Далянь Ифан
|15
|6
|5
|4
|24 - 19
|23
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|11
|6
|3
|2
|18 - 8
|21
|10.
|Чанчунь Ятай
|16
|5
|5
|6
|19 - 17
|20
|11.
|Ченду Беттер Сити
|2:1
|11
|4
|6
|1
|21 - 13
|18
|12.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|2
|5
|20 - 13
|17
|13.
|Шэньчжэнь
|12
|4
|1
|7
|10 - 20
|13
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:2
|13
|2
|1
|10
|8 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3:0
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|1:2
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|2:1
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|5.
|Бэйцзин Гоань
|2:0
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|6.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|7.
|Шанхай СИПГ
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|8.
|Хэнань Цзянье
|12
|5
|3
|4
|16 - 11
|18
|9.
|Шицзячжуан
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|10.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|0:3
|13
|4
|4
|5
|8 - 16
|16
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Ухань Цзалл
|11
|3
|0
|8
|12 - 21
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|0:2
|13
|1
|2
|10
|10 - 24
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|1
|2
|10
|6 - 27
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|21 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|19 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|16 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4