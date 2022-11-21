Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Лу Жанг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Zhenghao Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Рефери не любит споров - именно за это Берич Роберт сейчас получил желтую

89' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе

85' Рефери не любит споров - именно за это Jingui Wu сейчас получил желтую

84' Zhenghao Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Jianrong Zhu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Weijun Xie получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Weijun Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Лу Жанг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

71' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

71' Янг Ксу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Yan Shi не смог попасть в створ ударом издали

68' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Qiuming Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе

65' Yougang Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Haijian Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Yan Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Матч возобновится спорным мячом

62' Qiuming Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Давид Андухар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Shilin Sun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Берич Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Yingjie Zhao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Матч возобновится спорным мячом

58' Weijun Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Ханчао Ю пробует нанести удар издали, но Jiamin Xu держит все под контролем

57' Shilin Sun навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Shenglong Jiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Матч возобновится спорным мячом

54' Ох, нехорошо это выглядит. Фарлей Роса получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Фарлей Роса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Давид Андухар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Матч возобновлен

52' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

52' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

51' Янг Ксу получает желтую карточку за неспортивное поведение

51' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Давид Андухар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе

46' Yougang Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника