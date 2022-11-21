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Китай: Суперлига
2022

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Jianxin Du
Тянцзинь Тэда
2:1
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
1:0
3' Гол
Taoyu Piao
2:0
3' Гол
Taoyu Piao
27' Желтая карточка
Baojie Zhu
2:1
32' Гол
Xu Yang I
51' Желтая карточка
Xu Yang I
3:1
66' Гол
Yinong Tian
68' Желтая карточка
Lu Zhang I
89' Желтая карточка
Берич Роберт
90' Желтая карточка
Jianrong Zhu
90'+9

Ход матча

3'
Taoyu Piao
(Qiuming Wang, Qiuming Wang, Qiuming Wang, Qiuming Wang)
1:0
3'
Taoyu Piao
2:0
27'
 
Baojie Zhu
32'
2:1
Xu Yang I
(Ханчао Ю)
33'
Weijun Xie
Taoyu Piao
 
51'
 
Xu Yang I
55'
Yingjie Zhao
Мерида Фран
 
55'
Yan Shi
Фарлей Роса
 
66'
Yinong Tian
(Берич Роберт)
3:1
67'
 
Jianrong Zhu
Yougang Xu
67'
 
Lu Zhang I
Ruofan Liu
68'
 
Lu Zhang I
75'
 
Junchen Zhou
Shilin Sun
83'
Jianan Wang
Weijun Xie
 
89'
Берич Роберт
 
90'
 
Jianrong Zhu

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 5
  • 14 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

26
Jiamin
Xu
4
Fan
Yang1
2
Давид
Андухар
33
Yue
Song
3
Zhenghao
Wang
24
Taoyu
Piao
38
Мерида
Фран
31
Yinong
Tian
30
Qiuming
Wang
18
Фарлей
Роса
9
Берич
Роберт
1
Zhen
Ma
24
Yougang
Xu
22
Yangyang
Jin
4
Shenglong
Jiang
38
Jiabao
Wen
36
Ruofan
Liu
33
Haijian
Wang
37
Shilin
Sun
12
У
Си
20
Ханчао
Ю
9
Xu
Yang
I
Тянцзинь Тэда
4-5-1
Шанхай Шеньхуа
4-5-1

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Шанхай Шеньхуа

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

29 матчей

24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

20.7%
51.7%
27.6%
6 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
0:3
К
1:3
С
1:1
С
2:4
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
1:3
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:5
С
1:0
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
0:2
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
0:0

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

0.93
1.14

Среднее время на гол

96
78

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.29
1.4

Среднее время на гол

70
64

Всего голов

32
37

Голов в среднем за матч

1.1
1.28

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

81
70

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 7 0.27
Берич Роберт 5 (1) 0.19
Weijun Xie 4 0.15
Qiuming Wang 3 0.12
Мерида Фран 3 (1) 0.12
Taoyu Piao 3 0.12
Фарлей Роса 2 0.08
Yuanjie Su 2 0.08
Tong Zhou 2 0.08
Zhenghao Wang 2 0.08
Yinong Tian 1 0.04
Yan Shi 1 0.04
Радонич Деян 1 0.04
Eder Lima II 1 0.04
Yingjie Zhao 1 0.04
Jiarun Gao 1 0.04
Давид Андухар 1 0.04
Jianan Wang 0 0
Wei Zhang I 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 7 0.27
Бассогог Кристиан 5 (3) 0.19
Xu Yang I 4 0.15
Ханчао Ю 4 0.15
Цао Юньдин 3 0.12
Haijian Wang 2 0.08
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.08
Ruofan Liu 1 0.04
Jinhao Bi 1 0.04
Синьли Пэн 1 (1) 0.04
У Си 1 (1) 0.04
Н'Думбу Александр 1 0.04
Jiajun Bai 0 0
Baojie Zhu 0 0
Lu Zhang I 0 0
Jiabao Wen 0 0
Shenglong Jiang 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Qiuming Wang 6 0
Zhenghao Wang 4 0
Yan Shi 2 1
Мерида Фран 3 0
Jiamin Xu 3 0
Yuanjie Su 3 0
Yinong Tian 3 0
Ба Дунь 3 0
Давид Андухар 3 0
Берич Роберт 2 0
Jingqi Fang 2 0
Jiarun Gao 2 0
Yue Song 2 0
Wei Zhang I 0 1
Fan Yang1 0 1
Радонич Деян 1 0
Фарлей Роса 1 0
Yingjie Zhao 1 0
Weijun Xie 1 0
Genwei Yu 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 5 0
Shenglong Jiang 4 0
Aidi Fulang Xisi 2 1
Н'Думбу Александр 3 0
Baojie Zhu 3 0
Sheng Qin 3 0
Jianrong Zhu 3 0
Xu Yang I 3 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Zhen Ma 3 0
Ханчао Ю 2 0
Jiajun Bai 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Yangyang Jin 2 0
Lu Zhang I 2 0
Yougang Xu 2 0
Jiabao Wen 2 0
Zexiang Yang 0 1
Синьли Пэн 1 0
Боланьос Миллер 1 0
Shilin Sun 1 0
Junchen Zhou 1 0
Denny Wang 1 0

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Шанхай Шеньхуа
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

7
9
Тянцзинь Тэда
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Шанхай Шеньхуа
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

17
15
Тянцзинь Тэда
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Шанхай Шеньхуа
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

24
24

Голы по времени матча

Забито

23
17
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
4
17%
2
12%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
6
26%
4
24%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
4
17%
4
24%
76-90

Пропущено

11
18
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
4
22%
46-60
5
45%
4
22%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Забито

21
16
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
3
19%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
6
29%
3
19%
46-60
2
10%
6
38%
61-75
5
24%
3
19%
76-90

Пропущено

19
8
14 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
5
26%
2
25%
1-15
8
42%
0
0%
16-30
1
5%
1
13%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
3
16%
3
38%
76-90

Забито

44
33
17 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 15
7 Не забивали 5
6
14%
2
6%
1-15
6
14%
5
15%
16-30
5
11%
5
15%
31-45
12
27%
7
21%
46-60
6
14%
7
21%
61-75
9
20%
7
21%
76-90

Пропущено

30
26
16 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 15
5
17%
4
15%
1-15
9
30%
4
15%
16-30
2
7%
1
4%
31-45
5
17%
5
19%
46-60
6
20%
5
19%
61-75
3
10%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1
Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0
Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 42%
2
9 раз 35%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Тянцзинь Тэда
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
2
5
7
1.5
4
9
3
9
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
3
5
9
1.5
6
7
3
11
2.5
1
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
21
5
10
16
1.5
10
16
6
20
2.5
1
25
2
24
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3:0 26 20 2 4 73 - 22 62
2. Шаньдун Тайшань 1:2 26 20 2 4 61 - 21 62
3. Шанхай СИПГ 25 15 4 6 41 - 18 49
4. Бэйцзин Гоань 2:0 26 13 7 6 44 - 35 46
5. Ченду Беттер Сити 2:1 26 12 9 5 35 - 26 45
6. Хэнань Цзянье 25 13 4 8 43 - 26 43
7. Чжэцзян Профессионал 25 11 10 4 42 - 23 43
8. Шанхай Шеньхуа 26 11 9 6 32 - 26 42
9. Мэйчжоу Хакка 0:3 26 11 7 8 36 - 32 40
10. Тянцзинь Тэда 26 11 5 10 39 - 32 38
11. Чанчунь Ятай 26 8 10 8 39 - 36 34
12. Далянь Ифан 25 8 8 9 35 - 37 32
13. Шэньчжэнь 25 8 3 14 26 - 47 27
14. Шицзячжуан 25 6 9 10 32 - 39 27
15. Ухань Цзалл 25 6 3 16 27 - 50 21
16. Гуанчжоу Эвергранд 25 3 5 17 18 - 46 14
17. Гуанчжоу Фули 0:2 26 3 3 20 18 - 52 12
18. Хэбей Форчун 26 1 0 25 13 - 86 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 1:2 12 11 1 0 31 - 4 34
2. Ухань Три Таунс 3:0 13 10 0 3 47 - 14 30
3. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
4. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
5. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
6. Бэйцзин Гоань 2:0 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Мэйчжоу Хакка 0:3 13 7 3 3 28 - 16 24
8. Далянь Ифан 15 6 5 4 24 - 19 23
9. Чжэцзян Профессионал 11 6 3 2 18 - 8 21
10. Чанчунь Ятай 16 5 5 6 19 - 17 20
11. Ченду Беттер Сити 2:1 11 4 6 1 21 - 13 18
12. Тянцзинь Тэда 12 5 2 5 20 - 13 17
13. Шэньчжэнь 12 4 1 7 10 - 20 13
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 0:2 13 2 1 10 8 - 28 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3:0 13 10 2 1 26 - 8 32
2. Шаньдун Тайшань 1:2 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 2:1 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 14 5 7 2 24 - 15 22
5. Бэйцзин Гоань 2:0 12 6 3 3 20 - 19 21
6. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
7. Шанхай СИПГ 11 6 2 3 17 - 11 20
8. Хэнань Цзянье 12 5 3 4 16 - 11 18
9. Шицзячжуан 14 5 3 6 25 - 28 18
10. Шанхай Шеньхуа 13 4 5 4 17 - 17 17
11. Мэйчжоу Хакка 0:3 13 4 4 5 8 - 16 16
12. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 10 2 3 5 11 - 18 9
15. Ухань Цзалл 11 3 0 8 12 - 21 9
16. Гуанчжоу Фули 0:2 13 1 2 10 10 - 24 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 13 1 2 10 6 - 27 5
18. Хэбей Форчун 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 21 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 19 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 16 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (9)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Весь список
  • 97'
    Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    96'
    Yinong Tian на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 96'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    95'
    Jianrong Zhu получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    95'
    Безумный фол. Jianrong Zhu грубо играет против соперника. Пострадал Yinong Tian
  • 95'
    Шанхай Шеньхуа пытается что-то создать.
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    Где смотреть матч Тянцзинь Тэда 2:1 Шанхай Шеньхуа онлайн

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