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Китай: Суперлига
2022

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Wei Zhen
Гуанчжоу Фули
0:2
Второй тайм: 72'
Бэйцзин Гоань
0'
0:1
4' Гол
Жанг Юнинг
0:2
24' Гол
Кан Сан-У
26' Желтая карточка
Мяо Тан
55' Красная карточка
Дабао Юй
62' Undefined phrase: football_event_
Mohemati Naibijiang
66' Желтая карточка
Tixiang Li

Ход матча

4'
0:1
Жанг Юнинг
(Кан Сан-У)
24'
0:2
Кан Сан-У
(Gang Wang)
26'
Мяо Тан
 
46'
Jinliang Zhang
Йи Тенг
 
55'
 
Дабао Юй
62'
 
Mohemati Naibijiang
66'
Tixiang Li
 
69'
 
Yang Bai
Чжанг Сичже
71'
Yuliang Su
Gekai Huang
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 1
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Фули
Ничья
Бэйцзин Гоань
6.00
1.56
4.10
Все Коэффициенты
22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
20
Мяо
Тан
19
Jihong
Jiang
35
Jiajun
Liao
44
Gekai
Huang
38
Yongjia
Li
4
Gong
Zhang
10
Tixiang
Li
12
Гильерме
Маркес
7
Jown
Cardona
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
5
Мемишевич
Самир
22
Дабао
Юй
34
Mohemati
Naibijiang
17
Кан
Сан-У
15
Tianyi
Gao
28
Чендун
Чжан
10
Чжанг
Сичже
20
Ziming
Wang
9
Жанг
Юнинг
Гуанчжоу Фули
5-3-2
Бэйцзин Гоань
4-5-1

История личных встреч

Гуанчжоу Фули
Бэйцзин Гоань

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

20 матчей

20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
5:0
С
1:4
С
3:2
С
0:3
К
0:3
К
5:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
2:0
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
6:0
С
2:1
С
0:1

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
0.9

Среднее время на гол

64
100

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

2.7
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

41
24

Голов в среднем за матч

2.05
1.2

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

43
75

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hong Gui 3 0.12
Chugui Ye 3 (1) 0.12
Wenjie Song 3 0.12
Tixiang Li 1 0.04
Zhizhao Chen 1 0.04
Гильерме Маркес 1 0.04
Jown Cardona 1 0.04
Jihong Jiang 1 0.04
Chun Lok Than 1 0.04
Gong Zhang 1 0.04
Chengru Wu 1 0.04
Yongjia Li 1 0.04
Мяо Тан 0 0
Йи Тенг 0 0
Jiajun Liao 0 0
Yang Yang 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 16 (1) 0.62
Чжанг Сичже 4 (1) 0.15
Кан Сан-У 4 (1) 0.15
Мемишевич Самир 3 0.12
Tianyi Gao 3 0.12
Адегбенро Самуэль 3 0.12
Дабао Юй 3 0.12
Gang Wang 2 0.08
Ziming Wang 2 0.08
Marko Dabro 1 0.04
Цзинь Пэнксян 1 0.04
Yongjing Cao 1 0.04
Nebijan Muhmet 0 0
Guobo Liu 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gong Zhang 6 0
Zhizhao Chen 4 0
Jown Cardona 4 0
Tixiang Li 3 0
Jihong Jiang 3 0
Peng Wang 3 0
Jiaqi Han 3 0
Yuncheng Fu 3 0
Wenjie Song 2 0
Weifeng Li 2 0
Мяо Тан 2 0
Jiajun Liao 2 0
Гильерме Маркес 1 0
Йи Тенг 1 0
Chugui Ye 1 0
Feiya Chang 1 0
Chun Lok Than 1 0
An Ning 1 0
Bo Jin 1 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Junjie Wu 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 6 1
Чендун Чжан 4 1
Мемишевич Самир 5 0
Чи Чжунго 4 0
Сень Хоу 2 0
Gang Wang 2 0
Dehai Zou 2 0
Tianyi Gao 2 0
Yang Yu1 2 0
Чжанг Сичже 1 0
Адегбенро Самуэль 1 0
Yongjing Cao 1 0
Кан Сан-У 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Лю Хуань 1 0
Ziming Wang 1 0
Guobo Liu 1 0
Yuda Tian 1 0
Shaowen Liang 1 0
Mohemati Naibijiang 1 0

Результаты матчей

Гуанчжоу Фули
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Бэйцзин Гоань
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

6
7
Гуанчжоу Фули
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Бэйцзин Гоань
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

23
6

Волевые поражения

5
23
Гуанчжоу Фули
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Бэйцзин Гоань
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

23
10

Волевые поражения

11
30

Голы по времени матча

Забито

9
18
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
1
11%
2
11%
1-15
2
22%
6
33%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
1
11%
3
17%
76-90

Пропущено

25
19
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
16%
4
21%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
4
16%
3
16%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
3
12%
3
16%
61-75
5
20%
5
26%
76-90

Забито

10
24
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
0
0%
4
17%
1-15
1
10%
5
21%
16-30
3
30%
2
8%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
3
30%
3
13%
61-75
3
30%
5
21%
76-90

Пропущено

24
16
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
13%
0
0%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
7
29%
29%
6
38%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
3
13%
6
38%
76-90

Забито

19
42
9 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 14
11 Не забивали 5
1
5%
6
14%
1-15
3
16%
11
26%
16-30
5
26%
5
12%
31-45
2
11%
6
14%
46-60
4
21%
6
14%
61-75
4
21%
8
19%
76-90

Пропущено

49
35
27 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 19
7
14%
4
11%
1-15
9
18%
3
9%
16-30
11
22%
9
26%
31-45
9
18%
3
9%
46-60
5
10%
5
14%
61-75
8
16%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сиань Ронхай - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0

Результаты матчей

Гуанчжоу Фули
Бэйцзин Гоань

Точный счет

0:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

2:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:0
5 раз 20%
0:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 48%
1
10 раз 40%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Гуанчжоу Фули
Бэйцзин Гоань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
4
2
10
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
1
1
12
1.5
5
6
1
12
2.5
2
9
1
12
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
12
0.5
Больше Меньше
20
5
3
22
1.5
12
13
1
24
2.5
7
18
1
24
3.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3:0 26 20 2 4 73 - 22 62
2. Шаньдун Тайшань 1:2 26 20 2 4 61 - 21 62
3. Шанхай СИПГ 25 15 4 6 41 - 18 49
4. Бэйцзин Гоань 2:0 26 13 7 6 44 - 35 46
5. Ченду Беттер Сити 2:1 26 12 9 5 35 - 26 45
6. Хэнань Цзянье 25 13 4 8 43 - 26 43
7. Чжэцзян Профессионал 25 11 10 4 42 - 23 43
8. Шанхай Шеньхуа 26 11 9 6 32 - 26 42
9. Мэйчжоу Хакка 0:3 26 11 7 8 36 - 32 40
10. Тянцзинь Тэда 26 11 5 10 39 - 32 38
11. Чанчунь Ятай 26 8 10 8 39 - 36 34
12. Далянь Ифан 25 8 8 9 35 - 37 32
13. Шэньчжэнь 25 8 3 14 26 - 47 27
14. Шицзячжуан 25 6 9 10 32 - 39 27
15. Ухань Цзалл 25 6 3 16 27 - 50 21
16. Гуанчжоу Эвергранд 25 3 5 17 18 - 46 14
17. Гуанчжоу Фули 0:2 26 3 3 20 18 - 52 12
18. Хэбей Форчун 26 1 0 25 13 - 86 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 1:2 12 11 1 0 31 - 4 34
2. Ухань Три Таунс 3:0 13 10 0 3 47 - 14 30
3. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
4. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
5. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
6. Бэйцзин Гоань 2:0 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Мэйчжоу Хакка 0:3 13 7 3 3 28 - 16 24
8. Далянь Ифан 15 6 5 4 24 - 19 23
9. Чжэцзян Профессионал 11 6 3 2 18 - 8 21
10. Чанчунь Ятай 16 5 5 6 19 - 17 20
11. Ченду Беттер Сити 2:1 11 4 6 1 21 - 13 18
12. Тянцзинь Тэда 12 5 2 5 20 - 13 17
13. Шэньчжэнь 12 4 1 7 10 - 20 13
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 0:2 13 2 1 10 8 - 28 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3:0 13 10 2 1 26 - 8 32
2. Шаньдун Тайшань 1:2 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 2:1 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 14 5 7 2 24 - 15 22
5. Бэйцзин Гоань 2:0 12 6 3 3 20 - 19 21
6. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
7. Шанхай СИПГ 11 6 2 3 17 - 11 20
8. Хэнань Цзянье 12 5 3 4 16 - 11 18
9. Шицзячжуан 14 5 3 6 25 - 28 18
10. Шанхай Шеньхуа 13 4 5 4 17 - 17 17
11. Мэйчжоу Хакка 0:3 13 4 4 5 8 - 16 16
12. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 10 2 3 5 11 - 18 9
15. Ухань Цзалл 11 3 0 8 12 - 21 9
16. Гуанчжоу Фули 0:2 13 1 2 10 10 - 24 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 13 1 2 10 6 - 27 5
18. Хэбей Форчун 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 21 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 19 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 16 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (9)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Гуанчжоу Фули
    Ничья
    Бэйцзин Гоань
    6.00
    1.56
    4.10
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    Где смотреть матч Гуанчжоу Фули 0:2 Бэйцзин Гоань онлайн

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