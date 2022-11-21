Тур: 26. Стадион: Jinjiang Football Training Center. Главный судья: Wei Zhen
0:2
Второй тайм: 72'
0'
0:1
4' ГолЖанг Юнинг
0:2
24' ГолКан Сан-У
26' Желтая карточкаМяо Тан
55' Красная карточкаДабао Юй
62' Undefined phrase: football_event_Mohemati Naibijiang
66' Желтая карточкаTixiang Li
Ход матча
4'
0:1
26'
55'
66'
69'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 1
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
20
Мяо
Тан
19
Jihong
Jiang
35
Jiajun
Liao
44
Gekai
Huang
38
Yongjia
Li
10
Tixiang
Li
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
22
Дабао
Юй
17
Кан
Сан-У
15
Tianyi
Gao
28
Чендун
Чжан
10
Чжанг
Сичже
20
Ziming
Wang
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
20 Мяо ТанЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
35 Jiajun LiaoЗащитник
-
44 Gekai HuangЗащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Feiya ChangЗащитник
-
15 Peng WangПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
9 Hong GuiНападающий
-
17 Yuncheng Fu
-
28 Chengru Wu
-
43 Jiqiang Liu
-
-
39 Yuliang Su
-
37 Yongjun Wen
-
Главный тренер: Weifeng Li
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
- Защитник
-
17 Кан Сан-УПолузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
-
28 Чендун ЧжанПолузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
20 Ziming WangПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
30 Marko DabroПолузащитник
-
38 Qilong Ruan
-
3 Yang Yu1
-
32 Guobo Liu
-
29 Yuda Tian
-
43 Yucheng Shi
-
26 Yang Bai
-
19 Лю Хуань
-
Главный тренер: Stanley Menzo
История личных встреч
Гуанчжоу Фули
Бэйцзин Гоань
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
20 матчей
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.4
0.9
Среднее время на гол
64
100
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
2.7
1.5
Среднее время на гол
33
60
Всего голов
41
24
Голов в среднем за матч
2.05
1.2
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
43
75
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hong Gui
|3
|0.12
|Chugui Ye
|3 (1)
|0.12
|Wenjie Song
|3
|0.12
|Tixiang Li
|1
|0.04
|Zhizhao Chen
|1
|0.04
|Гильерме Маркес
|1
|0.04
|Jown Cardona
|1
|0.04
|Jihong Jiang
|1
|0.04
|Chun Lok Than
|1
|0.04
|Gong Zhang
|1
|0.04
|Chengru Wu
|1
|0.04
|Yongjia Li
|1
|0.04
|Мяо Тан
|0
|0
|Йи Тенг
|0
|0
|Jiajun Liao
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|16 (1)
|0.62
|Чжанг Сичже
|4 (1)
|0.15
|Кан Сан-У
|4 (1)
|0.15
|Мемишевич Самир
|3
|0.12
|Tianyi Gao
|3
|0.12
|Адегбенро Самуэль
|3
|0.12
|Дабао Юй
|3
|0.12
|Gang Wang
|2
|0.08
|Ziming Wang
|2
|0.08
|Marko Dabro
|1
|0.04
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.04
|Yongjing Cao
|1
|0.04
|Nebijan Muhmet
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gong Zhang
|6
|0
|Zhizhao Chen
|4
|0
|Jown Cardona
|4
|0
|Tixiang Li
|3
|0
|Jihong Jiang
|3
|0
|Peng Wang
|3
|0
|Jiaqi Han
|3
|0
|Yuncheng Fu
|3
|0
|Wenjie Song
|2
|0
|Weifeng Li
|2
|0
|Мяо Тан
|2
|0
|Jiajun Liao
|2
|0
|Гильерме Маркес
|1
|0
|Йи Тенг
|1
|0
|Chugui Ye
|1
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|An Ning
|1
|0
|Bo Jin
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Junjie Wu
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|6
|1
|Чендун Чжан
|4
|1
|Мемишевич Самир
|5
|0
|Чи Чжунго
|4
|0
|Сень Хоу
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Dehai Zou
|2
|0
|Tianyi Gao
|2
|0
|Yang Yu1
|2
|0
|Чжанг Сичже
|1
|0
|Адегбенро Самуэль
|1
|0
|Yongjing Cao
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Лю Хуань
|1
|0
|Ziming Wang
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Yuda Tian
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
|Mohemati Naibijiang
|1
|0
Результаты матчей
Гуанчжоу Фули
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Бэйцзин Гоань
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
6
7
Гуанчжоу Фули
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Бэйцзин Гоань
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
23
6
Волевые поражения
5
23
Гуанчжоу Фули
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Бэйцзин Гоань
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
23
10
Волевые поражения
11
30
Голы по времени матча
Забито
9
18
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
1
11%
2
11%
1-15
2
22%
6
33%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
1
11%
3
17%
76-90
Пропущено
25
19
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
16%
4
21%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
4
16%
3
16%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
3
12%
3
16%
61-75
5
20%
5
26%
76-90
Забито
10
24
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
0
0%
4
17%
1-15
1
10%
5
21%
16-30
3
30%
2
8%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
3
30%
3
13%
61-75
3
30%
5
21%
76-90
Пропущено
24
16
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
13%
0
0%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
7
29%
29%
6
38%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
3
13%
6
38%
76-90
Забито
19
42
9 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 14
11 Не забивали 5
1
5%
6
14%
1-15
3
16%
11
26%
16-30
5
26%
5
12%
31-45
2
11%
6
14%
46-60
4
21%
6
14%
61-75
4
21%
8
19%
76-90
Пропущено
49
35
27 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 19
7
14%
4
11%
1-15
9
18%
3
9%
16-30
11
22%
9
26%
31-45
9
18%
3
9%
46-60
5
10%
5
14%
61-75
8
16%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сиань Ронхай - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0
Результаты матчей
Гуанчжоу Фули
Бэйцзин Гоань
Точный счет
0:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
2:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:0
5 раз 20%
0:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 48%
1
10 раз 40%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Гуанчжоу Фули
Бэйцзин Гоань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
104
210
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
101
112
56
112
29
112
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1312
Больше Меньше
205
322
1213
124
718
124
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3:0
|26
|20
|2
|4
|73 - 22
|62
|2.
|Шаньдун Тайшань
|1:2
|26
|20
|2
|4
|61 - 21
|62
|3.
|Шанхай СИПГ
|25
|15
|4
|6
|41 - 18
|49
|4.
|Бэйцзин Гоань
|2:0
|26
|13
|7
|6
|44 - 35
|46
|5.
|Ченду Беттер Сити
|2:1
|26
|12
|9
|5
|35 - 26
|45
|6.
|Хэнань Цзянье
|25
|13
|4
|8
|43 - 26
|43
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|25
|11
|10
|4
|42 - 23
|43
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|26
|11
|9
|6
|32 - 26
|42
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|0:3
|26
|11
|7
|8
|36 - 32
|40
|10.
|Тянцзинь Тэда
|26
|11
|5
|10
|39 - 32
|38
|11.
|Чанчунь Ятай
|26
|8
|10
|8
|39 - 36
|34
|12.
|Далянь Ифан
|25
|8
|8
|9
|35 - 37
|32
|13.
|Шэньчжэнь
|25
|8
|3
|14
|26 - 47
|27
|14.
|Шицзячжуан
|25
|6
|9
|10
|32 - 39
|27
|15.
|Ухань Цзалл
|25
|6
|3
|16
|27 - 50
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|25
|3
|5
|17
|18 - 46
|14
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:2
|26
|3
|3
|20
|18 - 52
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|26
|1
|0
|25
|13 - 86
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|1:2
|12
|11
|1
|0
|31 - 4
|34
|2.
|Ухань Три Таунс
|3:0
|13
|10
|0
|3
|47 - 14
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Бэйцзин Гоань
|2:0
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|0:3
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|8.
|Далянь Ифан
|15
|6
|5
|4
|24 - 19
|23
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|11
|6
|3
|2
|18 - 8
|21
|10.
|Чанчунь Ятай
|16
|5
|5
|6
|19 - 17
|20
|11.
|Ченду Беттер Сити
|2:1
|11
|4
|6
|1
|21 - 13
|18
|12.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|2
|5
|20 - 13
|17
|13.
|Шэньчжэнь
|12
|4
|1
|7
|10 - 20
|13
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:2
|13
|2
|1
|10
|8 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3:0
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|1:2
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|2:1
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|5.
|Бэйцзин Гоань
|2:0
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|6.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|7.
|Шанхай СИПГ
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|8.
|Хэнань Цзянье
|12
|5
|3
|4
|16 - 11
|18
|9.
|Шицзячжуан
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|10.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|0:3
|13
|4
|4
|5
|8 - 16
|16
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Ухань Цзалл
|11
|3
|0
|8
|12 - 21
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|0:2
|13
|1
|2
|10
|10 - 24
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|1
|2
|10
|6 - 27
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|21 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|19 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|16 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4