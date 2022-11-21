Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

47' Йи Тенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Гильерме Маркес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Матч возобновлен

41' Дабао Юй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Дабао Юй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Гильерме Маркес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Дабао Юй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Gong Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Чжанг Сичже навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Мемишевич Самир нанес удар головой, но Jiaqi Han спокойно отбил мяч.

26' Мяо Тан получил желтую карточку от судьи

25' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Жанг Юнинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Tixiang Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Ziming Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Кан Сан-У навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Ziming Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Jiajun Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Мемишевич Самир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Gong Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Мемишевич Самир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Джианг Джихон получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Джианг Джихон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

3' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Гуанчжоу Фули пробьет пенальти!

3' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

1' Gong Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру