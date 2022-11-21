Тур: 26. Стадион: Shuangliu Sports Center. Главный судья: Haixin Li
2:1
Второй тайм: 73'
0'
1:0
18' ГолРомуло
2:0
22' ГолРомуло
31' Желтая карточкаКризан
39' Желтая карточкаВиндбихлер Рихард
42' Желтая карточкаTianyu Guo
2:1
45' ГолКризан
62' Желтая карточкаЧжан Янь
Ход матча
18'
1:0
31'
42'
45'
2:1
46'
62'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
33
Чжан
Янь
36
Junchen
Gou
26
Tao
Liu
3
Xin
Tang
8
Чоу
Тим
39
Chao
Gan
11
Ким
Мин-У
10
Ромуло
12
Saldanha
16
Hailong
Li
27
Кэ
Ши
11
Лю
Ян
10
Мойсес
Лима
9
Кризан
29
Chen
Pu
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
36 Junchen GouЗащитник
- Защитник
-
26 Tao LiuЗащитник
-
3 Xin TangПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
10 РомулоНападающий
-
12 SaldanhaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Gan RuiЗащитник
-
31 Ting YangЗащитник
-
14 Guanghui HanПолузащитник
-
18 Junlin MinПолузащитник
-
24 Yu Xing
-
21 Junjie Meng
-
-
19 Baixu Xiang
-
13 Jing Hu
-
28 Hanlin Wang
-
27 Bin Liu2
-
2 Hetao Hu
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Hailong LiЗащитник
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 КризанНападающий
-
29 Chen PuНападающий
- Запасные игроки
-
13 Chi ZhangЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
-
17 У СинханьПолузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
37 Цзи СянПолузащитник
-
34 Хуан ЦунПолузащитник
-
32 Xin Tian
-
26 Xianlong Yi
-
-
-
31 Jianfei Zhao
-
23 Haiyi Hao
-
Главный тренер: Wei Hao
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Шаньдун Тайшань
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромуло
|7
|0.27
|Фелипе
|4
|0.15
|Ким Мин-У
|3
|0.12
|У Гуйчао
|2
|0.08
|Zhuoyi Feng
|2
|0.08
|Ruibao Hu
|2
|0.08
|Tao Liu
|2
|0.08
|Junchen Gou
|2
|0.08
|Mutellip Iminqari
|2
|0.08
|Чоу Тим
|1
|0.04
|Hanlin Wang
|1
|0.04
|Виндбихлер Рихард
|1
|0.04
|Chao Gan
|1
|0.04
|Hetao Hu
|1
|0.04
|Saldanha
|0
|0
|Abduhamit Abdugheni
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|19 (2)
|0.73
|Мойсес Лима
|9 (3)
|0.35
|Chen Pu
|6
|0.23
|Феллайни Маруан
|4
|0.15
|Цзинь Цзиндао
|4
|0.15
|Лю Биньбинь
|2
|0.08
|Чжэн Чжэн
|2
|0.08
|Лю Ян
|2
|0.08
|У Синхань
|2
|0.08
|Tianyu Guo
|2 (1)
|0.08
|Long Song
|1
|0.04
|Ляо Лишэн
|1
|0.04
|Tianyu Qi
|1
|0.04
|Hailong Li
|1
|0.04
|Жадсон II
|1
|0.04
|Джун-Хо Сон
|0
|0
|Цзи Сян
|0
|0
|Кэ Ши
|0
|0
|Liuyu Duan
|0
|0
|Tong Wang1
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|5
|2
|Xin Tang
|5
|0
|Tao Liu
|4
|0
|Junchen Gou
|2
|1
|Ruibao Hu
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|1
|Gan Rui
|2
|0
|Виндбихлер Рихард
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Chao Gan
|2
|0
|Saldanha
|1
|0
|Jianbin Li
|1
|0
|Xiaofeng Geng
|1
|0
|Zhuoyi Feng
|1
|0
|Junlin Min
|1
|0
|Чжан Янь
|1
|0
|Bin Liu2
|1
|0
|Junjie Meng
|1
|0
|Hetao Hu
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжэн Чжэн
|4
|1
|Мойсес Лима
|4
|0
|Ван Да-Лэй
|2
|1
|Феллайни Маруан
|3
|0
|Ляо Лишэн
|3
|0
|Кризан
|3
|0
|Long Song
|3
|0
|Tong Wang1
|3
|0
|Кэ Ши
|1
|1
|Джун-Хо Сон
|2
|0
|Цзинь Цзиндао
|2
|0
|Hailong Li
|2
|0
|Tianyu Guo
|2
|0
|Chen Pu
|2
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Цзи Сян
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Yuanwei Yu
|1
|0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
8
4
Ченду Беттер Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Шаньдун Тайшань
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
13
28
Ченду Беттер Сити
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Шаньдун Тайшань
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
21
32
Голы по времени матча
Забито
17
28
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
6%
2
7%
1-15
3
18%
3
11%
16-30
4
24%
5
18%
31-45
2
12%
7
25%
46-60
2
12%
4
14%
61-75
5
29%
29%
7
25%
76-90
Пропущено
12
16
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
17%
1
6%
1-15
4
33%
4
25%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
0
0%
6
38%
61-75
2
17%
2
13%
76-90
Забито
14
28
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
1
7%
3
11%
1-15
3
21%
3
11%
16-30
1
7%
3
11%
31-45
1
7%
3
11%
46-60
2
14%
8
29%
61-75
6
43%
8
29%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
1
14%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
15%
2
29%
76-90
Забито
31
56
13 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 37
11 Забивали первыми 18
8 Не забивали 2
2
6%
5
9%
1-15
6
19%
6
11%
16-30
5
16%
8
14%
31-45
3
10%
10
18%
46-60
4
13%
12
21%
61-75
11
35%
15
27%
76-90
Пропущено
25
23
15 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
2
8%
1
4%
1-15
8
32%
5
22%
16-30
5
20%
3
13%
31-45
5
20%
3
13%
46-60
1
4%
7
30%
61-75
4
16%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0
Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1
Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
Шаньдун Тайшань
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 16%
0:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
7 раз 28%
3
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
3
5 раз 20%
4
4 раза 16%
0
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ченду Беттер Сити
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
102
28
66
19
39
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
121
411
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
241
1015
187
223
1015
124
520
124
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3:0
|26
|20
|2
|4
|73 - 22
|62
|2.
|Шаньдун Тайшань
|1:2
|26
|20
|2
|4
|61 - 21
|62
|3.
|Шанхай СИПГ
|25
|15
|4
|6
|41 - 18
|49
|4.
|Бэйцзин Гоань
|2:0
|26
|13
|7
|6
|44 - 35
|46
|5.
|Ченду Беттер Сити
|2:1
|26
|12
|9
|5
|35 - 26
|45
|6.
|Хэнань Цзянье
|25
|13
|4
|8
|43 - 26
|43
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|25
|11
|10
|4
|42 - 23
|43
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|26
|11
|9
|6
|32 - 26
|42
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|0:3
|26
|11
|7
|8
|36 - 32
|40
|10.
|Тянцзинь Тэда
|26
|11
|5
|10
|39 - 32
|38
|11.
|Чанчунь Ятай
|26
|8
|10
|8
|39 - 36
|34
|12.
|Далянь Ифан
|25
|8
|8
|9
|35 - 37
|32
|13.
|Шэньчжэнь
|25
|8
|3
|14
|26 - 47
|27
|14.
|Шицзячжуан
|25
|6
|9
|10
|32 - 39
|27
|15.
|Ухань Цзалл
|25
|6
|3
|16
|27 - 50
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|25
|3
|5
|17
|18 - 46
|14
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:2
|26
|3
|3
|20
|18 - 52
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|26
|1
|0
|25
|13 - 86
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|1:2
|12
|11
|1
|0
|31 - 4
|34
|2.
|Ухань Три Таунс
|3:0
|13
|10
|0
|3
|47 - 14
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Бэйцзин Гоань
|2:0
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|0:3
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|8.
|Далянь Ифан
|15
|6
|5
|4
|24 - 19
|23
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|11
|6
|3
|2
|18 - 8
|21
|10.
|Чанчунь Ятай
|16
|5
|5
|6
|19 - 17
|20
|11.
|Ченду Беттер Сити
|2:1
|11
|4
|6
|1
|21 - 13
|18
|12.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|2
|5
|20 - 13
|17
|13.
|Шэньчжэнь
|12
|4
|1
|7
|10 - 20
|13
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:2
|13
|2
|1
|10
|8 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3:0
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|1:2
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|2:1
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|5.
|Бэйцзин Гоань
|2:0
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|6.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|7.
|Шанхай СИПГ
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|8.
|Хэнань Цзянье
|12
|5
|3
|4
|16 - 11
|18
|9.
|Шицзячжуан
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|10.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|0:3
|13
|4
|4
|5
|8 - 16
|16
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Ухань Цзалл
|11
|3
|0
|8
|12 - 21
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|0:2
|13
|1
|2
|10
|10 - 24
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|1
|2
|10
|6 - 27
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|21 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|19 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|16 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4