ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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Китай: Суперлига
2022

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Haixin Li
Ченду Беттер Сити
2:1
Второй тайм: 73'
Шаньдун Тайшань
0'
1:0
18' Гол
Ромуло
2:0
22' Гол
Ромуло
31' Желтая карточка
Кризан
39' Желтая карточка
Виндбихлер Рихард
42' Желтая карточка
Tianyu Guo
2:1
45' Гол
Кризан
62' Желтая карточка
Чжан Янь

Ход матча

18'
Ромуло
1:0
22'
Ромуло
(Ким Мин-У)
2:0
31'
 
Кризан
39'
Виндбихлер Рихард
 
42'
 
Tianyu Guo
45'
2:1
Кризан
46'
 
У Синхань
Hailong Li
46'
 
Цзи Сян
Лю Ян
57'
 
Abdurasul Abudulam
Tianyu Guo
62'
Чжан Янь
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ченду Беттер Сити
Ничья
Шаньдун Тайшань
5.15
1.64
4.10
Все Коэффициенты
33
Чжан
Янь
36
Junchen
Gou
40
Виндбихлер
Рихард
26
Tao
Liu
3
Xin
Tang
8
Чоу
Тим
39
Chao
Gan
11
Ким
Мин-У
10
Ромуло
12
Saldanha
29
Mutellip
Iminqari
1
Guanxi
Li
16
Hailong
Li
4
Жадсон
II
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
10
Мойсес
Лима
25
Феллайни
Маруан
7
Tianyu
Guo
9
Кризан
29
Chen
Pu
Ченду Беттер Сити
3-4-3
Шаньдун Тайшань
4-3-3

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Шаньдун Тайшань

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромуло 7 0.27
Фелипе 4 0.15
Ким Мин-У 3 0.12
У Гуйчао 2 0.08
Zhuoyi Feng 2 0.08
Ruibao Hu 2 0.08
Tao Liu 2 0.08
Junchen Gou 2 0.08
Mutellip Iminqari 2 0.08
Чоу Тим 1 0.04
Hanlin Wang 1 0.04
Виндбихлер Рихард 1 0.04
Chao Gan 1 0.04
Hetao Hu 1 0.04
Saldanha 0 0
Abduhamit Abdugheni 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 19 (2) 0.73
Мойсес Лима 9 (3) 0.35
Chen Pu 6 0.23
Феллайни Маруан 4 0.15
Цзинь Цзиндао 4 0.15
Лю Биньбинь 2 0.08
Чжэн Чжэн 2 0.08
Лю Ян 2 0.08
У Синхань 2 0.08
Tianyu Guo 2 (1) 0.08
Long Song 1 0.04
Ляо Лишэн 1 0.04
Tianyu Qi 1 0.04
Hailong Li 1 0.04
Жадсон II 1 0.04
Джун-Хо Сон 0 0
Цзи Сян 0 0
Кэ Ши 0 0
Liuyu Duan 0 0
Tong Wang1 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 5 2
Xin Tang 5 0
Tao Liu 4 0
Junchen Gou 2 1
Ruibao Hu 3 0
Фелипе 3 0
Abduhamit Abdugheni 1 1
Gan Rui 2 0
Виндбихлер Рихард 2 0
Ромуло 2 0
Chao Gan 2 0
Saldanha 1 0
Jianbin Li 1 0
Xiaofeng Geng 1 0
Zhuoyi Feng 1 0
Junlin Min 1 0
Чжан Янь 1 0
Bin Liu2 1 0
Junjie Meng 1 0
Hetao Hu 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэн Чжэн 4 1
Мойсес Лима 4 0
Ван Да-Лэй 2 1
Феллайни Маруан 3 0
Ляо Лишэн 3 0
Кризан 3 0
Long Song 3 0
Tong Wang1 3 0
Кэ Ши 1 1
Джун-Хо Сон 2 0
Цзинь Цзиндао 2 0
Hailong Li 2 0
Tianyu Guo 2 0
Chen Pu 2 0
Лю Ян 1 0
Цзи Сян 1 0
Liuyu Duan 1 0
Yuanwei Yu 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

8
4
Ченду Беттер Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Шаньдун Тайшань
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

13
28
Ченду Беттер Сити
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Шаньдун Тайшань
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

21
32

Голы по времени матча

Забито

17
28
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
6%
2
7%
1-15
3
18%
3
11%
16-30
4
24%
5
18%
31-45
2
12%
7
25%
46-60
2
12%
4
14%
61-75
5
29%
29%
7
25%
76-90

Пропущено

12
16
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
17%
1
6%
1-15
4
33%
4
25%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
0
0%
6
38%
61-75
2
17%
2
13%
76-90

Забито

14
28
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
1
7%
3
11%
1-15
3
21%
3
11%
16-30
1
7%
3
11%
31-45
1
7%
3
11%
46-60
2
14%
8
29%
61-75
6
43%
8
29%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
1
14%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
15%
2
29%
76-90

Забито

31
56
13 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 37
11 Забивали первыми 18
8 Не забивали 2
2
6%
5
9%
1-15
6
19%
6
11%
16-30
5
16%
8
14%
31-45
3
10%
10
18%
46-60
4
13%
12
21%
61-75
11
35%
15
27%
76-90

Пропущено

25
23
15 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
2
8%
1
4%
1-15
8
32%
5
22%
16-30
5
20%
3
13%
31-45
5
20%
3
13%
46-60
1
4%
7
30%
61-75
4
16%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0
Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1
Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Шаньдун Тайшань

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 16%
0:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
7 раз 28%
3
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
3
5 раз 20%
4
4 раза 16%
0
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
10
2
2
8
2.5
6
6
1
9
3.5
3
9
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
1
4
11
1.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
24
1
10
15
1.5
18
7
2
23
2.5
10
15
1
24
3.5
5
20
1
24
4.5
1
24
1
24
5.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3:0 26 20 2 4 73 - 22 62
2. Шаньдун Тайшань 1:2 26 20 2 4 61 - 21 62
3. Шанхай СИПГ 25 15 4 6 41 - 18 49
4. Бэйцзин Гоань 2:0 26 13 7 6 44 - 35 46
5. Ченду Беттер Сити 2:1 26 12 9 5 35 - 26 45
6. Хэнань Цзянье 25 13 4 8 43 - 26 43
7. Чжэцзян Профессионал 25 11 10 4 42 - 23 43
8. Шанхай Шеньхуа 26 11 9 6 32 - 26 42
9. Мэйчжоу Хакка 0:3 26 11 7 8 36 - 32 40
10. Тянцзинь Тэда 26 11 5 10 39 - 32 38
11. Чанчунь Ятай 26 8 10 8 39 - 36 34
12. Далянь Ифан 25 8 8 9 35 - 37 32
13. Шэньчжэнь 25 8 3 14 26 - 47 27
14. Шицзячжуан 25 6 9 10 32 - 39 27
15. Ухань Цзалл 25 6 3 16 27 - 50 21
16. Гуанчжоу Эвергранд 25 3 5 17 18 - 46 14
17. Гуанчжоу Фули 0:2 26 3 3 20 18 - 52 12
18. Хэбей Форчун 26 1 0 25 13 - 86 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 1:2 12 11 1 0 31 - 4 34
2. Ухань Три Таунс 3:0 13 10 0 3 47 - 14 30
3. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
4. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
5. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
6. Бэйцзин Гоань 2:0 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Мэйчжоу Хакка 0:3 13 7 3 3 28 - 16 24
8. Далянь Ифан 15 6 5 4 24 - 19 23
9. Чжэцзян Профессионал 11 6 3 2 18 - 8 21
10. Чанчунь Ятай 16 5 5 6 19 - 17 20
11. Ченду Беттер Сити 2:1 11 4 6 1 21 - 13 18
12. Тянцзинь Тэда 12 5 2 5 20 - 13 17
13. Шэньчжэнь 12 4 1 7 10 - 20 13
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 0:2 13 2 1 10 8 - 28 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3:0 13 10 2 1 26 - 8 32
2. Шаньдун Тайшань 1:2 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 2:1 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 14 5 7 2 24 - 15 22
5. Бэйцзин Гоань 2:0 12 6 3 3 20 - 19 21
6. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
7. Шанхай СИПГ 11 6 2 3 17 - 11 20
8. Хэнань Цзянье 12 5 3 4 16 - 11 18
9. Шицзячжуан 14 5 3 6 25 - 28 18
10. Шанхай Шеньхуа 13 4 5 4 17 - 17 17
11. Мэйчжоу Хакка 0:3 13 4 4 5 8 - 16 16
12. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 10 2 3 5 11 - 18 9
15. Ухань Цзалл 11 3 0 8 12 - 21 9
16. Гуанчжоу Фули 0:2 13 1 2 10 10 - 24 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 13 1 2 10 6 - 27 5
18. Хэбей Форчун 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 21 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 19 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 16 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (9)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Ченду Беттер Сити
    Ничья
    Шаньдун Тайшань
    5.15
    1.64
    4.10
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    Шаньдун Тайшань
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