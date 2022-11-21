Romulo решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Tao Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

48' Отличный гол забил Кризан

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Г О О О О Л - Кризан правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Сальданья из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

44' Мойсес Лима навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Tianyu Guo получает желтую карточку за неспортивное поведение

42' Мойсес Лима навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

42' Феллайни Маруан нанес удар головой, но Yan Zhang спокойно отбил мяч.

41' Чжэн Чжэн бьет со штрафного в створ, но Yan Zhang держит все под контролем

39' Виндбихлер Рихард совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Guanxi Li взял и забрал мяч на выходе

37' Сальданья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Мойсес Лима пробует нанести удар издали, но Yan Zhang держит все под контролем

35' Ким Мин-У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Лю Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Romulo возвращается на поле.

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Romulo получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Romulo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Кризан получил желтую карточку от судьи

31' Безумный фол. Кризан грубо играет против соперника. Пострадал Romulo

31' Чоу Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Мойсес Лима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Матч возобновлен

29' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

29' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Guanxi Li плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

23' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

22' Г О О О О Л - Romulo из команды Ченду Беттер Сити правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

19' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Guanxi Li плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

18' Г О О О О Л - Romulo из команды Ченду Беттер Сити левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

16' Chen Pu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Кризан не смог попасть в створ ударом издали

15' Tianyu Guo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Chao Gan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Chao Gan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Лю Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Romulo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

7' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Шаньдун Тайшань пробьет пенальти!

7' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

7' Мойсес Лима навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Hailong Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Romulo из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Tao Liu выиграл воздушное противоборство у Tianyu Guo

3' Xin Tang не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру