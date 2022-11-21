Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Жадсон II - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Xin Tang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Хорошую попытку сделал Кризан . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Феллайни Маруан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Mutellip Iminqari получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Mutellip Iminqari на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Romulo задерживает мяч рукой

79' Жадсон II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Игрок из команды Шаньдун Тайшань делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

77' Chen Pu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Матч возобновлен

76' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

75' Цзи Сян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Жадсон II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Виндбихлер Рихард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Romulo решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

67' Tao Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Мойсес Лима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Chao Gan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

63' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

61' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Chen Pu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Игрок из команды Шаньдун Тайшань делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

55' Матч возобновлен

55' Судье надоело, что Чжан Янь тянет время и он наказал его горчичником

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Чжан Янь взял и забрал мяч на выходе

54' Кризан нанес удар, но тот был заблокирован.

54' Хорошую попытку сделал Кризан . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Феллайни Маруан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Chen Pu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' У Синхань выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Чжан Янь взял и забрал мяч на выходе

50' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Chao Gan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Цзи Сян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.