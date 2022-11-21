Тур: 26. Стадион: Wuhan Sports Center. Главный судья: Di Wang
3:0
Второй тайм: 72'
0'
1:0
12' ГолMarcao V
2:0
25' ГолAdemilson
32' Красная карточкаВуканович Алекса
32' Желтая карточкаЧао Хэ
45' Желтая карточкаJunjie Wen
2:0
54' Не забитый пенальтиJunjian Liao
3:0
69' ГолДавидсон
Ход матча
12'
1:0
25'
2:0
32'
32'
45'
54'
2:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
22
Лю
Дяньцзо
30
Се
Пэнфэй
20
Гао
Чжуньи
18
Имин
Лю
37
Haoyang
Xu
21
Чао
Хэ
13
Marcao
V
11
Давидсон
22
Yu
Hou
21
Wei
Wang
20
Дугалич
Раде
17
Yihu
Yang
32
Lei
Xu
23
Wei
Cui
III
37
Guokang
Chen
19
Yilin
Yang
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
30 Се ПэнфэйЗащитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
37 Haoyang XuЗащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Marcao VНападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
4 Yan YakiЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
10 Yifei SangНападающий
-
1 Fei Wu
-
-
-
17 Cheng Qu
-
-
31 Луо Сенвен
-
32 Haidong Lu
-
40 Zhang Hui
-
Главный тренер: Pedro Morilla
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
21 Wei WangЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
17 Yihu YangЗащитник
-
32 Lei XuПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
37 Guokang ChenПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Yilin YangПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
18 Liang Huo
-
28 Haochang Cai
-
29 Tze-Nam Yue
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Ухань Три Таунс
Мэйчжоу Хакка
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
67
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcao V
|21 (2)
|0.81
|Давидсон
|15 (3)
|0.58
|Ademilson
|9 (2)
|0.35
|Станчу Николае
|8
|0.31
|Се Пэнфэй
|7
|0.27
|Xiaobin Zhang II
|3
|0.12
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0.04
|Haoyang Xu
|1
|0.04
|Хан Жэнь
|1
|0.04
|Сантос Уоллес
|1
|0.04
|Гао Чжуньи
|1
|0.04
|Имин Лю
|1
|0.04
|Kuo Yang
|1
|0.04
|Чао Хэ
|1
|0.04
|Yifei Sang
|1 (1)
|0.04
|Zhang Hui
|0
|0
|Yunzi Duan
|0
|0
|Zhuoxiang Deng
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуканович Алекса
|9
|0.35
|Rodrigo Henrique
|5
|0.19
|Косович Небойша
|4 (1)
|0.15
|Хунбо Инь
|4
|0.15
|Guokang Chen
|3
|0.12
|Yilin Yang
|3
|0.12
|Wei Cui III
|2
|0.08
|Дугалич Раде
|2
|0.08
|Tze-Nam Yue
|1
|0.04
|Xueming Liang
|1
|0.04
|Junjian Liao
|1
|0.04
|Zhechao Chen
|0
|0
|Yihu Yang
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хан Жэнь
|6
|0
|Чао Хэ
|5
|0
|Имин Лю
|4
|0
|Marcao V
|4
|0
|Сантос Уоллес
|3
|0
|Се Пэнфэй
|3
|0
|Wentao Zhang
|2
|0
|Луо Сенвен
|2
|0
|Давидсон
|2
|0
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Гао Чжуньи
|1
|0
|Haidong Lu
|1
|0
|Haoyang Xu
|1
|0
|Yunzi Duan
|1
|0
|Zhang Hui
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junjian Liao
|6
|0
|Вуканович Алекса
|4
|1
|Zhechao Chen
|4
|0
|Wei Wang
|4
|0
|Косович Небойша
|3
|0
|Liang Shi
|3
|0
|Rodrigo Henrique
|3
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Дугалич Раде
|2
|0
|Xueming Liang
|2
|0
|Guokang Chen
|2
|0
|Yihu Yang
|1
|0
|Хунбо Инь
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
|Liang Huo
|1
|0
|Haochang Cai
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
|Yilin Yang
|1
|0
|Tze-Nam Yue
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
83% (10)
0% (0)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Мэйчжоу Хакка
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
4
1
Ухань Три Таунс
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Мэйчжоу Хакка
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
25
25
Ухань Три Таунс
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
44% (11)
12% (3)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Мэйчжоу Хакка
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
52% (13)
36% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
29
26
Голы по времени матча
Забито
44
8
20 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
6
14%
0
0%
1-15
7
16%
1
13%
16-30
7
16%
4
50%
31-45
7
16%
0
0%
46-60
9
20%
0
0%
61-75
8
18%
3
38%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
5
36%
3
23%
76-90
Забито
26
28
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
4
15%
4
14%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
4
15%
2
7%
31-45
3
12%
6
21%
46-60
3
12%
9
32%
61-75
7
27%
4
14%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
2
25%
2
13%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
2
25%
5
31%
76-90
Забито
70
36
33 В 1-м тайме 14
37 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 12
1 Не забивали 8
10
14%
4
11%
1-15
12
17%
4
11%
16-30
11
16%
6
17%
31-45
10
14%
6
17%
46-60
12
17%
9
25%
61-75
15
21%
7
19%
76-90
Пропущено
22
29
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 17
2
9%
5
17%
1-15
5
23%
4
14%
16-30
2
9%
4
14%
31-45
3
14%
3
10%
46-60
3
14%
5
17%
61-75
7
32%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1
Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0
Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
Мэйчжоу Хакка
Точный счет
5:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
5
4 раза 33%
4
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
4 раза 16%
5
4 раза 16%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ухань Три Таунс
Мэйчжоу Хакка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
121
102
76
93
49
84
310
57
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
210
49
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
241
Больше Меньше
178
187
916
1312
520
916
322
520
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3:0
|26
|20
|2
|4
|73 - 22
|62
|2.
|Шаньдун Тайшань
|1:2
|26
|20
|2
|4
|61 - 21
|62
|3.
|Шанхай СИПГ
|25
|15
|4
|6
|41 - 18
|49
|4.
|Бэйцзин Гоань
|2:0
|26
|13
|7
|6
|44 - 35
|46
|5.
|Ченду Беттер Сити
|2:1
|26
|12
|9
|5
|35 - 26
|45
|6.
|Хэнань Цзянье
|25
|13
|4
|8
|43 - 26
|43
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|25
|11
|10
|4
|42 - 23
|43
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|26
|11
|9
|6
|32 - 26
|42
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|0:3
|26
|11
|7
|8
|36 - 32
|40
|10.
|Тянцзинь Тэда
|26
|11
|5
|10
|39 - 32
|38
|11.
|Чанчунь Ятай
|26
|8
|10
|8
|39 - 36
|34
|12.
|Далянь Ифан
|25
|8
|8
|9
|35 - 37
|32
|13.
|Шэньчжэнь
|25
|8
|3
|14
|26 - 47
|27
|14.
|Шицзячжуан
|25
|6
|9
|10
|32 - 39
|27
|15.
|Ухань Цзалл
|25
|6
|3
|16
|27 - 50
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|25
|3
|5
|17
|18 - 46
|14
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:2
|26
|3
|3
|20
|18 - 52
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|26
|1
|0
|25
|13 - 86
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|1:2
|12
|11
|1
|0
|31 - 4
|34
|2.
|Ухань Три Таунс
|3:0
|13
|10
|0
|3
|47 - 14
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Бэйцзин Гоань
|2:0
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|0:3
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|8.
|Далянь Ифан
|15
|6
|5
|4
|24 - 19
|23
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|11
|6
|3
|2
|18 - 8
|21
|10.
|Чанчунь Ятай
|16
|5
|5
|6
|19 - 17
|20
|11.
|Ченду Беттер Сити
|2:1
|11
|4
|6
|1
|21 - 13
|18
|12.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|2
|5
|20 - 13
|17
|13.
|Шэньчжэнь
|12
|4
|1
|7
|10 - 20
|13
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:2
|13
|2
|1
|10
|8 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3:0
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|1:2
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|2:1
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|5.
|Бэйцзин Гоань
|2:0
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|6.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|7.
|Шанхай СИПГ
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|8.
|Хэнань Цзянье
|12
|5
|3
|4
|16 - 11
|18
|9.
|Шицзячжуан
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|10.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|0:3
|13
|4
|4
|5
|8 - 16
|16
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Ухань Цзалл
|11
|3
|0
|8
|12 - 21
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|0:2
|13
|1
|2
|10
|10 - 24
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|1
|2
|10
|6 - 27
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|21 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|19 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|16 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4