Тур: 26. Стадион: Haikou Mission Hills Football Training Base. Главный судья: Yinhao Shen
1:1
Конец матча
Ход матча
51'
1:0
65'
76'
89'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
23
Yiming
Yang
17
Shihao
Piao
45
Канте
Хосе
30
Yan
Wu
8
Zhu
Ting
14
Jiahui
Huang
11
Guowen
Sun
28
Yu
Fei
33
Zhiwei
Song
31
Пен
Лю
23
Yin
Shang
17
Мамба
Стрели
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
23 Yiming YangЗащитник
- Защитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Канте ХосеНападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
21 Zhe JiangЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
-
12 Jing LuoНападающий
-
-
18 Hong Li
-
20 Xinyu Liu1
-
25 Yue Zhang
-
27 Fuyu Ma
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
8 Zhu TingЗащитник
- Защитник
-
14 Jiahui HuangЗащитник
-
11 Guowen SunЗащитник
-
28 Yu FeiПолузащитник
-
33 Zhiwei SongПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
-
23 Yin ShangНападающий
- Нападающий
-
17 Мамба СтрелиНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
13 Yaopeng Wang
-
20 Tengda Wang
-
21 Zihan Gui
-
25 Zeyuan Feng
-
26 Ming'an Cui
-
37 Hao Ning
-
38 Zhuoyi Lu
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Шицзячжуан
Далянь Ифан
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.43
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
63
63
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канте Хосе
|10
|0.38
|Oscar Taty Maritu
|6 (2)
|0.23
|Овусу-Секьере Деабеас
|3
|0.12
|Shihao Piao
|3
|0.12
|Yifeng Zang
|3
|0.12
|Fuyu Ma
|2
|0.08
|Xinyu Liu1
|1
|0.04
|Zhe Jiang
|1
|0.04
|Kaimu Zheng
|1
|0.04
|Yiming Yang
|1
|0.04
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.04
|Xiaotian Yang
|0
|0
|Сунзу Стоппила
|0
|0
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Yun Yang
|0
|0
|Жуков Георгий
|0
|0
|Sabit Abdusalam
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линь Лянмин
|9 (1)
|0.35
|Yin Shang
|6
|0.23
|Ян Ксиангчуанг
|3
|0.12
|Yu Fei
|3
|0.12
|Цонев Борислав
|3
|0.12
|Мамба Стрели
|3
|0.12
|Cesar Manzoki
|2
|0.08
|Guowen Sun
|2
|0.08
|Zhu Ting
|1
|0.04
|Пен Лю
|1
|0.04
|Wei Wu III
|1
|0.04
|Yanfeng Dong
|1
|0.04
|Yupeng He
|1
|0.04
|Lei Tong
|0
|0
|Huanhuan Shan
|0
|0
|Vas Nunez
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Zhongliu Chen
|4
|0
|Hong Li
|4
|0
|Chuangyi Lin
|2
|1
|Hao Guo
|2
|1
|Канте Хосе
|3
|0
|Shihao Piao
|3
|0
|Sabit Abdusalam
|3
|0
|Yiming Yang
|3
|0
|Сунзу Стоппила
|2
|0
|Puliang Shao
|2
|0
|Zhe Jiang
|2
|0
|Peng Wang III
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Fuyu Ma
|2
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Yifeng Zang
|1
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Овусу-Секьере Деабеас
|1
|0
|Xiangshuo Zhang
|1
|0
|Svetozar Sapuric
|1
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Fei
|8
|0
|Пен Лю
|7
|0
|Jiahui Huang
|5
|0
|Yupeng He
|4
|0
|Longchang Lin
|3
|0
|Yin Shang
|3
|0
|Guowen Sun
|1
|1
|Lei Tong
|2
|0
|Чжан Чонг
|2
|0
|Le Liu
|2
|0
|Yanfeng Dong
|2
|0
|Xianjun Wang
|2
|0
|Vas Nunez
|2
|0
|Hui Xie
|2
|0
|Цонев Борислав
|1
|0
|Wei Wu III
|1
|0
|Ян Ксиангчуанг
|1
|0
|Zhiwei Song
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Zhuoyi Lu
|1
|0
Результаты матчей
Шицзячжуан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Далянь Ифан
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
8
Шицзячжуан
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Далянь Ифан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
9
Волевые поражения
24
22
Шицзячжуан
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
Далянь Ифан
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
16
9
Волевые поражения
30
30
Голы по времени матча
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
2
25%
3
23%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
25%
4
31%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
2
15%
76-90
Пропущено
12
18
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
5
28%
16-30
4
33%
1
6%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
3
25%
6
33%
76-90
Забито
24
24
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 13
4
17%
5
21%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
7
29%
29%
6
25%
31-45
5
21%
4
17%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
5
21%
5
21%
76-90
Пропущено
29
19
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
5
17%
3
16%
1-15
4
14%
3
16%
16-30
7
24%
3
16%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
5
17%
7
37%
76-90
Забито
32
37
16 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
11 Не забивали 5
6
19%
8
22%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
7
22%
7
19%
31-45
7
22%
8
22%
46-60
2
6%
4
11%
61-75
7
22%
7
19%
76-90
Пропущено
41
37
24 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
6
15%
3
8%
1-15
7
17%
8
22%
16-30
11
27%
4
11%
31-45
4
10%
5
14%
46-60
5
12%
4
11%
61-75
8
20%
13
35%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3
Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1
Далянь Ифан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1
Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3
Результаты матчей
Шицзячжуан
Далянь Ифан
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
10 раз 38%
1
8 раз 31%
0
6 раз 23%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шицзячжуан
Далянь Ифан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
132
111
87
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
74
77
47
59
110
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
206
818
1214
521
224
323
125
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|26
|20
|2
|4
|73 - 22
|62
|2.
|Шаньдун Тайшань
|26
|20
|2
|4
|61 - 21
|62
|3.
|Шанхай СИПГ
|26
|15
|4
|7
|42 - 20
|49
|4.
|Хэнань Цзянье
|26
|14
|4
|8
|46 - 26
|46
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|26
|12
|10
|4
|44 - 24
|46
|6.
|Бэйцзин Гоань
|26
|13
|7
|6
|44 - 36
|46
|7.
|Ченду Беттер Сити
|26
|12
|9
|5
|35 - 26
|45
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|26
|11
|9
|6
|32 - 26
|42
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|26
|11
|7
|8
|36 - 32
|40
|10.
|Тянцзинь Тэда
|26
|11
|5
|10
|39 - 32
|38
|11.
|Чанчунь Ятай
|26
|8
|10
|8
|39 - 36
|34
|12.
|Далянь Ифан
|26
|8
|9
|9
|36 - 38
|33
|13.
|Шэньчжэнь
|26
|9
|3
|14
|28 - 48
|30
|14.
|Шицзячжуан
|26
|6
|10
|10
|33 - 40
|28
|15.
|Ухань Цзалл
|26
|6
|3
|17
|27 - 53
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|26
|3
|5
|18
|19 - 48
|14
|17.
|Гуанчжоу Фули
|26
|3
|3
|20
|19 - 52
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|26
|1
|0
|25
|13 - 86
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|12
|11
|1
|0
|31 - 4
|34
|2.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|0
|3
|47 - 14
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|4.
|Хэнань Цзянье
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|6.
|Бэйцзин Гоань
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|7
|3
|2
|20 - 9
|24
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|9.
|Далянь Ифан
|15
|6
|5
|4
|24 - 19
|23
|10.
|Чанчунь Ятай
|16
|5
|5
|6
|19 - 17
|20
|11.
|Ченду Беттер Сити
|11
|4
|6
|1
|21 - 13
|18
|12.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|2
|5
|20 - 13
|17
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|5
|1
|7
|12 - 21
|16
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|12
|1
|7
|4
|8 - 12
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|13
|2
|1
|10
|9 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|5.
|Бэйцзин Гоань
|12
|6
|3
|3
|20 - 20
|21
|6.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|7.
|Шанхай СИПГ
|12
|6
|2
|4
|18 - 13
|20
|8.
|Хэнань Цзянье
|12
|5
|3
|4
|16 - 11
|18
|9.
|Шицзячжуан
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|10.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|4
|4
|5
|8 - 16
|16
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|3
|0
|9
|12 - 24
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|13
|1
|2
|10
|10 - 24
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|1
|2
|11
|7 - 29
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|21 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|19 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|16 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4