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Китай: Суперлига
2022

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Yinhao Shen
Шицзячжуан
1:1
Конец матча
Далянь Ифан
0'
1:0
51' Гол
Канте Хосе
76' Желтая карточка
Пен Лю
1:1
89' Гол
Yin Shang
90'+6

Ход матча

11'
 
Xianjun Wang
Guowen Sun
46'
 
Zhuoyi Lu
Zhu Ting
51'
Канте Хосе
(Oscar Taty Maritu)
1:0
65'
 
Цонев Борислав
Yu Fei
69'
Hao Guo
Sabit Abdusalam
 
73'
 
Босанчич Неманья
Zhiwei Song
76'
 
Пен Лю
77'
Zhe Jiang
Chuangyi Lin
 
84'
Fuyu Ma
Xiangshuo Zhang
 
84'
Xiaotian Yang
Овусу-Секьере Деабеас
 
89'
1:1
Yin Shang

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
23
Yiming
Yang
35
Peng
Wang
III
17
Shihao
Piao
33
Xiangshuo
Zhang
10
Oscar
Taty
Maritu
15
Sabit
Abdusalam
8
Chuangyi
Lin
44
Овусу-Секьере
Деабеас
45
Канте
Хосе
30
Yan
Wu
8
Zhu
Ting
2
Longchang
Lin
14
Jiahui
Huang
11
Guowen
Sun
28
Yu
Fei
33
Zhiwei
Song
31
Пен
Лю
23
Yin
Shang
39
Ян
Ксиангчуанг
17
Мамба
Стрели
Шицзячжуан
5-4-1
Далянь Ифан
4-3-3

История личных встреч

Шицзячжуан
Далянь Ифан

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
1:2
ПЛК
2:2
ПЛК
2:2

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.43

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
63

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канте Хосе 10 0.38
Oscar Taty Maritu 6 (2) 0.23
Овусу-Секьере Деабеас 3 0.12
Shihao Piao 3 0.12
Yifeng Zang 3 0.12
Fuyu Ma 2 0.08
Xinyu Liu1 1 0.04
Zhe Jiang 1 0.04
Kaimu Zheng 1 0.04
Yiming Yang 1 0.04
Bughrahan Iskandar 1 0.04
Xiaotian Yang 0 0
Сунзу Стоппила 0 0
Chuangyi Lin 0 0
Yun Yang 0 0
Жуков Георгий 0 0
Sabit Abdusalam 0 0
Hong Li 0 0
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линь Лянмин 9 (1) 0.35
Yin Shang 6 0.23
Ян Ксиангчуанг 3 0.12
Yu Fei 3 0.12
Цонев Борислав 3 0.12
Мамба Стрели 3 0.12
Cesar Manzoki 2 0.08
Guowen Sun 2 0.08
Zhu Ting 1 0.04
Пен Лю 1 0.04
Wei Wu III 1 0.04
Yanfeng Dong 1 0.04
Yupeng He 1 0.04
Lei Tong 0 0
Huanhuan Shan 0 0
Vas Nunez 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Zhongliu Chen 4 0
Hong Li 4 0
Chuangyi Lin 2 1
Hao Guo 2 1
Канте Хосе 3 0
Shihao Piao 3 0
Sabit Abdusalam 3 0
Yiming Yang 3 0
Сунзу Стоппила 2 0
Puliang Shao 2 0
Zhe Jiang 2 0
Peng Wang III 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Fuyu Ma 2 0
Yun Yang 1 0
Yifeng Zang 1 0
Xiaotian Yang 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Овусу-Секьере Деабеас 1 0
Xiangshuo Zhang 1 0
Svetozar Sapuric 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Fei 8 0
Пен Лю 7 0
Jiahui Huang 5 0
Yupeng He 4 0
Longchang Lin 3 0
Yin Shang 3 0
Guowen Sun 1 1
Lei Tong 2 0
Чжан Чонг 2 0
Le Liu 2 0
Yanfeng Dong 2 0
Xianjun Wang 2 0
Vas Nunez 2 0
Hui Xie 2 0
Цонев Борислав 1 0
Wei Wu III 1 0
Ян Ксиангчуанг 1 0
Zhiwei Song 1 0
Zhenao Wang 1 0
Zhuoyi Lu 1 0

Результаты матчей

Шицзячжуан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Далянь Ифан
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
8
Шицзячжуан
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Далянь Ифан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
9

Волевые поражения

24
22
Шицзячжуан
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
Далянь Ифан
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

16
9

Волевые поражения

30
30

Голы по времени матча

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
2
25%
3
23%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
25%
4
31%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
2
15%
76-90

Пропущено

12
18
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
5
28%
16-30
4
33%
1
6%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
3
25%
6
33%
76-90

Забито

24
24
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 13
4
17%
5
21%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
7
29%
29%
6
25%
31-45
5
21%
4
17%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
5
21%
5
21%
76-90

Пропущено

29
19
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
5
17%
3
16%
1-15
4
14%
3
16%
16-30
7
24%
3
16%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
5
17%
7
37%
76-90

Забито

32
37
16 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
11 Не забивали 5
6
19%
8
22%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
7
22%
7
19%
31-45
7
22%
8
22%
46-60
2
6%
4
11%
61-75
7
22%
7
19%
76-90

Пропущено

41
37
24 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
6
15%
3
8%
1-15
7
17%
8
22%
16-30
11
27%
4
11%
31-45
4
10%
5
14%
46-60
5
12%
4
11%
61-75
8
20%
13
35%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3
Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1
Далянь Ифан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1
Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3

Результаты матчей

Шицзячжуан
Далянь Ифан

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
10 раз 38%
1
8 раз 31%
0
6 раз 23%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шицзячжуан
Далянь Ифан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
13
2
1
11
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
7
4
7
7
1.5
4
7
5
9
2.5
1
10
3
11
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
20
6
8
18
1.5
12
14
5
21
2.5
2
24
3
23
3.5
1
25
1
25
4.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 26 20 2 4 73 - 22 62
2. Шаньдун Тайшань 26 20 2 4 61 - 21 62
3. Шанхай СИПГ 26 15 4 7 42 - 20 49
4. Хэнань Цзянье 26 14 4 8 46 - 26 46
5. Чжэцзян Профессионал 26 12 10 4 44 - 24 46
6. Бэйцзин Гоань 26 13 7 6 44 - 36 46
7. Ченду Беттер Сити 26 12 9 5 35 - 26 45
8. Шанхай Шеньхуа 26 11 9 6 32 - 26 42
9. Мэйчжоу Хакка 26 11 7 8 36 - 32 40
10. Тянцзинь Тэда 26 11 5 10 39 - 32 38
11. Чанчунь Ятай 26 8 10 8 39 - 36 34
12. Далянь Ифан 26 8 9 9 36 - 38 33
13. Шэньчжэнь 26 9 3 14 28 - 48 30
14. Шицзячжуан 26 6 10 10 33 - 40 28
15. Ухань Цзалл 26 6 3 17 27 - 53 21
16. Гуанчжоу Эвергранд 26 3 5 18 19 - 48 14
17. Гуанчжоу Фули 26 3 3 20 19 - 52 12
18. Хэбей Форчун 26 1 0 25 13 - 86 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 12 11 1 0 31 - 4 34
2. Ухань Три Таунс 13 10 0 3 47 - 14 30
3. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
4. Хэнань Цзянье 14 9 1 4 30 - 15 28
5. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
6. Бэйцзин Гоань 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Чжэцзян Профессионал 12 7 3 2 20 - 9 24
8. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
9. Далянь Ифан 15 6 5 4 24 - 19 23
10. Чанчунь Ятай 16 5 5 6 19 - 17 20
11. Ченду Беттер Сити 11 4 6 1 21 - 13 18
12. Тянцзинь Тэда 12 5 2 5 20 - 13 17
13. Шэньчжэнь 13 5 1 7 12 - 21 16
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 12 1 7 4 8 - 12 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 13 2 1 10 9 - 28 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 13 10 2 1 26 - 8 32
2. Шаньдун Тайшань 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 14 5 7 2 24 - 15 22
5. Бэйцзин Гоань 12 6 3 3 20 - 20 21
6. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
7. Шанхай СИПГ 12 6 2 4 18 - 13 20
8. Хэнань Цзянье 12 5 3 4 16 - 11 18
9. Шицзячжуан 14 5 3 6 25 - 28 18
10. Шанхай Шеньхуа 13 4 5 4 17 - 17 17
11. Мэйчжоу Хакка 13 4 4 5 8 - 16 16
12. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 11 2 4 5 12 - 19 10
15. Ухань Цзалл 12 3 0 9 12 - 24 9
16. Гуанчжоу Фули 13 1 2 10 10 - 24 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 14 1 2 11 7 - 29 5
18. Хэбей Форчун 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 21 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 19 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 16 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Канте Хосе выиграл воздушное противоборство у Jiahui Huang.
  • 95'
    Контроль мяча: Шицзячжуан: 59%, Далянь Ифан: 41%.
  • 95'
    Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Далянь Ифан пытается что-то создать.
  • 93'
    Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Удар от ворот произведет Шицзячжуан
  • 92'
    Yiming Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Далянь Ифан
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Пен Лю из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Oscar Taty Maritu
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • Описание гола
    89'
    Г О О О О Л - Yin Shang забивает ударом с правой ноги!
  • 89'
    Puliang Shao из команды Шицзячжуан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 89'
    Yiming Yang из команды Шицзячжуан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • 89'
      Далянь Ифан пытается что-то создать.
    • 88'
      Zhuoyi Lu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      88'
      Nemanja Bosancic наказан за толчок Hao Guo
    • 88'
      Xianjun Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      Удар от ворот произведет Далянь Ифан
    • 87'
      Oscar Taty Maritu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 87'
      Fuyu Ma создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 86'
      Шицзячжуан начинает контратаку
    • 86'
      Yun Yang из команды Шицзячжуан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      86'
      Судья сигнализирует, что Oscar Taty Maritu из команды Шицзячжуан поставил подножку. Пострадал Мамба Стрели
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haikou Mission Hills Football Training Base. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шицзячжуан 1:1 Далянь Ифан онлайн

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