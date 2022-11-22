Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Г О О О О Л - Yin Shang забивает ударом с правой ноги!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Yin Shang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Yin Shang нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

47' Шанс! Yin Shang из команды Далянь Ифан пробил головой, но мимо

47' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Xiangshuo Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Хорошую попытку сделал Мамба Стрели . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Канте Хосе не смог попасть в створ ударом издали

43' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Jiahui Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Xiangshuo Zhang из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Мамба Стрели выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Пен Лю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Матч возобновлен

39' Yu Fei на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Peng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

36' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

36' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Хорошую попытку сделал Ян Ксиангчуанг . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Мамба Стрели создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Xiangshuo Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Канте Хосе бьет со штрафного в створ, но Ву Ян держит все под контролем

28' Овусу-Секьере Деабеас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Jiahui Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Zhiwei Song выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Хорошую попытку сделал Oscar Taty Maritu . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

26' Чжу Тин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Shihao Piao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Xiangshuo Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Мамба Стрели выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Yu Fei навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Oscar Taty Maritu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Oscar Taty Maritu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Yun Yang из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Хорошую попытку сделал Овусу-Секьере Деабеас . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Xiangshuo Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Хорошую попытку сделал Oscar Taty Maritu . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Матч возобновлен

10' Guowen Sun на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Yin Shang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Guowen Sun на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Guowen Sun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Yu Fei навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Yun Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Шицзячжуан начинает с центра поля