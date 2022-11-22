Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Г О О О О Л - Шангуань Ван первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

92' Хорошую попытку сделал Keqiang Chen . Удар в створ, но вратарь начеку

92' Каррильо Гидо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

92' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

91' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

89' Виана Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

87' Chongqiu Ye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Peng Li получает желтую карточку за толчок соперника.

84' Пина Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

80' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Ухань Цзалл отменен из-за положения "вне игры".

77' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

76' Рентиан Ху навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Каевич Асмир пробил со штрафного прямо в стенку

74' Yixin Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Dong Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Шангуань Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Yihao Zhong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Yuhao Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Рентиан Ху навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Цао Гу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Каррильо Гидо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Aoshuang Nie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Yihao Zhong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Матч возобновится спорным мячом

58' После проверки VAR рефери поменял решение - Хэнань Цзянье не будет бить пенальти!

57' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

56' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Yihao Zhong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Zhenqiang Zhang взял и забрал мяч на выходе

55' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Матч возобновлен

54' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

54' Каранга Фернандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Zhenqiang Zhang взял и забрал мяч на выходе

52' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Dong Xu не смог попасть в створ ударом издали

51' Yuhao Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Хорошую попытку сделал Каранга Фернандо . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Шангуань Ван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Пина Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Виана Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Межеевски Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Виана Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Chongqiu Ye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Каранга Фернандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Dong Xu пробует нанести удар издали, но Ванг Гуоминг держит все под контролем