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Китай: Суперлига
2022

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Lei Zhang
Хэнань Цзянье
3:0
Конец матча
Ухань Цзалл
0'
1:0
31' Гол
Межеевски Адриан
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Peng Li
63' Желтая карточка
Yixin Liu
2:0
69' Гол
Yihao Zhong
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Chongqiu Ye
84' Желтая карточка
Peng Li
2:0
86' Не забитый пенальти
Каранга Фернандо
3:0
90' Гол
Шангуань Ван
90'+9

Ход матча

31'
Межеевски Адриан
1:0
40'
Цао Гу
Шунич Тони
 
56'
 
Peng Li
60'
 
Rentian Hu
Huajun Zhang
63'
Yixin Liu
 
64'
Каррильо Гидо
Zichang Huang
 
69'
Yihao Zhong
(Шангуань Ван)
2:0
75'
Keqiang Chen
Yixin Liu
 
75'
Zhao Ke
Yihao Zhong
 
76'
 
Chongqiu Ye
84'
 
Peng Li
86'
Каранга Фернандо
2:0
90'
Шангуань Ван
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
2
Yixin
Liu
10
Межеевски
Адриан
17
Пина
Томас
6
Шангуань
Ван
8
Zichang
Huang
7
Каранга
Фернандо
29
Yihao
Zhong
22
Zhenqiang
Zhang
2
Peng
Li
33
Chongqiu
Ye
5
Виана
Бруно
32
Chen
Yuhao
28
Dong
Xu
19
Jinghang
Hu
18
Aoshuang
Nie
16
Каевич
Асмир
17
Huajun
Zhang
21
Jingbin
Wang
Хэнань Цзянье
4-3-3
Ухань Цзалл
5-4-1

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Ухань Цзалл

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
0:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

0.86
0.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
157

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 9 0.35
Yihao Zhong 6 0.23
Дурадо Энрике 5 (1) 0.19
Межеевски Адриан 4 (1) 0.15
Zichang Huang 4 0.15
Shuai Yang2 3 0.12
Пина Томас 2 0.08
Dong Han 2 0.08
Keqiang Chen 2 0.08
Каррильо Гидо 2 (1) 0.08
Шангуань Ван 1 0.04
Шунич Тони 1 0.04
Boxuan Feng 1 0.04
Yuhao Zhao 1 0.04
Ма Ксянгью 1 0.04
Dilmurat Mawlanyaz 1 0.04
Zhao Ke 0 0
Ziyi Niu 0 0
Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 9 (2) 0.35
Каевич Асмир 4 (1) 0.15
Виана Бруно 4 0.15
Peng Li 2 0.08
Rentian Hu 2 0.08
Jinghang Hu 1 0.04
Huajun Zhang 1 0.04
Мин Тянь 1 0.04
Dong Xu 1 0.04
Yun Liu 0 0
Chen Yuhao 0 0
Chongqiu Ye 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шангуань Ван 7 0
Каранга Фернандо 6 0
Yihao Zhong 6 0
Шунич Тони 4 0
Zichang Huang 4 0
Дурадо Энрике 2 1
Пина Томас 3 0
Yuhao Zhao 3 0
Shuai Yang2 3 0
Xin Luo 1 1
Jinbao Zhong 1 1
Ма Ксянгью 1 1
Каррильо Гидо 2 0
Dilmurat Mawlanyaz 2 0
Haoran Wang 2 0
Межеевски Адриан 1 0
Boxuan Feng 1 0
Zhao Ke 1 0
Keqiang Chen 1 0
Zhixuan Du 1 0
Yixin Liu 1 0
Javier Pereira 1 0
Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виана Бруно 5 0
Aoshuang Nie 5 0
Dong Xu 5 0
Peng Li 4 0
Jinghang Hu 4 0
Каевич Асмир 3 0
Xuan Han 3 0
Форбс Браун 2 0
Chongqiu Ye 2 0
Yun Liu 2 0
Мин Тянь 2 0
Rentian Hu 1 0
Jiali Hu 1 0
Nihat Nihmat 1 0
Xuheng Huang 1 0
Jinyu Li 1 0

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Ухань Цзалл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

4
4
Хэнань Цзянье
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Ухань Цзалл
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

8
22

Волевые поражения

13
10
Хэнань Цзянье
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Ухань Цзалл
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

15
23

Волевые поражения

17
14

Голы по времени матча

Забито

30
10
15 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
4
13%
2
20%
1-15
3
10%
2
20%
16-30
8
27%
0
0%
31-45
2
7%
1
10%
46-60
3
10%
3
30%
61-75
10
33%
2
20%
76-90

Пропущено

15
26
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
20%
2
8%
1-15
3
20%
1
4%
16-30
3
20%
7
27%
31-45
1
7%
4
15%
46-60
3
20%
4
15%
61-75
2
13%
8
31%
76-90

Забито

16
15
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
0
0%
3
20%
1-15
1
6%
4
27%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
5
31%
2
13%
61-75
4
25%
4
27%
76-90

Пропущено

11
29
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 13
3
27%
2
7%
1-15
1
9%
4
14%
16-30
2
18%
4
14%
31-45
1
9%
8
28%
46-60
1
9%
7
24%
61-75
3
27%
4
14%
76-90

Забито

46
25
19 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
4
9%
5
20%
1-15
4
9%
6
24%
16-30
11
24%
2
8%
31-45
5
11%
1
4%
46-60
8
17%
5
20%
61-75
14
30%
6
24%
76-90

Пропущено

26
55
15 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 35
11 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 23
6
23%
4
7%
1-15
4
15%
5
9%
16-30
5
19%
11
20%
31-45
2
8%
12
22%
46-60
4
15%
11
20%
61-75
5
19%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1
Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0
Ухань Цзалл
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Сучжоу Донву - Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0
Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
Ухань Цзалл

Точный счет

3:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 23%
0:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
6 раз 23%
1
4 раза 15%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
5 раз 19%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хэнань Цзянье
Ухань Цзалл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
9
5
1.5
5
9
6
8
2.5
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
1
11
2
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
18
8
15
11
1.5
6
20
8
18
2.5
1
25
2
24
3.5
1
25
1
25
4.5
1
25
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 26 20 2 4 73 - 22 62
2. Шаньдун Тайшань 26 20 2 4 61 - 21 62
3. Шанхай СИПГ 26 15 4 7 42 - 20 49
4. Хэнань Цзянье 26 14 4 8 46 - 26 46
5. Чжэцзян Профессионал 26 12 10 4 44 - 24 46
6. Бэйцзин Гоань 26 13 7 6 44 - 36 46
7. Ченду Беттер Сити 26 12 9 5 35 - 26 45
8. Шанхай Шеньхуа 26 11 9 6 32 - 26 42
9. Мэйчжоу Хакка 26 11 7 8 36 - 32 40
10. Тянцзинь Тэда 26 11 5 10 39 - 32 38
11. Чанчунь Ятай 26 8 10 8 39 - 36 34
12. Далянь Ифан 26 8 9 9 36 - 38 33
13. Шэньчжэнь 26 9 3 14 28 - 48 30
14. Шицзячжуан 26 6 10 10 33 - 40 28
15. Ухань Цзалл 26 6 3 17 27 - 53 21
16. Гуанчжоу Эвергранд 26 3 5 18 19 - 48 14
17. Гуанчжоу Фули 26 3 3 20 19 - 52 12
18. Хэбей Форчун 26 1 0 25 13 - 86 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 12 11 1 0 31 - 4 34
2. Ухань Три Таунс 13 10 0 3 47 - 14 30
3. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
4. Хэнань Цзянье 14 9 1 4 30 - 15 28
5. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
6. Бэйцзин Гоань 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Чжэцзян Профессионал 12 7 3 2 20 - 9 24
8. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
9. Далянь Ифан 15 6 5 4 24 - 19 23
10. Чанчунь Ятай 16 5 5 6 19 - 17 20
11. Ченду Беттер Сити 11 4 6 1 21 - 13 18
12. Тянцзинь Тэда 12 5 2 5 20 - 13 17
13. Шэньчжэнь 13 5 1 7 12 - 21 16
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 12 1 7 4 8 - 12 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 13 2 1 10 9 - 28 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 13 10 2 1 26 - 8 32
2. Шаньдун Тайшань 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 14 5 7 2 24 - 15 22
5. Бэйцзин Гоань 12 6 3 3 20 - 20 21
6. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
7. Шанхай СИПГ 12 6 2 4 18 - 13 20
8. Хэнань Цзянье 12 5 3 4 16 - 11 18
9. Шицзячжуан 14 5 3 6 25 - 28 18
10. Шанхай Шеньхуа 13 4 5 4 17 - 17 17
11. Мэйчжоу Хакка 13 4 4 5 8 - 16 16
12. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 11 2 4 5 12 - 19 10
15. Ухань Цзалл 12 3 0 9 12 - 24 9
16. Гуанчжоу Фули 13 1 2 10 10 - 24 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 14 1 2 11 7 - 29 5
18. Хэбей Форчун 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 21 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 19 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 16 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
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Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Контроль мяча: Хэнань Цзянье: 50%, Ухань Цзалл: 50%.
    • 95'
      Dong Xu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 94'
      Хорошую попытку сделал Каевич Асмир. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 94'
      Ухань Цзалл пытается что-то создать.
    • 94'
      Yuhao Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Shuai Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Ухань Цзалл пытается что-то создать.
    • 94'
      Виана Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Boxuan Feng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Ухань Цзалл контролирует мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinjiang Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хэнань Цзянье 3:0 Ухань Цзалл онлайн

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