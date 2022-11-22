Тур: 26. Стадион: Jinjiang Sports Center. Главный судья: Lei Zhang
3:0
Конец матча
0'
1:0
31' ГолМежеевски Адриан
56' Undefined phrase: football_event_Peng Li
63' Желтая карточкаYixin Liu
2:0
69' ГолYihao Zhong
76' Undefined phrase: football_event_Chongqiu Ye
84' Желтая карточкаPeng Li
2:0
86' Не забитый пенальтиКаранга Фернандо
3:0
90' ГолШангуань Ван
90'+9
Ход матча
31'
1:0
40'
56'
63'
69'
2:0
75'
76'
84'
86'
2:0
90'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
17
Пина
Томас
29
Yihao
Zhong
2
Peng
Li
33
Chongqiu
Ye
32
Chen
Yuhao
28
Dong
Xu
19
Jinghang
Hu
18
Aoshuang
Nie
16
Каевич
Асмир
17
Huajun
Zhang
21
Jingbin
Wang
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
20 Boxuan FengЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Yihao ZhongНападающий
- Запасные игроки
-
24 Xiaotian ShiВратарь
-
5 Цао ГуЗащитник
-
4 Xin LuoЗащитник
-
30 Jinbao ZhongНападающий
- Нападающий
-
21 Keqiang Chen
-
22 Haoran Wang
-
11 Zhao Ke
-
32 Dong Han
-
-
28 Ма Ксянгью
-
26 Jiahui Liu
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Peng LiЗащитник
-
33 Chongqiu YeЗащитник
- Защитник
-
32 Chen YuhaoЗащитник
-
28 Dong XuЗащитник
-
19 Jinghang HuПолузащитник
-
18 Aoshuang NieПолузащитник
-
16 Каевич АсмирПолузащитник
-
17 Huajun ZhangПолузащитник
-
21 Jingbin WangНападающий
- Запасные игроки
-
6 Chao LiЗащитник
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
11 Rentian HuНападающий
-
23 Гао Сян
-
37 Junxian Liu
-
39 Nihat Nihmat
-
3 Xuan Han
-
24 Jiali Hu
-
7 Yi Luo
-
Главный тренер: Jinyu Li
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Ухань Цзалл
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
0.86
0.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
157
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|9
|0.35
|Yihao Zhong
|6
|0.23
|Дурадо Энрике
|5 (1)
|0.19
|Межеевски Адриан
|4 (1)
|0.15
|Zichang Huang
|4
|0.15
|Shuai Yang2
|3
|0.12
|Пина Томас
|2
|0.08
|Dong Han
|2
|0.08
|Keqiang Chen
|2
|0.08
|Каррильо Гидо
|2 (1)
|0.08
|Шангуань Ван
|1
|0.04
|Шунич Тони
|1
|0.04
|Boxuan Feng
|1
|0.04
|Yuhao Zhao
|1
|0.04
|Ма Ксянгью
|1
|0.04
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0.04
|Zhao Ke
|0
|0
|Ziyi Niu
|0
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|9 (2)
|0.35
|Каевич Асмир
|4 (1)
|0.15
|Виана Бруно
|4
|0.15
|Peng Li
|2
|0.08
|Rentian Hu
|2
|0.08
|Jinghang Hu
|1
|0.04
|Huajun Zhang
|1
|0.04
|Мин Тянь
|1
|0.04
|Dong Xu
|1
|0.04
|Yun Liu
|0
|0
|Chen Yuhao
|0
|0
|Chongqiu Ye
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шангуань Ван
|7
|0
|Каранга Фернандо
|6
|0
|Yihao Zhong
|6
|0
|Шунич Тони
|4
|0
|Zichang Huang
|4
|0
|Дурадо Энрике
|2
|1
|Пина Томас
|3
|0
|Yuhao Zhao
|3
|0
|Shuai Yang2
|3
|0
|Xin Luo
|1
|1
|Jinbao Zhong
|1
|1
|Ма Ксянгью
|1
|1
|Каррильо Гидо
|2
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|2
|0
|Haoran Wang
|2
|0
|Межеевски Адриан
|1
|0
|Boxuan Feng
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Keqiang Chen
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
|Yixin Liu
|1
|0
|Javier Pereira
|1
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виана Бруно
|5
|0
|Aoshuang Nie
|5
|0
|Dong Xu
|5
|0
|Peng Li
|4
|0
|Jinghang Hu
|4
|0
|Каевич Асмир
|3
|0
|Xuan Han
|3
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Chongqiu Ye
|2
|0
|Yun Liu
|2
|0
|Мин Тянь
|2
|0
|Rentian Hu
|1
|0
|Jiali Hu
|1
|0
|Nihat Nihmat
|1
|0
|Xuheng Huang
|1
|0
|Jinyu Li
|1
|0
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Ухань Цзалл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
4
4
Хэнань Цзянье
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Ухань Цзалл
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
8
22
Волевые поражения
13
10
Хэнань Цзянье
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Ухань Цзалл
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
15
23
Волевые поражения
17
14
Голы по времени матча
Забито
30
10
15 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
4
13%
2
20%
1-15
3
10%
2
20%
16-30
8
27%
0
0%
31-45
2
7%
1
10%
46-60
3
10%
3
30%
61-75
10
33%
2
20%
76-90
Пропущено
15
26
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
20%
2
8%
1-15
3
20%
1
4%
16-30
3
20%
7
27%
31-45
1
7%
4
15%
46-60
3
20%
4
15%
61-75
2
13%
8
31%
76-90
Забито
16
15
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
0
0%
3
20%
1-15
1
6%
4
27%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
5
31%
2
13%
61-75
4
25%
4
27%
76-90
Пропущено
11
29
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 13
3
27%
2
7%
1-15
1
9%
4
14%
16-30
2
18%
4
14%
31-45
1
9%
8
28%
46-60
1
9%
7
24%
61-75
3
27%
4
14%
76-90
Забито
46
25
19 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
4
9%
5
20%
1-15
4
9%
6
24%
16-30
11
24%
2
8%
31-45
5
11%
1
4%
46-60
8
17%
5
20%
61-75
14
30%
6
24%
76-90
Пропущено
26
55
15 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 35
11 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 23
6
23%
4
7%
1-15
4
15%
5
9%
16-30
5
19%
11
20%
31-45
2
8%
12
22%
46-60
4
15%
11
20%
61-75
5
19%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1
Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0
Ухань Цзалл
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Сучжоу Донву - Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0
Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
Ухань Цзалл
Точный счет
3:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 23%
0:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
6 раз 23%
1
4 раза 15%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
5 раз 19%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хэнань Цзянье
Ухань Цзалл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
95
59
68
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
66
111
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
188
1511
620
818
125
224
125
125
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|26
|20
|2
|4
|73 - 22
|62
|2.
|Шаньдун Тайшань
|26
|20
|2
|4
|61 - 21
|62
|3.
|Шанхай СИПГ
|26
|15
|4
|7
|42 - 20
|49
|4.
|Хэнань Цзянье
|26
|14
|4
|8
|46 - 26
|46
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|26
|12
|10
|4
|44 - 24
|46
|6.
|Бэйцзин Гоань
|26
|13
|7
|6
|44 - 36
|46
|7.
|Ченду Беттер Сити
|26
|12
|9
|5
|35 - 26
|45
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|26
|11
|9
|6
|32 - 26
|42
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|26
|11
|7
|8
|36 - 32
|40
|10.
|Тянцзинь Тэда
|26
|11
|5
|10
|39 - 32
|38
|11.
|Чанчунь Ятай
|26
|8
|10
|8
|39 - 36
|34
|12.
|Далянь Ифан
|26
|8
|9
|9
|36 - 38
|33
|13.
|Шэньчжэнь
|26
|9
|3
|14
|28 - 48
|30
|14.
|Шицзячжуан
|26
|6
|10
|10
|33 - 40
|28
|15.
|Ухань Цзалл
|26
|6
|3
|17
|27 - 53
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|26
|3
|5
|18
|19 - 48
|14
|17.
|Гуанчжоу Фули
|26
|3
|3
|20
|19 - 52
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|26
|1
|0
|25
|13 - 86
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|12
|11
|1
|0
|31 - 4
|34
|2.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|0
|3
|47 - 14
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|4.
|Хэнань Цзянье
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|6.
|Бэйцзин Гоань
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|7
|3
|2
|20 - 9
|24
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|9.
|Далянь Ифан
|15
|6
|5
|4
|24 - 19
|23
|10.
|Чанчунь Ятай
|16
|5
|5
|6
|19 - 17
|20
|11.
|Ченду Беттер Сити
|11
|4
|6
|1
|21 - 13
|18
|12.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|2
|5
|20 - 13
|17
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|5
|1
|7
|12 - 21
|16
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|12
|1
|7
|4
|8 - 12
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|13
|2
|1
|10
|9 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|5.
|Бэйцзин Гоань
|12
|6
|3
|3
|20 - 20
|21
|6.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|7.
|Шанхай СИПГ
|12
|6
|2
|4
|18 - 13
|20
|8.
|Хэнань Цзянье
|12
|5
|3
|4
|16 - 11
|18
|9.
|Шицзячжуан
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|10.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|4
|4
|5
|8 - 16
|16
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|3
|0
|9
|12 - 24
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|13
|1
|2
|10
|10 - 24
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|1
|2
|11
|7 - 29
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|21 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|19 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|16 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4