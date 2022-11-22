Тур: 26. Стадион: Jinjiang Football Training Center. Главный судья: Shunqi Tang
2:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаBoyu Yang
1:0
25' ГолАчеампонг Франк
2:0
35' ГолАчеампонг Франк
74' Желтая карточкаQuanjiang Chen
80' Желтая карточкаHaolun Mi
2:1
90' ГолJiaheng Li
90' Желтая карточкаВэй Ши-Хао
90'+7
Ход матча
16'
25'
1:0
35'
72'
72'
74'
80'
86'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 8
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
1
Чжан
Лу
27
Boyu
Yang
25
Haolun
Mi
38
Кэ
Сунь
14
Yuan
Zhang2
28
Yuanyi
Li
16
Dalun
Zheng
6
Yang
Li3
44
Хайо
Ронг
20
Shilong
Wang
15
Dinghao
Yan
33
Mingmin
Cai
17
Liyn
Yang
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
- Защитник
-
27 Boyu YangЗащитник
- Защитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
-
14 Yuan Zhang2Полузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Дун ХэнъиВратарь
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
-
-
-
11 Yuan Zhang1
-
13 Haofeng Xu
-
23 Xingyu Wu
-
19 Yue Xu
-
Главный тренер: Xiaorui Zhang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
6 Yang Li3Защитник
- Защитник
-
44 Хайо РонгЗащитник
-
20 Shilong WangЗащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Mingmin CaiПолузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Jihao Zhang
-
27 Suowei Wei
-
-
23 Jiaheng Li
-
22 Afrden Asqer
-
31 Shijie Wang
-
-
35 Wenxuan Wang
-
24 Xinjie He
-
-
40 Kaiyuan Tan
-
18 Hengbo Fan
-
Главный тренер: Bo Fu
История личных встреч
Шэньчжэнь
Гуанчжоу Эвергранд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.25
Среднее время на гол
54
360
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
2.33
Среднее время на гол
40
38
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|8 (1)
|0.31
|Лин Гао
|4
|0.15
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.08
|Алессандрини Ромен
|2
|0.08
|Shuai Pei
|2
|0.08
|Yuanyi Li
|1
|0.04
|Yeljan Shinar
|1
|0.04
|Чжипэн Цзян
|1
|0.04
|Haolun Mi
|1 (1)
|0.04
|Boyu Yang
|1
|0.04
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0.04
|Юань Миньчэн
|1
|0.04
|Yuan Zhang2
|1
|0.04
|Yue Xu
|1
|0.04
|Юнпо Ван
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|8
|0.31
|Вэй Ши-Хао
|4
|0.15
|Dinghao Yan
|2 (1)
|0.08
|Mingmin Cai
|2
|0.08
|Ling Jie
|1
|0.04
|Jiaheng Li
|1
|0.04
|Afrden Asqer
|0
|0
|Хайо Ронг
|0
|0
|Цзюньминь Хао
|0
|0
|Shaocong Wu
|0
|0
|Yang Li3
|0
|0
|Shilong Wang
|0
|0
|Rijin Chen
|0
|0
|Hengbo Fan
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|6
|0
|Haolun Mi
|4
|0
|Лим Чхэ-Мин
|3
|0
|Yeljan Shinar
|3
|0
|Юнпо Ван
|1
|1
|Алессандрини Ромен
|2
|0
|Boyu Yang
|2
|0
|Ачеампонг Франк
|2
|0
|Юань Миньчэн
|2
|0
|Wai-Tsun Dai
|2
|0
|Yuan Zhang1
|2
|0
|Чжипэн Цзян
|0
|1
|Лин Гао
|1
|0
|Shuai Pei
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Чжан Лу
|1
|0
|Qiang Jin
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
|Yue Xu
|1
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|4
|2
|Вэй Ши-Хао
|6
|0
|Yu Hou
|6
|0
|Shaocong Wu
|4
|1
|Rijin Chen
|4
|1
|Dinghao Yan
|4
|0
|Yang Li3
|4
|0
|Hengbo Fan
|3
|0
|Guangliang Huang
|3
|0
|Хайо Ронг
|2
|0
|Liyn Yang
|2
|0
|Quanjiang Chen
|2
|0
|Shibo Liu
|2
|0
|Сюэпэн Ли
|1
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Чжан Сювэй
|1
|0
|Bowen Huang2
|1
|0
|Shilong Wang
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
|Mingmin Cai
|1
|0
|Bo Fu
|1
|0
Результаты матчей
Шэньчжэнь
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Гуанчжоу Эвергранд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
6
Шэньчжэнь
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Гуанчжоу Эвергранд
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
20
15
Волевые поражения
11
7
Шэньчжэнь
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Гуанчжоу Эвергранд
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
23
15
Волевые поражения
14
13
Голы по времени матча
Забито
12
7
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
19 Не забивали 19
3
25%
1
14%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
4
57%
76-90
Пропущено
21
29
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
2
10%
4
14%
1-15
4
19%
8
28%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
3
14%
7
24%
46-60
5
24%
3
10%
61-75
4
19%
5
17%
76-90
Забито
17
11
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
3
18%
4
36%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
6
35%
3
27%
61-75
1
6%
1
9%
76-90
Пропущено
26
20
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
5
19%
2
10%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
5
19%
4
20%
46-60
6
23%
2
10%
61-75
4
15%
6
30%
76-90
Забито
29
18
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
8 Не забивали 12
4
14%
1
6%
1-15
7
24%
1
6%
16-30
4
14%
5
28%
31-45
6
21%
3
17%
46-60
6
21%
3
17%
61-75
2
7%
5
28%
76-90
Пропущено
47
49
20 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 21
7
15%
6
12%
1-15
6
13%
11
22%
16-30
7
15%
5
10%
31-45
8
17%
11
22%
46-60
11
23%
5
10%
61-75
8
17%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2
Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сычуань Цзюнью - Гуанчжоу Эвергранд 2:4 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2
Результаты матчей
Шэньчжэнь
Гуанчжоу Эвергранд
Точный счет
0:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
7 раз 50%
Точный счет
0:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
2
9 раз 35%
1
7 раз 27%
3
1 раз 4%
0
12 раз 46%
1
12 раз 46%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шэньчжэнь
Гуанчжоу Эвергранд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
75
58
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
77
58
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
1412
1016
224
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|26
|20
|2
|4
|73 - 22
|62
|2.
|Шаньдун Тайшань
|26
|20
|2
|4
|61 - 21
|62
|3.
|Шанхай СИПГ
|26
|15
|4
|7
|42 - 20
|49
|4.
|Хэнань Цзянье
|26
|14
|4
|8
|46 - 26
|46
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|26
|12
|10
|4
|44 - 24
|46
|6.
|Бэйцзин Гоань
|26
|13
|7
|6
|44 - 36
|46
|7.
|Ченду Беттер Сити
|26
|12
|9
|5
|35 - 26
|45
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|26
|11
|9
|6
|32 - 26
|42
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|26
|11
|7
|8
|36 - 32
|40
|10.
|Тянцзинь Тэда
|26
|11
|5
|10
|39 - 32
|38
|11.
|Чанчунь Ятай
|26
|8
|10
|8
|39 - 36
|34
|12.
|Далянь Ифан
|26
|8
|9
|9
|36 - 38
|33
|13.
|Шэньчжэнь
|26
|9
|3
|14
|28 - 48
|30
|14.
|Шицзячжуан
|26
|6
|10
|10
|33 - 40
|28
|15.
|Ухань Цзалл
|26
|6
|3
|17
|27 - 53
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|26
|3
|5
|18
|19 - 48
|14
|17.
|Гуанчжоу Фули
|26
|3
|3
|20
|19 - 52
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|26
|1
|0
|25
|13 - 86
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|12
|11
|1
|0
|31 - 4
|34
|2.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|0
|3
|47 - 14
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|4.
|Хэнань Цзянье
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|6.
|Бэйцзин Гоань
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|7
|3
|2
|20 - 9
|24
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|9.
|Далянь Ифан
|15
|6
|5
|4
|24 - 19
|23
|10.
|Чанчунь Ятай
|16
|5
|5
|6
|19 - 17
|20
|11.
|Ченду Беттер Сити
|11
|4
|6
|1
|21 - 13
|18
|12.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|2
|5
|20 - 13
|17
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|5
|1
|7
|12 - 21
|16
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|12
|1
|7
|4
|8 - 12
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|13
|2
|1
|10
|9 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|5.
|Бэйцзин Гоань
|12
|6
|3
|3
|20 - 20
|21
|6.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|7.
|Шанхай СИПГ
|12
|6
|2
|4
|18 - 13
|20
|8.
|Хэнань Цзянье
|12
|5
|3
|4
|16 - 11
|18
|9.
|Шицзячжуан
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|10.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|4
|4
|5
|8 - 16
|16
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|3
|0
|9
|12 - 24
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|13
|1
|2
|10
|10 - 24
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|1
|2
|11
|7 - 29
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|21 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|19 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|16 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4