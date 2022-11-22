Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Afrden Asqer навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

50' Команда Шэньчжэнь играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

46' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Чжан Сювэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Шэньчжэнь будет все-таки засчитан.

39' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Ачеампонг Франк получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Yuan Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Ачеампонг Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Алессандрини Ромен из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

33' Ачеампонг Франк пробует нанести удар издали, но Shibo Liu держит все под контролем

32' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Liyu Yang получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Liyu Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Команда Шэньчжэнь забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

25' Yeljan Shinar из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Dalun Zheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

22' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

19' Dalun Zheng не смог попасть в створ ударом издали

18' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Кэ Сунь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Shaocong Wu ослабляет давление, выбив мяч.

16' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Чжан Лу взял и забрал мяч на выходе

11' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

10' Чжан Сювэй не смог попасть в створ ударом издали

10' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Dinghao Yan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Лим Чхэ-Мин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Yeljan Shinar выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Dalun Zheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Dinghao Yan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Ян Бо Ю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Quanjiang Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Shaocong Wu выиграл воздушное противоборство у Ачеампонг Франк

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Шэньчжэнь начинает с центра поля