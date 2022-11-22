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Китай: Суперлига
2022

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Shunqi Tang
Шэньчжэнь
2:1
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
16' Желтая карточка
Boyu Yang
1:0
25' Гол
Ачеампонг Франк
2:0
35' Гол
Ачеампонг Франк
74' Желтая карточка
Quanjiang Chen
80' Желтая карточка
Haolun Mi
2:1
90' Гол
Jiaheng Li
90' Желтая карточка
Вэй Ши-Хао
90'+7

Ход матча

16'
Boyu Yang
 
25'
Ачеампонг Франк
(Yeljan Shinar)
1:0
35'
Ачеампонг Франк
(Алессандрини Ромен)
2:0
39'
Юнпо Ван
Ачеампонг Франк
 
46'
 
Shijie Wang
Shilong Wang
65'
 
Afrden Asqer
Mingmin Cai
72'
Yue Xu
Yuan Zhang2
 
72'
Yuan Zhang1
Кэ Сунь
 
74'
 
Quanjiang Chen
80'
Haolun Mi
 
86'
 
Xinjie He
Чжан Сювэй
86'
 
Jiaheng Li
Quanjiang Chen
90'
2:1
Jiaheng Li
(Afrden Asqer)
90'
Hujahmat Shahsat
Алессандрини Ромен
 
90'
Ruifeng Huang
Boyu Yang
 
90'
 
Вэй Ши-Хао

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 8
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

1
Чжан
Лу
2
Yeljan
Shinar
27
Boyu
Yang
5
Лим
Чхэ-Мин
25
Haolun
Mi
38
Кэ
Сунь
14
Yuan
Zhang2
28
Yuanyi
Li
16
Dalun
Zheng
10
Алессандрини
Ромен
7
Ачеампонг
Франк
1
Shibo
Liu
4
Quanjiang
Chen
6
Yang
Li3
5
Shaocong
Wu
44
Хайо
Ронг
20
Shilong
Wang
15
Dinghao
Yan
8
Чжан
Сювэй
33
Mingmin
Cai
17
Liyn
Yang
7
Вэй
Ши-Хао
Шэньчжэнь
4-4-1-1
Гуанчжоу Эвергранд
5-3-2

История личных встреч

Шэньчжэнь
Гуанчжоу Эвергранд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
4:1
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
1:3
С
2:3
С
1:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.25

Среднее время на гол

54
360

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
2.33

Среднее время на гол

40
38

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 8 (1) 0.31
Лин Гао 4 0.15
Wai-Tsun Dai 2 0.08
Алессандрини Ромен 2 0.08
Shuai Pei 2 0.08
Yuanyi Li 1 0.04
Yeljan Shinar 1 0.04
Чжипэн Цзян 1 0.04
Haolun Mi 1 (1) 0.04
Boyu Yang 1 0.04
Лим Чхэ-Мин 1 0.04
Юань Миньчэн 1 0.04
Yuan Zhang2 1 0.04
Yue Xu 1 0.04
Юнпо Ван 0 0
Ruifeng Huang 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 8 0.31
Вэй Ши-Хао 4 0.15
Dinghao Yan 2 (1) 0.08
Mingmin Cai 2 0.08
Ling Jie 1 0.04
Jiaheng Li 1 0.04
Afrden Asqer 0 0
Хайо Ронг 0 0
Цзюньминь Хао 0 0
Shaocong Wu 0 0
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Rijin Chen 0 0
Hengbo Fan 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 6 0
Haolun Mi 4 0
Лим Чхэ-Мин 3 0
Yeljan Shinar 3 0
Юнпо Ван 1 1
Алессандрини Ромен 2 0
Boyu Yang 2 0
Ачеампонг Франк 2 0
Юань Миньчэн 2 0
Wai-Tsun Dai 2 0
Yuan Zhang1 2 0
Чжипэн Цзян 0 1
Лин Гао 1 0
Shuai Pei 1 0
Кэ Сунь 1 0
Чжан Лу 1 0
Qiang Jin 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Haofeng Xu 1 0
Yue Xu 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 2
Вэй Ши-Хао 6 0
Yu Hou 6 0
Shaocong Wu 4 1
Rijin Chen 4 1
Dinghao Yan 4 0
Yang Li3 4 0
Hengbo Fan 3 0
Guangliang Huang 3 0
Хайо Ронг 2 0
Liyn Yang 2 0
Quanjiang Chen 2 0
Shibo Liu 2 0
Сюэпэн Ли 1 0
Браунинг Тайас 1 0
Чжан Сювэй 1 0
Bowen Huang2 1 0
Shilong Wang 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0
Mingmin Cai 1 0
Bo Fu 1 0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Гуанчжоу Эвергранд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
6
Шэньчжэнь
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Гуанчжоу Эвергранд
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

20
15

Волевые поражения

11
7
Шэньчжэнь
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Гуанчжоу Эвергранд
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

23
15

Волевые поражения

14
13

Голы по времени матча

Забито

12
7
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
19 Не забивали 19
3
25%
1
14%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
4
57%
76-90

Пропущено

21
29
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
2
10%
4
14%
1-15
4
19%
8
28%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
3
14%
7
24%
46-60
5
24%
3
10%
61-75
4
19%
5
17%
76-90

Забито

17
11
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
3
18%
4
36%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
6
35%
3
27%
61-75
1
6%
1
9%
76-90

Пропущено

26
20
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
5
19%
2
10%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
5
19%
4
20%
46-60
6
23%
2
10%
61-75
4
15%
6
30%
76-90

Забито

29
18
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
8 Не забивали 12
4
14%
1
6%
1-15
7
24%
1
6%
16-30
4
14%
5
28%
31-45
6
21%
3
17%
46-60
6
21%
3
17%
61-75
2
7%
5
28%
76-90

Пропущено

47
49
20 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 21
7
15%
6
12%
1-15
6
13%
11
22%
16-30
7
15%
5
10%
31-45
8
17%
11
22%
46-60
11
23%
5
10%
61-75
8
17%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2
Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сычуань Цзюнью - Гуанчжоу Эвергранд 2:4 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2

Результаты матчей

Шэньчжэнь
Гуанчжоу Эвергранд

Точный счет

0:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
7 раз 50%

Точный счет

0:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
2
9 раз 35%
1
7 раз 27%
3
1 раз 4%
0
12 раз 46%
1
12 раз 46%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шэньчжэнь
Гуанчжоу Эвергранд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
5
5
8
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
7
5
8
1.5
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
14
12
10
16
1.5
2
24
1
25
2.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 26 20 2 4 73 - 22 62
2. Шаньдун Тайшань 26 20 2 4 61 - 21 62
3. Шанхай СИПГ 26 15 4 7 42 - 20 49
4. Хэнань Цзянье 26 14 4 8 46 - 26 46
5. Чжэцзян Профессионал 26 12 10 4 44 - 24 46
6. Бэйцзин Гоань 26 13 7 6 44 - 36 46
7. Ченду Беттер Сити 26 12 9 5 35 - 26 45
8. Шанхай Шеньхуа 26 11 9 6 32 - 26 42
9. Мэйчжоу Хакка 26 11 7 8 36 - 32 40
10. Тянцзинь Тэда 26 11 5 10 39 - 32 38
11. Чанчунь Ятай 26 8 10 8 39 - 36 34
12. Далянь Ифан 26 8 9 9 36 - 38 33
13. Шэньчжэнь 26 9 3 14 28 - 48 30
14. Шицзячжуан 26 6 10 10 33 - 40 28
15. Ухань Цзалл 26 6 3 17 27 - 53 21
16. Гуанчжоу Эвергранд 26 3 5 18 19 - 48 14
17. Гуанчжоу Фули 26 3 3 20 19 - 52 12
18. Хэбей Форчун 26 1 0 25 13 - 86 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 12 11 1 0 31 - 4 34
2. Ухань Три Таунс 13 10 0 3 47 - 14 30
3. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
4. Хэнань Цзянье 14 9 1 4 30 - 15 28
5. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
6. Бэйцзин Гоань 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Чжэцзян Профессионал 12 7 3 2 20 - 9 24
8. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
9. Далянь Ифан 15 6 5 4 24 - 19 23
10. Чанчунь Ятай 16 5 5 6 19 - 17 20
11. Ченду Беттер Сити 11 4 6 1 21 - 13 18
12. Тянцзинь Тэда 12 5 2 5 20 - 13 17
13. Шэньчжэнь 13 5 1 7 12 - 21 16
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 12 1 7 4 8 - 12 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 13 2 1 10 9 - 28 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 13 10 2 1 26 - 8 32
2. Шаньдун Тайшань 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 14 5 7 2 24 - 15 22
5. Бэйцзин Гоань 12 6 3 3 20 - 20 21
6. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
7. Шанхай СИПГ 12 6 2 4 18 - 13 20
8. Хэнань Цзянье 12 5 3 4 16 - 11 18
9. Шицзячжуан 14 5 3 6 25 - 28 18
10. Шанхай Шеньхуа 13 4 5 4 17 - 17 17
11. Мэйчжоу Хакка 13 4 4 5 8 - 16 16
12. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 11 2 4 5 12 - 19 10
15. Ухань Цзалл 12 3 0 9 12 - 24 9
16. Гуанчжоу Фули 13 1 2 10 10 - 24 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 14 1 2 11 7 - 29 5
18. Хэбей Форчун 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 21 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 19 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 16 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
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Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
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