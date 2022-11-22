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Китай: Суперлига
2022

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Li Ma
Чжэцзян Профессионал
2:1
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
1:0
46' Гол
Мушекви Няша
51' Красная карточка
Лён Нок-Хан
1:1
54' Пенальти
Лэй У
60' Желтая карточка
Лэй У
2:1
61' Гол
Ulrich Ewolo
79' Желтая карточка
Jin Cheng
80' Желтая карточка
Варгас Матиас
90' Желтая карточка
Ulrich Ewolo
90'+6

Ход матча

46'
Мушекви Няша
(Jin Cheng)
1:0
51'
Лён Нок-Хан
 
54'
1:1
Лэй У
55'
Поссиньоло Лукас
Yu Dong
 
60'
 
Лэй У
61'
Ulrich Ewolo
(Jin Cheng)
2:1
62'
 
Zhurun Liu
Yiwei Wang
69'
Haofan Liu
Ablikim Abdusalam
 
79'
Jin Cheng
 
80'
 
Варгас Матиас
80'
Matheus XIII
Мушекви Няша
 
80'
Bin Gu
Jin Cheng
 
87'
 
Huachen Zhang
Цзин Фэн
87'
 
Xin Xu
Хуэй-Кан Цай
90'
 
Чжэнь Вэй
Хай Юй
90'
Ulrich Ewolo
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 13
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
4
Zheng'ao
Sun
2
Лён
Нок-Хан
20
Dongsheng
Wang
29
Цзяци
Чжан
7
Ulrich
Ewolo
11
Андрияшевич
Франко
22
Jin
Cheng
18
Ablikim
Abdusalam
30
Мушекви
Няша
1
Цзюнь-Лин
Янь
15
Shenyuan
Li
4
Шэньчао
Ван
21
Хай
Юй
43
Yiwei
Wang
11
Вэньцзюнь
Люй
27
Цзин
Фэн
6
Хуэй-Кан
Цай
24
Варгас
Матиас
7
Лэй
У
9
Паулиньо
Пауло
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1
Шанхай СИПГ
5-3-2

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Шанхай СИПГ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 14 (1) 0.54
Андрияшевич Франко 11 (1) 0.42
Ulrich Ewolo 6 0.23
Di Gao 3 0.12
Лён Нок-Хан 3 0.12
Matheus XIII 2 (1) 0.08
Цзяци Чжан 1 0.04
Jin Cheng 1 0.04
Ablikim Abdusalam 1 0.04
Yu Dong 0 0
Bin Gu 0 0
Dongsheng Wang 0 0
Junsheng Yao 0 0
Xin Yue 0 0
Tianyu Gao 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 9 (1) 0.35
Вэньцзюнь Люй 7 0.27
Ндиайе Чериф 6 (1) 0.23
Паулиньо Пауло 3 0.12
Цзин Фэн 2 0.08
Браунинг Тайас 2 0.08
Шэньчао Ван 2 0.08
Baiyang Liu 2 0.08
Линьпэн Чжан 1 0.04
Хуэй-Кан Цай 1 0.04
Ли Шенглонг 1 0.04
Huachen Zhang 1 0.04
Chunxin Chen 1 0.04
Zhurun Liu 1 0.04
Оскар дос Сантос 1 (1) 0.04
Xin Xu 1 0.04
Варгас Матиас 0 0
Каллон Исса 0 0
Ли Ан 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 2
Xin Yue 5 1
Yu Dong 6 0
Лён Нок-Хан 4 1
Bin Gu 4 1
Zheng'ao Sun 4 0
Jin Cheng 4 0
Dongsheng Wang 4 0
Андрияшевич Франко 3 0
Ulrich Ewolo 3 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Wei Long 2 0
Matheus XIII 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Di Gao 1 0
Junsheng Yao 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0
Haofan Liu 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линьпэн Чжан 4 0
Вэньцзюнь Люй 3 0
Shiyuan Yang 3 0
Паулиньо Пауло 3 0
Xin Xu 1 1
Huachen Zhang 1 1
Ли Ан 2 0
Хай Юй 2 0
Варгас Матиас 2 0
Чжэнь Вэй 2 0
Лэй У 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Хуань Фу 1 0
Каллон Исса 1 0
Muzepper Mirahmetjan 1 0
Shenyuan Li 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Шанхай СИПГ
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

4
4
Чжэцзян Профессионал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Шанхай СИПГ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

23
23
Чжэцзян Профессионал
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Шанхай СИПГ
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

27
27

Голы по времени матча

Забито

19
18
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
3
16%
4
22%
1-15
6
32%
5
28%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
3
16%
5
28%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Забито

24
23
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
4
17%
1
4%
1-15
3
13%
6
26%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
6
25%
3
13%
46-60
5
21%
3
13%
61-75
4
17%
6
26%
76-90

Пропущено

15
8
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
0
0%
2
25%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Забито

43
41
20 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
7
16%
5
12%
1-15
9
21%
11
27%
16-30
4
9%
5
12%
31-45
9
21%
5
12%
46-60
7
16%
4
10%
61-75
7
16%
11
27%
76-90

Пропущено

25
21
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 16
2
8%
3
14%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
3
12%
1
5%
31-45
5
20%
6
29%
46-60
4
16%
5
24%
61-75
7
28%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2
Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1
Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Шанхай СИПГ

Точный счет

2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 36%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 35%
2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Шанхай СИПГ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
3
8
4
1.5
7
7
3
9
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
2
6
8
1.5
5
7
3
11
2.5
2
10
2
12
3.5
1
11
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
21
5
14
12
1.5
12
14
6
20
2.5
4
22
2
24
3.5
2
24
1
25
4.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 26 20 2 4 73 - 22 62
2. Шаньдун Тайшань 26 20 2 4 61 - 21 62
3. Шанхай СИПГ 26 15 4 7 42 - 20 49
4. Хэнань Цзянье 26 14 4 8 46 - 26 46
5. Чжэцзян Профессионал 26 12 10 4 44 - 24 46
6. Бэйцзин Гоань 26 13 7 6 44 - 36 46
7. Ченду Беттер Сити 26 12 9 5 35 - 26 45
8. Шанхай Шеньхуа 26 11 9 6 32 - 26 42
9. Мэйчжоу Хакка 26 11 7 8 36 - 32 40
10. Тянцзинь Тэда 26 11 5 10 39 - 32 38
11. Чанчунь Ятай 26 8 10 8 39 - 36 34
12. Далянь Ифан 26 8 9 9 36 - 38 33
13. Шэньчжэнь 26 9 3 14 28 - 48 30
14. Шицзячжуан 26 6 10 10 33 - 40 28
15. Ухань Цзалл 26 6 3 17 27 - 53 21
16. Гуанчжоу Эвергранд 26 3 5 18 19 - 48 14
17. Гуанчжоу Фули 26 3 3 20 19 - 52 12
18. Хэбей Форчун 26 1 0 25 13 - 86 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 12 11 1 0 31 - 4 34
2. Ухань Три Таунс 13 10 0 3 47 - 14 30
3. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
4. Хэнань Цзянье 14 9 1 4 30 - 15 28
5. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
6. Бэйцзин Гоань 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Чжэцзян Профессионал 12 7 3 2 20 - 9 24
8. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
9. Далянь Ифан 15 6 5 4 24 - 19 23
10. Чанчунь Ятай 16 5 5 6 19 - 17 20
11. Ченду Беттер Сити 11 4 6 1 21 - 13 18
12. Тянцзинь Тэда 12 5 2 5 20 - 13 17
13. Шэньчжэнь 13 5 1 7 12 - 21 16
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 12 1 7 4 8 - 12 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 13 2 1 10 9 - 28 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 13 10 2 1 26 - 8 32
2. Шаньдун Тайшань 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 14 5 7 2 24 - 15 22
5. Бэйцзин Гоань 12 6 3 3 20 - 20 21
6. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
7. Шанхай СИПГ 12 6 2 4 18 - 13 20
8. Хэнань Цзянье 12 5 3 4 16 - 11 18
9. Шицзячжуан 14 5 3 6 25 - 28 18
10. Шанхай Шеньхуа 13 4 5 4 17 - 17 17
11. Мэйчжоу Хакка 13 4 4 5 8 - 16 16
12. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 11 2 4 5 12 - 19 10
15. Ухань Цзалл 12 3 0 9 12 - 24 9
16. Гуанчжоу Фули 13 1 2 10 10 - 24 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 14 1 2 11 7 - 29 5
18. Хэбей Форчун 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 21 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 19 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 16 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
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Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
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