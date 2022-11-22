Тур: 26. Стадион: Huzhou Olympic Sports Center. Главный судья: Li Ma
2:1
Конец матча
0'
1:0
46' ГолМушекви Няша
51' Красная карточкаЛён Нок-Хан
1:1
54' ПенальтиЛэй У
60' Желтая карточкаЛэй У
2:1
61' ГолUlrich Ewolo
79' Желтая карточкаJin Cheng
80' Желтая карточкаВаргас Матиас
90' Желтая карточкаUlrich Ewolo
90'+6
Ход матча
46'
1:0
51'
54'
1:1
60'
61'
2:1
62'
79'
80'
87'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 10
-
3 Угловые 13
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
29
Цзяци
Чжан
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
15
Shenyuan
Li
21
Хай
Юй
43
Yiwei
Wang
27
Цзин
Фэн
7
Лэй
У
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Wei LongПолузащитник
-
12 Jinfeng Lai
-
33 Bo Zhao
-
28 Xin Yue
-
26 Tianyu Gao
-
-
-
31 Bin Gu
-
-
10 Matheus XIII
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Shenyuan LiЗащитник
- Защитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
43 Yiwei WangЗащитник
- Защитник
-
27 Цзин ФэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jia DuВратарь
-
34 Каллон ИссаЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
32 Shuai LiЗащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
-
12 Wei Chen2
-
-
33 Zhurun Liu
-
-
26 Chunxin Chen
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Шанхай СИПГ
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|14 (1)
|0.54
|Андрияшевич Франко
|11 (1)
|0.42
|Ulrich Ewolo
|6
|0.23
|Di Gao
|3
|0.12
|Лён Нок-Хан
|3
|0.12
|Matheus XIII
|2 (1)
|0.08
|Цзяци Чжан
|1
|0.04
|Jin Cheng
|1
|0.04
|Ablikim Abdusalam
|1
|0.04
|Yu Dong
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Dongsheng Wang
|0
|0
|Junsheng Yao
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|9 (1)
|0.35
|Вэньцзюнь Люй
|7
|0.27
|Ндиайе Чериф
|6 (1)
|0.23
|Паулиньо Пауло
|3
|0.12
|Цзин Фэн
|2
|0.08
|Браунинг Тайас
|2
|0.08
|Шэньчао Ван
|2
|0.08
|Baiyang Liu
|2
|0.08
|Линьпэн Чжан
|1
|0.04
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0.04
|Ли Шенглонг
|1
|0.04
|Huachen Zhang
|1
|0.04
|Chunxin Chen
|1
|0.04
|Zhurun Liu
|1
|0.04
|Оскар дос Сантос
|1 (1)
|0.04
|Xin Xu
|1
|0.04
|Варгас Матиас
|0
|0
|Каллон Исса
|0
|0
|Ли Ан
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|4
|2
|Xin Yue
|5
|1
|Yu Dong
|6
|0
|Лён Нок-Хан
|4
|1
|Bin Gu
|4
|1
|Zheng'ao Sun
|4
|0
|Jin Cheng
|4
|0
|Dongsheng Wang
|4
|0
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Ulrich Ewolo
|3
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Wei Long
|2
|0
|Matheus XIII
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Di Gao
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Ablikim Abdusalam
|1
|0
|Haofan Liu
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Вэньцзюнь Люй
|3
|0
|Shiyuan Yang
|3
|0
|Паулиньо Пауло
|3
|0
|Xin Xu
|1
|1
|Huachen Zhang
|1
|1
|Ли Ан
|2
|0
|Хай Юй
|2
|0
|Варгас Матиас
|2
|0
|Чжэнь Вэй
|2
|0
|Лэй У
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Хуань Фу
|1
|0
|Каллон Исса
|1
|0
|Muzepper Mirahmetjan
|1
|0
|Shenyuan Li
|1
|0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Шанхай СИПГ
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
4
4
Чжэцзян Профессионал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Шанхай СИПГ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
23
23
Чжэцзян Профессионал
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Шанхай СИПГ
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
27
27
Голы по времени матча
Забито
19
18
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
3
16%
4
22%
1-15
6
32%
5
28%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
3
16%
5
28%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Забито
24
23
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
4
17%
1
4%
1-15
3
13%
6
26%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
6
25%
3
13%
46-60
5
21%
3
13%
61-75
4
17%
6
26%
76-90
Пропущено
15
8
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
0
0%
2
25%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Забито
43
41
20 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
7
16%
5
12%
1-15
9
21%
11
27%
16-30
4
9%
5
12%
31-45
9
21%
5
12%
46-60
7
16%
4
10%
61-75
7
16%
11
27%
76-90
Пропущено
25
21
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 16
2
8%
3
14%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
3
12%
1
5%
31-45
5
20%
6
29%
46-60
4
16%
5
24%
61-75
7
28%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2
Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1
Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
Шанхай СИПГ
Точный счет
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 36%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 35%
2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Чжэцзян Профессионал
Шанхай СИПГ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
113
84
77
39
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
102
68
57
311
210
212
111
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
215
1412
1214
620
422
224
224
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|26
|20
|2
|4
|73 - 22
|62
|2.
|Шаньдун Тайшань
|26
|20
|2
|4
|61 - 21
|62
|3.
|Шанхай СИПГ
|26
|15
|4
|7
|42 - 20
|49
|4.
|Хэнань Цзянье
|26
|14
|4
|8
|46 - 26
|46
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|26
|12
|10
|4
|44 - 24
|46
|6.
|Бэйцзин Гоань
|26
|13
|7
|6
|44 - 36
|46
|7.
|Ченду Беттер Сити
|26
|12
|9
|5
|35 - 26
|45
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|26
|11
|9
|6
|32 - 26
|42
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|26
|11
|7
|8
|36 - 32
|40
|10.
|Тянцзинь Тэда
|26
|11
|5
|10
|39 - 32
|38
|11.
|Чанчунь Ятай
|26
|8
|10
|8
|39 - 36
|34
|12.
|Далянь Ифан
|26
|8
|9
|9
|36 - 38
|33
|13.
|Шэньчжэнь
|26
|9
|3
|14
|28 - 48
|30
|14.
|Шицзячжуан
|26
|6
|10
|10
|33 - 40
|28
|15.
|Ухань Цзалл
|26
|6
|3
|17
|27 - 53
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|26
|3
|5
|18
|19 - 48
|14
|17.
|Гуанчжоу Фули
|26
|3
|3
|20
|19 - 52
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|26
|1
|0
|25
|13 - 86
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|12
|11
|1
|0
|31 - 4
|34
|2.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|0
|3
|47 - 14
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|4.
|Хэнань Цзянье
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|6.
|Бэйцзин Гоань
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|7
|3
|2
|20 - 9
|24
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|9.
|Далянь Ифан
|15
|6
|5
|4
|24 - 19
|23
|10.
|Чанчунь Ятай
|16
|5
|5
|6
|19 - 17
|20
|11.
|Ченду Беттер Сити
|11
|4
|6
|1
|21 - 13
|18
|12.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|2
|5
|20 - 13
|17
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|5
|1
|7
|12 - 21
|16
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|12
|1
|7
|4
|8 - 12
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|13
|2
|1
|10
|9 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|5.
|Бэйцзин Гоань
|12
|6
|3
|3
|20 - 20
|21
|6.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|7.
|Шанхай СИПГ
|12
|6
|2
|4
|18 - 13
|20
|8.
|Хэнань Цзянье
|12
|5
|3
|4
|16 - 11
|18
|9.
|Шицзячжуан
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|10.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|4
|4
|5
|8 - 16
|16
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|3
|0
|9
|12 - 24
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|13
|1
|2
|10
|10 - 24
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|1
|2
|11
|7 - 29
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|21 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|19 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|16 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4