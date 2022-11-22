Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Лэй У нанес удар головой, но Chao Gu спокойно отбил мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

40' [player1] взял и забрал мяч на выходе

39' Паулиньо Пауло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

38' Хорошую попытку сделал Лэй У . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

35' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Хуэй-Кан Цай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Ablikim Abdusalam выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ablikim Abdusalam выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Паулиньо Пауло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Андрияшевич Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Паулиньо Пауло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Паулиньо Пауло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Паулиньо Пауло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Хорошую попытку сделал Цзин Фэн . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Хуэй-Кан Цай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Zheng'ao Sun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

22' Андрияшевич Франко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Хай Юй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Ulrich Ewolo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

15' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Yu Dong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Jin Cheng не смог попасть в створ ударом издали

11' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Jin Cheng не смог попасть в створ ударом издали

10' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Варгас Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Хорошую попытку сделал Лэй У . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Yu Dong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Jin Cheng создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Хорошую попытку сделал Мушекви Няша . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Варгас Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Yu Dong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Вэньцзюнь Люй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре