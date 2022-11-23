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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Шахтёр Донецк
3:2
Конец матча
Ворскла
0'
13' Желтая карточка
Судаков Георгий
18' Желтая карточка
1:0
27' Гол
Судаков Георгий
35' Желтая карточка
Траоре Лассина
2:0
47' Гол
Крыськив Дмитрий
52' Желтая карточка
Челядин Артём
2:1
62' Гол
Сулейманов Таулан
2:1
64' Не забитый пенальти
Траоре Лассина
72' Желтая карточка
Пердута Игорь
2:2
75' Гол
Челядин Артём
3:2
86' Пенальти
Мудрик Михаил
86' Желтая карточка
Ризнык Дмитрий
89' Желтая карточка
Кравец Василий
90'+6
81
Трубин
Анатолий
5
Бондарь
Валерий
15
Михайличенко
Богдан
22
Матвиенко
Николай
23
Лукас
Тэйлор
6
Степаненко
Тарас
8
Судаков
Георгий
10
Мудрик
Михаил
16
Крыськив
Дмитрий
27
Очеретько
Олег
2
Траоре
Лассина
31
Ризнык
Дмитрий
3
Зайков
Джоко
4
Пердута
Игорь
95
Родригес
Фелипе
II
29
Бацула
Андрей
20
Кравец
Василий
80
Юрченко
Владлен
38
Челядин
Артём
18
Павлюк
Евгений
11
Степанюк
Руслан
16
Сулейманов
Таулан
Шахтёр Донецк
Ворскла

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Ворскла

27 матчей

92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
18.5%
3.7%
21 победа 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

35 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
25 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.9%
40%
17.1%
15 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
31.4%
8.6%
21 победа 11 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
3:1
К
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
1:1
К
0:3

Голы

Всего голов

37
30

Голов в среднем за матч

2.31
1.58

Среднее время на гол

38
57

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.47
0.75

Среднее время на гол

190
120

Всего голов

46
42

Голов в среднем за матч

1.31
1.2

Тотал матчей

2.5
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

68
75

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мудрик Михаил 7 (2) 0.54
Сикан Даниил 6 (1) 0.46
Крыськив Дмитрий 3 0.23
Бондаренко Артём 2 0.15
Зубков Александр 2 0.15
Траоре Лассина 1 0.08
Судаков Георгий 1 0.08
Михайличенко Богдан 1 0.08
Швед Марьян 1 0.08
Лукас Тэйлор 1 0.08
Джурасек Невен 1 0.08
Бондарь Валерий 1 0.08
Конопля Ефим 1 0.08
Очеретько Олег 1 0.08
Степаненко Тарас 0 0
Петряк Иван 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Таулан 4 0.27
Марлисон 3 (1) 0.2
Олейник Денис 2 (1) 0.13
Степанюк Руслан 2 0.13
Кравец Василий 2 0.13
Юрченко Владлен 1 0.07
Кравчук Андрей 1 0.07
Челядин Артём 1 0.07
Чеснаков Владимир 1 0.07
Скляр Александр 1 0.07
Пердута Игорь 0 0
Толи Ардит 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мудрик Михаил 3 1
Траоре Лассина 3 0
Лукас Тэйлор 1 1
Степаненко Тарас 2 0
Бондарь Валерий 2 0
Конопля Ефим 2 0
Бондаренко Артём 2 0
Петряк Иван 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Сикан Даниил 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Очеретько Олег 1 0
Судаков Георгий 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 5 0
Сулейманов Таулан 3 1
Яворский Сергей 4 0
Челядин Артём 4 0
Пердута Игорь 2 1
Юрченко Владлен 3 0
Кравец Василий 3 0
Ризнык Дмитрий 3 0
Марлисон 1 1
Бацула Андрей 2 0
Зайков Джоко 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Козыренко Юрий 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Ворскла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
8
Шахтёр Донецк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Ворскла
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

9
6
Шахтёр Донецк
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Ворскла
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

13
14

Голы по времени матча

Забито

19
11
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
1
9%
16-30
1
5%
3
27%
31-45
4
21%
1
9%
46-60
4
21%
3
27%
61-75
5
26%
3
27%
76-90

Пропущено

8
15
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
6
40%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
1
13%
3
20%
76-90

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
2
29%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

29
18
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
2
7%
0
0%
1-15
7
24%
3
17%
16-30
3
10%
3
17%
31-45
4
14%
3
17%
46-60
6
21%
5
28%
61-75
7
24%
4
22%
76-90

Пропущено

11
20
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
2
18%
1
5%
1-15
1
9%
4
20%
16-30
1
9%
2
10%
31-45
3
27%
7
35%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
2
18%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0
Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4 Шахтёр Донецк - Александрия 2:2 Селтик - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3
Ворскла
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Ворскла - Днепр-1 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Ворскла - Львов 1:0
Ворскла - Минай 2:0 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Ингулец - Ворскла 0:1 Ворскла - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Ворскла - Верес 1:2 Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Ворскла

Точный счет

2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
2
7
2
1.5
2
5
4
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
4
4
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
3
9
4
1.5
6
9
5
8
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 13 11 2 0 30 - 8 35
2. Шахтёр Донецк 13 9 3 1 29 - 11 30
3. Заря 13 8 2 3 29 - 19 26
4. Динамо Киев 13 8 2 3 21 - 13 26
5. Александрия 12 7 2 3 22 - 18 23
6. Ворскла 15 5 3 7 18 - 20 18
7. Верес 14 5 2 7 17 - 19 17
8. Металлист-1925 13 4 5 4 13 - 17 17
9. Колос Ковалёвка 13 4 4 5 11 - 16 16
10. Металлист 13 4 3 6 15 - 20 15
11. Минай 13 3 4 6 9 - 14 13
12. Рух Львов 12 3 3 6 14 - 19 12
13. Кривбасс 13 3 3 7 8 - 15 12
14. Ингулец 13 2 4 7 11 - 18 10
15. Черноморец Од 12 2 3 7 8 - 17 9
16. Львов 13 2 3 8 9 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 9 6 3 0 19 - 8 21
2. Днепр-1 7 6 1 0 16 - 4 19
3. Александрия 6 5 0 1 14 - 7 15
4. Динамо Киев 7 4 2 1 11 - 6 14
5. Колос Ковалёвка 8 4 2 2 9 - 6 14
6. Заря 5 4 1 0 15 - 8 13
7. Металлист-1925 8 3 2 3 10 - 13 11
8. Ворскла 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Рух Львов 7 2 2 3 10 - 10 8
10. Кривбасс 6 2 2 2 3 - 4 8
11. Ингулец 6 2 0 4 5 - 7 6
12. Минай 6 1 2 3 3 - 5 5
13. Металлист 6 1 2 3 5 - 11 5
14. Черноморец Од 6 1 1 4 4 - 11 4
15. Львов 5 1 1 3 6 - 11 4
16. Верес 5 0 1 4 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Верес 9 5 1 3 14 - 11 16
3. Заря 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Динамо Киев 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Металлист 7 3 1 3 10 - 9 10
6. Шахтёр Донецк 4 3 0 1 10 - 3 9
7. Александрия 6 2 2 2 8 - 11 8
8. Минай 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Ворскла 8 2 1 5 11 - 15 7
10. Металлист-1925 5 1 3 1 3 - 4 6
11. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
12. Львов 8 1 2 5 3 - 9 5
13. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Кривбасс 7 1 1 5 5 - 11 4
15. Ингулец 7 0 4 3 6 - 11 4
16. Колос Ковалёвка 5 0 2 3 2 - 10 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 10 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Львов Грисьо Максим 2 4
Минай Горин Олег 7
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Верес Пасич Геннадий 1 5
Рух Львов Vitaliy Roman 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      35'
      Траоре Лассина получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Судаков Георгий бьет в цель!
    • Желтая карточка
      18'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      13'
      Судаков Георгий получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 131
    Шахтёр Донецк 97.7% (128)
    X 2.3% (3)
    Ворскла 0% (0)
    +1
    выиграет Шахтёр Донецк
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    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Шахтёр Донецк 3:2 Ворскла онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 3:2 Ворскла

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    97.7% (128)
    Ничья
    2.3% (3)
    Ворскла
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.58% (49)
    Меньше
    61.42% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    32.28% (41)
    Нет
    67.72% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Шахтёр Донецк
    48.9% (64)
    2:1 Шахтёр Донецк
    19.8% (26)
    3:1 Шахтёр Донецк
    9.2% (12)
    1:0 Шахтёр Донецк
    8.4% (11)
    3:0 Шахтёр Донецк
    7.6% (10)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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