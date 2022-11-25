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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Черноморец Од
0:0
Конец матча
Металлист
0'
36' Желтая карточка
Демченко Егор
70' Желтая карточка
Салюк Владимир
86' Желтая карточка
Danylo Kaydalov
90'+5
12
Непогодов
Дмитрий
9
Путря
Илья
79
Салюк
Владимир
6
Манджрекар
Джеймс
3
Ермаков
Виталий
89
Политыло
Сергей
14
Кравченко
Сергей
45
Брагару
Максим
10
Наумец
Владислав
17
Юсов
Дмитрий
99
Кубемба
Кевин
99
Костик
Орест
27
Шопин
Владимир
2
Oleksandr
Mizyuk
22
Клименчук
Егор
26
Каплиенко
Александр
17
Демченко
Егор
29
Танковский
Вячеслав
8
Панасенко
Сергей
12
Yevgen
Pidlepenets
9
Прядун
Максим
11
Картушов
Егор
Черноморец Од
Металлист

История личных встреч

Черноморец Од
Металлист

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

15 матчей

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
К
2:2

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.38

Среднее время на гол

48
65

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагару Максим 2 0.15
Путря Илья 1 (1) 0.08
Селин Евгений 1 0.08
Бобко Иван 1 0.08
Ермаков Виталий 1 0.08
Манджрекар Джеймс 1 0.08
Войтиховский Максим 1 0.08
Кравченко Сергей 0 0
Политыло Сергей 0 0
Наумец Владислав 0 0
Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 6 0.43
Yevgen Pidlepenets 2 (1) 0.14
Панасенко Сергей 2 0.14
Каплиенко Александр 2 0.14
Oleksandr Mizyuk 1 0.07
Aleks Chidomere 1 0.07
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.07
Демченко Егор 0 0
Картушов Егор 0 0
Чайковский Игорь 0 0
Ралюченко Андрей 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджрекар Джеймс 4 1
Салюк Владимир 4 0
Кравченко Сергей 2 1
Непогодов Дмитрий 1 1
Гладкий Александр 2 0
Путря Илья 2 0
Фили Реалдо 2 0
Брагару Максим 2 0
Селин Евгений 1 0
Бадибанга Зигей 1 0
Кубемба Кевин 1 0
Юсов Дмитрий 1 0
Кузык Орест 1 0
Наумец Владислав 1 0
Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каплиенко Александр 3 1
Ралюченко Андрей 3 1
Танковский Вячеслав 4 0
Романюк Юрий 4 0
Демченко Егор 3 0
Прядун Максим 1 1
Bogdan Porokh 1 1
Федорив Виталий 2 0
Клименчук Егор 2 0
Yevgen Pidlepenets 2 0
Aleks Chidomere 2 0
Кныш Данило 0 1
Рыбка Александр 1 0
Картушов Егор 1 0
Чайковский Игорь 1 0
Коркишко Дмитрий 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Костик Орест 1 0
Oleksandr Mizyuk 1 0
Dmytro Shamych 1 0
Danylo Kaydalov 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Металлист
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
3
Черноморец Од
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Металлист
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

2
4
Черноморец Од
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Металлист
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
11

Волевые поражения

4
7

Голы по времени матча

Забито

4
10
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
50%
4
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
5
56%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
50%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
2
25%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
2
25%
4
27%
61-75
2
25%
1
7%
76-90

Пропущено

17
20
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
5
29%
29%
2
10%
16-30
2
12%
3
15%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
3
18%
4
20%
61-75
5
29%
29%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Черноморец Од - Львов 2:0 Минай - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0
Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Заря 0:4 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Александрия 1:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Obolon - Черноморец Од 0:0 Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3
Металлист
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Минай - Металлист 1:0 Металлист - Кривбасс 0:1 Металлист - Металлист-1925 0:0 Заря - Металлист 3:2
Львов - Металлист 1:1 Металлист - Днепр-1 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Верес - Металлист 1:2 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Александрия - Металлист 1:3 Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2 Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2

Результаты матчей

Черноморец Од
Металлист

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Металлист

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
3
1
6
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
6
1
12
1.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 13 11 2 0 30 - 8 35
2. Шахтёр Донецк 13 9 3 1 29 - 11 30
3. Заря 13 8 2 3 29 - 19 26
4. Динамо Киев 13 8 2 3 21 - 13 26
5. Александрия 12 7 2 3 22 - 18 23
6. Ворскла 15 5 3 7 18 - 20 18
7. Верес 14 5 2 7 17 - 19 17
8. Металлист-1925 13 4 5 4 13 - 17 17
9. Колос Ковалёвка 13 4 4 5 11 - 16 16
10. Металлист 14 4 4 6 15 - 20 16
11. Минай 13 3 4 6 9 - 14 13
12. Рух Львов 12 3 3 6 14 - 19 12
13. Кривбасс 13 3 3 7 8 - 15 12
14. Ингулец 13 2 4 7 11 - 18 10
15. Черноморец Од 13 2 4 7 8 - 17 10
16. Львов 13 2 3 8 9 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 9 6 3 0 19 - 8 21
2. Днепр-1 7 6 1 0 16 - 4 19
3. Александрия 6 5 0 1 14 - 7 15
4. Динамо Киев 7 4 2 1 11 - 6 14
5. Колос Ковалёвка 8 4 2 2 9 - 6 14
6. Заря 5 4 1 0 15 - 8 13
7. Металлист-1925 8 3 2 3 10 - 13 11
8. Ворскла 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Рух Львов 7 2 2 3 10 - 10 8
10. Кривбасс 6 2 2 2 3 - 4 8
11. Ингулец 6 2 0 4 5 - 7 6
12. Минай 6 1 2 3 3 - 5 5
13. Металлист 6 1 2 3 5 - 11 5
14. Черноморец Од 7 1 2 4 4 - 11 5
15. Львов 5 1 1 3 6 - 11 4
16. Верес 5 0 1 4 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Верес 9 5 1 3 14 - 11 16
3. Заря 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Динамо Киев 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Металлист 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Шахтёр Донецк 4 3 0 1 10 - 3 9
7. Александрия 6 2 2 2 8 - 11 8
8. Минай 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Ворскла 8 2 1 5 11 - 15 7
10. Металлист-1925 5 1 3 1 3 - 4 6
11. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
12. Львов 8 1 2 5 3 - 9 5
13. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Кривбасс 7 1 1 5 5 - 11 4
15. Ингулец 7 0 4 3 6 - 11 4
16. Колос Ковалёвка 5 0 2 3 2 - 10 2
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 10 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Львов Грисьо Максим 2 4
Минай Горин Олег 7
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Верес Пасич Геннадий 1 5
Рух Львов Vitaliy Roman 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 40'
    Прядун Максим уходит с поля. Yevgeniy Ryazantsev выходит вместо него
  • Желтая карточка
    36'
    Демченко Егор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 132
    Черноморец Од 36.4% (48)
    X 35.6% (47)
    Металлист 28% (37)
    +0
    выиграет Черноморец Од
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    Все прогнозы
    Где смотреть матч Черноморец Од 0:0 Металлист онлайн

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    Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Металлист

    Исход игры
    Черноморец Од
    36.4% (48)
    Ничья
    35.6% (47)
    Металлист
    28% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.92% (38)
    Меньше
    70.08% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    62.2% (79)
    Нет
    37.8% (48)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.1% (41)
    1:0 Черноморец Од
    22% (29)
    1:2 Металлист
    13.6% (18)
    2:1 Черноморец Од
    12.1% (16)
    0:1 Металлист
    9.8% (13)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    0:2 Металлист
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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