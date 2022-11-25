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Китай: Суперлига
2022

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Shunqi Tang
Шанхай Шеньхуа
1:2
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
1:0
7' Гол
Denny Wang
29' Желтая карточка
Xu Yang I
42' Желтая карточка
Shenglong Jiang
1:1
54' Гол
Чжанг Сичже
1:2
76' Гол
Жанг Юнинг
90' Желтая карточка
Жанг Юнинг
90' Желтая карточка
Jianrong Zhu
90'+8

Ход матча

7'
Denny Wang
(Xu Yang I)
1:0
29'
Xu Yang I
 
42'
Shenglong Jiang
 
46'
 
Чендун Чжан
Yang Bai
54'
1:1
Чжанг Сичже
59'
Jiabao Wen
Jiajun Bai
 
60'
Ruofan Liu
Ханчао Ю
 
65'
Aidi Fulang Xisi
Denny Wang
 
67'
Jianrong Zhu
Xu Yang I
 
67'
Sheng Qin
Shilin Sun
 
76'
1:2
Жанг Юнинг
(Tianyi Gao)
86'
 
Ziming Wang
Tianyi Gao
90'
 
Жанг Юнинг
90'
 
Guobo Liu
Mohemati Naibijiang
90'
 
Лю Хуань
Адегбенро Самуэль
90'
Jianrong Zhu
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

19
Чэн
Цзэн
18
Denny
Wang
4
Shenglong
Jiang
22
Yangyang
Jin
23
Jiajun
Bai
20
Ханчао
Ю
12
У
Си
37
Shilin
Sun
33
Haijian
Wang
21
Baojie
Zhu
9
Xu
Yang
I
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
5
Мемишевич
Самир
26
Yang
Bai
34
Mohemati
Naibijiang
17
Кан
Сан-У
15
Tianyi
Gao
6
Чи
Чжунго
11
Адегбенро
Самуэль
10
Чжанг
Сичже
9
Жанг
Юнинг
Шанхай Шеньхуа
4-5-1
Бэйцзин Гоань
4-4-2

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Бэйцзин Гоань

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

28 матчей

32.1%
17.9%
50%
9 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
6 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

С
0:2
С
4:2
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
3:1
С
2:2
С
1:2
К
1:0
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
0:3
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
3:1
С
3:2
С
1:0
С
3:0
С
4:1
С
3:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
0:2

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.43
0.93

Среднее время на гол

63
96

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

2.07
1.14

Среднее время на гол

43
78

Всего голов

49
29

Голов в среднем за матч

1.75
1.04

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

51
86

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 7 0.26
Бассогог Кристиан 5 (3) 0.19
Xu Yang I 4 0.15
Ханчао Ю 4 0.15
Цао Юньдин 3 0.11
Haijian Wang 2 0.07
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.07
Ruofan Liu 1 0.04
Jinhao Bi 1 0.04
Синьли Пэн 1 (1) 0.04
У Си 1 (1) 0.04
Н'Думбу Александр 1 0.04
Denny Wang 1 0.04
Jiajun Bai 0 0
Baojie Zhu 0 0
Lu Zhang I 0 0
Jiabao Wen 0 0
Shenglong Jiang 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 17 (1) 0.63
Чжанг Сичже 5 (1) 0.19
Кан Сан-У 4 (1) 0.15
Tianyi Gao 3 0.11
Мемишевич Самир 3 0.11
Адегбенро Самуэль 3 0.11
Дабао Юй 3 0.11
Gang Wang 2 0.07
Ziming Wang 2 0.07
Marko Dabro 1 0.04
Цзинь Пэнксян 1 0.04
Yongjing Cao 1 0.04
Nebijan Muhmet 0 0
Guobo Liu 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 5 0
Haijian Wang 5 0
Jianrong Zhu 4 0
Xu Yang I 4 0
Aidi Fulang Xisi 2 1
Н'Думбу Александр 3 0
Baojie Zhu 3 0
Sheng Qin 3 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Zhen Ma 3 0
Ханчао Ю 2 0
Jiajun Bai 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Yangyang Jin 2 0
Lu Zhang I 2 0
Yougang Xu 2 0
Jiabao Wen 2 0
Zexiang Yang 0 1
Синьли Пэн 1 0
Боланьос Миллер 1 0
Shilin Sun 1 0
Junchen Zhou 1 0
Denny Wang 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 6 1
Чендун Чжан 4 1
Мемишевич Самир 5 0
Чи Чжунго 4 0
Gang Wang 3 0
Сень Хоу 2 0
Жанг Юнинг 2 0
Dehai Zou 2 0
Tianyi Gao 2 0
Yang Yu1 2 0
Чжанг Сичже 1 0
Адегбенро Самуэль 1 0
Yongjing Cao 1 0
Кан Сан-У 1 0
Лю Хуань 1 0
Ziming Wang 1 0
Guobo Liu 1 0
Yuda Tian 1 0
Shaowen Liang 1 0
Mohemati Naibijiang 1 0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Бэйцзин Гоань
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

5
7
Шанхай Шеньхуа
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Бэйцзин Гоань
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

12
23
Шанхай Шеньхуа
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
Бэйцзин Гоань
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
12

Волевые поражения

17
30

Голы по времени матча

Забито

17
22
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
1
6%
3
14%
1-15
3
18%
7
32%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
3
18%
2
9%
46-60
6
35%
3
14%
61-75
3
18%
4
18%
76-90

Пропущено

10
21
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
2
20%
5
24%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
10%
3
14%
31-45
2
20%
2
10%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
4
40%
6
29%
76-90

Забито

17
24
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
12%
4
17%
1-15
2
12%
5
21%
16-30
4
24%
2
8%
31-45
4
24%
5
21%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
4
24%
5
21%
76-90

Пропущено

18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
4
22%
6
38%
76-90

Забито

34
46
13 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
3
9%
7
15%
1-15
5
15%
12
26%
16-30
5
15%
5
11%
31-45
7
21%
7
15%
46-60
7
21%
6
13%
61-75
7
21%
9
20%
76-90

Пропущено

28
37
9 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 21
4
14%
5
14%
1-15
4
14%
3
8%
16-30
1
4%
9
24%
31-45
6
21%
3
8%
46-60
5
18%
5
14%
61-75
8
29%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0
Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2
Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
Бэйцзин Гоань

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
2
9 раз 33%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Шанхай Шеньхуа
Бэйцзин Гоань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
7
6
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
22
5
10
17
1.5
14
13
1
26
2.5
7
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 26 20 2 4 73 - 22 62
2. Шаньдун Тайшань 26 20 2 4 61 - 21 62
3. Бэйцзин Гоань 27 14 7 6 46 - 37 49
4. Шанхай СИПГ 26 15 4 7 42 - 20 49
5. Ченду Беттер Сити 27 13 9 5 38 - 26 48
6. Хэнань Цзянье 26 14 4 8 46 - 26 46
7. Чжэцзян Профессионал 26 12 10 4 44 - 24 46
8. Шанхай Шеньхуа 27 11 9 7 33 - 28 42
9. Мэйчжоу Хакка 26 11 7 8 36 - 32 40
10. Тянцзинь Тэда 26 11 5 10 39 - 32 38
11. Чанчунь Ятай 26 8 10 8 39 - 36 34
12. Далянь Ифан 26 8 9 9 36 - 38 33
13. Шэньчжэнь 26 9 3 14 28 - 48 30
14. Шицзячжуан 26 6 10 10 33 - 40 28
15. Ухань Цзалл 26 6 3 17 27 - 53 21
16. Гуанчжоу Эвергранд 26 3 5 18 19 - 48 14
17. Гуанчжоу Фули 27 3 3 21 19 - 55 12
18. Хэбей Форчун 26 1 0 25 13 - 86 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 12 11 1 0 31 - 4 34
2. Ухань Три Таунс 13 10 0 3 47 - 14 30
3. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
4. Хэнань Цзянье 14 9 1 4 30 - 15 28
5. Шанхай Шеньхуа 14 7 4 3 16 - 11 25
6. Бэйцзин Гоань 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Чжэцзян Профессионал 12 7 3 2 20 - 9 24
8. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
9. Далянь Ифан 15 6 5 4 24 - 19 23
10. Ченду Беттер Сити 12 5 6 1 24 - 13 21
11. Чанчунь Ятай 16 5 5 6 19 - 17 20
12. Тянцзинь Тэда 12 5 2 5 20 - 13 17
13. Шэньчжэнь 13 5 1 7 12 - 21 16
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 12 1 7 4 8 - 12 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 13 2 1 10 9 - 28 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 13 10 2 1 26 - 8 32
2. Шаньдун Тайшань 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Бэйцзин Гоань 13 7 3 3 22 - 21 24
5. Чжэцзян Профессионал 14 5 7 2 24 - 15 22
6. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
7. Шанхай СИПГ 12 6 2 4 18 - 13 20
8. Хэнань Цзянье 12 5 3 4 16 - 11 18
9. Шицзячжуан 14 5 3 6 25 - 28 18
10. Шанхай Шеньхуа 13 4 5 4 17 - 17 17
11. Мэйчжоу Хакка 13 4 4 5 8 - 16 16
12. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 11 2 4 5 12 - 19 10
15. Ухань Цзалл 12 3 0 9 12 - 24 9
16. Гуанчжоу Фули 14 1 2 11 10 - 27 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 14 1 2 11 7 - 29 5
18. Хэбей Форчун 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 21 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 19 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (9)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
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Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
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