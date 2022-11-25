Тур: 27. Стадион: Jinjiang Football Training Center. Главный судья: Shunqi Tang
1:2
Конец матча
0'
1:0
7' ГолDenny Wang
29' Желтая карточкаXu Yang I
42' Желтая карточкаShenglong Jiang
1:1
54' ГолЧжанг Сичже
1:2
76' ГолЖанг Юнинг
90' Желтая карточкаЖанг Юнинг
90' Желтая карточкаJianrong Zhu
90'+8
Ход матча
7'
1:0
29'
42'
46'
54'
1:1
59'
60'
67'
76'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
19
Чэн
Цзэн
18
Denny
Wang
22
Yangyang
Jin
23
Jiajun
Bai
20
Ханчао
Ю
12
У
Си
37
Shilin
Sun
33
Haijian
Wang
21
Baojie
Zhu
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
26
Yang
Bai
17
Кан
Сан-У
15
Tianyi
Gao
10
Чжанг
Сичже
- Основной состав
-
19 Чэн ЦзэнВратарь
-
18 Denny WangЗащитник
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
12 У СиПолузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Yougang XuЗащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Jianrong ZhuНападающий
-
1 Zhen Ma
-
30 Longhai He
-
-
39 Zhen Cong
-
36 Ruofan Liu
-
38 Jiabao Wen
-
34 Zexiang Yang
-
29 Junchen Zhou
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
26 Yang BaiЗащитник
- Защитник
-
17 Кан Сан-УПолузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
30 Marko DabroПолузащитник
-
28 Чендун ЧжанПолузащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
32 Guobo Liu
-
19 Лю Хуань
-
38 Qilong Ruan
-
3 Yang Yu1
-
43 Yucheng Shi
-
20 Ziming Wang
-
Главный тренер: Stanley Menzo
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Бэйцзин Гоань
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед
28 матчей
32.1%
17.9%
50%
9 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
6 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.43
0.93
Среднее время на гол
63
96
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
2.07
1.14
Среднее время на гол
43
78
Всего голов
49
29
Голов в среднем за матч
1.75
1.04
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
51
86
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jianrong Zhu
|7
|0.26
|Бассогог Кристиан
|5 (3)
|0.19
|Xu Yang I
|4
|0.15
|Ханчао Ю
|4
|0.15
|Цао Юньдин
|3
|0.11
|Haijian Wang
|2
|0.07
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.07
|Ruofan Liu
|1
|0.04
|Jinhao Bi
|1
|0.04
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.04
|У Си
|1 (1)
|0.04
|Н'Думбу Александр
|1
|0.04
|Denny Wang
|1
|0.04
|Jiajun Bai
|0
|0
|Baojie Zhu
|0
|0
|Lu Zhang I
|0
|0
|Jiabao Wen
|0
|0
|Shenglong Jiang
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|17 (1)
|0.63
|Чжанг Сичже
|5 (1)
|0.19
|Кан Сан-У
|4 (1)
|0.15
|Tianyi Gao
|3
|0.11
|Мемишевич Самир
|3
|0.11
|Адегбенро Самуэль
|3
|0.11
|Дабао Юй
|3
|0.11
|Gang Wang
|2
|0.07
|Ziming Wang
|2
|0.07
|Marko Dabro
|1
|0.04
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.04
|Yongjing Cao
|1
|0.04
|Nebijan Muhmet
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|5
|0
|Haijian Wang
|5
|0
|Jianrong Zhu
|4
|0
|Xu Yang I
|4
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|1
|Н'Думбу Александр
|3
|0
|Baojie Zhu
|3
|0
|Sheng Qin
|3
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Zhen Ma
|3
|0
|Ханчао Ю
|2
|0
|Jiajun Bai
|2
|0
|Yunqiu Li
|2
|0
|У Си
|2
|0
|Yangyang Jin
|2
|0
|Lu Zhang I
|2
|0
|Yougang Xu
|2
|0
|Jiabao Wen
|2
|0
|Zexiang Yang
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Боланьос Миллер
|1
|0
|Shilin Sun
|1
|0
|Junchen Zhou
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|6
|1
|Чендун Чжан
|4
|1
|Мемишевич Самир
|5
|0
|Чи Чжунго
|4
|0
|Gang Wang
|3
|0
|Сень Хоу
|2
|0
|Жанг Юнинг
|2
|0
|Dehai Zou
|2
|0
|Tianyi Gao
|2
|0
|Yang Yu1
|2
|0
|Чжанг Сичже
|1
|0
|Адегбенро Самуэль
|1
|0
|Yongjing Cao
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Лю Хуань
|1
|0
|Ziming Wang
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Yuda Tian
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
|Mohemati Naibijiang
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Бэйцзин Гоань
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
5
7
Шанхай Шеньхуа
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Бэйцзин Гоань
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
12
23
Шанхай Шеньхуа
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
Бэйцзин Гоань
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
13
12
Волевые поражения
17
30
Голы по времени матча
Забито
17
22
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
1
6%
3
14%
1-15
3
18%
7
32%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
3
18%
2
9%
46-60
6
35%
3
14%
61-75
3
18%
4
18%
76-90
Пропущено
10
21
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
2
20%
5
24%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
10%
3
14%
31-45
2
20%
2
10%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
4
40%
6
29%
76-90
Забито
17
24
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
12%
4
17%
1-15
2
12%
5
21%
16-30
4
24%
2
8%
31-45
4
24%
5
21%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
4
24%
5
21%
76-90
Пропущено
18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
4
22%
6
38%
76-90
Забито
34
46
13 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
3
9%
7
15%
1-15
5
15%
12
26%
16-30
5
15%
5
11%
31-45
7
21%
7
15%
46-60
7
21%
6
13%
61-75
7
21%
9
20%
76-90
Пропущено
28
37
9 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 21
4
14%
5
14%
1-15
4
14%
3
8%
16-30
1
4%
9
24%
31-45
6
21%
3
8%
46-60
5
18%
5
14%
61-75
8
29%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0
Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2
Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
Бэйцзин Гоань
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
2
9 раз 33%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Шанхай Шеньхуа
Бэйцзин Гоань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
410
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
67
76
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
225
1017
1413
126
720
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|26
|20
|2
|4
|73 - 22
|62
|2.
|Шаньдун Тайшань
|26
|20
|2
|4
|61 - 21
|62
|3.
|Бэйцзин Гоань
|27
|14
|7
|6
|46 - 37
|49
|4.
|Шанхай СИПГ
|26
|15
|4
|7
|42 - 20
|49
|5.
|Ченду Беттер Сити
|27
|13
|9
|5
|38 - 26
|48
|6.
|Хэнань Цзянье
|26
|14
|4
|8
|46 - 26
|46
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|26
|12
|10
|4
|44 - 24
|46
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|27
|11
|9
|7
|33 - 28
|42
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|26
|11
|7
|8
|36 - 32
|40
|10.
|Тянцзинь Тэда
|26
|11
|5
|10
|39 - 32
|38
|11.
|Чанчунь Ятай
|26
|8
|10
|8
|39 - 36
|34
|12.
|Далянь Ифан
|26
|8
|9
|9
|36 - 38
|33
|13.
|Шэньчжэнь
|26
|9
|3
|14
|28 - 48
|30
|14.
|Шицзячжуан
|26
|6
|10
|10
|33 - 40
|28
|15.
|Ухань Цзалл
|26
|6
|3
|17
|27 - 53
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|26
|3
|5
|18
|19 - 48
|14
|17.
|Гуанчжоу Фули
|27
|3
|3
|21
|19 - 55
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|26
|1
|0
|25
|13 - 86
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|12
|11
|1
|0
|31 - 4
|34
|2.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|0
|3
|47 - 14
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|4.
|Хэнань Цзянье
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|4
|3
|16 - 11
|25
|6.
|Бэйцзин Гоань
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|7
|3
|2
|20 - 9
|24
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|9.
|Далянь Ифан
|15
|6
|5
|4
|24 - 19
|23
|10.
|Ченду Беттер Сити
|12
|5
|6
|1
|24 - 13
|21
|11.
|Чанчунь Ятай
|16
|5
|5
|6
|19 - 17
|20
|12.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|2
|5
|20 - 13
|17
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|5
|1
|7
|12 - 21
|16
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|12
|1
|7
|4
|8 - 12
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|13
|2
|1
|10
|9 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Бэйцзин Гоань
|13
|7
|3
|3
|22 - 21
|24
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|6.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|7.
|Шанхай СИПГ
|12
|6
|2
|4
|18 - 13
|20
|8.
|Хэнань Цзянье
|12
|5
|3
|4
|16 - 11
|18
|9.
|Шицзячжуан
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|10.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|4
|4
|5
|8 - 16
|16
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|3
|0
|9
|12 - 24
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|14
|1
|2
|11
|10 - 27
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|1
|2
|11
|7 - 29
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|21 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|19 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (9)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4