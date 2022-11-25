Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Haijian Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Кан Сан-У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе

47' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Чи Чжунго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Чжанг Сичже пробует нанести удар издали, но Цзэн Чэн держит все под контролем

45' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Shenglong Jiang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Yang Bai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Ван Ган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Denny Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Yangyang Jin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Haijian Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Матч возобновится спорным мячом

38' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

37' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Nebijan Muhmet выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Ханчао Ю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе

32' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Янг Ксу получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Yang Bai на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Мемишевич Самир не смог попасть в створ ударом издали

24' Yang Bai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Ханчао Ю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' [team2] начинает реально давить на противника.

21' Tianyi Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

21' У Си выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Жанг Юнинг не смог попасть в створ ударом издали

17' Жу Баожие создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Yangyang Jin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе

17' Haijian Wang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Shenglong Jiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Адегбенро Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Shenglong Jiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Jiajun Bai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Жу Баожие выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Шанхай Шеньхуа будет все-таки засчитан.

8' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

7' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' У Си выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Мемишевич Самир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Haijian Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Ханчао Ю создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Чи Чжунго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе

1' Shenglong Jiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.