Junjie Meng нанес удар, но тот был заблокирован.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Feiya Chang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Тактическая замена. Tao Liu уходит с поля и его заменяет Abduhamit Abdugheni

85' Гильерме Маркес получил желтую карточку от судьи

85' Судья свистит. Гильерме Маркес атаковал сзади соперника. Это Junjie Meng заработал своей команде штрафной

85' Гильерме Маркес наказан за толчок Tao Liu

84' Тактическая замена. Romulo уходит с поля и его заменяет Junjie Meng

82' Г О О О О Л - Romulo из команды Ченду Беттер Сити правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

82' Romulo не смог попасть в створ ударом издали

81' Оооо... вот это был удар! Сальданья должен был забить с этой позиции.

81' Хорошую попытку сделал Сальданья. Удар в створ, но вратарь начеку

81' Romulo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Фу! Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити очень опасно играет против соперника.

80' Джианг Джихон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Чжан Янь взял и забрал мяч на выходе

78' Судья свистит. Yuncheng Fu атаковал сзади соперника. Это Сальданья заработал своей команде штрафной

78' Wenjie Song выиграл воздушное противоборство у Tao Liu.

77' Romulo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Romulo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Hetao Hu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Ким Мин-У создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Romulo не смог попасть в створ ударом издали

72' Hetao Hu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Сальданья сделал результативную передачу.

70' Г О О О О Л - Сальданья забивает ударом с левой ноги!

70' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Ченду Беттер Сити

67' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

66' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Ченду Беттер Сити отменен из-за положения "вне игры".

65' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

65' Сальданья сделал ключевой пас для гола!

65' Romulo сделал результативную передачу.

64' Romulo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Romulo сделал результативную передачу.

58' Jing Hu сделал результативную передачу.

58' Г О О О О Л - Jing Hu забивает с правой ноги!

56' Gekai Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Тактическая замена. Junchen Gou уходит с поля и его заменяет Jing Hu

51' Hetao Hu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Yunlong Fan решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно