Тур: 27. Стадион: Haikou Mission Hills Football Training Base. Главный судья: Yinhao Shen
3:0
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаChao Gan
45' Желтая карточкаJunchen Gou
1:0
58' ГолJing Hu
65' Undefined phrase: football_event_Ким Мин-У
2:0
70' ГолSaldanha
3:0
82' ГолРомуло
85' Желтая карточкаГильерме Маркес
90'+5
Ход матча
39'
45'
52'
65'
76'
84'
85'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
33
Чжан
Янь
36
Junchen
Gou
26
Tao
Liu
3
Xin
Tang
8
Чоу
Тим
39
Chao
Gan
11
Ким
Мин-У
10
Ромуло
12
Saldanha
2
Hetao
Hu
22
Jiaqi
Han
20
Мяо
Тан
19
Jihong
Jiang
35
Jiajun
Liao
44
Gekai
Huang
38
Yongjia
Li
10
Tixiang
Li
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
36 Junchen GouЗащитник
- Защитник
-
26 Tao LiuЗащитник
-
3 Xin TangПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
10 РомулоНападающий
-
12 SaldanhaНападающий
-
2 Hetao HuНападающий
- Запасные игроки
-
17 Gan RuiЗащитник
-
14 Guanghui HanПолузащитник
-
18 Junlin MinПолузащитник
-
15 У ГуйчаоНападающий
-
24 Yu Xing
-
19 Baixu Xiang
-
27 Bin Liu2
-
28 Hanlin Wang
-
-
21 Junjie Meng
-
13 Jing Hu
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
20 Мяо ТанЗащитник
- Защитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
35 Jiajun LiaoЗащитник
-
44 Gekai HuangЗащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
21 Feiya ChangЗащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
11 Chugui YeПолузащитник
-
15 Peng WangПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Hong GuiНападающий
-
29 Wenjie SongНападающий
-
39 Yuliang Su
-
43 Jiqiang Liu
-
17 Yuncheng Fu
-
Главный тренер: Weifeng Li
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Гуанчжоу Фули
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромуло
|8
|0.3
|Фелипе
|4
|0.15
|Ким Мин-У
|3
|0.11
|У Гуйчао
|2
|0.07
|Zhuoyi Feng
|2
|0.07
|Ruibao Hu
|2
|0.07
|Tao Liu
|2
|0.07
|Junchen Gou
|2
|0.07
|Mutellip Iminqari
|2
|0.07
|Saldanha
|1
|0.04
|Чоу Тим
|1
|0.04
|Hanlin Wang
|1
|0.04
|Виндбихлер Рихард
|1
|0.04
|Chao Gan
|1
|0.04
|Jing Hu
|1
|0.04
|Hetao Hu
|1
|0.04
|Abduhamit Abdugheni
|0
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hong Gui
|3
|0.11
|Chugui Ye
|3 (1)
|0.11
|Wenjie Song
|3
|0.11
|Гильерме Маркес
|2 (1)
|0.07
|Tixiang Li
|1
|0.04
|Zhizhao Chen
|1
|0.04
|Jown Cardona
|1
|0.04
|Jihong Jiang
|1
|0.04
|Chun Lok Than
|1
|0.04
|Gong Zhang
|1
|0.04
|Chengru Wu
|1
|0.04
|Yongjia Li
|1
|0.04
|Мяо Тан
|0
|0
|Йи Тенг
|0
|0
|Jiajun Liao
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|5
|2
|Xin Tang
|5
|0
|Junchen Gou
|3
|1
|Tao Liu
|4
|0
|Chao Gan
|3
|0
|Ruibao Hu
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|1
|Gan Rui
|2
|0
|Виндбихлер Рихард
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Saldanha
|1
|0
|Jianbin Li
|1
|0
|Xiaofeng Geng
|1
|0
|Zhuoyi Feng
|1
|0
|Junlin Min
|1
|0
|Чжан Янь
|1
|0
|Bin Liu2
|1
|0
|Junjie Meng
|1
|0
|Hetao Hu
|1
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gong Zhang
|7
|0
|Zhizhao Chen
|4
|0
|Jown Cardona
|4
|0
|Tixiang Li
|3
|0
|Jihong Jiang
|3
|0
|Peng Wang
|3
|0
|Jiaqi Han
|3
|0
|Yuncheng Fu
|3
|0
|Wenjie Song
|2
|0
|Weifeng Li
|2
|0
|Гильерме Маркес
|2
|0
|Мяо Тан
|2
|0
|Jiajun Liao
|2
|0
|Йи Тенг
|1
|0
|Chugui Ye
|1
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|An Ning
|1
|0
|Bo Jin
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Junjie Wu
|1
|0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Гуанчжоу Фули
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
8
6
Ченду Беттер Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Гуанчжоу Фули
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
9
26
Волевые поражения
13
4
Ченду Беттер Сити
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Гуанчжоу Фули
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
13
26
Волевые поражения
21
10
Голы по времени матча
Забито
22
10
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
1
5%
0
0%
1-15
5
23%
1
10%
16-30
4
18%
3
30%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
3
30%
61-75
6
27%
3
30%
76-90
Пропущено
13
27
9 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
15%
3
11%
1-15
4
31%
5
19%
16-30
3
23%
7
26%
31-45
2
15%
5
19%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
2
15%
4
15%
76-90
Забито
14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
1
7%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
6
43%
2
20%
76-90
Пропущено
13
27
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
0
0%
5
19%
1-15
4
31%
5
19%
16-30
3
23%
4
15%
31-45
3
23%
5
19%
46-60
1
8%
3
11%
61-75
2
15%
5
19%
76-90
Забито
36
20
15 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 7
8 Не забивали 12
2
6%
1
5%
1-15
8
22%
3
15%
16-30
5
14%
5
25%
31-45
4
11%
2
10%
46-60
5
14%
4
20%
61-75
12
33%
5
25%
76-90
Пропущено
26
54
16 В 1-м тайме 29
10 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 23
2
8%
8
15%
1-15
8
31%
10
19%
16-30
6
23%
11
20%
31-45
5
19%
10
19%
46-60
1
4%
6
11%
61-75
4
15%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2
Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Сиань Ронхай - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1
Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
Гуанчжоу Фули
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
0:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
3
2 раза 7%
6
1 раз 4%
0
13 раз 48%
1
11 раз 41%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ченду Беттер Сити
Гуанчжоу Фули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
76
84
211
39
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
77
411
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
1413
1215
324
324
126
126
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|26
|20
|2
|4
|73 - 22
|62
|2.
|Шаньдун Тайшань
|26
|20
|2
|4
|61 - 21
|62
|3.
|Бэйцзин Гоань
|27
|14
|7
|6
|46 - 37
|49
|4.
|Шанхай СИПГ
|26
|15
|4
|7
|42 - 20
|49
|5.
|Ченду Беттер Сити
|27
|13
|9
|5
|38 - 26
|48
|6.
|Хэнань Цзянье
|26
|14
|4
|8
|46 - 26
|46
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|26
|12
|10
|4
|44 - 24
|46
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|27
|11
|9
|7
|33 - 28
|42
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|26
|11
|7
|8
|36 - 32
|40
|10.
|Тянцзинь Тэда
|26
|11
|5
|10
|39 - 32
|38
|11.
|Чанчунь Ятай
|26
|8
|10
|8
|39 - 36
|34
|12.
|Далянь Ифан
|26
|8
|9
|9
|36 - 38
|33
|13.
|Шэньчжэнь
|26
|9
|3
|14
|28 - 48
|30
|14.
|Шицзячжуан
|26
|6
|10
|10
|33 - 40
|28
|15.
|Ухань Цзалл
|26
|6
|3
|17
|27 - 53
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|26
|3
|5
|18
|19 - 48
|14
|17.
|Гуанчжоу Фули
|27
|3
|3
|21
|19 - 55
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|26
|1
|0
|25
|13 - 86
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|12
|11
|1
|0
|31 - 4
|34
|2.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|0
|3
|47 - 14
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|4.
|Хэнань Цзянье
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|4
|3
|16 - 11
|25
|6.
|Бэйцзин Гоань
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|7
|3
|2
|20 - 9
|24
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|9.
|Далянь Ифан
|15
|6
|5
|4
|24 - 19
|23
|10.
|Ченду Беттер Сити
|12
|5
|6
|1
|24 - 13
|21
|11.
|Чанчунь Ятай
|16
|5
|5
|6
|19 - 17
|20
|12.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|2
|5
|20 - 13
|17
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|5
|1
|7
|12 - 21
|16
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|12
|1
|7
|4
|8 - 12
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|13
|2
|1
|10
|9 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Бэйцзин Гоань
|13
|7
|3
|3
|22 - 21
|24
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|6.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|7.
|Шанхай СИПГ
|12
|6
|2
|4
|18 - 13
|20
|8.
|Хэнань Цзянье
|12
|5
|3
|4
|16 - 11
|18
|9.
|Шицзячжуан
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|10.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|4
|4
|5
|8 - 16
|16
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|3
|0
|9
|12 - 24
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|14
|1
|2
|11
|10 - 27
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|1
|2
|11
|7 - 29
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|21 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|19 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (9)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4