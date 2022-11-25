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Китай: Суперлига
2022

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Yinhao Shen
Ченду Беттер Сити
3:0
Конец матча
Гуанчжоу Фули
0'
39' Желтая карточка
Chao Gan
45' Желтая карточка
Junchen Gou
1:0
58' Гол
Jing Hu
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Ким Мин-У
2:0
70' Гол
Saldanha
3:0
82' Гол
Ромуло
85' Желтая карточка
Гильерме Маркес
90'+5

Ход матча

39'
Chao Gan
 
45'
Junchen Gou
 
46'
 
Yunlong Fan
Yongjia Li
47'
Gan Rui
Xin Tang
 
52'
Jing Hu
Junchen Gou
 
53'
У Гуйчао
Chao Gan
 
57'
 
Feiya Chang
Gekai Huang
58'
Jing Hu
(Ромуло)
1:0
65'
Ким Мин-У
 
68'
 
Yuncheng Fu
Jinliang Zhang
70'
Saldanha
(Чоу Тим)
2:0
76'
 
Wenjie Song
Jown Cardona
76'
 
Chugui Ye
Jiajun Liao
82'
Ромуло
(Чоу Тим)
3:0
84'
Junjie Meng
Ромуло
 
85'
 
Гильерме Маркес
87'
Abduhamit Abdugheni
Tao Liu
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

33
Чжан
Янь
36
Junchen
Gou
40
Виндбихлер
Рихард
26
Tao
Liu
3
Xin
Tang
8
Чоу
Тим
39
Chao
Gan
11
Ким
Мин-У
10
Ромуло
12
Saldanha
2
Hetao
Hu
22
Jiaqi
Han
20
Мяо
Тан
31
Jinliang
Zhang
19
Jihong
Jiang
35
Jiajun
Liao
44
Gekai
Huang
38
Yongjia
Li
4
Gong
Zhang
10
Tixiang
Li
12
Гильерме
Маркес
7
Jown
Cardona
Ченду Беттер Сити
3-4-3
Гуанчжоу Фули
5-3-2

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Гуанчжоу Фули

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:2
К
1:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромуло 8 0.3
Фелипе 4 0.15
Ким Мин-У 3 0.11
У Гуйчао 2 0.07
Zhuoyi Feng 2 0.07
Ruibao Hu 2 0.07
Tao Liu 2 0.07
Junchen Gou 2 0.07
Mutellip Iminqari 2 0.07
Saldanha 1 0.04
Чоу Тим 1 0.04
Hanlin Wang 1 0.04
Виндбихлер Рихард 1 0.04
Chao Gan 1 0.04
Jing Hu 1 0.04
Hetao Hu 1 0.04
Abduhamit Abdugheni 0 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hong Gui 3 0.11
Chugui Ye 3 (1) 0.11
Wenjie Song 3 0.11
Гильерме Маркес 2 (1) 0.07
Tixiang Li 1 0.04
Zhizhao Chen 1 0.04
Jown Cardona 1 0.04
Jihong Jiang 1 0.04
Chun Lok Than 1 0.04
Gong Zhang 1 0.04
Chengru Wu 1 0.04
Yongjia Li 1 0.04
Мяо Тан 0 0
Йи Тенг 0 0
Jiajun Liao 0 0
Yang Yang 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 5 2
Xin Tang 5 0
Junchen Gou 3 1
Tao Liu 4 0
Chao Gan 3 0
Ruibao Hu 3 0
Фелипе 3 0
Abduhamit Abdugheni 1 1
Gan Rui 2 0
Виндбихлер Рихард 2 0
Ромуло 2 0
Saldanha 1 0
Jianbin Li 1 0
Xiaofeng Geng 1 0
Zhuoyi Feng 1 0
Junlin Min 1 0
Чжан Янь 1 0
Bin Liu2 1 0
Junjie Meng 1 0
Hetao Hu 1 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gong Zhang 7 0
Zhizhao Chen 4 0
Jown Cardona 4 0
Tixiang Li 3 0
Jihong Jiang 3 0
Peng Wang 3 0
Jiaqi Han 3 0
Yuncheng Fu 3 0
Wenjie Song 2 0
Weifeng Li 2 0
Гильерме Маркес 2 0
Мяо Тан 2 0
Jiajun Liao 2 0
Йи Тенг 1 0
Chugui Ye 1 0
Feiya Chang 1 0
Chun Lok Than 1 0
An Ning 1 0
Bo Jin 1 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Junjie Wu 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Гуанчжоу Фули
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

8
6
Ченду Беттер Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Гуанчжоу Фули
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

9
26

Волевые поражения

13
4
Ченду Беттер Сити
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Гуанчжоу Фули
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

13
26

Волевые поражения

21
10

Голы по времени матча

Забито

22
10
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
1
5%
0
0%
1-15
5
23%
1
10%
16-30
4
18%
3
30%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
3
30%
61-75
6
27%
3
30%
76-90

Пропущено

13
27
9 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
15%
3
11%
1-15
4
31%
5
19%
16-30
3
23%
7
26%
31-45
2
15%
5
19%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
2
15%
4
15%
76-90

Забито

14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
1
7%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
6
43%
2
20%
76-90

Пропущено

13
27
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
0
0%
5
19%
1-15
4
31%
5
19%
16-30
3
23%
4
15%
31-45
3
23%
5
19%
46-60
1
8%
3
11%
61-75
2
15%
5
19%
76-90

Забито

36
20
15 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 7
8 Не забивали 12
2
6%
1
5%
1-15
8
22%
3
15%
16-30
5
14%
5
25%
31-45
4
11%
2
10%
46-60
5
14%
4
20%
61-75
12
33%
5
25%
76-90

Пропущено

26
54
16 В 1-м тайме 29
10 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 23
2
8%
8
15%
1-15
8
31%
10
19%
16-30
6
23%
11
20%
31-45
5
19%
10
19%
46-60
1
4%
6
11%
61-75
4
15%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2
Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Сиань Ронхай - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1
Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Гуанчжоу Фули

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
0:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
3
2 раза 7%
6
1 раз 4%
0
13 раз 48%
1
11 раз 41%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Гуанчжоу Фули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
6
8
4
1.5
2
11
3
9
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
7
4
11
1.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
14
13
12
15
1.5
3
24
3
24
2.5
1
26
1
26
3.5
1
26
1
26
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 26 20 2 4 73 - 22 62
2. Шаньдун Тайшань 26 20 2 4 61 - 21 62
3. Бэйцзин Гоань 27 14 7 6 46 - 37 49
4. Шанхай СИПГ 26 15 4 7 42 - 20 49
5. Ченду Беттер Сити 27 13 9 5 38 - 26 48
6. Хэнань Цзянье 26 14 4 8 46 - 26 46
7. Чжэцзян Профессионал 26 12 10 4 44 - 24 46
8. Шанхай Шеньхуа 27 11 9 7 33 - 28 42
9. Мэйчжоу Хакка 26 11 7 8 36 - 32 40
10. Тянцзинь Тэда 26 11 5 10 39 - 32 38
11. Чанчунь Ятай 26 8 10 8 39 - 36 34
12. Далянь Ифан 26 8 9 9 36 - 38 33
13. Шэньчжэнь 26 9 3 14 28 - 48 30
14. Шицзячжуан 26 6 10 10 33 - 40 28
15. Ухань Цзалл 26 6 3 17 27 - 53 21
16. Гуанчжоу Эвергранд 26 3 5 18 19 - 48 14
17. Гуанчжоу Фули 27 3 3 21 19 - 55 12
18. Хэбей Форчун 26 1 0 25 13 - 86 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 12 11 1 0 31 - 4 34
2. Ухань Три Таунс 13 10 0 3 47 - 14 30
3. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
4. Хэнань Цзянье 14 9 1 4 30 - 15 28
5. Шанхай Шеньхуа 14 7 4 3 16 - 11 25
6. Бэйцзин Гоань 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Чжэцзян Профессионал 12 7 3 2 20 - 9 24
8. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
9. Далянь Ифан 15 6 5 4 24 - 19 23
10. Ченду Беттер Сити 12 5 6 1 24 - 13 21
11. Чанчунь Ятай 16 5 5 6 19 - 17 20
12. Тянцзинь Тэда 12 5 2 5 20 - 13 17
13. Шэньчжэнь 13 5 1 7 12 - 21 16
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 12 1 7 4 8 - 12 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 13 2 1 10 9 - 28 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 13 10 2 1 26 - 8 32
2. Шаньдун Тайшань 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Бэйцзин Гоань 13 7 3 3 22 - 21 24
5. Чжэцзян Профессионал 14 5 7 2 24 - 15 22
6. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
7. Шанхай СИПГ 12 6 2 4 18 - 13 20
8. Хэнань Цзянье 12 5 3 4 16 - 11 18
9. Шицзячжуан 14 5 3 6 25 - 28 18
10. Шанхай Шеньхуа 13 4 5 4 17 - 17 17
11. Мэйчжоу Хакка 13 4 4 5 8 - 16 16
12. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 11 2 4 5 12 - 19 10
15. Ухань Цзалл 12 3 0 9 12 - 24 9
16. Гуанчжоу Фули 14 1 2 11 10 - 27 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 14 1 2 11 7 - 29 5
18. Хэбей Форчун 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 21 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 19 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (9)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Весь список
  • 94'
    Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Ченду Беттер Сити совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Ченду Беттер Сити совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 92'
    Wenjie Song нанес удар головой, но Yan Zhang спокойно отбил мяч.
  • 92'
    Джианг Джихон из команды Гуанчжоу Фули своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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