Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Г О О О О Л - Yin Shang забивает ударом с левой ноги!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе

85' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

85' Yin Shang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

82' Junjian Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Tze-Nam Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Чао-Шэн Ян нанес удар головой, но Чжан Чонг спокойно отбил мяч.

78' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Liang Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Longchang Lin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Longchang Lin получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Zhuoyi Lu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Yu Fei пробует нанести удар издали, но Yu Hou держит все под контролем

69' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе

67' Haochang Cai навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Матч возобновлен

66' Nemanja Bosancic получил травму и заменен. Пен Лю выходит на поле.

65' Тактическая замена. Ян Ксиангчуанг уходит с поля и его заменяет Yin Shang

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Мамба Стрели не смог попасть в створ ударом издали

62' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Yu Fei навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Мамба Стрели пробует нанести удар издали, но Yu Hou держит все под контролем

61' Хунбо Инь создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Zhiwei Song выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Junjian Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Nemanja Bosancic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

57' Матч возобновлен

57' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

56' Рефери не любит споров - именно за это Liang Shi сейчас получил желтую

56' Haochang Cai навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе

53' Хорошую попытку сделал Мамба Стрели . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Haochang Cai совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Zhuoyi Lu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

49' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Эгбучунам Чисом пробует нанести удар издали, но Чжан Чонг держит все под контролем