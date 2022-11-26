Тур: 27. Стадион: Dalian Sports Center Stadium. Главный судья: Yi Huang
2:1
Конец матча
0'
1:0
27' ПенальтиЦонев Борислав
50' Желтая карточкаHaochang Cai
56' Желтая карточкаLiang Shi
1:1
79' ГолJunjian Liao
2:1
90' ГолYin Shang
90'+5
Ход матча
27'
1:0
46'
50'
56'
73'
79'
1:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
7 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
18
Yupeng
He
14
Jiahui
Huang
38
Zhuoyi
Lu
33
Zhiwei
Song
28
Yu
Fei
17
Мамба
Стрели
22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
23
Wei
Cui
III
13
Liang
Shi
19
Yilin
Yang
10
Хунбо
Инь
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Yupeng HeЗащитник
- Защитник
-
14 Jiahui HuangЗащитник
-
38 Zhuoyi LuЗащитник
-
33 Zhiwei SongПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Yu FeiПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мамба СтрелиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Пен ЛюПолузащитник
-
-
-
13 Yaopeng Wang
-
-
25 Zeyuan Feng
-
23 Yin Shang
-
37 Hao Ning
-
21 Zihan Gui
-
26 Ming'an Cui
-
20 Tengda Wang
-
11 Guowen Sun
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
19 Yilin YangПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Yihu YangЗащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
-
7 Yi GuoПолузащитник
- Полузащитник
-
-
32 Lei Xu
-
28 Haochang Cai
-
21 Wei Wang
-
-
18 Liang Huo
-
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Далянь Ифан
Мэйчжоу Хакка
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2.67
0.5
Среднее время на гол
33
180
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.2
1.4
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
40
64
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линь Лянмин
|9 (1)
|0.33
|Yin Shang
|7
|0.26
|Цонев Борислав
|4 (1)
|0.15
|Ян Ксиангчуанг
|3
|0.11
|Yu Fei
|3
|0.11
|Мамба Стрели
|3
|0.11
|Cesar Manzoki
|2
|0.07
|Guowen Sun
|2
|0.07
|Zhu Ting
|1
|0.04
|Пен Лю
|1
|0.04
|Wei Wu III
|1
|0.04
|Yanfeng Dong
|1
|0.04
|Yupeng He
|1
|0.04
|Lei Tong
|0
|0
|Huanhuan Shan
|0
|0
|Vas Nunez
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуканович Алекса
|9
|0.33
|Rodrigo Henrique
|5
|0.19
|Косович Небойша
|4 (1)
|0.15
|Хунбо Инь
|4
|0.15
|Guokang Chen
|3
|0.11
|Yilin Yang
|3
|0.11
|Wei Cui III
|2
|0.07
|Дугалич Раде
|2
|0.07
|Junjian Liao
|2
|0.07
|Tze-Nam Yue
|1
|0.04
|Xueming Liang
|1
|0.04
|Zhechao Chen
|0
|0
|Yihu Yang
|0
|0
|Haochang Cai
|0
|0
Карточки
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Fei
|8
|0
|Пен Лю
|7
|0
|Jiahui Huang
|5
|0
|Yupeng He
|4
|0
|Longchang Lin
|3
|0
|Yin Shang
|3
|0
|Guowen Sun
|1
|1
|Lei Tong
|2
|0
|Чжан Чонг
|2
|0
|Le Liu
|2
|0
|Yanfeng Dong
|2
|0
|Xianjun Wang
|2
|0
|Hui Xie
|2
|0
|Цонев Борислав
|1
|0
|Wei Wu III
|1
|0
|Ян Ксиангчуанг
|1
|0
|Zhiwei Song
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Zhuoyi Lu
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junjian Liao
|6
|0
|Вуканович Алекса
|4
|1
|Liang Shi
|4
|0
|Zhechao Chen
|4
|0
|Wei Wang
|4
|0
|Косович Небойша
|3
|0
|Rodrigo Henrique
|3
|0
|Vas Nunez
|3
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Дугалич Раде
|2
|0
|Xueming Liang
|2
|0
|Guokang Chen
|2
|0
|Haochang Cai
|2
|0
|Yihu Yang
|1
|0
|Хунбо Инь
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
|Liang Huo
|1
|0
|Yu Hou
|1
|0
|Yilin Yang
|1
|0
|Tze-Nam Yue
|1
|0
Результаты матчей
Далянь Ифан
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Мэйчжоу Хакка
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
9
2
Далянь Ифан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Мэйчжоу Хакка
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
6
Волевые поражения
9
25
Далянь Ифан
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Мэйчжоу Хакка
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
52% (14)
37% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
18
8
Волевые поражения
18
27
Голы по времени матча
Забито
26
9
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 21
5
19%
0
0%
1-15
3
12%
1
11%
16-30
6
23%
4
44%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
6
23%
4
44%
76-90
Пропущено
20
18
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
15%
4
22%
1-15
3
15%
3
17%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
8
40%
4
22%
76-90
Забито
13
28
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
3
23%
4
14%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
1
8%
2
7%
31-45
4
31%
6
21%
46-60
2
15%
9
32%
61-75
2
15%
4
14%
76-90
Пропущено
18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
5
28%
3
19%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
6
33%
5
31%
76-90
Забито
39
37
19 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 12
5 Не забивали 9
8
21%
4
11%
1-15
4
10%
4
11%
16-30
7
18%
6
16%
31-45
8
21%
6
16%
46-60
4
10%
9
24%
61-75
8
21%
8
22%
76-90
Пропущено
38
34
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
3
8%
6
18%
1-15
8
21%
6
18%
16-30
4
11%
4
12%
31-45
5
13%
3
9%
46-60
4
11%
6
18%
61-75
14
37%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2
Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2
Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0
Результаты матчей
Далянь Ифан
Мэйчжоу Хакка
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 41%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
9 раз 33%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Далянь Ифан
Мэйчжоу Хакка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
121
97
76
115
49
115
310
115
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
68
47
212
110
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
189
1314
918
225
522
126
324
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|26
|20
|2
|4
|73 - 22
|62
|2.
|Шаньдун Тайшань
|26
|20
|2
|4
|61 - 21
|62
|3.
|Бэйцзин Гоань
|27
|14
|7
|6
|46 - 37
|49
|4.
|Шанхай СИПГ
|26
|15
|4
|7
|42 - 20
|49
|5.
|Ченду Беттер Сити
|27
|13
|9
|5
|38 - 26
|48
|6.
|Хэнань Цзянье
|26
|14
|4
|8
|46 - 26
|46
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|26
|12
|10
|4
|44 - 24
|46
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|27
|11
|9
|7
|33 - 28
|42
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|27
|11
|7
|9
|37 - 34
|40
|10.
|Тянцзинь Тэда
|26
|11
|5
|10
|39 - 32
|38
|11.
|Далянь Ифан
|27
|9
|9
|9
|38 - 39
|36
|12.
|Чанчунь Ятай
|27
|8
|10
|9
|39 - 38
|34
|13.
|Шицзячжуан
|27
|7
|10
|10
|35 - 40
|31
|14.
|Шэньчжэнь
|26
|9
|3
|14
|28 - 48
|30
|15.
|Ухань Цзалл
|26
|6
|3
|17
|27 - 53
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|26
|3
|5
|18
|19 - 48
|14
|17.
|Гуанчжоу Фули
|27
|3
|3
|21
|19 - 55
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|26
|1
|0
|25
|13 - 86
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|12
|11
|1
|0
|31 - 4
|34
|2.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|0
|3
|47 - 14
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|4.
|Хэнань Цзянье
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|5.
|Далянь Ифан
|16
|7
|5
|4
|26 - 20
|26
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|4
|3
|16 - 11
|25
|7.
|Бэйцзин Гоань
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|7
|3
|2
|20 - 9
|24
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|10.
|Ченду Беттер Сити
|12
|5
|6
|1
|24 - 13
|21
|11.
|Чанчунь Ятай
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|12.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|2
|5
|20 - 13
|17
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|5
|1
|7
|12 - 21
|16
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|12
|1
|7
|4
|8 - 12
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|13
|2
|1
|10
|9 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Бэйцзин Гоань
|13
|7
|3
|3
|22 - 21
|24
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|6.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|7.
|Шицзячжуан
|15
|6
|3
|6
|27 - 28
|21
|8.
|Шанхай СИПГ
|12
|6
|2
|4
|18 - 13
|20
|9.
|Хэнань Цзянье
|12
|5
|3
|4
|16 - 11
|18
|10.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|3
|0
|9
|12 - 24
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|14
|1
|2
|11
|10 - 27
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|1
|2
|11
|7 - 29
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|21 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|19 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (9)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4