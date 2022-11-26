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Китай: Суперлига
2022

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Yi Huang
Далянь Ифан
2:1
Конец матча
Мэйчжоу Хакка
0'
1:0
27' Пенальти
Цонев Борислав
50' Желтая карточка
Haochang Cai
56' Желтая карточка
Liang Shi
1:1
79' Гол
Junjian Liao
2:1
90' Гол
Yin Shang
90'+5

Ход матча

25'
 
Haochang Cai
Wei Cui III
27'
Цонев Борислав
1:0
46'
 
Чао-Шэн Ян
Yilin Yang
50'
 
Haochang Cai
56'
 
Liang Shi
65'
Yin Shang
Ян Ксиангчуанг
 
66'
Пен Лю
Босанчич Неманья
 
73'
Guowen Sun
Zhuoyi Lu
 
74'
 
Xueming Liang
Эгбучунам Чисом
79'
1:1
Junjian Liao
(Haochang Cai)
87'
 
Инь Цуняо
Хунбо Инь
87'
 
Yihu Yang
Zhechao Chen
87'
Yaopeng Wang
Цонев Борислав
 
90'
Yin Shang
(Пен Лю)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 7 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

1
Чжан
Чонг
18
Yupeng
He
2
Longchang
Lin
14
Jiahui
Huang
38
Zhuoyi
Lu
33
Zhiwei
Song
40
Босанчич
Неманья
28
Yu
Fei
10
Цонев
Борислав
17
Мамба
Стрели
39
Ян
Ксиангчуанг
22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
23
Wei
Cui
III
13
Liang
Shi
19
Yilin
Yang
25
Rodrigo
Henrique
10
Хунбо
Инь
11
Эгбучунам
Чисом
Далянь Ифан
4-2-3-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Далянь Ифан
Мэйчжоу Хакка

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
4:2
ПЛК
1:1
ПЛК
0:2
ПЛК
4:2
ПЛК
2:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2.67
0.5

Среднее время на гол

33
180

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.2
1.4

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

40
64

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линь Лянмин 9 (1) 0.33
Yin Shang 7 0.26
Цонев Борислав 4 (1) 0.15
Ян Ксиангчуанг 3 0.11
Yu Fei 3 0.11
Мамба Стрели 3 0.11
Cesar Manzoki 2 0.07
Guowen Sun 2 0.07
Zhu Ting 1 0.04
Пен Лю 1 0.04
Wei Wu III 1 0.04
Yanfeng Dong 1 0.04
Yupeng He 1 0.04
Lei Tong 0 0
Huanhuan Shan 0 0
Vas Nunez 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуканович Алекса 9 0.33
Rodrigo Henrique 5 0.19
Косович Небойша 4 (1) 0.15
Хунбо Инь 4 0.15
Guokang Chen 3 0.11
Yilin Yang 3 0.11
Wei Cui III 2 0.07
Дугалич Раде 2 0.07
Junjian Liao 2 0.07
Tze-Nam Yue 1 0.04
Xueming Liang 1 0.04
Zhechao Chen 0 0
Yihu Yang 0 0
Haochang Cai 0 0

Карточки

Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Fei 8 0
Пен Лю 7 0
Jiahui Huang 5 0
Yupeng He 4 0
Longchang Lin 3 0
Yin Shang 3 0
Guowen Sun 1 1
Lei Tong 2 0
Чжан Чонг 2 0
Le Liu 2 0
Yanfeng Dong 2 0
Xianjun Wang 2 0
Hui Xie 2 0
Цонев Борислав 1 0
Wei Wu III 1 0
Ян Ксиангчуанг 1 0
Zhiwei Song 1 0
Zhenao Wang 1 0
Zhuoyi Lu 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junjian Liao 6 0
Вуканович Алекса 4 1
Liang Shi 4 0
Zhechao Chen 4 0
Wei Wang 4 0
Косович Небойша 3 0
Rodrigo Henrique 3 0
Vas Nunez 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Дугалич Раде 2 0
Xueming Liang 2 0
Guokang Chen 2 0
Haochang Cai 2 0
Yihu Yang 1 0
Хунбо Инь 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0
Liang Huo 1 0
Yu Hou 1 0
Yilin Yang 1 0
Tze-Nam Yue 1 0

Результаты матчей

Далянь Ифан
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Мэйчжоу Хакка
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

9
2
Далянь Ифан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Мэйчжоу Хакка
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

9
25
Далянь Ифан
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Мэйчжоу Хакка
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
52% (14)
37% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

18
8

Волевые поражения

18
27

Голы по времени матча

Забито

26
9
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 21
5
19%
0
0%
1-15
3
12%
1
11%
16-30
6
23%
4
44%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
6
23%
4
44%
76-90

Пропущено

20
18
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
15%
4
22%
1-15
3
15%
3
17%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
8
40%
4
22%
76-90

Забито

13
28
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
3
23%
4
14%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
1
8%
2
7%
31-45
4
31%
6
21%
46-60
2
15%
9
32%
61-75
2
15%
4
14%
76-90

Пропущено

18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
5
28%
3
19%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
6
33%
5
31%
76-90

Забито

39
37
19 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 12
5 Не забивали 9
8
21%
4
11%
1-15
4
10%
4
11%
16-30
7
18%
6
16%
31-45
8
21%
6
16%
46-60
4
10%
9
24%
61-75
8
21%
8
22%
76-90

Пропущено

38
34
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
3
8%
6
18%
1-15
8
21%
6
18%
16-30
4
11%
4
12%
31-45
5
13%
3
9%
46-60
4
11%
6
18%
61-75
14
37%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2
Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2
Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0

Результаты матчей

Далянь Ифан
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 41%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
9 раз 33%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Далянь Ифан
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
1
9
7
1.5
7
6
1
15
2.5
4
9
1
15
3.5
3
10
1
15
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
8
4
7
1.5
2
12
1
10
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
18
9
13
14
1.5
9
18
2
25
2.5
5
22
1
26
3.5
3
24
1
26
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 26 20 2 4 73 - 22 62
2. Шаньдун Тайшань 26 20 2 4 61 - 21 62
3. Бэйцзин Гоань 27 14 7 6 46 - 37 49
4. Шанхай СИПГ 26 15 4 7 42 - 20 49
5. Ченду Беттер Сити 27 13 9 5 38 - 26 48
6. Хэнань Цзянье 26 14 4 8 46 - 26 46
7. Чжэцзян Профессионал 26 12 10 4 44 - 24 46
8. Шанхай Шеньхуа 27 11 9 7 33 - 28 42
9. Мэйчжоу Хакка 27 11 7 9 37 - 34 40
10. Тянцзинь Тэда 26 11 5 10 39 - 32 38
11. Далянь Ифан 27 9 9 9 38 - 39 36
12. Чанчунь Ятай 27 8 10 9 39 - 38 34
13. Шицзячжуан 27 7 10 10 35 - 40 31
14. Шэньчжэнь 26 9 3 14 28 - 48 30
15. Ухань Цзалл 26 6 3 17 27 - 53 21
16. Гуанчжоу Эвергранд 26 3 5 18 19 - 48 14
17. Гуанчжоу Фули 27 3 3 21 19 - 55 12
18. Хэбей Форчун 26 1 0 25 13 - 86 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 12 11 1 0 31 - 4 34
2. Ухань Три Таунс 13 10 0 3 47 - 14 30
3. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
4. Хэнань Цзянье 14 9 1 4 30 - 15 28
5. Далянь Ифан 16 7 5 4 26 - 20 26
6. Шанхай Шеньхуа 14 7 4 3 16 - 11 25
7. Бэйцзин Гоань 14 7 4 3 24 - 16 25
8. Чжэцзян Профессионал 12 7 3 2 20 - 9 24
9. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
10. Ченду Беттер Сити 12 5 6 1 24 - 13 21
11. Чанчунь Ятай 17 5 5 7 19 - 19 20
12. Тянцзинь Тэда 12 5 2 5 20 - 13 17
13. Шэньчжэнь 13 5 1 7 12 - 21 16
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 12 1 7 4 8 - 12 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 13 2 1 10 9 - 28 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 13 10 2 1 26 - 8 32
2. Шаньдун Тайшань 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Бэйцзин Гоань 13 7 3 3 22 - 21 24
5. Чжэцзян Профессионал 14 5 7 2 24 - 15 22
6. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
7. Шицзячжуан 15 6 3 6 27 - 28 21
8. Шанхай СИПГ 12 6 2 4 18 - 13 20
9. Хэнань Цзянье 12 5 3 4 16 - 11 18
10. Шанхай Шеньхуа 13 4 5 4 17 - 17 17
11. Мэйчжоу Хакка 14 4 4 6 9 - 18 16
12. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 11 2 4 5 12 - 19 10
15. Ухань Цзалл 12 3 0 9 12 - 24 9
16. Гуанчжоу Фули 14 1 2 11 10 - 27 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 14 1 2 11 7 - 29 5
18. Хэбей Форчун 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 21 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 19 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (9)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Весь список
  • 94'
    Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Longchang Lin из команды Далянь Ифан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Далянь Ифан будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    93'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Yin Shang забивает ударом с левой ноги!
  • 92'
    Пен Лю создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 92'
    Далянь Ифан пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    92'
    Инь Цуняо наказан за толчок Пен Лю
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