Тур: 27. Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium. Главный судья: Zhenlu Shi
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
16
Hailong
Li
27
Кэ
Ши
37
Цзи
Сян
10
Мойсес
Лима
9
Кризан
29
Chen
Pu
3
Xuan
Han
33
Chongqiu
Ye
32
Chen
Yuhao
42
Da
Li
28
Dong
Xu
29
Da
Wen
18
Aoshuang
Nie
24
Jiali
Hu
17
Huajun
Zhang
21
Jingbin
Wang
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Hailong LiЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Цзи СянПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
-
9 КризанНападающий
- Нападающий
-
29 Chen PuНападающий
- Запасные игроки
-
13 Chi ZhangЗащитник
-
35 Lin DaiЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
-
17 У СинханьПолузащитник
-
11 Лю ЯнПолузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
34 Хуан ЦунПолузащитник
-
15 Tianyu QiПолузащитник
- Нападающий
-
31 Jianfei Zhao
-
26 Xianlong Yi
-
23 Haiyi Hao
-
Главный тренер: Wei Hao
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Xuan HanЗащитник
-
33 Chongqiu YeЗащитник
-
32 Chen YuhaoЗащитник
-
42 Da LiЗащитник
-
28 Dong XuЗащитник
-
29 Da WenПолузащитник
-
18 Aoshuang NieПолузащитник
-
24 Jiali HuПолузащитник
-
17 Huajun ZhangПолузащитник
-
21 Jingbin WangНападающий
- Запасные игроки
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
6 Chao LiЗащитник
-
19 Jinghang HuПолузащитник
-
11 Rentian HuНападающий
-
23 Гао Сян
-
37 Junxian Liu
-
39 Nihat Nihmat
-
36 Xuheng Huang
-
Главный тренер: Jinyu Li
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Ухань Цзалл
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
2
2.25
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
0.75
0
Среднее время на гол
120
0
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
70
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|19 (2)
|0.73
|Мойсес Лима
|9 (3)
|0.35
|Chen Pu
|6
|0.23
|Феллайни Маруан
|4
|0.15
|Цзинь Цзиндао
|4
|0.15
|Лю Биньбинь
|2
|0.08
|Чжэн Чжэн
|2
|0.08
|Лю Ян
|2
|0.08
|У Синхань
|2
|0.08
|Tianyu Guo
|2 (1)
|0.08
|Long Song
|1
|0.04
|Ляо Лишэн
|1
|0.04
|Tianyu Qi
|1
|0.04
|Hailong Li
|1
|0.04
|Жадсон II
|1
|0.04
|Джун-Хо Сон
|0
|0
|Цзи Сян
|0
|0
|Кэ Ши
|0
|0
|Liuyu Duan
|0
|0
|Tong Wang1
|0
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|9 (2)
|0.35
|Каевич Асмир
|4 (1)
|0.15
|Виана Бруно
|4
|0.15
|Peng Li
|2
|0.08
|Rentian Hu
|2
|0.08
|Jinghang Hu
|1
|0.04
|Huajun Zhang
|1
|0.04
|Мин Тянь
|1
|0.04
|Dong Xu
|1
|0.04
|Yun Liu
|0
|0
|Chen Yuhao
|0
|0
|Chongqiu Ye
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжэн Чжэн
|4
|1
|Мойсес Лима
|4
|0
|Ван Да-Лэй
|2
|1
|Феллайни Маруан
|3
|0
|Ляо Лишэн
|3
|0
|Кризан
|3
|0
|Long Song
|3
|0
|Tong Wang1
|3
|0
|Кэ Ши
|1
|1
|Джун-Хо Сон
|2
|0
|Цзинь Цзиндао
|2
|0
|Hailong Li
|2
|0
|Tianyu Guo
|2
|0
|Chen Pu
|2
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Цзи Сян
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Жадсон II
|1
|0
|Yuanwei Yu
|1
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виана Бруно
|5
|0
|Aoshuang Nie
|5
|0
|Dong Xu
|5
|0
|Peng Li
|4
|0
|Jinghang Hu
|4
|0
|Каевич Асмир
|3
|0
|Xuan Han
|3
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Chongqiu Ye
|2
|0
|Yun Liu
|2
|0
|Мин Тянь
|2
|0
|Rentian Hu
|1
|0
|Jiali Hu
|1
|0
|Nihat Nihmat
|1
|0
|Xuheng Huang
|1
|0
|Jinyu Li
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Ухань Цзалл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
1
4
Шаньдун Тайшань
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Ухань Цзалл
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
11
22
Волевые поражения
27
10
Шаньдун Тайшань
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Ухань Цзалл
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
17
23
Волевые поражения
28
14
Голы по времени матча
Забито
28
10
9 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
3
11%
2
20%
1-15
3
11%
2
20%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
3
11%
1
10%
46-60
8
29%
3
30%
61-75
8
29%
2
20%
76-90
Пропущено
7
26
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
0
0%
2
8%
1-15
1
14%
1
4%
16-30
2
29%
7
27%
31-45
1
14%
4
15%
46-60
1
14%
4
15%
61-75
2
29%
8
31%
76-90
Забито
29
15
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
7%
3
20%
1-15
3
10%
4
27%
16-30
6
21%
2
13%
31-45
7
24%
0
0%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
7
24%
4
27%
76-90
Пропущено
18
29
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
1
6%
2
7%
1-15
6
33%
4
14%
16-30
1
6%
4
14%
31-45
2
11%
8
28%
46-60
6
33%
7
24%
61-75
2
11%
4
14%
76-90
Забито
57
25
20 В 1-м тайме 13
37 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 10
2 Не забивали 9
5
9%
5
20%
1-15
6
11%
6
24%
16-30
9
16%
2
8%
31-45
10
18%
1
4%
46-60
12
21%
5
20%
61-75
15
26%
6
24%
76-90
Пропущено
25
55
11 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 35
8 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 23
1
4%
4
7%
1-15
7
28%
5
9%
16-30
3
12%
11
20%
31-45
3
12%
12
22%
46-60
7
28%
11
20%
61-75
4
16%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0
Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0
Ухань Цзалл
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Сучжоу Донву - Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1
Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Ухань Цзалл
Точный счет
2:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
6 раз 23%
0:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
3
5 раз 19%
4
4 раза 15%
0
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
5 раз 19%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Ухань Цзалл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
59
66
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
84
86
111
410
111
212
111
113
111
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
251
Больше Меньше
188
188
620
1016
125
521
125
125
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|26
|20
|2
|4
|73 - 22
|62
|2.
|Шаньдун Тайшань
|26
|20
|2
|4
|61 - 21
|62
|3.
|Бэйцзин Гоань
|27
|14
|7
|6
|46 - 37
|49
|4.
|Шанхай СИПГ
|26
|15
|4
|7
|42 - 20
|49
|5.
|Ченду Беттер Сити
|27
|13
|9
|5
|38 - 26
|48
|6.
|Хэнань Цзянье
|26
|14
|4
|8
|46 - 26
|46
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|26
|12
|10
|4
|44 - 24
|46
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|27
|11
|9
|7
|33 - 28
|42
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|27
|11
|7
|9
|37 - 34
|40
|10.
|Тянцзинь Тэда
|26
|11
|5
|10
|39 - 32
|38
|11.
|Далянь Ифан
|27
|9
|9
|9
|38 - 39
|36
|12.
|Чанчунь Ятай
|27
|8
|10
|9
|39 - 38
|34
|13.
|Шицзячжуан
|27
|7
|10
|10
|35 - 40
|31
|14.
|Шэньчжэнь
|26
|9
|3
|14
|28 - 48
|30
|15.
|Ухань Цзалл
|26
|6
|3
|17
|27 - 53
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|26
|3
|5
|18
|19 - 48
|14
|17.
|Гуанчжоу Фули
|27
|3
|3
|21
|19 - 55
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|26
|1
|0
|25
|13 - 86
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|12
|11
|1
|0
|31 - 4
|34
|2.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|0
|3
|47 - 14
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|4.
|Хэнань Цзянье
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|5.
|Далянь Ифан
|16
|7
|5
|4
|26 - 20
|26
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|4
|3
|16 - 11
|25
|7.
|Бэйцзин Гоань
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|7
|3
|2
|20 - 9
|24
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|10.
|Ченду Беттер Сити
|12
|5
|6
|1
|24 - 13
|21
|11.
|Чанчунь Ятай
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|12.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|2
|5
|20 - 13
|17
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|5
|1
|7
|12 - 21
|16
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|12
|1
|7
|4
|8 - 12
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|13
|2
|1
|10
|9 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Бэйцзин Гоань
|13
|7
|3
|3
|22 - 21
|24
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|6.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|7.
|Шицзячжуан
|15
|6
|3
|6
|27 - 28
|21
|8.
|Шанхай СИПГ
|12
|6
|2
|4
|18 - 13
|20
|9.
|Хэнань Цзянье
|12
|5
|3
|4
|16 - 11
|18
|10.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|3
|0
|9
|12 - 24
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|14
|1
|2
|11
|10 - 27
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|1
|2
|11
|7 - 29
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|21 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|19 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (9)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4