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Китай: Суперлига
2022

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Zhenlu Shi
Шаньдун Тайшань
 
Позже
Ухань Цзалл

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
1
Guanxi
Li
16
Hailong
Li
27
Кэ
Ши
4
Жадсон
II
5
Чжэн
Чжэн
37
Цзи
Сян
10
Мойсес
Лима
30
Abdurasul
Abudulam
9
Кризан
25
Феллайни
Маруан
29
Chen
Pu
22
Zhenqiang
Zhang
3
Xuan
Han
33
Chongqiu
Ye
32
Chen
Yuhao
42
Da
Li
28
Dong
Xu
29
Da
Wen
18
Aoshuang
Nie
24
Jiali
Hu
17
Huajun
Zhang
21
Jingbin
Wang
Шаньдун Тайшань
4-3-3
Ухань Цзалл
5-4-1

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Ухань Цзалл

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:2
К
0:1
К
2:0
К
1:0
К
0:5
С
2:1
С
3:0

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

0.75
0

Среднее время на гол

120
0

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
70

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 19 (2) 0.73
Мойсес Лима 9 (3) 0.35
Chen Pu 6 0.23
Феллайни Маруан 4 0.15
Цзинь Цзиндао 4 0.15
Лю Биньбинь 2 0.08
Чжэн Чжэн 2 0.08
Лю Ян 2 0.08
У Синхань 2 0.08
Tianyu Guo 2 (1) 0.08
Long Song 1 0.04
Ляо Лишэн 1 0.04
Tianyu Qi 1 0.04
Hailong Li 1 0.04
Жадсон II 1 0.04
Джун-Хо Сон 0 0
Цзи Сян 0 0
Кэ Ши 0 0
Liuyu Duan 0 0
Tong Wang1 0 0
Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 9 (2) 0.35
Каевич Асмир 4 (1) 0.15
Виана Бруно 4 0.15
Peng Li 2 0.08
Rentian Hu 2 0.08
Jinghang Hu 1 0.04
Huajun Zhang 1 0.04
Мин Тянь 1 0.04
Dong Xu 1 0.04
Yun Liu 0 0
Chen Yuhao 0 0
Chongqiu Ye 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэн Чжэн 4 1
Мойсес Лима 4 0
Ван Да-Лэй 2 1
Феллайни Маруан 3 0
Ляо Лишэн 3 0
Кризан 3 0
Long Song 3 0
Tong Wang1 3 0
Кэ Ши 1 1
Джун-Хо Сон 2 0
Цзинь Цзиндао 2 0
Hailong Li 2 0
Tianyu Guo 2 0
Chen Pu 2 0
Лю Ян 1 0
Цзи Сян 1 0
Liuyu Duan 1 0
Жадсон II 1 0
Yuanwei Yu 1 0
Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виана Бруно 5 0
Aoshuang Nie 5 0
Dong Xu 5 0
Peng Li 4 0
Jinghang Hu 4 0
Каевич Асмир 3 0
Xuan Han 3 0
Форбс Браун 2 0
Chongqiu Ye 2 0
Yun Liu 2 0
Мин Тянь 2 0
Rentian Hu 1 0
Jiali Hu 1 0
Nihat Nihmat 1 0
Xuheng Huang 1 0
Jinyu Li 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Ухань Цзалл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

1
4
Шаньдун Тайшань
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Ухань Цзалл
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

11
22

Волевые поражения

27
10
Шаньдун Тайшань
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Ухань Цзалл
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

17
23

Волевые поражения

28
14

Голы по времени матча

Забито

28
10
9 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
3
11%
2
20%
1-15
3
11%
2
20%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
3
11%
1
10%
46-60
8
29%
3
30%
61-75
8
29%
2
20%
76-90

Пропущено

7
26
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
0
0%
2
8%
1-15
1
14%
1
4%
16-30
2
29%
7
27%
31-45
1
14%
4
15%
46-60
1
14%
4
15%
61-75
2
29%
8
31%
76-90

Забито

29
15
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
7%
3
20%
1-15
3
10%
4
27%
16-30
6
21%
2
13%
31-45
7
24%
0
0%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
7
24%
4
27%
76-90

Пропущено

18
29
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
1
6%
2
7%
1-15
6
33%
4
14%
16-30
1
6%
4
14%
31-45
2
11%
8
28%
46-60
6
33%
7
24%
61-75
2
11%
4
14%
76-90

Забито

57
25
20 В 1-м тайме 13
37 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 10
2 Не забивали 9
5
9%
5
20%
1-15
6
11%
6
24%
16-30
9
16%
2
8%
31-45
10
18%
1
4%
46-60
12
21%
5
20%
61-75
15
26%
6
24%
76-90

Пропущено

25
55
11 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 35
8 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 23
1
4%
4
7%
1-15
7
28%
5
9%
16-30
3
12%
11
20%
31-45
3
12%
12
22%
46-60
7
28%
11
20%
61-75
4
16%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0
Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0
Ухань Цзалл
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Сучжоу Донву - Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1
Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Ухань Цзалл

Точный счет

2:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
6 раз 23%
0:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
3
5 раз 19%
4
4 раза 15%
0
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
5 раз 19%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Ухань Цзалл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
5
9
6
6
2.5
3
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
4
8
6
1.5
1
11
4
10
2.5
1
11
2
12
3.5
1
11
1
13
4.5
1
11
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
1
0.5
Больше Меньше
18
8
18
8
1.5
6
20
10
16
2.5
1
25
5
21
3.5
1
25
1
25
4.5
1
25
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 26 20 2 4 73 - 22 62
2. Шаньдун Тайшань 26 20 2 4 61 - 21 62
3. Бэйцзин Гоань 27 14 7 6 46 - 37 49
4. Шанхай СИПГ 26 15 4 7 42 - 20 49
5. Ченду Беттер Сити 27 13 9 5 38 - 26 48
6. Хэнань Цзянье 26 14 4 8 46 - 26 46
7. Чжэцзян Профессионал 26 12 10 4 44 - 24 46
8. Шанхай Шеньхуа 27 11 9 7 33 - 28 42
9. Мэйчжоу Хакка 27 11 7 9 37 - 34 40
10. Тянцзинь Тэда 26 11 5 10 39 - 32 38
11. Далянь Ифан 27 9 9 9 38 - 39 36
12. Чанчунь Ятай 27 8 10 9 39 - 38 34
13. Шицзячжуан 27 7 10 10 35 - 40 31
14. Шэньчжэнь 26 9 3 14 28 - 48 30
15. Ухань Цзалл 26 6 3 17 27 - 53 21
16. Гуанчжоу Эвергранд 26 3 5 18 19 - 48 14
17. Гуанчжоу Фули 27 3 3 21 19 - 55 12
18. Хэбей Форчун 26 1 0 25 13 - 86 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 12 11 1 0 31 - 4 34
2. Ухань Три Таунс 13 10 0 3 47 - 14 30
3. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
4. Хэнань Цзянье 14 9 1 4 30 - 15 28
5. Далянь Ифан 16 7 5 4 26 - 20 26
6. Шанхай Шеньхуа 14 7 4 3 16 - 11 25
7. Бэйцзин Гоань 14 7 4 3 24 - 16 25
8. Чжэцзян Профессионал 12 7 3 2 20 - 9 24
9. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
10. Ченду Беттер Сити 12 5 6 1 24 - 13 21
11. Чанчунь Ятай 17 5 5 7 19 - 19 20
12. Тянцзинь Тэда 12 5 2 5 20 - 13 17
13. Шэньчжэнь 13 5 1 7 12 - 21 16
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 12 1 7 4 8 - 12 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 13 2 1 10 9 - 28 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 13 10 2 1 26 - 8 32
2. Шаньдун Тайшань 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Бэйцзин Гоань 13 7 3 3 22 - 21 24
5. Чжэцзян Профессионал 14 5 7 2 24 - 15 22
6. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
7. Шицзячжуан 15 6 3 6 27 - 28 21
8. Шанхай СИПГ 12 6 2 4 18 - 13 20
9. Хэнань Цзянье 12 5 3 4 16 - 11 18
10. Шанхай Шеньхуа 13 4 5 4 17 - 17 17
11. Мэйчжоу Хакка 14 4 4 6 9 - 18 16
12. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 11 2 4 5 12 - 19 10
15. Ухань Цзалл 12 3 0 9 12 - 24 9
16. Гуанчжоу Фули 14 1 2 11 10 - 27 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 14 1 2 11 7 - 29 5
18. Хэбей Форчун 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 21 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 19 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (9)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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