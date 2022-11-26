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Китай: Суперлига
2022

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Zhenlu Shi
Шаньдун Тайшань
5:0
Конец матча
Ухань Цзалл
0'
1:0
6' Гол
Кризан
2:0
19' Гол
Chen Pu
3:0
35' Гол
Мойсес Лима
4:0
68' Гол
Abdurasul Abudulam
5:0
79' Гол
Tianyu Guo
90'+2

Ход матча

6'
Кризан
(Жадсон II)
1:0
19'
Chen Pu
(Мойсес Лима)
2:0
35'
Мойсес Лима
(Chen Pu)
3:0
46'
 
Xuheng Huang
Dong Xu
46'
Лю Ян
Чжэн Чжэн
 
46'
 
Nihat Nihmat
Aoshuang Nie
61'
Хуан Цун
Феллайни Маруан
 
66'
 
Rentian Hu
Huajun Zhang
66'
 
Jinghang Hu
Da Wen
68'
Abdurasul Abudulam
(Мойсес Лима)
4:0
69'
У Синхань
Abdurasul Abudulam
 
69'
Tianyu Guo
Chen Pu
 
70'
Jianfei Zhao
Жадсон II
 
79'
Tianyu Guo
(Цзи Сян)
5:0
79'
 
Shangkun Liu
Chen Yuhao

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

1
Guanxi
Li
16
Hailong
Li
4
Жадсон
II
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
30
Abdurasul
Abudulam
37
Цзи
Сян
25
Феллайни
Маруан
29
Chen
Pu
10
Мойсес
Лима
9
Кризан
22
Zhenqiang
Zhang
3
Xuan
Han
33
Chongqiu
Ye
28
Dong
Xu
32
Chen
Yuhao
42
Da
Li
29
Da
Wen
18
Aoshuang
Nie
24
Jiali
Hu
17
Huajun
Zhang
21
Jingbin
Wang
Шаньдун Тайшань
4-4-2
Ухань Цзалл
5-4-1

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Ухань Цзалл

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:2
К
0:1
К
2:0
К
1:0
К
0:5
С
2:1
С
3:0

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

0.75
0

Среднее время на гол

120
0

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
70

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 20 (2) 0.74
Мойсес Лима 10 (3) 0.37
Chen Pu 7 0.26
Феллайни Маруан 4 0.15
Цзинь Цзиндао 4 0.15
Tianyu Guo 3 (1) 0.11
Лю Биньбинь 2 0.07
Чжэн Чжэн 2 0.07
Лю Ян 2 0.07
У Синхань 2 0.07
Long Song 1 0.04
Жадсон II 1 0.04
Ляо Лишэн 1 0.04
Tianyu Qi 1 0.04
Hailong Li 1 0.04
Abdurasul Abudulam 1 0.04
Джун-Хо Сон 0 0
Цзи Сян 0 0
Кэ Ши 0 0
Liuyu Duan 0 0
Tong Wang1 0 0
Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 9 (2) 0.33
Каевич Асмир 4 (1) 0.15
Виана Бруно 4 0.15
Peng Li 2 0.07
Rentian Hu 2 0.07
Jinghang Hu 1 0.04
Huajun Zhang 1 0.04
Мин Тянь 1 0.04
Dong Xu 1 0.04
Yun Liu 0 0
Chen Yuhao 0 0
Chongqiu Ye 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэн Чжэн 4 1
Мойсес Лима 4 0
Ван Да-Лэй 2 1
Феллайни Маруан 3 0
Ляо Лишэн 3 0
Кризан 3 0
Long Song 3 0
Tong Wang1 3 0
Кэ Ши 1 1
Джун-Хо Сон 2 0
Цзинь Цзиндао 2 0
Hailong Li 2 0
Tianyu Guo 2 0
Chen Pu 2 0
Лю Ян 1 0
Цзи Сян 1 0
Liuyu Duan 1 0
Жадсон II 1 0
Yuanwei Yu 1 0
Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виана Бруно 5 0
Aoshuang Nie 5 0
Dong Xu 5 0
Peng Li 4 0
Jinghang Hu 4 0
Каевич Асмир 3 0
Xuan Han 3 0
Форбс Браун 2 0
Chongqiu Ye 2 0
Yun Liu 2 0
Мин Тянь 2 0
Rentian Hu 1 0
Jiali Hu 1 0
Nihat Nihmat 1 0
Xuheng Huang 1 0
Jinyu Li 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Ухань Цзалл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

1
4
Шаньдун Тайшань
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Ухань Цзалл
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

11
22

Волевые поражения

27
10
Шаньдун Тайшань
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
Ухань Цзалл
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

17
23

Волевые поражения

28
14

Голы по времени матча

Забито

33
10
12 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
14 Не забивали 20
4
12%
2
20%
1-15
4
12%
2
20%
16-30
4
12%
0
0%
31-45
3
9%
1
10%
46-60
9
27%
3
30%
61-75
9
27%
2
20%
76-90

Пропущено

7
31
3 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
0
0%
3
10%
1-15
1
14%
2
6%
16-30
2
29%
8
26%
31-45
1
14%
4
13%
46-60
1
14%
5
16%
61-75
2
29%
9
29%
29%
76-90

Забито

29
15
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
7%
3
20%
1-15
3
10%
4
27%
16-30
6
21%
2
13%
31-45
7
24%
0
0%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
7
24%
4
27%
76-90

Пропущено

18
29
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
1
6%
2
7%
1-15
6
33%
4
14%
16-30
1
6%
4
14%
31-45
2
11%
8
28%
46-60
6
33%
7
24%
61-75
2
11%
4
14%
76-90

Забито

62
25
23 В 1-м тайме 13
39 Во 2-м тайме 12
19 Забивали первыми 10
2 Не забивали 10
6
10%
5
20%
1-15
7
11%
6
24%
16-30
10
16%
2
8%
31-45
10
16%
1
4%
46-60
13
21%
5
20%
61-75
16
26%
6
24%
76-90

Пропущено

25
60
11 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 37
8 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 24
1
4%
5
8%
1-15
7
28%
6
10%
16-30
3
12%
12
20%
31-45
3
12%
12
20%
46-60
7
28%
12
20%
61-75
4
16%
13
22%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0
Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0
Ухань Цзалл
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Сучжоу Донву - Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1
Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Ухань Цзалл

Точный счет

2:0
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
0:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 30%
1
7 раз 26%
3
5 раз 19%
4
4 раза 15%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
9 раз 33%
2
5 раз 19%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Ухань Цзалл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
1.5
Больше Меньше
5
9
7
6
2.5
4
9
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
5
8
6
1.5
1
12
4
10
2.5
1
12
2
12
3.5
1
12
1
13
4.5
1
12
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
1
0.5
Больше Меньше
18
9
19
8
1.5
6
21
11
16
2.5
1
26
6
21
3.5
1
26
2
25
4.5
1
26
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 27 21 2 4 77 - 22 65
2. Шаньдун Тайшань 27 21 2 4 66 - 21 65
3. Чжэцзян Профессионал 27 13 10 4 50 - 25 49
4. Бэйцзин Гоань 27 14 7 6 46 - 37 49
5. Шанхай СИПГ 27 15 4 8 42 - 21 49
6. Ченду Беттер Сити 27 13 9 5 38 - 26 48
7. Хэнань Цзянье 27 14 5 8 47 - 27 47
8. Шанхай Шеньхуа 27 11 9 7 33 - 28 42
9. Тянцзинь Тэда 27 12 5 10 40 - 32 41
10. Мэйчжоу Хакка 27 11 7 9 37 - 34 40
11. Далянь Ифан 27 9 9 9 38 - 39 36
12. Чанчунь Ятай 27 8 10 9 39 - 38 34
13. Шицзячжуан 27 7 10 10 35 - 40 31
14. Шэньчжэнь 27 9 3 15 28 - 52 30
15. Ухань Цзалл 27 6 3 18 27 - 58 21
16. Гуанчжоу Эвергранд 27 3 6 18 20 - 49 15
17. Гуанчжоу Фули 27 3 3 21 19 - 55 12
18. Хэбей Форчун 27 1 0 26 14 - 92 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 13 12 1 0 36 - 4 37
2. Ухань Три Таунс 13 10 0 3 47 - 14 30
3. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
4. Хэнань Цзянье 14 9 1 4 30 - 15 28
5. Далянь Ифан 16 7 5 4 26 - 20 26
6. Шанхай Шеньхуа 14 7 4 3 16 - 11 25
7. Бэйцзин Гоань 14 7 4 3 24 - 16 25
8. Чжэцзян Профессионал 12 7 3 2 20 - 9 24
9. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
10. Ченду Беттер Сити 12 5 6 1 24 - 13 21
11. Тянцзинь Тэда 13 6 2 5 21 - 13 20
12. Чанчунь Ятай 17 5 5 7 19 - 19 20
13. Шэньчжэнь 14 5 1 8 12 - 25 16
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 12 1 7 4 8 - 12 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 13 2 4 7 13 - 20 10
17. Гуанчжоу Фули 13 2 1 10 9 - 28 7
18. Хэбей Форчун 12 1 0 11 8 - 45 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 14 11 2 1 30 - 8 35
2. Шаньдун Тайшань 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 15 6 7 2 30 - 16 25
5. Бэйцзин Гоань 13 7 3 3 22 - 21 24
6. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
7. Шицзячжуан 15 6 3 6 27 - 28 21
8. Шанхай СИПГ 13 6 2 5 18 - 14 20
9. Хэнань Цзянье 13 5 4 4 17 - 12 19
10. Шанхай Шеньхуа 13 4 5 4 17 - 17 17
11. Мэйчжоу Хакка 14 4 4 6 9 - 18 16
12. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 11 2 4 5 12 - 19 10
15. Ухань Цзалл 13 3 0 10 12 - 29 9
16. Гуанчжоу Фули 14 1 2 11 10 - 27 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 14 1 2 11 7 - 29 5
18. Хэбей Форчун 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 23 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 20 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (11)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 92'
    Шаньдун Тайшань заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    92'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Контроль мяча: Шаньдун Тайшань: 65%, Ухань Цзалл: 35%.
  • 92'
    Кризан из команды Шаньдун Тайшань наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Рентиан Ху из команды Ухань Цзалл поставил подножку. Пострадал Лю Ян
  • 91'
    Nihat Nihmat пробует нанести удар издали, но Guanxi Li держит все под контролем
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    • 90'
      Оооо... вот это был удар! У Синхань должен был забить с этой позиции.
    • 89'
      У Синхань оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 89'
      Шаньдун Тайшань начинает контратаку
    • 89'
      Jiali Hu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 89'
      Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Кэ Ши ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      Da Li из команды Ухань Цзалл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      88'
      Jianfei Zhao наказан за толчок Jingbin Wang
    • 87'
      Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шаньдун Тайшань 5:0 Ухань Цзалл онлайн

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