Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Xuan Han выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

47' Команда Шаньдун Тайшань играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Abudulam Abdurasul навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Кризан нанес удар, но тот был заблокирован.

46' Zhenqiang Zhang взял и забрал мяч на выходе

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Мойсес Лима и попал в перекладину!

45' Xuan Han выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Xuan Han из команды Ухань Цзалл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Мойсес Лима навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Мойсес Лима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Da Wen из команды Ухань Цзалл подал угловой справа.

36' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Г О О О О Л - Мойсес Лима забивает!

35' Chen Pu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Guanxi Li взял и забрал мяч на выходе

33' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Zhenqiang Zhang взял и забрал мяч на выходе

32' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Цзи Сян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Aoshuang Nie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Кризан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Zhenqiang Zhang взял и забрал мяч на выходе

28' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Xuan Han из команды Ухань Цзалл наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

27' Da Wen из команды Ухань Цзалл подал угловой справа.

26' Aoshuang Nie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Чжэн Чжэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Zhenqiang Zhang взял и забрал мяч на выходе

19' Г О О О О Л - Chen Pu забивает ударом с левой ноги!

18' Мойсес Лима создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Da Wen навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Aoshuang Nie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Хорошую попытку сделал Кризан . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Жадсон II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре