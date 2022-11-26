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Китай: Суперлига
2022

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Qiangqiang Xu
Хэбей Форчун
1:6
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
0:1
21' Гол
Мушекви Няша
1:1
39' Гол
Huaze Gao
1:2
45' Гол
Ulrich Ewolo
1:3
47' Гол
Ulrich Ewolo
1:4
62' Гол
Андрияшевич Франко
68' Желтая карточка
Yunhua Chen
74' Желтая карточка
Wei Long
79' Undefined phrase: football_event_
Ablikim Abdusalam
1:5
82' Гол
Ablikim Abdusalam
1:6
90' Гол
Matheus XIII
90'+4

Ход матча

21'
0:1
Мушекви Няша
(Junsheng Yao)
39'
Huaze Gao
(Wei Zhang2)
1:1
45'
1:2
Ulrich Ewolo
(Wei Long)
46'
Ren Wei
Xuchen Yao
 
46'
 
Андрияшевич Франко
Мушекви Няша
47'
1:3
Ulrich Ewolo
62'
1:4
Андрияшевич Франко
(Yu Dong)
63'
Yuren Wei
Yunan Gao
 
66'
 
Chang Wang
Поссиньоло Лукас
67'
 
Tianyu Gao
Yu Dong
68'
Yunhua Chen
 
74'
 
Wei Long
77'
 
Ablikim Abdusalam
Ulrich Ewolo
77'
 
Shengxin Bao
Wei Long
79'
 
Ablikim Abdusalam
79'
Shipeng Luo
Wei Zhang2
 
82'
1:5
Ablikim Abdusalam
(Shengxin Bao)
90'
1:6
Matheus XIII
(Bin Gu)

Статистика матча

  • 1 Голы 6
  • 4 Удары по воротам 15
  • 2 Удары в створ 13
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
6
Junzhe
Zhang
3
Haodong
Luan
21
Lin
Cui
8
Daogang
Yao
42
Yunan
Gao
11
Xuchen
Yao
14
Yunhua
Chen
20
Huaze
Gao
38
Wei
Zhang2
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
5
Haofan
Liu
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
17
Wei
Long
10
Matheus
XIII
6
Junsheng
Yao
31
Bin
Gu
7
Ulrich
Ewolo
30
Мушекви
Няша
Хэбей Форчун
4-1-4-1
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1

История личных встреч

Хэбей Форчун
Чжэцзян Профессионал

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 6 (1) 0.22
Huaze Gao 3 (1) 0.11
Хайфэн Дин 1 0.04
Yunhua Chen 1 0.04
Xuchen Yao 1 0.04
Wei Liao 1 0.04
Ziye Zhao 1 0.04
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Ren Wei 0 0
Xintao Song 0 0
Yunan Gao 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 15 (1) 0.56
Андрияшевич Франко 12 (1) 0.44
Ulrich Ewolo 8 0.3
Matheus XIII 3 (1) 0.11
Di Gao 3 0.11
Лён Нок-Хан 3 0.11
Ablikim Abdusalam 2 0.07
Цзяци Чжан 1 0.04
Jin Cheng 1 0.04
Yu Dong 0 0
Bin Gu 0 0
Junsheng Yao 0 0
Dongsheng Wang 0 0
Wei Long 0 0
Xin Yue 0 0
Tianyu Gao 0 0
Shengxin Bao 0 0

Карточки

Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junzhe Zhang 5 1
Ximing Pan 4 0
Tianyuan Xu 4 0
Wei Zhang2 1 1
Хайфэн Дин 2 0
Daogang Yao 2 0
Lin Cui 2 0
Yaxiong Bao 2 0
Yunhua Chen 2 0
Haodong Luan 2 0
Wang Jun 1 0
Liu Jing 1 0
Shipeng Luo 1 0
Xuchen Yao 1 0
Yunan Gao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 2
Xin Yue 5 1
Yu Dong 6 0
Лён Нок-Хан 4 1
Bin Gu 4 1
Zheng'ao Sun 4 0
Jin Cheng 4 0
Dongsheng Wang 4 0
Андрияшевич Франко 3 0
Wei Long 3 0
Ulrich Ewolo 3 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Matheus XIII 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Di Gao 1 0
Junsheng Yao 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0
Haofan Liu 1 0

Результаты матчей

Хэбей Форчун
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)
Чжэцзян Профессионал
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

6
9
Хэбей Форчун
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (12)
20% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

44
3

Волевые поражения

0
19
Хэбей Форчун
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
48% (13)
22% (6)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Чжэцзян Профессионал
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

45
9

Волевые поражения

6
28

Голы по времени матча

Забито

8
30
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 19
1 Забивали первыми 10
22 Не забивали 14
1
13%
4
13%
1-15
1
13%
4
13%
16-30
1
13%
3
10%
31-45
1
13%
7
23%
46-60
0
0%
6
20%
61-75
4
50%
6
20%
76-90

Пропущено

45
16
16 В 1-м тайме 6
29 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
4
9%
0
0%
1-15
6
13%
2
13%
16-30
6
13%
4
25%
31-45
12
27%
2
13%
46-60
6
13%
3
19%
61-75
11
24%
5
31%
76-90

Забито

7
19
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
1
14%
3
16%
1-15
0
0%
6
32%
16-30
3
43%
2
11%
31-45
2
29%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
14%
3
16%
76-90

Пропущено

44
10
21 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 6
14 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 7
7
16%
2
20%
1-15
6
14%
2
20%
16-30
8
18%
0
0%
31-45
6
14%
3
30%
46-60
11
25%
1
10%
61-75
6
14%
2
20%
76-90

Забито

15
49
7 В 1-м тайме 22
8 Во 2-м тайме 27
2 Забивали первыми 17
15 Не забивали 5
2
13%
7
14%
1-15
1
7%
10
20%
16-30
4
27%
5
10%
31-45
3
20%
10
20%
46-60
0
0%
8
16%
61-75
5
33%
9
18%
76-90

Пропущено

89
26
37 В 1-м тайме 10
52 Во 2-м тайме 16
25 Пропускали первыми 8
27 Не пропускали 18
11
12%
2
8%
1-15
12
13%
4
15%
16-30
14
16%
4
15%
31-45
18
20%
5
19%
46-60
17
19%
4
15%
61-75
17
19%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хэбей Форчун
(20 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 20 поражений
Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0
Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5
Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1

Результаты матчей

Хэбей Форчун
Чжэцзян Профессионал

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
5:0
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
6:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
0:7
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
16 раз 59%
1
9 раз 33%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%
2
8 раз 30%
1
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хэбей Форчун
Чжэцзян Профессионал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
9
3
2
10
1.5
8
4
1
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
13
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
16
0.5
Больше Меньше
22
5
2
25
1.5
15
12
1
26
2.5
7
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 27 21 2 4 77 - 22 65
2. Шаньдун Тайшань 27 21 2 4 66 - 21 65
3. Чжэцзян Профессионал 27 13 10 4 50 - 25 49
4. Бэйцзин Гоань 27 14 7 6 46 - 37 49
5. Шанхай СИПГ 27 15 4 8 42 - 21 49
6. Ченду Беттер Сити 27 13 9 5 38 - 26 48
7. Хэнань Цзянье 27 14 5 8 47 - 27 47
8. Шанхай Шеньхуа 27 11 9 7 33 - 28 42
9. Тянцзинь Тэда 27 12 5 10 40 - 32 41
10. Мэйчжоу Хакка 27 11 7 9 37 - 34 40
11. Далянь Ифан 27 9 9 9 38 - 39 36
12. Чанчунь Ятай 27 8 10 9 39 - 38 34
13. Шицзячжуан 27 7 10 10 35 - 40 31
14. Шэньчжэнь 27 9 3 15 28 - 52 30
15. Ухань Цзалл 27 6 3 18 27 - 58 21
16. Гуанчжоу Эвергранд 27 3 6 18 20 - 49 15
17. Гуанчжоу Фули 27 3 3 21 19 - 55 12
18. Хэбей Форчун 27 1 0 26 14 - 92 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 13 12 1 0 36 - 4 37
2. Ухань Три Таунс 13 10 0 3 47 - 14 30
3. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
4. Хэнань Цзянье 14 9 1 4 30 - 15 28
5. Далянь Ифан 16 7 5 4 26 - 20 26
6. Шанхай Шеньхуа 14 7 4 3 16 - 11 25
7. Бэйцзин Гоань 14 7 4 3 24 - 16 25
8. Чжэцзян Профессионал 12 7 3 2 20 - 9 24
9. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
10. Ченду Беттер Сити 12 5 6 1 24 - 13 21
11. Тянцзинь Тэда 13 6 2 5 21 - 13 20
12. Чанчунь Ятай 17 5 5 7 19 - 19 20
13. Шэньчжэнь 14 5 1 8 12 - 25 16
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 12 1 7 4 8 - 12 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 13 2 4 7 13 - 20 10
17. Гуанчжоу Фули 13 2 1 10 9 - 28 7
18. Хэбей Форчун 12 1 0 11 8 - 45 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 14 11 2 1 30 - 8 35
2. Шаньдун Тайшань 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 15 6 7 2 30 - 16 25
5. Бэйцзин Гоань 13 7 3 3 22 - 21 24
6. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
7. Шицзячжуан 15 6 3 6 27 - 28 21
8. Шанхай СИПГ 13 6 2 5 18 - 14 20
9. Хэнань Цзянье 13 5 4 4 17 - 12 19
10. Шанхай Шеньхуа 13 4 5 4 17 - 17 17
11. Мэйчжоу Хакка 14 4 4 6 9 - 18 16
12. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 11 2 4 5 12 - 19 10
15. Ухань Цзалл 13 3 0 10 12 - 29 9
16. Гуанчжоу Фули 14 1 2 11 10 - 27 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 14 1 2 11 7 - 29 5
18. Хэбей Форчун 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 23 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 20 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (11)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 15 (2)
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Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
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