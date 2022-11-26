Тур: 27. Стадион: Haikou Mission Hills Football Training Base. Главный судья: Qiangqiang Xu
1:6
Конец матча
0'
0:1
21' ГолМушекви Няша
1:1
39' ГолHuaze Gao
1:2
45' ГолUlrich Ewolo
1:3
47' ГолUlrich Ewolo
1:4
62' ГолАндрияшевич Франко
68' Желтая карточкаYunhua Chen
74' Желтая карточкаWei Long
79' Undefined phrase: football_event_Ablikim Abdusalam
1:5
82' ГолAblikim Abdusalam
1:6
90' ГолMatheus XIII
90'+4
Ход матча
21'
0:1
39'
1:1
45'
1:2
46'
47'
1:3
62'
1:4
67'
68'
74'
77'
82'
90'
1:6
Статистика матча
-
1 Голы 6
-
4 Удары по воротам 15
-
2 Удары в створ 13
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
21
Lin
Cui
42
Yunan
Gao
11
Xuchen
Yao
14
Yunhua
Chen
20
Huaze
Gao
38
Wei
Zhang2
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
17
Wei
Long
10
Matheus
XIII
31
Bin
Gu
30
Мушекви
Няша
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
16 Liu JingЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lin CuiЗащитник
- Полузащитник
-
42 Yunan GaoПолузащитник
-
11 Xuchen YaoПолузащитник
-
14 Yunhua ChenПолузащитник
-
20 Huaze GaoПолузащитник
-
38 Wei Zhang2Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хайфэн ДинЗащитник
-
34 Jiajun Pang
-
18 Hanru Guo
-
19 Yuren Wei
-
22 Ren Wei
-
24 Yu Zhang
-
29 Chenyu Yang
-
33 Yixuan Yang
-
17 Xintao Song
-
39 Shipeng Luo
-
43 Runnan Liu
-
45 Ziye Zhao
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
17 Wei LongПолузащитник
-
10 Matheus XIIIПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Bin GuПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
12 Jinfeng Lai
-
33 Bo Zhao
-
16 Shengxin Bao
-
-
-
-
26 Tianyu Gao
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
История личных встреч
Хэбей Форчун
Чжэцзян Профессионал
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|6 (1)
|0.22
|Huaze Gao
|3 (1)
|0.11
|Хайфэн Дин
|1
|0.04
|Yunhua Chen
|1
|0.04
|Xuchen Yao
|1
|0.04
|Wei Liao
|1
|0.04
|Ziye Zhao
|1
|0.04
|Lin Cui
|0
|0
|Tianyuan Xu
|0
|0
|Ren Wei
|0
|0
|Xintao Song
|0
|0
|Yunan Gao
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|15 (1)
|0.56
|Андрияшевич Франко
|12 (1)
|0.44
|Ulrich Ewolo
|8
|0.3
|Matheus XIII
|3 (1)
|0.11
|Di Gao
|3
|0.11
|Лён Нок-Хан
|3
|0.11
|Ablikim Abdusalam
|2
|0.07
|Цзяци Чжан
|1
|0.04
|Jin Cheng
|1
|0.04
|Yu Dong
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Junsheng Yao
|0
|0
|Dongsheng Wang
|0
|0
|Wei Long
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
|Shengxin Bao
|0
|0
Карточки
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junzhe Zhang
|5
|1
|Ximing Pan
|4
|0
|Tianyuan Xu
|4
|0
|Wei Zhang2
|1
|1
|Хайфэн Дин
|2
|0
|Daogang Yao
|2
|0
|Lin Cui
|2
|0
|Yaxiong Bao
|2
|0
|Yunhua Chen
|2
|0
|Haodong Luan
|2
|0
|Wang Jun
|1
|0
|Liu Jing
|1
|0
|Shipeng Luo
|1
|0
|Xuchen Yao
|1
|0
|Yunan Gao
|1
|0
|Ziye Zhao
|1
|0
|Haoyang Bi
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|4
|2
|Xin Yue
|5
|1
|Yu Dong
|6
|0
|Лён Нок-Хан
|4
|1
|Bin Gu
|4
|1
|Zheng'ao Sun
|4
|0
|Jin Cheng
|4
|0
|Dongsheng Wang
|4
|0
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Wei Long
|3
|0
|Ulrich Ewolo
|3
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Matheus XIII
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Di Gao
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Ablikim Abdusalam
|1
|0
|Haofan Liu
|1
|0
Результаты матчей
Хэбей Форчун
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)
Чжэцзян Профессионал
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
6
9
Хэбей Форчун
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (12)
20% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
44
3
Волевые поражения
0
19
Хэбей Форчун
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
48% (13)
22% (6)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Чжэцзян Профессионал
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
45
9
Волевые поражения
6
28
Голы по времени матча
Забито
8
30
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 19
1 Забивали первыми 10
22 Не забивали 14
1
13%
4
13%
1-15
1
13%
4
13%
16-30
1
13%
3
10%
31-45
1
13%
7
23%
46-60
0
0%
6
20%
61-75
4
50%
6
20%
76-90
Пропущено
45
16
16 В 1-м тайме 6
29 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
4
9%
0
0%
1-15
6
13%
2
13%
16-30
6
13%
4
25%
31-45
12
27%
2
13%
46-60
6
13%
3
19%
61-75
11
24%
5
31%
76-90
Забито
7
19
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
1
14%
3
16%
1-15
0
0%
6
32%
16-30
3
43%
2
11%
31-45
2
29%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
14%
3
16%
76-90
Пропущено
44
10
21 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 6
14 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 7
7
16%
2
20%
1-15
6
14%
2
20%
16-30
8
18%
0
0%
31-45
6
14%
3
30%
46-60
11
25%
1
10%
61-75
6
14%
2
20%
76-90
Забито
15
49
7 В 1-м тайме 22
8 Во 2-м тайме 27
2 Забивали первыми 17
15 Не забивали 5
2
13%
7
14%
1-15
1
7%
10
20%
16-30
4
27%
5
10%
31-45
3
20%
10
20%
46-60
0
0%
8
16%
61-75
5
33%
9
18%
76-90
Пропущено
89
26
37 В 1-м тайме 10
52 Во 2-м тайме 16
25 Пропускали первыми 8
27 Не пропускали 18
11
12%
2
8%
1-15
12
13%
4
15%
16-30
14
16%
4
15%
31-45
18
20%
5
19%
46-60
17
19%
4
15%
61-75
17
19%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хэбей Форчун
(20 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 20 поражений
Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0
Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5
Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1
Результаты матчей
Хэбей Форчун
Чжэцзян Профессионал
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
5:0
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
6:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
0:7
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
16 раз 59%
1
9 раз 33%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%
2
8 раз 30%
1
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хэбей Форчун
Чжэцзян Профессионал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
93
210
84
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
132
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1116
Больше Меньше
225
225
1512
126
720
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|27
|21
|2
|4
|77 - 22
|65
|2.
|Шаньдун Тайшань
|27
|21
|2
|4
|66 - 21
|65
|3.
|Чжэцзян Профессионал
|27
|13
|10
|4
|50 - 25
|49
|4.
|Бэйцзин Гоань
|27
|14
|7
|6
|46 - 37
|49
|5.
|Шанхай СИПГ
|27
|15
|4
|8
|42 - 21
|49
|6.
|Ченду Беттер Сити
|27
|13
|9
|5
|38 - 26
|48
|7.
|Хэнань Цзянье
|27
|14
|5
|8
|47 - 27
|47
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|27
|11
|9
|7
|33 - 28
|42
|9.
|Тянцзинь Тэда
|27
|12
|5
|10
|40 - 32
|41
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|27
|11
|7
|9
|37 - 34
|40
|11.
|Далянь Ифан
|27
|9
|9
|9
|38 - 39
|36
|12.
|Чанчунь Ятай
|27
|8
|10
|9
|39 - 38
|34
|13.
|Шицзячжуан
|27
|7
|10
|10
|35 - 40
|31
|14.
|Шэньчжэнь
|27
|9
|3
|15
|28 - 52
|30
|15.
|Ухань Цзалл
|27
|6
|3
|18
|27 - 58
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|27
|3
|6
|18
|20 - 49
|15
|17.
|Гуанчжоу Фули
|27
|3
|3
|21
|19 - 55
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|27
|1
|0
|26
|14 - 92
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|13
|12
|1
|0
|36 - 4
|37
|2.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|0
|3
|47 - 14
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|4.
|Хэнань Цзянье
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|5.
|Далянь Ифан
|16
|7
|5
|4
|26 - 20
|26
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|4
|3
|16 - 11
|25
|7.
|Бэйцзин Гоань
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|7
|3
|2
|20 - 9
|24
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|10.
|Ченду Беттер Сити
|12
|5
|6
|1
|24 - 13
|21
|11.
|Тянцзинь Тэда
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|12.
|Чанчунь Ятай
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|Шэньчжэнь
|14
|5
|1
|8
|12 - 25
|16
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|12
|1
|7
|4
|8 - 12
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|17.
|Гуанчжоу Фули
|13
|2
|1
|10
|9 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|12
|1
|0
|11
|8 - 45
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|14
|11
|2
|1
|30 - 8
|35
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|15
|6
|7
|2
|30 - 16
|25
|5.
|Бэйцзин Гоань
|13
|7
|3
|3
|22 - 21
|24
|6.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|7.
|Шицзячжуан
|15
|6
|3
|6
|27 - 28
|21
|8.
|Шанхай СИПГ
|13
|6
|2
|5
|18 - 14
|20
|9.
|Хэнань Цзянье
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|10.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|15.
|Ухань Цзалл
|13
|3
|0
|10
|12 - 29
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|14
|1
|2
|11
|10 - 27
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|1
|2
|11
|7 - 29
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|23 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|20 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (11)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|15 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4