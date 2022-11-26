Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Чжэцзян Профессионал играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Wei Long выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Мушекви Няша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Huaze Gao не смог попасть в створ ударом издали

43' Yunhua Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Г О О О О Л - Huaze Gao забивает с правой ноги!

39' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Liu Jing пробует нанести удар издали, но Chao Gu держит все под контролем

33' Huaze Gao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Junsheng Yao пробует нанести удар издали, но Yaxiong Bao держит все под контролем

32' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Матеус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Huaze Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Junsheng Yao оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Матеус из команды Чжэцзян Профессионал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Мушекви Няша нанес удар головой, но Yaxiong Bao спокойно отбил мяч.

27' Ulrich Ewolo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Lin Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

25' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Yu Dong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Матч возобновлен

22' Xuchen Yao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Мушекви Няша нанес удар головой, но Yaxiong Bao спокойно отбил мяч.

21' Команда Чжэцзян Профессионал забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

21' Матеус из команды Чжэцзян Профессионал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Г О О О О Л - Мушекви Няша правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

21' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Bin Gu не смог попасть в створ ударом издали

19' Мушекви Няша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Bin Gu и попал в перекладину!

17' Мушекви Няша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Игрок из команды Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Bin Gu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Чжэцзян Профессионал пробьет пенальти!

12' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

10' Матеус нанес удар, но тот был заблокирован.

10' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Junzhe Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Хорошую попытку сделал Мушекви Няша . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Ulrich Ewolo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

8' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Xuchen Yao

6' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Мушекви Няша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Yunhua Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Матеус из команды Чжэцзян Профессионал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

2' Junsheng Yao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру