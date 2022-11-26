Тур: 27. Стадион: Jinjiang Football Training Center. Главный судья: Wei Liu
0:4
Конец матча
Ход матча
25'
45'
0:1
63'
67'
69'
76'
0:3
89'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
1 Удары по воротам 9
-
0 Удары в створ 16
-
1 Угловые 10
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
31
Minzhe
Wei
35
Lu
Wentao
26
Юань
Миньчэн
11
Yuan
Zhang1
13
Haofeng
Xu
19
Yue
Xu
23
Xingyu
Wu
20
Yue
Liu
33
Yuezheng
Du
22
Лю
Дяньцзо
30
Се
Пэнфэй
18
Имин
Лю
20
Гао
Чжуньи
21
Чао
Хэ
37
Haoyang
Xu
13
Marcao
V
11
Давидсон
- Основной состав
-
31 Minzhe WeiВратарь
-
35 Lu WentaoЗащитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
-
13 Haofeng XuЗащитник
- Защитник
-
19 Yue XuПолузащитник
-
23 Xingyu WuПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Yue LiuПолузащитник
-
33 Yuezheng DuНападающий
- Запасные игроки
-
32 Jiabao Ji
-
18 Xiangyu Chen
-
36 Junye Zhang
-
14 Yuan Zhang2
-
12 Lei Liao
-
-
17 Hao Fu
-
Главный тренер: Xiaorui Zhang
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
30 Се ПэнфэйЗащитник
- Защитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
- Полузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
-
37 Haoyang XuПолузащитник
- Нападающий
-
13 Marcao VНападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
4 Yan YakiЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
10 Yifei SangНападающий
-
1 Fei Wu
-
40 Zhang Hui
-
-
-
32 Haidong Lu
-
17 Cheng Qu
-
-
Главный тренер: Pedro Morilla
История личных встреч
Шэньчжэнь
Ухань Три Таунс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|8 (1)
|0.3
|Лин Гао
|4
|0.15
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.07
|Алессандрини Ромен
|2
|0.07
|Shuai Pei
|2
|0.07
|Yuanyi Li
|1
|0.04
|Yeljan Shinar
|1
|0.04
|Чжипэн Цзян
|1
|0.04
|Haolun Mi
|1 (1)
|0.04
|Boyu Yang
|1
|0.04
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0.04
|Юань Миньчэн
|1
|0.04
|Yuan Zhang2
|1
|0.04
|Yue Xu
|1
|0.04
|Юнпо Ван
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcao V
|23 (3)
|0.85
|Давидсон
|16 (3)
|0.59
|Ademilson
|10 (2)
|0.37
|Станчу Николае
|8
|0.3
|Се Пэнфэй
|7
|0.26
|Xiaobin Zhang II
|3
|0.11
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.07
|Haoyang Xu
|1
|0.04
|Хан Жэнь
|1
|0.04
|Сантос Уоллес
|1
|0.04
|Гао Чжуньи
|1
|0.04
|Чао Хэ
|1
|0.04
|Имин Лю
|1
|0.04
|Kuo Yang
|1
|0.04
|Yifei Sang
|1 (1)
|0.04
|Zhang Hui
|0
|0
|Yunzi Duan
|0
|0
|Zhuoxiang Deng
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|6
|0
|Haolun Mi
|4
|0
|Лим Чхэ-Мин
|3
|0
|Yeljan Shinar
|3
|0
|Юнпо Ван
|1
|1
|Алессандрини Ромен
|2
|0
|Boyu Yang
|2
|0
|Ачеампонг Франк
|2
|0
|Юань Миньчэн
|2
|0
|Wai-Tsun Dai
|2
|0
|Yuan Zhang1
|2
|0
|Чжипэн Цзян
|0
|1
|Лин Гао
|1
|0
|Shuai Pei
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Чжан Лу
|1
|0
|Qiang Jin
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
|Yue Xu
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хан Жэнь
|6
|0
|Чао Хэ
|6
|0
|Имин Лю
|4
|0
|Marcao V
|4
|0
|Сантос Уоллес
|3
|0
|Се Пэнфэй
|3
|0
|Wentao Zhang
|2
|0
|Луо Сенвен
|2
|0
|Давидсон
|2
|0
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Гао Чжуньи
|1
|0
|Yan Yaki
|1
|0
|Haidong Lu
|1
|0
|Haoyang Xu
|1
|0
|Yunzi Duan
|1
|0
|Zhang Hui
|1
|0
Результаты матчей
Шэньчжэнь
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Ухань Три Таунс
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
0% (0)
85% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
3
3
Шэньчжэнь
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Ухань Три Таунс
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
20
8
Волевые поражения
11
43
Шэньчжэнь
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
Ухань Три Таунс
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
44% (12)
11% (3)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
23
12
Волевые поражения
14
46
Голы по времени матча
Забито
12
30
8 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
20 Не забивали 13
3
25%
4
13%
1-15
4
33%
5
17%
16-30
1
8%
5
17%
31-45
3
25%
4
13%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
1
8%
9
30%
76-90
Пропущено
25
8
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
2
8%
2
25%
1-15
4
16%
2
25%
16-30
4
16%
0
0%
31-45
4
16%
1
13%
46-60
5
20%
1
13%
61-75
6
24%
2
25%
76-90
Забито
17
47
7 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 11
16 Не забивали 15
1
6%
7
15%
1-15
3
18%
8
17%
16-30
3
18%
7
15%
31-45
3
18%
7
15%
46-60
6
35%
10
21%
61-75
1
6%
8
17%
76-90
Пропущено
26
14
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
5
19%
0
0%
1-15
2
8%
3
21%
16-30
4
15%
2
14%
31-45
5
19%
2
14%
46-60
6
23%
2
14%
61-75
4
15%
5
36%
76-90
Забито
29
77
15 В 1-м тайме 36
14 Во 2-м тайме 41
10 Забивали первыми 22
9 Не забивали 1
4
14%
11
14%
1-15
7
24%
13
17%
16-30
4
14%
12
16%
31-45
6
21%
11
14%
46-60
6
21%
13
17%
61-75
2
7%
17
22%
76-90
Пропущено
51
22
21 В 1-м тайме 9
30 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 5
22 Не пропускали 15
7
14%
2
9%
1-15
6
12%
5
23%
16-30
8
16%
2
9%
31-45
9
18%
3
14%
46-60
11
22%
3
14%
61-75
10
20%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2
Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2
Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2
Результаты матчей
Шэньчжэнь
Ухань Три Таунс
Точный счет
0:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
5
4 раза 31%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
Точный счет
0:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
3
1 раз 4%
1
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
5 раз 19%
5
4 раза 15%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шэньчжэнь
Ухань Три Таунс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
121
59
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
58
95
112
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
261
1017
207
126
1512
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|27
|21
|2
|4
|77 - 22
|65
|2.
|Шаньдун Тайшань
|27
|21
|2
|4
|66 - 21
|65
|3.
|Чжэцзян Профессионал
|27
|13
|10
|4
|50 - 25
|49
|4.
|Бэйцзин Гоань
|27
|14
|7
|6
|46 - 37
|49
|5.
|Шанхай СИПГ
|27
|15
|4
|8
|42 - 21
|49
|6.
|Ченду Беттер Сити
|27
|13
|9
|5
|38 - 26
|48
|7.
|Хэнань Цзянье
|27
|14
|5
|8
|47 - 27
|47
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|27
|11
|9
|7
|33 - 28
|42
|9.
|Тянцзинь Тэда
|27
|12
|5
|10
|40 - 32
|41
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|27
|11
|7
|9
|37 - 34
|40
|11.
|Далянь Ифан
|27
|9
|9
|9
|38 - 39
|36
|12.
|Чанчунь Ятай
|27
|8
|10
|9
|39 - 38
|34
|13.
|Шицзячжуан
|27
|7
|10
|10
|35 - 40
|31
|14.
|Шэньчжэнь
|27
|9
|3
|15
|28 - 52
|30
|15.
|Ухань Цзалл
|27
|6
|3
|18
|27 - 58
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|27
|3
|6
|18
|20 - 49
|15
|17.
|Гуанчжоу Фули
|27
|3
|3
|21
|19 - 55
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|27
|1
|0
|26
|14 - 92
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|13
|12
|1
|0
|36 - 4
|37
|2.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|0
|3
|47 - 14
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|4.
|Хэнань Цзянье
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|5.
|Далянь Ифан
|16
|7
|5
|4
|26 - 20
|26
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|4
|3
|16 - 11
|25
|7.
|Бэйцзин Гоань
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|7
|3
|2
|20 - 9
|24
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|10.
|Ченду Беттер Сити
|12
|5
|6
|1
|24 - 13
|21
|11.
|Тянцзинь Тэда
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|12.
|Чанчунь Ятай
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|Шэньчжэнь
|14
|5
|1
|8
|12 - 25
|16
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|12
|1
|7
|4
|8 - 12
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|17.
|Гуанчжоу Фули
|13
|2
|1
|10
|9 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|12
|1
|0
|11
|8 - 45
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|14
|11
|2
|1
|30 - 8
|35
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|15
|6
|7
|2
|30 - 16
|25
|5.
|Бэйцзин Гоань
|13
|7
|3
|3
|22 - 21
|24
|6.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|7.
|Шицзячжуан
|15
|6
|3
|6
|27 - 28
|21
|8.
|Шанхай СИПГ
|13
|6
|2
|5
|18 - 14
|20
|9.
|Хэнань Цзянье
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|10.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|15.
|Ухань Цзалл
|13
|3
|0
|10
|12 - 29
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|14
|1
|2
|11
|10 - 27
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|1
|2
|11
|7 - 29
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|23 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|20 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (11)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|15 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4