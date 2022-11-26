Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Lei Liao не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Г О О О О Л - Marcao забивает с правой ноги!

49' Marcao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

48' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Marcao и попал в каркас ворот!

47' Marcao пробует нанести удар издали, но Minzhe Wei держит все под контролем

46' Давидсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Давидсон пробует нанести удар издали, но Minzhe Wei ловит мяч

44' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

43' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Xiaobin Zhang пробует нанести удар издали, но Minzhe Wei ловит мяч

40' Матч возобновится спорным мячом

39' Xingyu Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Xingyu Wu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Гао Чжуньи пробует нанести удар издали, но Minzhe Wei держит все под контролем

35' ШТАНГА! Так было близко к голу - Marcao нанес удар в каркас ворот!

35' Давидсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

33' Станчу Николае не смог попасть в створ ударом издали

32' Гао Чжуньи нанес удар головой, но Minzhe Wei спокойно отбил мяч.

31' Матч возобновлен

30' Yue Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Ruifeng Huang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

27' Hujahmat Shahsat на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

23' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

22' Станчу Николае не смог попасть в створ ударом издали

22' Хорошую попытку сделал Ademilson . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Marcao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

18' Станчу Николае пробует нанести удар издали, но Minzhe Wei держит все под контролем

18' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Чжаб Юан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

12' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Yue Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Marcao нанес удар головой, но Minzhe Wei спокойно отбил мяч.

10' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

7' Xingyu Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

6' Hujahmat Shahsat выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Давидсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

3' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Marcao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру