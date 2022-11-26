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Китай: Суперлига
2022

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Long Zhang
Гуанчжоу Эвергранд
1:1
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
19' Желтая карточка
Yang Li3
32' Желтая карточка
Xin Luo
1:0
54' Пенальти
Вэй Ши-Хао
1:1
74' Гол
Zichang Huang
90' Желтая карточка
Shibo Liu
90' Желтая карточка
Каранга Фернандо
90'+7

Ход матча

19'
Yang Li3
 
23'
 
Xin Luo
Цао Гу
32'
 
Xin Luo
54'
Вэй Ши-Хао
1:0
55'
 
Zichang Huang
Yihao Zhong
74'
1:1
Zichang Huang
(Шангуань Ван)
75'
Yu Hou
Mingmin Cai
 
79'
 
Parmanjan Kyum
Boxuan Feng
79'
 
Keqiang Chen
Yixin Liu
79'
 
Шунич Тони
Межеевски Адриан
90'
Xinjie He
Чжан Сювэй
 
90'
Shibo Liu
 
90'
 
Каранга Фернандо

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 10
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

1
Shibo
Liu
4
Quanjiang
Chen
6
Yang
Li3
5
Shaocong
Wu
44
Хайо
Ронг
8
Чжан
Сювэй
15
Dinghao
Yan
33
Mingmin
Cai
22
Afrden
Asqer
17
Liyn
Yang
7
Вэй
Ши-Хао
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
5
Цао
Гу
3
Shuai
Yang2
2
Yixin
Liu
29
Yihao
Zhong
17
Пина
Томас
6
Шангуань
Ван
10
Межеевски
Адриан
25
Каррильо
Гидо
7
Каранга
Фернандо
Гуанчжоу Эвергранд
4-4-2
Хэнань Цзянье
4-3-3

История личных встреч

Гуанчжоу Эвергранд
Хэнань Цзянье

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

20 матчей

75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:1
С
2:0
С
1:1
С
2:1
К
2:0
С
1:3
С
2:2
С
2:5
К
2:0
С
0:5
С
1:0
С
2:1
С
2:4
С
1:2
С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
0:1
С
3:0
С
1:2

Голы

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1.9
2.5

Среднее время на гол

47
36

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Среднее время на гол

75
150

Всего голов

31
31

Голов в среднем за матч

1.55
1.55

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

58
58

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 8 0.3
Вэй Ши-Хао 5 (1) 0.19
Dinghao Yan 2 (1) 0.07
Mingmin Cai 2 0.07
Ling Jie 1 0.04
Jiaheng Li 1 0.04
Afrden Asqer 0 0
Хайо Ронг 0 0
Цзюньминь Хао 0 0
Shaocong Wu 0 0
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Rijin Chen 0 0
Hengbo Fan 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 9 0.33
Yihao Zhong 6 0.22
Zichang Huang 5 0.19
Дурадо Энрике 5 (1) 0.19
Межеевски Адриан 4 (1) 0.15
Shuai Yang2 3 0.11
Пина Томас 2 0.07
Dong Han 2 0.07
Keqiang Chen 2 0.07
Каррильо Гидо 2 (1) 0.07
Шангуань Ван 1 0.04
Шунич Тони 1 0.04
Boxuan Feng 1 0.04
Yuhao Zhao 1 0.04
Ма Ксянгью 1 0.04
Dilmurat Mawlanyaz 1 0.04
Zhao Ke 0 0
Ziyi Niu 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 2
Вэй Ши-Хао 6 0
Shaocong Wu 4 1
Rijin Chen 4 1
Yang Li3 5 0
Yu Hou 5 0
Dinghao Yan 4 0
Shibo Liu 3 0
Hengbo Fan 3 0
Guangliang Huang 3 0
Хайо Ронг 2 0
Liyn Yang 2 0
Quanjiang Chen 2 0
Сюэпэн Ли 1 0
Браунинг Тайас 1 0
Чжан Сювэй 1 0
Bowen Huang2 1 0
Shilong Wang 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0
Mingmin Cai 1 0
Bo Fu 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шангуань Ван 7 0
Каранга Фернандо 7 0
Yihao Zhong 6 0
Шунич Тони 4 0
Zichang Huang 4 0
Дурадо Энрике 2 1
Xin Luo 2 1
Пина Томас 3 0
Yuhao Zhao 3 0
Shuai Yang2 3 0
Jinbao Zhong 1 1
Ма Ксянгью 1 1
Каррильо Гидо 2 0
Dilmurat Mawlanyaz 2 0
Haoran Wang 2 0
Межеевски Адриан 1 0
Boxuan Feng 1 0
Zhao Ke 1 0
Keqiang Chen 1 0
Zhixuan Du 1 0
Yixin Liu 1 0
Javier Pereira 1 0

Результаты матчей

Гуанчжоу Эвергранд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Хэнань Цзянье
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

8
6
Гуанчжоу Эвергранд
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Хэнань Цзянье
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

28
6

Волевые поражения

2
28
Гуанчжоу Эвергранд
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (10)
48% (13)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Хэнань Цзянье
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

30
7

Волевые поражения

10
34

Голы по времени матча

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
33%
3
18%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
3
25%
6
35%
61-75
1
8%
4
24%
76-90

Пропущено

21
12
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
10%
3
25%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
6
29%
3
25%
76-90

Забито

7
30
2 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 8
20 Не забивали 15
1
14%
4
13%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
1
14%
8
27%
31-45
1
14%
2
7%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
4
57%
10
33%
76-90

Пропущено

29
15
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
14%
3
20%
1-15
8
28%
3
20%
16-30
2
7%
3
20%
31-45
7
24%
1
7%
46-60
3
10%
3
20%
61-75
5
17%
2
13%
76-90

Забито

19
47
7 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 13
12 Не забивали 6
1
5%
4
9%
1-15
1
5%
4
9%
16-30
5
26%
11
23%
31-45
4
21%
5
11%
46-60
3
16%
9
19%
61-75
5
26%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

50
27
22 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 12
18 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 16
6
12%
6
22%
1-15
11
22%
4
15%
16-30
5
10%
5
19%
31-45
11
22%
3
11%
46-60
6
12%
4
15%
61-75
11
22%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Сычуань Цзюнью - Гуанчжоу Эвергранд 2:4 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5
Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2
Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1

Результаты матчей

Гуанчжоу Эвергранд
Хэнань Цзянье

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
7 раз 50%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 48%
0
12 раз 44%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
6 раз 22%
1
5 раз 19%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гуанчжоу Эвергранд
Хэнань Цзянье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
3
2
11
1.5
9
5
2
11
2.5
6
8
1
12
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
12
0.5
Больше Меньше
20
7
2
25
1.5
15
12
2
25
2.5
8
19
1
26
3.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 27 21 2 4 77 - 22 65
2. Шаньдун Тайшань 27 21 2 4 66 - 21 65
3. Чжэцзян Профессионал 27 13 10 4 50 - 25 49
4. Бэйцзин Гоань 27 14 7 6 46 - 37 49
5. Шанхай СИПГ 27 15 4 8 42 - 21 49
6. Ченду Беттер Сити 27 13 9 5 38 - 26 48
7. Хэнань Цзянье 27 14 5 8 47 - 27 47
8. Шанхай Шеньхуа 27 11 9 7 33 - 28 42
9. Тянцзинь Тэда 27 12 5 10 40 - 32 41
10. Мэйчжоу Хакка 27 11 7 9 37 - 34 40
11. Далянь Ифан 27 9 9 9 38 - 39 36
12. Чанчунь Ятай 27 8 10 9 39 - 38 34
13. Шицзячжуан 27 7 10 10 35 - 40 31
14. Шэньчжэнь 27 9 3 15 28 - 52 30
15. Ухань Цзалл 27 6 3 18 27 - 58 21
16. Гуанчжоу Эвергранд 27 3 6 18 20 - 49 15
17. Гуанчжоу Фули 27 3 3 21 19 - 55 12
18. Хэбей Форчун 27 1 0 26 14 - 92 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 13 12 1 0 36 - 4 37
2. Ухань Три Таунс 13 10 0 3 47 - 14 30
3. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
4. Хэнань Цзянье 14 9 1 4 30 - 15 28
5. Далянь Ифан 16 7 5 4 26 - 20 26
6. Шанхай Шеньхуа 14 7 4 3 16 - 11 25
7. Бэйцзин Гоань 14 7 4 3 24 - 16 25
8. Чжэцзян Профессионал 12 7 3 2 20 - 9 24
9. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
10. Ченду Беттер Сити 12 5 6 1 24 - 13 21
11. Тянцзинь Тэда 13 6 2 5 21 - 13 20
12. Чанчунь Ятай 17 5 5 7 19 - 19 20
13. Шэньчжэнь 14 5 1 8 12 - 25 16
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 12 1 7 4 8 - 12 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 13 2 4 7 13 - 20 10
17. Гуанчжоу Фули 13 2 1 10 9 - 28 7
18. Хэбей Форчун 12 1 0 11 8 - 45 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 14 11 2 1 30 - 8 35
2. Шаньдун Тайшань 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 15 6 7 2 30 - 16 25
5. Бэйцзин Гоань 13 7 3 3 22 - 21 24
6. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
7. Шицзячжуан 15 6 3 6 27 - 28 21
8. Шанхай СИПГ 13 6 2 5 18 - 14 20
9. Хэнань Цзянье 13 5 4 4 17 - 12 19
10. Шанхай Шеньхуа 13 4 5 4 17 - 17 17
11. Мэйчжоу Хакка 14 4 4 6 9 - 18 16
12. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 11 2 4 5 12 - 19 10
15. Ухань Цзалл 13 3 0 10 12 - 29 9
16. Гуанчжоу Фули 14 1 2 11 10 - 27 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 14 1 2 11 7 - 29 5
18. Хэбей Форчун 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 23 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 20 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (11)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Хорошую попытку сделал Каранга Фернандо. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 93'
      Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Чжан Сювэй получил травму и заменен. Xinjie He выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      92'
      Shibo Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      92'
      Shibo Liu получил желтую карточку от судьи
    • 91'
      Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Хэнань Цзянье пытается что-то создать.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinjiang Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Хэнань Цзянье онлайн

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