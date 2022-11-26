Тур: 27. Стадион: Jinjiang Sports Center. Главный судья: Long Zhang
1:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаYang Li3
32' Желтая карточкаXin Luo
1:0
54' ПенальтиВэй Ши-Хао
1:1
74' ГолZichang Huang
90' Желтая карточкаShibo Liu
90' Желтая карточкаКаранга Фернандо
90'+7
Ход матча
19'
32'
54'
1:0
74'
1:1
75'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 8
-
6 Угловые 10
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
6
Yang
Li3
44
Хайо
Ронг
15
Dinghao
Yan
33
Mingmin
Cai
22
Afrden
Asqer
17
Liyn
Yang
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
5
Цао
Гу
29
Yihao
Zhong
17
Пина
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
6 Yang Li3Защитник
- Защитник
-
44 Хайо РонгЗащитник
- Полузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
-
33 Mingmin CaiПолузащитник
-
22 Afrden AsqerПолузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
32 Shenping Huo
-
35 Wenxuan Wang
-
34 Yu Hou
-
40 Kaiyuan Tan
-
24 Xinjie He
-
-
-
23 Jiaheng Li
-
18 Hengbo Fan
-
20 Shilong Wang
-
31 Shijie Wang
-
Главный тренер: Zhi Zheng
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
20 Boxuan FengЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Yihao ZhongПолузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Xiaotian ShiВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
30 Jinbao ZhongНападающий
-
-
11 Zhao Ke
-
32 Dong Han
-
22 Haoran Wang
-
-
26 Jiahui Liu
-
21 Keqiang Chen
-
28 Ма Ксянгью
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Гуанчжоу Эвергранд
Хэнань Цзянье
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
20 матчей
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
25
Голов в среднем за матч
1.9
2.5
Среднее время на гол
47
36
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Среднее время на гол
75
150
Всего голов
31
31
Голов в среднем за матч
1.55
1.55
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
58
58
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|8
|0.3
|Вэй Ши-Хао
|5 (1)
|0.19
|Dinghao Yan
|2 (1)
|0.07
|Mingmin Cai
|2
|0.07
|Ling Jie
|1
|0.04
|Jiaheng Li
|1
|0.04
|Afrden Asqer
|0
|0
|Хайо Ронг
|0
|0
|Цзюньминь Хао
|0
|0
|Shaocong Wu
|0
|0
|Yang Li3
|0
|0
|Shilong Wang
|0
|0
|Rijin Chen
|0
|0
|Hengbo Fan
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|9
|0.33
|Yihao Zhong
|6
|0.22
|Zichang Huang
|5
|0.19
|Дурадо Энрике
|5 (1)
|0.19
|Межеевски Адриан
|4 (1)
|0.15
|Shuai Yang2
|3
|0.11
|Пина Томас
|2
|0.07
|Dong Han
|2
|0.07
|Keqiang Chen
|2
|0.07
|Каррильо Гидо
|2 (1)
|0.07
|Шангуань Ван
|1
|0.04
|Шунич Тони
|1
|0.04
|Boxuan Feng
|1
|0.04
|Yuhao Zhao
|1
|0.04
|Ма Ксянгью
|1
|0.04
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0.04
|Zhao Ke
|0
|0
|Ziyi Niu
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|4
|2
|Вэй Ши-Хао
|6
|0
|Shaocong Wu
|4
|1
|Rijin Chen
|4
|1
|Yang Li3
|5
|0
|Yu Hou
|5
|0
|Dinghao Yan
|4
|0
|Shibo Liu
|3
|0
|Hengbo Fan
|3
|0
|Guangliang Huang
|3
|0
|Хайо Ронг
|2
|0
|Liyn Yang
|2
|0
|Quanjiang Chen
|2
|0
|Сюэпэн Ли
|1
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Чжан Сювэй
|1
|0
|Bowen Huang2
|1
|0
|Shilong Wang
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
|Mingmin Cai
|1
|0
|Bo Fu
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шангуань Ван
|7
|0
|Каранга Фернандо
|7
|0
|Yihao Zhong
|6
|0
|Шунич Тони
|4
|0
|Zichang Huang
|4
|0
|Дурадо Энрике
|2
|1
|Xin Luo
|2
|1
|Пина Томас
|3
|0
|Yuhao Zhao
|3
|0
|Shuai Yang2
|3
|0
|Jinbao Zhong
|1
|1
|Ма Ксянгью
|1
|1
|Каррильо Гидо
|2
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|2
|0
|Haoran Wang
|2
|0
|Межеевски Адриан
|1
|0
|Boxuan Feng
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Keqiang Chen
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
|Yixin Liu
|1
|0
|Javier Pereira
|1
|0
Результаты матчей
Гуанчжоу Эвергранд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Хэнань Цзянье
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
8
6
Гуанчжоу Эвергранд
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Хэнань Цзянье
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
28
6
Волевые поражения
2
28
Гуанчжоу Эвергранд
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (10)
48% (13)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Хэнань Цзянье
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
30
7
Волевые поражения
10
34
Голы по времени матча
Забито
12
17
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
33%
3
18%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
3
25%
6
35%
61-75
1
8%
4
24%
76-90
Пропущено
21
12
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
10%
3
25%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
6
29%
3
25%
76-90
Забито
7
30
2 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 8
20 Не забивали 15
1
14%
4
13%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
1
14%
8
27%
31-45
1
14%
2
7%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
4
57%
10
33%
76-90
Пропущено
29
15
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
14%
3
20%
1-15
8
28%
3
20%
16-30
2
7%
3
20%
31-45
7
24%
1
7%
46-60
3
10%
3
20%
61-75
5
17%
2
13%
76-90
Забито
19
47
7 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 13
12 Не забивали 6
1
5%
4
9%
1-15
1
5%
4
9%
16-30
5
26%
11
23%
31-45
4
21%
5
11%
46-60
3
16%
9
19%
61-75
5
26%
14
30%
30%
76-90
Пропущено
50
27
22 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 12
18 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 16
6
12%
6
22%
1-15
11
22%
4
15%
16-30
5
10%
5
19%
31-45
11
22%
3
11%
46-60
6
12%
4
15%
61-75
11
22%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Сычуань Цзюнью - Гуанчжоу Эвергранд 2:4 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5
Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2
Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1
Результаты матчей
Гуанчжоу Эвергранд
Хэнань Цзянье
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
7 раз 50%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 48%
0
12 раз 44%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
6 раз 22%
1
5 раз 19%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гуанчжоу Эвергранд
Хэнань Цзянье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
113
211
95
211
68
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
94
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1512
Больше Меньше
207
225
1512
225
819
126
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|27
|21
|2
|4
|77 - 22
|65
|2.
|Шаньдун Тайшань
|27
|21
|2
|4
|66 - 21
|65
|3.
|Чжэцзян Профессионал
|27
|13
|10
|4
|50 - 25
|49
|4.
|Бэйцзин Гоань
|27
|14
|7
|6
|46 - 37
|49
|5.
|Шанхай СИПГ
|27
|15
|4
|8
|42 - 21
|49
|6.
|Ченду Беттер Сити
|27
|13
|9
|5
|38 - 26
|48
|7.
|Хэнань Цзянье
|27
|14
|5
|8
|47 - 27
|47
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|27
|11
|9
|7
|33 - 28
|42
|9.
|Тянцзинь Тэда
|27
|12
|5
|10
|40 - 32
|41
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|27
|11
|7
|9
|37 - 34
|40
|11.
|Далянь Ифан
|27
|9
|9
|9
|38 - 39
|36
|12.
|Чанчунь Ятай
|27
|8
|10
|9
|39 - 38
|34
|13.
|Шицзячжуан
|27
|7
|10
|10
|35 - 40
|31
|14.
|Шэньчжэнь
|27
|9
|3
|15
|28 - 52
|30
|15.
|Ухань Цзалл
|27
|6
|3
|18
|27 - 58
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|27
|3
|6
|18
|20 - 49
|15
|17.
|Гуанчжоу Фули
|27
|3
|3
|21
|19 - 55
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|27
|1
|0
|26
|14 - 92
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|13
|12
|1
|0
|36 - 4
|37
|2.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|0
|3
|47 - 14
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|4.
|Хэнань Цзянье
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|5.
|Далянь Ифан
|16
|7
|5
|4
|26 - 20
|26
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|4
|3
|16 - 11
|25
|7.
|Бэйцзин Гоань
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|7
|3
|2
|20 - 9
|24
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|10.
|Ченду Беттер Сити
|12
|5
|6
|1
|24 - 13
|21
|11.
|Тянцзинь Тэда
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|12.
|Чанчунь Ятай
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|Шэньчжэнь
|14
|5
|1
|8
|12 - 25
|16
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|12
|1
|7
|4
|8 - 12
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|17.
|Гуанчжоу Фули
|13
|2
|1
|10
|9 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|12
|1
|0
|11
|8 - 45
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|14
|11
|2
|1
|30 - 8
|35
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|15
|6
|7
|2
|30 - 16
|25
|5.
|Бэйцзин Гоань
|13
|7
|3
|3
|22 - 21
|24
|6.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|7.
|Шицзячжуан
|15
|6
|3
|6
|27 - 28
|21
|8.
|Шанхай СИПГ
|13
|6
|2
|5
|18 - 14
|20
|9.
|Хэнань Цзянье
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|10.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|15.
|Ухань Цзалл
|13
|3
|0
|10
|12 - 29
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|14
|1
|2
|11
|10 - 27
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|1
|2
|11
|7 - 29
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|23 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|20 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (11)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|15 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4