Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Вэй Ши-Хао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Шунич Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Пина Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Каррильо Гидо наказан за толчок Shaocong Wu

81' Afrden Asqer навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Хорошую попытку сделал Вэй Ши-Хао . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Shibo Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Межеевски Адриан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' ШТАНГА! Пробил головой Каррильо Гидо прямо в каркас ворот!

74' Г О О О О О О Л - Zichang Huang из команды Хэнань Цзянье с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

74' Межеевски Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Mingmin Cai навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Хорошую попытку сделал Afrden Asqer. Удар в створ, но вратарь начеку

70' Чжан Сювэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Шангуань Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

67' Каранга Фернандо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Гуанчжоу Эвергранд пробьет пенальти!

64' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

63' Хайо Ронг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Shaocong Wu успешно блокирует удар.

60' Межеевски Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Межеевски Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Матч возобновлен

58' Shibo Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Межеевски Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Хорошую попытку сделал Каранга Фернандо . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Команда Гуанчжоу Эвергранд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

54' Г О О О О О Л - Вэй Ши-Хао из команды Гуанчжоу Эвергранд забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Ванг Гуоминг прыгнул не в ту сторону.

52' Mingmin Cai навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Shaocong Wu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Shaocong Wu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Afrden Asqer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

47' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Шангуань Ван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.