Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Weijun Xie получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Weijun Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Фарлей Роса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Yinong Tian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Шэньчао Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе

39' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

36' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Варгас Матиас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

34' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Чжэнь Вэй тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

30' Taoyu Piao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе

28' Варгас Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Yan Shi получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Yan Shi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Фарлей Роса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Варгас Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

20' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

19' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Хуэй-Кан Цай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

17' Юфенг Бай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

16' Хорошую попытку сделал Варгас Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Варгас Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Yingjie Zhao наносит удар в каркас ворот!

11' Вэньцзюнь Люй получает желтую карточку за игру рукой

10' Taoyu Piao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Оооо... вот это был удар! Шэньчао Ван должен был забить с этой позиции.

7' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Паулиньо Пауло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Taoyu Piao не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру