Тур: 27. Стадион: Wuyuan River Stadium. Главный судья: Jingyuan Jin
1:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаВэньцзюнь Люй
0:0
13' Не забитый пенальтиYingjie Zhao
17' Желтая карточкаYuefeng Bai
18' Желтая карточкаХуэй-Кан Цай
31' Желтая карточкаЧжэнь Вэй
73' Желтая карточкаYuanjie Su
1:0
74' ГолQiuming Wang
90'+7
Ход матча
11'
13'
0:0
17'
18'
31'
46'
68'
73'
74'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
26
Jiamin
Xu
19
Yuefeng
Bai
32
Yuanjie
Su
40
Yan
Shi
31
Yinong
Tian
18
Фарлей
Роса
24
Taoyu
Piao
11
Weijun
Xie
43
Yiwei
Wang
13
Чжэнь
Вэй
27
Цзин
Фэн
7
Лэй
У
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Yuanjie SuЗащитник
-
40 Yan ShiПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
18 Фарлей РосаПолузащитник
-
24 Taoyu PiaoПолузащитник
-
11 Weijun XieНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
-
20 Jianan WangЗащитник
- Полузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
- Нападающий
-
-
10 Eder Lima II
-
17 Zheng Zhou
-
-
-
27 Wei Zhang I
-
33 Yue Song
-
Главный тренер: Genwei Yu
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Yiwei WangЗащитник
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Цзин ФэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
-
32 Shuai LiЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
34 Каллон ИссаЗащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
-
10 Ндиайе ЧерифНападающий
-
12 Wei Chen2
-
31 Anjie Xi
-
26 Chunxin Chen
-
-
33 Zhurun Liu
-
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Тянцзинь Тэда
Шанхай СИПГ
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 11 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1
0.7
Среднее время на гол
90
128
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
2.4
2.67
Среднее время на гол
37
33
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.74
1.63
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
51
55
Бомбардиры внутри турнира
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|7
|0.26
|Берич Роберт
|5 (1)
|0.19
|Qiuming Wang
|4
|0.15
|Weijun Xie
|4
|0.15
|Мерида Фран
|3 (1)
|0.11
|Taoyu Piao
|3
|0.11
|Фарлей Роса
|2
|0.07
|Yuanjie Su
|2
|0.07
|Tong Zhou
|2
|0.07
|Zhenghao Wang
|2
|0.07
|Yinong Tian
|1
|0.04
|Yan Shi
|1
|0.04
|Радонич Деян
|1
|0.04
|Eder Lima II
|1
|0.04
|Yingjie Zhao
|1
|0.04
|Jiarun Gao
|1
|0.04
|Давид Андухар
|1
|0.04
|Jianan Wang
|0
|0
|Wei Zhang I
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|9 (1)
|0.33
|Вэньцзюнь Люй
|7
|0.26
|Ндиайе Чериф
|6 (1)
|0.22
|Паулиньо Пауло
|3
|0.11
|Цзин Фэн
|2
|0.07
|Браунинг Тайас
|2
|0.07
|Шэньчао Ван
|2
|0.07
|Baiyang Liu
|2
|0.07
|Линьпэн Чжан
|1
|0.04
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0.04
|Ли Шенглонг
|1
|0.04
|Huachen Zhang
|1
|0.04
|Chunxin Chen
|1
|0.04
|Zhurun Liu
|1
|0.04
|Оскар дос Сантос
|1 (1)
|0.04
|Xin Xu
|1
|0.04
|Варгас Матиас
|0
|0
|Каллон Исса
|0
|0
|Ли Ан
|0
|0
Карточки
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Qiuming Wang
|6
|0
|Yuanjie Su
|4
|0
|Zhenghao Wang
|4
|0
|Yan Shi
|2
|1
|Мерида Фран
|3
|0
|Jiamin Xu
|3
|0
|Yinong Tian
|3
|0
|Ба Дунь
|3
|0
|Давид Андухар
|3
|0
|Берич Роберт
|2
|0
|Jingqi Fang
|2
|0
|Jiarun Gao
|2
|0
|Yue Song
|2
|0
|Wei Zhang I
|0
|1
|Fan Yang1
|0
|1
|Радонич Деян
|1
|0
|Фарлей Роса
|1
|0
|Yuefeng Bai
|1
|0
|Yingjie Zhao
|1
|0
|Weijun Xie
|1
|0
|Genwei Yu
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вэньцзюнь Люй
|4
|0
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Shiyuan Yang
|3
|0
|Паулиньо Пауло
|3
|0
|Чжэнь Вэй
|3
|0
|Xin Xu
|1
|1
|Huachen Zhang
|1
|1
|Хуэй-Кан Цай
|2
|0
|Ли Ан
|2
|0
|Хай Юй
|2
|0
|Варгас Матиас
|2
|0
|Лэй У
|1
|0
|Хуань Фу
|1
|0
|Каллон Исса
|1
|0
|Muzepper Mirahmetjan
|1
|0
|Shenyuan Li
|1
|0
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Шанхай СИПГ
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
7
4
Тянцзинь Тэда
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Шанхай СИПГ
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
17
23
Тянцзинь Тэда
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Шанхай СИПГ
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
24
27
Голы по времени матча
Забито
24
18
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
4
17%
4
22%
1-15
1
4%
5
28%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
6
25%
2
11%
46-60
5
21%
1
6%
61-75
4
17%
5
28%
76-90
Пропущено
11
14
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
4
36%
3
21%
46-60
5
45%
5
36%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
21
23
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
10%
1
4%
1-15
5
24%
6
26%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
6
29%
3
13%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
5
24%
6
26%
76-90
Пропущено
19
8
14 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
5
26%
2
25%
1-15
8
42%
2
25%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
1
5%
3
38%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
3
16%
0
0%
76-90
Забито
45
41
17 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 15
7 Не забивали 6
6
13%
5
12%
1-15
6
13%
11
27%
16-30
5
11%
5
12%
31-45
12
27%
5
12%
46-60
7
16%
4
10%
61-75
9
20%
11
27%
76-90
Пропущено
30
22
16 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
5
17%
3
14%
1-15
9
30%
3
14%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
5
17%
6
27%
46-60
6
20%
6
27%
61-75
3
10%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0
Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0
Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
Шанхай СИПГ
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
6 раз 22%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тянцзинь Тэда
Шанхай СИПГ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
113
58
77
310
212
112
113
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
103
59
58
311
211
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
216
1017
1215
621
423
225
225
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|27
|21
|2
|4
|77 - 22
|65
|2.
|Шаньдун Тайшань
|27
|21
|2
|4
|66 - 21
|65
|3.
|Чжэцзян Профессионал
|27
|13
|10
|4
|50 - 25
|49
|4.
|Бэйцзин Гоань
|27
|14
|7
|6
|46 - 37
|49
|5.
|Шанхай СИПГ
|27
|15
|4
|8
|42 - 21
|49
|6.
|Ченду Беттер Сити
|27
|13
|9
|5
|38 - 26
|48
|7.
|Хэнань Цзянье
|27
|14
|5
|8
|47 - 27
|47
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|27
|11
|9
|7
|33 - 28
|42
|9.
|Тянцзинь Тэда
|27
|12
|5
|10
|40 - 32
|41
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|27
|11
|7
|9
|37 - 34
|40
|11.
|Далянь Ифан
|27
|9
|9
|9
|38 - 39
|36
|12.
|Чанчунь Ятай
|27
|8
|10
|9
|39 - 38
|34
|13.
|Шицзячжуан
|27
|7
|10
|10
|35 - 40
|31
|14.
|Шэньчжэнь
|27
|9
|3
|15
|28 - 52
|30
|15.
|Ухань Цзалл
|27
|6
|3
|18
|27 - 58
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|27
|3
|6
|18
|20 - 49
|15
|17.
|Гуанчжоу Фули
|27
|3
|3
|21
|19 - 55
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|27
|1
|0
|26
|14 - 92
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|13
|12
|1
|0
|36 - 4
|37
|2.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|0
|3
|47 - 14
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|4.
|Хэнань Цзянье
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|5.
|Далянь Ифан
|16
|7
|5
|4
|26 - 20
|26
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|4
|3
|16 - 11
|25
|7.
|Бэйцзин Гоань
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|7
|3
|2
|20 - 9
|24
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|10.
|Ченду Беттер Сити
|12
|5
|6
|1
|24 - 13
|21
|11.
|Тянцзинь Тэда
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|12.
|Чанчунь Ятай
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|Шэньчжэнь
|14
|5
|1
|8
|12 - 25
|16
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|12
|1
|7
|4
|8 - 12
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|17.
|Гуанчжоу Фули
|13
|2
|1
|10
|9 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|12
|1
|0
|11
|8 - 45
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|14
|11
|2
|1
|30 - 8
|35
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|15
|6
|7
|2
|30 - 16
|25
|5.
|Бэйцзин Гоань
|13
|7
|3
|3
|22 - 21
|24
|6.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|7.
|Шицзячжуан
|15
|6
|3
|6
|27 - 28
|21
|8.
|Шанхай СИПГ
|13
|6
|2
|5
|18 - 14
|20
|9.
|Хэнань Цзянье
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|10.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|15.
|Ухань Цзалл
|13
|3
|0
|10
|12 - 29
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|14
|1
|2
|11
|10 - 27
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|1
|2
|11
|7 - 29
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|23 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|20 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (11)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|15 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4