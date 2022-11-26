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Китай: Суперлига
2022

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Jingyuan Jin
Тянцзинь Тэда
1:0
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
11' Желтая карточка
Вэньцзюнь Люй
0:0
13' Не забитый пенальти
Yingjie Zhao
17' Желтая карточка
Yuefeng Bai
18' Желтая карточка
Хуэй-Кан Цай
31' Желтая карточка
Чжэнь Вэй
73' Желтая карточка
Yuanjie Su
1:0
74' Гол
Qiuming Wang
90'+7

Ход матча

11'
 
Вэньцзюнь Люй
13'
Yingjie Zhao
0:0
17'
Yuefeng Bai
 
18'
 
Хуэй-Кан Цай
31'
 
Чжэнь Вэй
46'
 
Zhurun Liu
Yiwei Wang
46'
Берич Роберт
Weijun Xie
 
46'
Qiuming Wang
Taoyu Piao
 
46'
 
Xin Xu
Цзин Фэн
68'
Jianan Wang
Yuefeng Bai
 
68'
Zhenghao Wang
Yan Shi
 
73'
Yuanjie Su
 
74'
Qiuming Wang
1:0
76'
 
Ндиайе Чериф
Варгас Матиас
80'
 
Huachen Zhang
Хуэй-Кан Цай
80'
 
Shuai Li
Браунинг Тайас
84'
Jiarun Gao
Фарлей Роса
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

26
Jiamin
Xu
19
Yuefeng
Bai
4
Fan
Yang1
2
Давид
Андухар
32
Yuanjie
Su
40
Yan
Shi
8
Yingjie
Zhao
31
Yinong
Tian
18
Фарлей
Роса
24
Taoyu
Piao
11
Weijun
Xie
1
Цзюнь-Лин
Янь
43
Yiwei
Wang
3
Браунинг
Тайас
13
Чжэнь
Вэй
4
Шэньчао
Ван
6
Хуэй-Кан
Цай
24
Варгас
Матиас
27
Цзин
Фэн
9
Паулиньо
Пауло
11
Вэньцзюнь
Люй
7
Лэй
У
Тянцзинь Тэда
4-5-1
Шанхай СИПГ
4-2-3-1

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Шанхай СИПГ

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 11 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:0
С
5:0
С
1:6
С
4:1
С
1:3
С
5:1
С
0:2
С
2:5
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
3:3
С
1:1
С
2:3
С
1:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1
0.7

Среднее время на гол

90
128

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

2.4
2.67

Среднее время на гол

37
33

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.74
1.63

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

51
55

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 7 0.26
Берич Роберт 5 (1) 0.19
Qiuming Wang 4 0.15
Weijun Xie 4 0.15
Мерида Фран 3 (1) 0.11
Taoyu Piao 3 0.11
Фарлей Роса 2 0.07
Yuanjie Su 2 0.07
Tong Zhou 2 0.07
Zhenghao Wang 2 0.07
Yinong Tian 1 0.04
Yan Shi 1 0.04
Радонич Деян 1 0.04
Eder Lima II 1 0.04
Yingjie Zhao 1 0.04
Jiarun Gao 1 0.04
Давид Андухар 1 0.04
Jianan Wang 0 0
Wei Zhang I 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 9 (1) 0.33
Вэньцзюнь Люй 7 0.26
Ндиайе Чериф 6 (1) 0.22
Паулиньо Пауло 3 0.11
Цзин Фэн 2 0.07
Браунинг Тайас 2 0.07
Шэньчао Ван 2 0.07
Baiyang Liu 2 0.07
Линьпэн Чжан 1 0.04
Хуэй-Кан Цай 1 0.04
Ли Шенглонг 1 0.04
Huachen Zhang 1 0.04
Chunxin Chen 1 0.04
Zhurun Liu 1 0.04
Оскар дос Сантос 1 (1) 0.04
Xin Xu 1 0.04
Варгас Матиас 0 0
Каллон Исса 0 0
Ли Ан 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Qiuming Wang 6 0
Yuanjie Su 4 0
Zhenghao Wang 4 0
Yan Shi 2 1
Мерида Фран 3 0
Jiamin Xu 3 0
Yinong Tian 3 0
Ба Дунь 3 0
Давид Андухар 3 0
Берич Роберт 2 0
Jingqi Fang 2 0
Jiarun Gao 2 0
Yue Song 2 0
Wei Zhang I 0 1
Fan Yang1 0 1
Радонич Деян 1 0
Фарлей Роса 1 0
Yuefeng Bai 1 0
Yingjie Zhao 1 0
Weijun Xie 1 0
Genwei Yu 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вэньцзюнь Люй 4 0
Линьпэн Чжан 4 0
Shiyuan Yang 3 0
Паулиньо Пауло 3 0
Чжэнь Вэй 3 0
Xin Xu 1 1
Huachen Zhang 1 1
Хуэй-Кан Цай 2 0
Ли Ан 2 0
Хай Юй 2 0
Варгас Матиас 2 0
Лэй У 1 0
Хуань Фу 1 0
Каллон Исса 1 0
Muzepper Mirahmetjan 1 0
Shenyuan Li 1 0

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Шанхай СИПГ
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

7
4
Тянцзинь Тэда
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Шанхай СИПГ
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

17
23
Тянцзинь Тэда
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Шанхай СИПГ
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

24
27

Голы по времени матча

Забито

24
18
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
4
17%
4
22%
1-15
1
4%
5
28%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
6
25%
2
11%
46-60
5
21%
1
6%
61-75
4
17%
5
28%
76-90

Пропущено

11
14
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
4
36%
3
21%
46-60
5
45%
5
36%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

21
23
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
10%
1
4%
1-15
5
24%
6
26%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
6
29%
3
13%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
5
24%
6
26%
76-90

Пропущено

19
8
14 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
5
26%
2
25%
1-15
8
42%
2
25%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
1
5%
3
38%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
3
16%
0
0%
76-90

Забито

45
41
17 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 15
7 Не забивали 6
6
13%
5
12%
1-15
6
13%
11
27%
16-30
5
11%
5
12%
31-45
12
27%
5
12%
46-60
7
16%
4
10%
61-75
9
20%
11
27%
76-90

Пропущено

30
22
16 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
5
17%
3
14%
1-15
9
30%
3
14%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
5
17%
6
27%
46-60
6
20%
6
27%
61-75
3
10%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0
Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0
Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
Шанхай СИПГ

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
6 раз 22%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Тянцзинь Тэда
Шанхай СИПГ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
3
5
8
1.5
7
7
3
10
2.5
2
12
1
12
3.5
1
13
1
12
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
3
5
9
1.5
5
8
3
11
2.5
2
11
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
21
6
10
17
1.5
12
15
6
21
2.5
4
23
2
25
3.5
2
25
1
26
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 27 21 2 4 77 - 22 65
2. Шаньдун Тайшань 27 21 2 4 66 - 21 65
3. Чжэцзян Профессионал 27 13 10 4 50 - 25 49
4. Бэйцзин Гоань 27 14 7 6 46 - 37 49
5. Шанхай СИПГ 27 15 4 8 42 - 21 49
6. Ченду Беттер Сити 27 13 9 5 38 - 26 48
7. Хэнань Цзянье 27 14 5 8 47 - 27 47
8. Шанхай Шеньхуа 27 11 9 7 33 - 28 42
9. Тянцзинь Тэда 27 12 5 10 40 - 32 41
10. Мэйчжоу Хакка 27 11 7 9 37 - 34 40
11. Далянь Ифан 27 9 9 9 38 - 39 36
12. Чанчунь Ятай 27 8 10 9 39 - 38 34
13. Шицзячжуан 27 7 10 10 35 - 40 31
14. Шэньчжэнь 27 9 3 15 28 - 52 30
15. Ухань Цзалл 27 6 3 18 27 - 58 21
16. Гуанчжоу Эвергранд 27 3 6 18 20 - 49 15
17. Гуанчжоу Фули 27 3 3 21 19 - 55 12
18. Хэбей Форчун 27 1 0 26 14 - 92 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 13 12 1 0 36 - 4 37
2. Ухань Три Таунс 13 10 0 3 47 - 14 30
3. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
4. Хэнань Цзянье 14 9 1 4 30 - 15 28
5. Далянь Ифан 16 7 5 4 26 - 20 26
6. Шанхай Шеньхуа 14 7 4 3 16 - 11 25
7. Бэйцзин Гоань 14 7 4 3 24 - 16 25
8. Чжэцзян Профессионал 12 7 3 2 20 - 9 24
9. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
10. Ченду Беттер Сити 12 5 6 1 24 - 13 21
11. Тянцзинь Тэда 13 6 2 5 21 - 13 20
12. Чанчунь Ятай 17 5 5 7 19 - 19 20
13. Шэньчжэнь 14 5 1 8 12 - 25 16
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 12 1 7 4 8 - 12 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 13 2 4 7 13 - 20 10
17. Гуанчжоу Фули 13 2 1 10 9 - 28 7
18. Хэбей Форчун 12 1 0 11 8 - 45 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 14 11 2 1 30 - 8 35
2. Шаньдун Тайшань 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 15 6 7 2 30 - 16 25
5. Бэйцзин Гоань 13 7 3 3 22 - 21 24
6. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
7. Шицзячжуан 15 6 3 6 27 - 28 21
8. Шанхай СИПГ 13 6 2 5 18 - 14 20
9. Хэнань Цзянье 13 5 4 4 17 - 12 19
10. Шанхай Шеньхуа 13 4 5 4 17 - 17 17
11. Мэйчжоу Хакка 14 4 4 6 9 - 18 16
12. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 11 2 4 5 12 - 19 10
15. Ухань Цзалл 13 3 0 10 12 - 29 9
16. Гуанчжоу Фули 14 1 2 11 10 - 27 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 14 1 2 11 7 - 29 5
18. Хэбей Форчун 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 23 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 20 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (11)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 6
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Весь список
  • Угловой
    95'
    Паулиньо Пауло навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Qiuming Wang успешно блокирует удар.
  • 94'
    Xin Xu нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Травма, повреждение
    94'
    Yingjie Zhao возвращается на поле.
  • 93'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    93'
    Ох, нехорошо это выглядит. Yingjie Zhao получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    93'
    Yingjie Zhao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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    Где смотреть матч Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ онлайн

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