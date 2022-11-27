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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Львов
0:1
Конец матча
Колос Ковалёвка
0'
7' Желтая карточка
Чоботенко Сергей
48' Желтая карточка
Смирный Евгений
52' Желтая карточка
Никитюк Андрей
62' Желтая карточка
Емец Владислав
68' Красная карточка
Муравский Назарий
0:1
69' Пенальти
Ореховский Павел
90'+6
31
Ильющенков
Александр
26
Никитюк
Андрей
73
Васильев
Александр
Андреевич
3
Муравский
Назарий
28
Полегенько
Павел
4
Вовкун
Артем
33
Мильченко
Артём
30
Симинин
Сергей
8
Бойко
Виталий
11
Бугай
Владислав
99
Нич
Назарий
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
21
Новак
Евгений
44
Чоботенко
Сергей
29
Емец
Владислав
10
Ореховский
Павел
14
Милько
Вадим
90
Богданов
Андрей
50
Болбат
Сергей
22
Безбородько
Денис
9
Смирный
Евгений
Львов
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Львов
Колос Ковалёвка

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугай Владислав 3 0.21
Бойко Виталий 1 0.07
Васильев Александр Андреевич 1 0.07
Крушиньский Борис 1 0.07
Нич Назарий 1 0.07
Ременяк Артур 1 0.07
Шишка Михаил 0 0
Полегенько Павел 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Мильченко Артём 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ореховский Павел 4 (4) 0.29
Милько Вадим 3 (2) 0.21
Ильин Олег 1 0.07
Мякушко Сергей 1 0.07
Безбородько Денис 1 0.07
Чоботенко Сергей 1 0.07
Гончаренко Роман 1 0.07
Болбат Сергей 0 0
Богданов Андрей 0 0
Попов Кирилл 0 0

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грисьо Максим 4 2
Васильев Александр Андреевич 5 0
Шишка Михаил 3 1
Муравский Назарий 3 1
Бусько Андрей 4 0
Вовкун Артем 4 0
Никитюк Андрей 3 0
Мильченко Артём 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Нич Назарий 3 0
Мышенко Богдан 2 0
Бойко Виталий 1 0
Полегенько Павел 1 0
Бугай Владислав 1 0
Якимив Андрей 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милько Вадим 6 0
Безбородько Денис 5 0
Лысенко Владимир 4 0
Золотов Николай 4 0
Ореховский Павел 4 0
Ильин Олег 4 0
Мякушко Сергей 2 1
Новак Евгений 3 0
Чоботенко Сергей 3 0
Смирный Евгений 3 0
Болбат Сергей 2 0
Черноморец Александр 2 0
Богданов Андрей 1 0
Зозуля Алексей 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Исаенко Евгений 1 0
Волынец Евгений 1 0
Емец Владислав 1 0
Попов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Львов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Колос Ковалёвка
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
2
Львов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Колос Ковалёвка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

2
7
Львов
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Колос Ковалёвка
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

6
9

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
17%
4
40%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
3
25%
3
30%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 7
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
1
50%
2
22%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 4
4
50%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Пропущено

22
16
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 7
3
14%
5
31%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
5
23%
1
6%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
6
27%
3
19%
61-75
3
14%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1 Ворскла - Львов 1:0
Львов - Металлист 1:1 Александрия - Львов 2:0 Львов - Верес 1:3 Металлист-1925 - Львов 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Минай - Львов 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Кривбасс - Львов 0:0 Львов - Заря 2:3 Рух Львов - Львов 0:1 Минай - Львов 2:2 Хартберг - Львов 0:0 Львов - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1
Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1

Результаты матчей

Львов
Колос Ковалёвка

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Львов
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
4
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
3
3
1
7
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 13 11 2 0 30 - 8 35
2. Шахтёр Донецк 13 9 3 1 29 - 11 30
3. Заря 0:0 14 8 3 3 29 - 19 27
4. Динамо Киев 14 8 3 3 21 - 13 27
5. Александрия 12 7 2 3 22 - 18 23
6. Колос Ковалёвка 14 5 4 5 12 - 16 19
7. Металлист-1925 14 4 6 4 13 - 17 18
8. Ворскла 15 5 3 7 18 - 20 18
9. Верес 15 5 2 8 17 - 20 17
10. Металлист 14 4 4 6 15 - 20 16
11. Минай 0:0 14 3 5 6 9 - 14 14
12. Ингулец 14 3 4 7 12 - 18 13
13. Рух Львов 12 3 3 6 14 - 19 12
14. Кривбасс 13 3 3 7 8 - 15 12
15. Черноморец Од 13 2 4 7 8 - 17 10
16. Львов 14 2 3 9 9 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 9 6 3 0 19 - 8 21
2. Днепр-1 7 6 1 0 16 - 4 19
3. Динамо Киев 8 4 3 1 11 - 6 15
4. Александрия 6 5 0 1 14 - 7 15
5. Заря 0:0 6 4 2 0 15 - 8 14
6. Колос Ковалёвка 8 4 2 2 9 - 6 14
7. Металлист-1925 8 3 2 3 10 - 13 11
8. Ворскла 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Ингулец 7 3 0 4 6 - 7 9
10. Рух Львов 7 2 2 3 10 - 10 8
11. Кривбасс 6 2 2 2 3 - 4 8
12. Минай 0:0 6 1 2 3 3 - 5 5
13. Металлист 6 1 2 3 5 - 11 5
14. Черноморец Од 7 1 2 4 4 - 11 5
15. Львов 6 1 1 4 6 - 12 4
16. Верес 5 0 1 4 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Верес 10 5 1 4 14 - 12 16
3. Заря 0:0 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Динамо Киев 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Металлист 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Шахтёр Донецк 4 3 0 1 10 - 3 9
7. Минай 0:0 8 2 3 3 6 - 9 9
8. Александрия 6 2 2 2 8 - 11 8
9. Металлист-1925 6 1 4 1 3 - 4 7
10. Ворскла 8 2 1 5 11 - 15 7
11. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
12. Колос Ковалёвка 6 1 2 3 3 - 10 5
13. Львов 8 1 2 5 3 - 9 5
14. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
15. Кривбасс 7 1 1 5 5 - 11 4
16. Ингулец 7 0 4 3 6 - 11 4
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 10 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Львов Грисьо Максим 2 4
Минай Горин Олег 7
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Верес Пасич Геннадий 1 5
Рух Львов Vitaliy Roman 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      7'
      Чоботенко Сергей получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 130
    Львов 40% (52)
    X 40% (52)
    Колос Ковалёвка 20% (26)
    -2
    выиграет Львов
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    Где смотреть матч Львов 0:1 Колос Ковалёвка онлайн

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    Прогнозы на матч Львов 0:1 Колос Ковалёвка

    Исход игры
    Львов
    40% (52)
    Ничья
    40% (52)
    Колос Ковалёвка
    20% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.8% (26)
    Меньше
    79.2% (99)
    Обе команды забьют
    Да
    56.8% (71)
    Нет
    43.2% (54)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.6% (45)
    1:0 Львов
    23.1% (30)
    0:1 Колос Ковалёвка
    12.3% (16)
    2:1 Львов
    10.8% (14)
    1:2 Колос Ковалёвка
    7.7% (10)
    0:0 Ничья
    4.6% (6)
    2:0 Львов
    1.5% (2)
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