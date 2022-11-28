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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Александрия
1:1
Конец матча
Рух Львов
0'
12' Желтая карточка
Климчук Юрий
43' Желтая карточка
Maksym Dyachuk
45' Желтая карточка
Альваренга Фабрисио
45' Желтая карточка
Ковалец Кирилл
45' Желтая карточка
Marko Sapuha
47' Желтая карточка
Andriy Kitela
58' Вторая желтая карточка
Климчук Юрий
58' Желтая карточка
Де Паула Таллес
1:0
80' Гол
Мирошниченко Денис
1:1
88' Пенальти
Карабин Ярослав
90' Желтая карточка
Довгий Алексей
90' Желтая карточка
Рыбалка Сергей
90' Желтая карточка
Мысык Марьян
90' Желтая карточка
Рунич Василий
90'+7
1
Горох
Валентин
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
14
Maksym
Dyachuk
29
Цуриков
Андрей
27
Демченко
Александр
37
Рыбалка
Сергей
17
Кожушко
Олег
7
Ковалец
Кирилл
20
Artem
Shulyanskyi
10
Третьяков
Максим
32
Dmitriy
Ledviy
75
Andriy
Kitela
63
Marko
Sapuha
92
Слюбик
Богдан
17
Мысык
Марьян
6
Довгий
Алексей
11
Соломон-Отабор
Вив
30
Де
Паула
Таллес
10
Притула
Остап
26
Альваренга
Фабрисио
7
Климчук
Юрий
Александрия
Рух Львов

История личных встреч

Александрия
Рух Львов

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
270

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 5 0.38
Рыбалка Сергей 4 (2) 0.31
Третьяков Максим 4 (1) 0.31
Мирошниченко Денис 3 0.23
Калитвинцев Владислав 2 0.15
Демченко Александр 1 0.08
Ковалец Кирилл 1 0.08
Костишин Денис 1 0.08
Artem Shulyanskyi 1 0.08
Волошин Викентий 0 0
Бабогло Владислав 0 0
Кожушко Олег 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 6 (1) 0.46
Довгий Алексей 3 0.23
Климчук Юрий 2 (1) 0.15
Слюсар Денис 1 0.08
Дидик Роман 1 0.08
Marko Sapuha 1 0.08
Карабин Ярослав 1 (1) 0.08
Бойчук Богдан 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maksym Dyachuk 3 1
Цуриков Андрей 3 0
Рыбалка Сергей 3 0
Кожушко Олег 3 0
Бабогло Владислав 3 0
Ковалец Кирилл 2 0
Авагимян Артур 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Демченко Александр 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Третьяков Максим 1 0
Костишин Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Волошин Викентий 1 0
Bogdan Kobzar 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vitaliy Roman 5 1
Климчук Юрий 4 1
Слюсар Денис 4 1
Marko Sapuha 4 1
Де Паула Таллес 3 0
Довгий Алексей 3 0
Лях Ростислав 3 0
Дидик Роман 3 0
Бойчук Богдан 1 1
Соломон-Отабор Вив 2 0
Рунич Василий 2 0
Andriy Kitela 2 0
Федорчук Валерий 1 0
Мысык Марьян 1 0
Белый Максим 1 0
Альваренга Фабрисио 1 0
Слюбик Богдан 1 0

Результаты матчей

Александрия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Рух Львов
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

2
4
Александрия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

6
8
Александрия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Рух Львов
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

8
12

Голы по времени матча

Забито

14
5
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
40%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
4
29%
1
20%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
11%
3
30%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
4
50%
1
9%
76-90

Пропущено

11
9
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
5
45%
2
22%
61-75
4
36%
2
22%
76-90

Забито

22
16
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
1
5%
4
25%
31-45
1
5%
6
38%
46-60
6
27%
1
6%
61-75
8
36%
2
13%
76-90

Пропущено

20
19
5 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
10%
3
16%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
10%
5
26%
31-45
1
5%
4
21%
46-60
7
35%
2
11%
61-75
7
35%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Заря - Александрия 4:1 Александрия - Верес 3:2 Динамо Киев - Александрия 3:1 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1
Шахтёр Донецк - Александрия 2:2 Александрия - Львов 2:0 Александрия - Кривбасс 2:0 Черноморец Од - Александрия 1:2 Заря - Александрия 1:1 Ворскла - Александрия 0:0 Александрия - Металлист 1:3 Александрия - Минай 2:1 Ингулец - Александрия 1:2 Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0
Рух Львов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1
Ворскла - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Верес - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Заря 3:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Металлист 1:2 Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2 Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0

Результаты матчей

Александрия
Рух Львов

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Александрия
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
4
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
8
5
1.5
4
9
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 13 11 2 0 30 - 8 35
2. Шахтёр Донецк 13 9 3 1 29 - 11 30
3. Заря 14 8 3 3 30 - 20 27
4. Динамо Киев 14 8 3 3 21 - 13 27
5. Александрия 13 7 3 3 23 - 19 24
6. Колос Ковалёвка 14 5 4 5 12 - 16 19
7. Металлист-1925 14 4 6 4 13 - 17 18
8. Ворскла 15 5 3 7 18 - 20 18
9. Верес 15 5 2 8 17 - 20 17
10. Металлист 14 4 4 6 15 - 20 16
11. Минай 14 3 5 6 10 - 15 14
12. Рух Львов 13 3 4 6 15 - 20 13
13. Ингулец 14 3 4 7 12 - 18 13
14. Кривбасс 13 3 3 7 8 - 15 12
15. Черноморец Од 13 2 4 7 8 - 17 10
16. Львов 14 2 3 9 9 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 9 6 3 0 19 - 8 21
2. Днепр-1 7 6 1 0 16 - 4 19
3. Александрия 7 5 1 1 15 - 8 16
4. Динамо Киев 8 4 3 1 11 - 6 15
5. Заря 6 4 2 0 16 - 9 14
6. Колос Ковалёвка 8 4 2 2 9 - 6 14
7. Металлист-1925 8 3 2 3 10 - 13 11
8. Ворскла 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Ингулец 7 3 0 4 6 - 7 9
10. Рух Львов 7 2 2 3 10 - 10 8
11. Кривбасс 6 2 2 2 3 - 4 8
12. Минай 6 1 2 3 3 - 5 5
13. Металлист 6 1 2 3 5 - 11 5
14. Черноморец Од 7 1 2 4 4 - 11 5
15. Львов 6 1 1 4 6 - 12 4
16. Верес 5 0 1 4 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Верес 10 5 1 4 14 - 12 16
3. Заря 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Динамо Киев 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Металлист 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Шахтёр Донецк 4 3 0 1 10 - 3 9
7. Минай 8 2 3 3 7 - 10 9
8. Александрия 6 2 2 2 8 - 11 8
9. Металлист-1925 6 1 4 1 3 - 4 7
10. Ворскла 8 2 1 5 11 - 15 7
11. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
12. Колос Ковалёвка 6 1 2 3 3 - 10 5
13. Львов 8 1 2 5 3 - 9 5
14. Рух Львов 6 1 2 3 5 - 10 5
15. Кривбасс 7 1 1 5 5 - 11 4
16. Ингулец 7 0 4 3 6 - 11 4
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 10 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Львов Грисьо Максим 2 4
Минай Горин Олег 7
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Верес Пасич Геннадий 1 5
Рух Львов Vitaliy Roman 1 5
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 134
    Александрия 85.8% (115)
    X 11.2% (15)
    Рух Львов 3% (4)
    +1
    выиграет Александрия
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    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Александрия 1:1 Рух Львов онлайн

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    Прогнозы на матч Александрия 1:1 Рух Львов

    Исход игры
    Александрия
    85.8% (115)
    Ничья
    11.2% (15)
    Рух Львов
    3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.62% (45)
    Меньше
    65.38% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    45.38% (59)
    Нет
    54.62% (71)
    Популярный счёт
    1:0 Александрия
    34.3% (46)
    2:1 Александрия
    29.1% (39)
    2:0 Александрия
    16.4% (22)
    1:1 Ничья
    10.4% (14)
    3:1 Александрия
    3% (4)
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