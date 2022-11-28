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sindbad111 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелко Роман
|3
|0.23
|Волошин Назар
|3
|0.23
|Капич Рифет
|1 (1)
|0.08
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.08
|Татарков Никита
|0
|0
|Якимец Владимир
|0
|0
|Микитишин Артур
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|10 (2)
|0.77
|Пихалёнок Александр
|5
|0.38
|Гуцуляк Алексей
|4
|0.31
|Адамюк Владимир
|3
|0.23
|Хамаче Янис
|2
|0.15
|Сарапий Эдуард
|2
|0.15
|Громов Артём
|1
|0.08
|Когут Игорь
|1
|0.08
|Логинов Сергей
|1
|0.08
|Валентин Рубчинский
|1
|0.08
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Бланко Доминго
|0
|0
|Назаренко Александр
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|2
|1
|Дибанго Иван
|2
|1
|Волошин Назар
|2
|1
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|Банада Евгений
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Устименко Денис
|3
|0
|Ловрич Драган
|2
|0
|Зотько Иван
|2
|0
|Якимец Владимир
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Понедельник Андрей
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Сарнавский Богдан
|1
|0
|Капич Рифет
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|4
|0
|Сваток Александр
|3
|0
|Назаренко Александр
|3
|0
|Сарапий Эдуард
|3
|0
|Танчик Владимир
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Gabriel Gomes
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Когут Игорь
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Никита Кононов
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|13
|11
|2
|0
|30 - 8
|35
|2.
|Шахтёр Донецк
|13
|9
|3
|1
|29 - 11
|30
|3.
|Заря
|14
|8
|3
|3
|30 - 20
|27
|4.
|Динамо Киев
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|5.
|Александрия
|13
|7
|3
|3
|23 - 19
|24
|6.
|Колос Ковалёвка
|14
|5
|4
|5
|12 - 16
|19
|7.
|Металлист-1925
|14
|4
|6
|4
|13 - 17
|18
|8.
|Ворскла
|15
|5
|3
|7
|18 - 20
|18
|9.
|Верес
|15
|5
|2
|8
|17 - 20
|17
|10.
|Металлист
|14
|4
|4
|6
|15 - 20
|16
|11.
|Минай
|14
|3
|5
|6
|10 - 15
|14
|12.
|Рух Львов
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|13.
|Ингулец
|14
|3
|4
|7
|12 - 18
|13
|14.
|Кривбасс
|13
|3
|3
|7
|8 - 15
|12
|15.
|Черноморец Од
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|16.
|Львов
|14
|2
|3
|9
|9 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|9
|6
|3
|0
|19 - 8
|21
|2.
|Днепр-1
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|3.
|Александрия
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|4.
|Динамо Киев
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|5.
|Заря
|6
|4
|2
|0
|16 - 9
|14
|6.
|Колос Ковалёвка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|7.
|Металлист-1925
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Ворскла
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|9.
|Ингулец
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|10.
|Рух Львов
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|11.
|Кривбасс
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|12.
|Минай
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|13.
|Металлист
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|14.
|Черноморец Од
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|15.
|Львов
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Верес
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Верес
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|3.
|Заря
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|4.
|Динамо Киев
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Металлист
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|Шахтёр Донецк
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|7.
|Минай
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|8.
|Александрия
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|9.
|Металлист-1925
|6
|1
|4
|1
|3 - 4
|7
|10.
|Ворскла
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|11.
|Черноморец Од
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|12.
|Колос Ковалёвка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|13.
|Львов
|8
|1
|2
|5
|3 - 9
|5
|14.
|Рух Львов
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|15.
|Кривбасс
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|16.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 11
|4
|Днепр-1
|Довбик Артём
|10 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (3)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Минай
|Горин Олег
|7
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 5
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 5
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 5