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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Кривбасс
 
Оставлена
Днепр-1
Прогнозы 136
Кривбасс 12.5% (17)
X 11% (15)
Днепр-1 76.5% (104)
+0
выиграет Днепр-1
no comment no comment no comment
sindbad111 #
Все прогнозы
23
Сарнавский
Богдан
7
Понедельник
Андрей
15
Вернидуб
Виталий
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
44
Банада
Евгений
8
Капич
Рифет
20
Микитишин
Артур
11
Татарков
Никита
19
Волошин
Назар
27
Дебелко
Роман
93
Макс
Валеф
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
99
Gabriel
Gomes
9
Гуцуляк
Алексей
22
Валентин
Рубчинский
18
Бабенко
Руслан
34
Танчик
Владимир
7
Довбик
Артём
8
Пихалёнок
Александр
Кривбасс
Днепр-1

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелко Роман 3 0.23
Волошин Назар 3 0.23
Капич Рифет 1 (1) 0.08
Хобленко Алексей 1 (1) 0.08
Татарков Никита 0 0
Якимец Владимир 0 0
Микитишин Артур 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 10 (2) 0.77
Пихалёнок Александр 5 0.38
Гуцуляк Алексей 4 0.31
Адамюк Владимир 3 0.23
Хамаче Янис 2 0.15
Сарапий Эдуард 2 0.15
Громов Артём 1 0.08
Когут Игорь 1 0.08
Логинов Сергей 1 0.08
Валентин Рубчинский 1 0.08
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Бланко Доминго 0 0
Назаренко Александр 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 2 1
Дибанго Иван 2 1
Волошин Назар 2 1
Вернидуб Виталий 3 0
Банада Евгений 3 0
Стецков Тимур 3 0
Устименко Денис 3 0
Ловрич Драган 2 0
Зотько Иван 2 0
Якимец Владимир 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Понедельник Андрей 0 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Сарнавский Богдан 1 0
Капич Рифет 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 4 0
Сваток Александр 3 0
Назаренко Александр 3 0
Сарапий Эдуард 3 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Gabriel Gomes 1 0
Бланко Доминго 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Довбик Артём 1 0
Когут Игорь 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Никита Кононов 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Днепр-1
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

1
1
Кривбасс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Днепр-1
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

3
16
Кривбасс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Днепр-1
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

4
17

Голы по времени матча

Забито

4
14
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
16
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
2
33%
6
38%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
1
10%
2
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

10
30
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 0
3
30%
1
3%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
10%
7
23%
31-45
2
20%
5
17%
46-60
4
40%
6
20%
61-75
0
0%
7
23%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
5
38%
1
13%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
1
8%
3
38%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1
Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0
Днепр-1
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Минай 3:1
АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Металлист - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0

Результаты матчей

Кривбасс
Днепр-1

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
3
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
2
11
1.5
10
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 13 11 2 0 30 - 8 35
2. Шахтёр Донецк 13 9 3 1 29 - 11 30
3. Заря 14 8 3 3 30 - 20 27
4. Динамо Киев 14 8 3 3 21 - 13 27
5. Александрия 13 7 3 3 23 - 19 24
6. Колос Ковалёвка 14 5 4 5 12 - 16 19
7. Металлист-1925 14 4 6 4 13 - 17 18
8. Ворскла 15 5 3 7 18 - 20 18
9. Верес 15 5 2 8 17 - 20 17
10. Металлист 14 4 4 6 15 - 20 16
11. Минай 14 3 5 6 10 - 15 14
12. Рух Львов 13 3 4 6 15 - 20 13
13. Ингулец 14 3 4 7 12 - 18 13
14. Кривбасс 13 3 3 7 8 - 15 12
15. Черноморец Од 13 2 4 7 8 - 17 10
16. Львов 14 2 3 9 9 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 9 6 3 0 19 - 8 21
2. Днепр-1 7 6 1 0 16 - 4 19
3. Александрия 7 5 1 1 15 - 8 16
4. Динамо Киев 8 4 3 1 11 - 6 15
5. Заря 6 4 2 0 16 - 9 14
6. Колос Ковалёвка 8 4 2 2 9 - 6 14
7. Металлист-1925 8 3 2 3 10 - 13 11
8. Ворскла 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Ингулец 7 3 0 4 6 - 7 9
10. Рух Львов 7 2 2 3 10 - 10 8
11. Кривбасс 6 2 2 2 3 - 4 8
12. Минай 6 1 2 3 3 - 5 5
13. Металлист 6 1 2 3 5 - 11 5
14. Черноморец Од 7 1 2 4 4 - 11 5
15. Львов 6 1 1 4 6 - 12 4
16. Верес 5 0 1 4 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Верес 10 5 1 4 14 - 12 16
3. Заря 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Динамо Киев 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Металлист 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Шахтёр Донецк 4 3 0 1 10 - 3 9
7. Минай 8 2 3 3 7 - 10 9
8. Александрия 6 2 2 2 8 - 11 8
9. Металлист-1925 6 1 4 1 3 - 4 7
10. Ворскла 8 2 1 5 11 - 15 7
11. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
12. Колос Ковалёвка 6 1 2 3 3 - 10 5
13. Львов 8 1 2 5 3 - 9 5
14. Рух Львов 6 1 2 3 5 - 10 5
15. Кривбасс 7 1 1 5 5 - 11 4
16. Ингулец 7 0 4 3 6 - 11 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 10 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Львов Грисьо Максим 2 4
Минай Горин Олег 7
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Верес Пасич Геннадий 1 5
Рух Львов Vitaliy Roman 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 136
Кривбасс 12.5% (17)
X 11% (15)
Днепр-1 76.5% (104)
+0
выиграет Днепр-1
no comment no comment no comment
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Где смотреть матч Кривбасс - Днепр-1 онлайн

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Прогнозы на матч Кривбасс - Днепр-1

Исход игры
Кривбасс
12.5% (17)
Ничья
11% (15)
Днепр-1
76.5% (104)
Тотал 2.5
Больше
45.04% (59)
Меньше
54.96% (72)
Обе команды забьют
Да
54.2% (71)
Нет
45.8% (60)
Популярный счёт
1:2 Днепр-1
30.9% (42)
0:2 Днепр-1
21.3% (29)
0:1 Днепр-1
15.4% (21)
1:1 Ничья
8.8% (12)
1:3 Днепр-1
5.9% (8)
1:0 Кривбасс
5.1% (7)
2:1 Кривбасс
5.1% (7)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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Кривбасс
Днепр-1
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