Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

40' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

37' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

37' Цзи Сян не смог попасть в створ ударом издали

36' Hong Li получил желтую карточку от судьи

36' Матч возобновлен

34' Haiqing Cao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Г О О О О Л - Канте Хосе забивает с левой ноги!

30' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

30' Кризан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Abudulam Abdurasul создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Кризан нанес удар головой, но Фэн-Хан спокойно отбил мяч.

27' Овусу-Секьере Деабеас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Феллайни Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

24' Кризан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Цзи Сян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Канте Хосе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Канте Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

20' Кризан не смог попасть в створ ударом издали

20' Guanxi Li взял и забрал мяч на выходе

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Hong Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Жадсон II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Овусу-Секьере Деабеас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Yun Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

14' Цзи Сян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Фэн-Хан взял и забрал мяч на выходе

10' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Yiming Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Abudulam Abdurasul выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Hong Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

3' Chen Pu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Yiming Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Шицзячжуан начинает с центра поля