Тур: 28. Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium. Главный судья: Tao Wan
2:3
Конец матча
0'
0:1
8' ГолКанте Хосе
0:2
32' ГолКанте Хосе
36' Желтая карточкаHong Li
45' Желтая карточкаКанте Хосе
45' Желтая карточкаЖадсон II
1:2
80' ГолУ Синхань
82' Желтая карточкаOscar Taty Maritu
86' Желтая карточкаЦзи Сян
1:3
89' ГолКанте Хосе
2:3
90' ПенальтиКризан
90'+7
Ход матча
8'
0:1
32'
0:2
36'
45'
45'
46'
63'
80'
1:2
86'
89'
1:3
89'
90'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
11 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
16
Hailong
Li
27
Кэ
Ши
37
Цзи
Сян
29
Chen
Pu
10
Мойсес
Лима
9
Кризан
29
Feng
Han
6
Yun
Yang
23
Yiming
Yang
18
Hong
Li
22
Hao
Guo
45
Канте
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Hailong LiЗащитник
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Цзи СянПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Chen PuПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаНападающий
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
35 Lin DaiЗащитник
-
13 Chi ZhangЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
-
11 Лю ЯнПолузащитник
-
15 Tianyu QiПолузащитник
-
17 У СинханьПолузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
34 Хуан ЦунПолузащитник
- Нападающий
-
-
23 Haiyi Hao
-
31 Jianfei Zhao
-
Главный тренер: Wei Hao
- Основной состав
-
29 Feng HanВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
23 Yiming YangЗащитник
- Защитник
-
18 Hong LiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Канте ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Shihao PiaoПолузащитник
-
12 Jing LuoНападающий
-
-
-
20 Xinyu Liu1
-
24 Youzu He
-
25 Yue Zhang
-
27 Fuyu Ma
-
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Шицзячжуан
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.67
Среднее время на гол
120
135
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.71
1.14
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
52
78
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|21 (3)
|0.75
|Мойсес Лима
|10 (3)
|0.36
|Chen Pu
|7
|0.25
|Феллайни Маруан
|4
|0.14
|Цзинь Цзиндао
|4
|0.14
|У Синхань
|3
|0.11
|Tianyu Guo
|3 (1)
|0.11
|Лю Биньбинь
|2
|0.07
|Чжэн Чжэн
|2
|0.07
|Лю Ян
|2
|0.07
|Long Song
|1
|0.04
|Жадсон II
|1
|0.04
|Ляо Лишэн
|1
|0.04
|Tianyu Qi
|1
|0.04
|Hailong Li
|1
|0.04
|Abdurasul Abudulam
|1
|0.04
|Джун-Хо Сон
|0
|0
|Цзи Сян
|0
|0
|Кэ Ши
|0
|0
|Liuyu Duan
|0
|0
|Tong Wang1
|0
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канте Хосе
|13
|0.46
|Oscar Taty Maritu
|6 (2)
|0.21
|Овусу-Секьере Деабеас
|4
|0.14
|Shihao Piao
|3
|0.11
|Yifeng Zang
|3
|0.11
|Fuyu Ma
|3
|0.11
|Xinyu Liu1
|1
|0.04
|Zhe Jiang
|1
|0.04
|Kaimu Zheng
|1
|0.04
|Yiming Yang
|1
|0.04
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.04
|Xiaotian Yang
|0
|0
|Сунзу Стоппила
|0
|0
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Yun Yang
|0
|0
|Жуков Георгий
|0
|0
|Haiqing Cao
|0
|0
|Sabit Abdusalam
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжэн Чжэн
|4
|1
|Мойсес Лима
|4
|0
|Ван Да-Лэй
|2
|1
|Феллайни Маруан
|3
|0
|Ляо Лишэн
|3
|0
|Кризан
|3
|0
|Long Song
|3
|0
|Tong Wang1
|3
|0
|Кэ Ши
|1
|1
|Цзи Сян
|2
|0
|Джун-Хо Сон
|2
|0
|Цзинь Цзиндао
|2
|0
|Hailong Li
|2
|0
|Tianyu Guo
|2
|0
|Chen Pu
|2
|0
|Жадсон II
|2
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Yuanwei Yu
|1
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hong Li
|5
|0
|Hao Guo
|3
|1
|Канте Хосе
|4
|0
|Zhongliu Chen
|4
|0
|Chuangyi Lin
|2
|1
|Puliang Shao
|3
|0
|Peng Wang III
|3
|0
|Shihao Piao
|3
|0
|Sabit Abdusalam
|3
|0
|Yiming Yang
|3
|0
|Oscar Taty Maritu
|3
|0
|Сунзу Стоппила
|2
|0
|Zhe Jiang
|2
|0
|Fuyu Ma
|2
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Yifeng Zang
|1
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Овусу-Секьере Деабеас
|1
|0
|Xiangshuo Zhang
|1
|0
|Svetozar Sapuric
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
29% (4)
0% (0)
Шицзячжуан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
3
7
Шаньдун Тайшань
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Шицзячжуан
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
27
6
Шаньдун Тайшань
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
Шицзячжуан
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
17
16
Волевые поражения
30
13
Голы по времени матча
Забито
35
29
12 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
14 Не забивали 18
4
11%
5
17%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
4
11%
9
31%
31-45
3
9%
5
17%
46-60
9
26%
1
3%
61-75
11
31%
7
24%
76-90
Пропущено
10
31
5 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 14
1
10%
5
16%
1-15
1
10%
4
13%
16-30
3
30%
7
23%
31-45
1
10%
4
13%
46-60
1
10%
4
13%
61-75
3
30%
7
23%
76-90
Забито
29
8
11 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
2
7%
2
25%
1-15
3
10%
1
13%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
7
24%
2
25%
46-60
4
14%
1
13%
61-75
7
24%
2
25%
76-90
Пропущено
18
12
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
6
33%
3
25%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
6
33%
1
8%
61-75
2
11%
3
25%
76-90
Забито
64
37
23 В 1-м тайме 19
41 Во 2-м тайме 18
19 Забивали первыми 13
2 Не забивали 11
6
9%
7
19%
1-15
7
11%
3
8%
16-30
10
16%
9
24%
31-45
10
16%
7
19%
46-60
13
20%
2
5%
61-75
18
28%
9
24%
76-90
Пропущено
28
43
13 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 22
2
7%
6
14%
1-15
7
25%
7
16%
16-30
4
14%
11
26%
31-45
3
11%
4
9%
46-60
7
25%
5
12%
61-75
5
18%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0
Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2
Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3
Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Шицзячжуан
Точный счет
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
4:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
3
5 раз 18%
4
4 раза 14%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
8 раз 29%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Шицзячжуан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
111
77
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
115
86
97
410
610
212
313
113
115
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
271
Больше Меньше
1810
208
1018
1117
622
622
325
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|0:1
|28
|21
|2
|5
|77 - 23
|65
|2.
|Шаньдун Тайшань
|28
|21
|2
|5
|68 - 24
|65
|3.
|Чжэцзян Профессионал
|1:0
|28
|14
|10
|4
|51 - 25
|52
|4.
|Шанхай СИПГ
|1:1
|28
|15
|5
|8
|43 - 22
|50
|5.
|Бэйцзин Гоань
|0:1
|28
|14
|7
|7
|46 - 38
|49
|6.
|Ченду Беттер Сити
|27
|13
|9
|5
|38 - 26
|48
|7.
|Хэнань Цзянье
|1:1
|28
|14
|6
|8
|48 - 28
|48
|8.
|Тянцзинь Тэда
|1:0
|28
|13
|5
|10
|41 - 32
|44
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|27
|11
|9
|7
|33 - 28
|42
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|27
|11
|7
|9
|37 - 34
|40
|11.
|Далянь Ифан
|2:0
|28
|10
|9
|9
|40 - 39
|39
|12.
|Чанчунь Ятай
|1:0
|28
|9
|10
|9
|40 - 38
|37
|13.
|Шицзячжуан
|28
|8
|10
|10
|38 - 42
|34
|14.
|Шэньчжэнь
|1:1
|28
|9
|4
|15
|29 - 53
|31
|15.
|Ухань Цзалл
|1:1
|28
|6
|4
|18
|28 - 59
|22
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|27
|3
|6
|18
|20 - 49
|15
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:1
|28
|3
|3
|22
|19 - 56
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|0:2
|28
|1
|0
|27
|14 - 94
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|14
|12
|1
|1
|38 - 7
|37
|2.
|Ухань Три Таунс
|0:1
|14
|10
|0
|4
|47 - 15
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|1:1
|15
|9
|3
|3
|25 - 8
|30
|4.
|Хэнань Цзянье
|1:1
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|1:0
|13
|8
|3
|2
|21 - 9
|27
|6.
|Далянь Ифан
|2:0
|16
|7
|5
|4
|26 - 20
|26
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|4
|3
|16 - 11
|25
|8.
|Бэйцзин Гоань
|0:1
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|10.
|Тянцзинь Тэда
|1:0
|14
|7
|2
|5
|22 - 13
|23
|11.
|Ченду Беттер Сити
|12
|5
|6
|1
|24 - 13
|21
|12.
|Чанчунь Ятай
|1:0
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|Шэньчжэнь
|1:1
|15
|5
|2
|8
|13 - 26
|17
|14.
|Ухань Цзалл
|1:1
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|12
|1
|7
|4
|8 - 12
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:1
|13
|2
|1
|10
|9 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|0:2
|13
|1
|0
|12
|8 - 47
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|0:1
|14
|11
|2
|1
|30 - 8
|35
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|1:0
|15
|6
|7
|2
|30 - 16
|25
|5.
|Шицзячжуан
|16
|7
|3
|6
|30 - 30
|24
|6.
|Бэйцзин Гоань
|0:1
|14
|7
|3
|4
|22 - 22
|24
|7.
|Тянцзинь Тэда
|1:0
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|8.
|Шанхай СИПГ
|1:1
|13
|6
|2
|5
|18 - 14
|20
|9.
|Хэнань Цзянье
|1:1
|14
|5
|5
|4
|18 - 13
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|1:0
|11
|4
|5
|2
|21 - 19
|17
|11.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|13.
|Шэньчжэнь
|1:1
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|2:0
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|15.
|Ухань Цзалл
|1:1
|14
|3
|1
|10
|13 - 30
|10
|16.
|Гуанчжоу Фули
|0:1
|15
|1
|2
|12
|10 - 28
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|1
|2
|11
|7 - 29
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|0:2
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|23 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (11)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|15 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|8
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 6