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Китай: Суперлига
2022

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Tao Wan
Шаньдун Тайшань
2:3
Конец матча
Шицзячжуан
0'
0:1
8' Гол
Канте Хосе
0:2
32' Гол
Канте Хосе
36' Желтая карточка
Hong Li
45' Желтая карточка
Канте Хосе
45' Желтая карточка
Жадсон II
1:2
80' Гол
У Синхань
82' Желтая карточка
Oscar Taty Maritu
86' Желтая карточка
Цзи Сян
1:3
89' Гол
Канте Хосе
2:3
90' Пенальти
Кризан
90'+7

Ход матча

8'
0:1
Канте Хосе
(Haiqing Cao)
32'
0:2
Канте Хосе
(Oscar Taty Maritu)
36'
 
Hong Li
45'
 
Канте Хосе
45'
Жадсон II
 
46'
 
Peng Wang III
Hong Li
63'
У Синхань
Chen Pu
 
63'
Tong Wang1
Hailong Li
 
66'
 
Shihao Piao
Haiqing Cao
66'
 
Chuangyi Lin
Sabit Abdusalam
72'
Лю Ян
Чжэн Чжэн
 
80'
У Синхань
(Мойсес Лима)
1:2
82'
 
Oscar Taty Maritu
86'
Цзи Сян
 
89'
1:3
Канте Хосе
(Oscar Taty Maritu)
89'
 
Xinyu Liu1
Канте Хосе
90'
 
Zhongliu Chen
Овусу-Секьере Деабеас
90'
Кризан
2:3

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 11 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

1
Guanxi
Li
16
Hailong
Li
4
Жадсон
II
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
30
Abdurasul
Abudulam
37
Цзи
Сян
25
Феллайни
Маруан
29
Chen
Pu
10
Мойсес
Лима
9
Кризан
29
Feng
Han
6
Yun
Yang
23
Yiming
Yang
3
Haiqing
Cao
18
Hong
Li
33
Xiangshuo
Zhang
10
Oscar
Taty
Maritu
15
Sabit
Abdusalam
22
Hao
Guo
44
Овусу-Секьере
Деабеас
45
Канте
Хосе
Шаньдун Тайшань
4-4-2
Шицзячжуан
5-4-1

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Шицзячжуан

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:2
С
2:1
С
0:2
С
4:0
С
2:1
С
3:1
С
1:1

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
1.14

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

52
78

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 21 (3) 0.75
Мойсес Лима 10 (3) 0.36
Chen Pu 7 0.25
Феллайни Маруан 4 0.14
Цзинь Цзиндао 4 0.14
У Синхань 3 0.11
Tianyu Guo 3 (1) 0.11
Лю Биньбинь 2 0.07
Чжэн Чжэн 2 0.07
Лю Ян 2 0.07
Long Song 1 0.04
Жадсон II 1 0.04
Ляо Лишэн 1 0.04
Tianyu Qi 1 0.04
Hailong Li 1 0.04
Abdurasul Abudulam 1 0.04
Джун-Хо Сон 0 0
Цзи Сян 0 0
Кэ Ши 0 0
Liuyu Duan 0 0
Tong Wang1 0 0
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канте Хосе 13 0.46
Oscar Taty Maritu 6 (2) 0.21
Овусу-Секьере Деабеас 4 0.14
Shihao Piao 3 0.11
Yifeng Zang 3 0.11
Fuyu Ma 3 0.11
Xinyu Liu1 1 0.04
Zhe Jiang 1 0.04
Kaimu Zheng 1 0.04
Yiming Yang 1 0.04
Bughrahan Iskandar 1 0.04
Xiaotian Yang 0 0
Сунзу Стоппила 0 0
Chuangyi Lin 0 0
Yun Yang 0 0
Жуков Георгий 0 0
Haiqing Cao 0 0
Sabit Abdusalam 0 0
Hong Li 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэн Чжэн 4 1
Мойсес Лима 4 0
Ван Да-Лэй 2 1
Феллайни Маруан 3 0
Ляо Лишэн 3 0
Кризан 3 0
Long Song 3 0
Tong Wang1 3 0
Кэ Ши 1 1
Цзи Сян 2 0
Джун-Хо Сон 2 0
Цзинь Цзиндао 2 0
Hailong Li 2 0
Tianyu Guo 2 0
Chen Pu 2 0
Жадсон II 2 0
Лю Ян 1 0
Liuyu Duan 1 0
Yuanwei Yu 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hong Li 5 0
Hao Guo 3 1
Канте Хосе 4 0
Zhongliu Chen 4 0
Chuangyi Lin 2 1
Puliang Shao 3 0
Peng Wang III 3 0
Shihao Piao 3 0
Sabit Abdusalam 3 0
Yiming Yang 3 0
Oscar Taty Maritu 3 0
Сунзу Стоппила 2 0
Zhe Jiang 2 0
Fuyu Ma 2 0
Yun Yang 1 0
Yifeng Zang 1 0
Xiaotian Yang 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Овусу-Секьере Деабеас 1 0
Xiangshuo Zhang 1 0
Svetozar Sapuric 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
29% (4)
0% (0)
Шицзячжуан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

3
7
Шаньдун Тайшань
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Шицзячжуан
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

27
6
Шаньдун Тайшань
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
Шицзячжуан
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

17
16

Волевые поражения

30
13

Голы по времени матча

Забито

35
29
12 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
14 Не забивали 18
4
11%
5
17%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
4
11%
9
31%
31-45
3
9%
5
17%
46-60
9
26%
1
3%
61-75
11
31%
7
24%
76-90

Пропущено

10
31
5 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 14
1
10%
5
16%
1-15
1
10%
4
13%
16-30
3
30%
7
23%
31-45
1
10%
4
13%
46-60
1
10%
4
13%
61-75
3
30%
7
23%
76-90

Забито

29
8
11 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
2
7%
2
25%
1-15
3
10%
1
13%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
7
24%
2
25%
46-60
4
14%
1
13%
61-75
7
24%
2
25%
76-90

Пропущено

18
12
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
6
33%
3
25%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
6
33%
1
8%
61-75
2
11%
3
25%
76-90

Забито

64
37
23 В 1-м тайме 19
41 Во 2-м тайме 18
19 Забивали первыми 13
2 Не забивали 11
6
9%
7
19%
1-15
7
11%
3
8%
16-30
10
16%
9
24%
31-45
10
16%
7
19%
46-60
13
20%
2
5%
61-75
18
28%
9
24%
76-90

Пропущено

28
43
13 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 22
2
7%
6
14%
1-15
7
25%
7
16%
16-30
4
14%
11
26%
31-45
3
11%
4
9%
46-60
7
25%
5
12%
61-75
5
18%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0
Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2
Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3
Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Шицзячжуан

Точный счет

2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
4:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
3
5 раз 18%
4
4 раза 14%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
8 раз 29%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Шицзячжуан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
1.5
Больше Меньше
1
11
7
7
2.5
4
10
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
5
8
6
1.5
9
7
4
10
2.5
6
10
2
12
3.5
3
13
1
13
4.5
1
15
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
1
0.5
Больше Меньше
18
10
20
8
1.5
10
18
11
17
2.5
6
22
6
22
3.5
3
25
2
26
4.5
1
27
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 0:1 28 21 2 5 77 - 23 65
2. Шаньдун Тайшань 28 21 2 5 68 - 24 65
3. Чжэцзян Профессионал 1:0 28 14 10 4 51 - 25 52
4. Шанхай СИПГ 1:1 28 15 5 8 43 - 22 50
5. Бэйцзин Гоань 0:1 28 14 7 7 46 - 38 49
6. Ченду Беттер Сити 27 13 9 5 38 - 26 48
7. Хэнань Цзянье 1:1 28 14 6 8 48 - 28 48
8. Тянцзинь Тэда 1:0 28 13 5 10 41 - 32 44
9. Шанхай Шеньхуа 27 11 9 7 33 - 28 42
10. Мэйчжоу Хакка 27 11 7 9 37 - 34 40
11. Далянь Ифан 2:0 28 10 9 9 40 - 39 39
12. Чанчунь Ятай 1:0 28 9 10 9 40 - 38 37
13. Шицзячжуан 28 8 10 10 38 - 42 34
14. Шэньчжэнь 1:1 28 9 4 15 29 - 53 31
15. Ухань Цзалл 1:1 28 6 4 18 28 - 59 22
16. Гуанчжоу Эвергранд 27 3 6 18 20 - 49 15
17. Гуанчжоу Фули 0:1 28 3 3 22 19 - 56 12
18. Хэбей Форчун 0:2 28 1 0 27 14 - 94 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 14 12 1 1 38 - 7 37
2. Ухань Три Таунс 0:1 14 10 0 4 47 - 15 30
3. Шанхай СИПГ 1:1 15 9 3 3 25 - 8 30
4. Хэнань Цзянье 1:1 14 9 1 4 30 - 15 28
5. Чжэцзян Профессионал 1:0 13 8 3 2 21 - 9 27
6. Далянь Ифан 2:0 16 7 5 4 26 - 20 26
7. Шанхай Шеньхуа 14 7 4 3 16 - 11 25
8. Бэйцзин Гоань 0:1 14 7 4 3 24 - 16 25
9. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
10. Тянцзинь Тэда 1:0 14 7 2 5 22 - 13 23
11. Ченду Беттер Сити 12 5 6 1 24 - 13 21
12. Чанчунь Ятай 1:0 17 5 5 7 19 - 19 20
13. Шэньчжэнь 1:1 15 5 2 8 13 - 26 17
14. Ухань Цзалл 1:1 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 12 1 7 4 8 - 12 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 13 2 4 7 13 - 20 10
17. Гуанчжоу Фули 0:1 13 2 1 10 9 - 28 7
18. Хэбей Форчун 0:2 13 1 0 12 8 - 47 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 0:1 14 11 2 1 30 - 8 35
2. Шаньдун Тайшань 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 1:0 15 6 7 2 30 - 16 25
5. Шицзячжуан 16 7 3 6 30 - 30 24
6. Бэйцзин Гоань 0:1 14 7 3 4 22 - 22 24
7. Тянцзинь Тэда 1:0 14 6 3 5 19 - 19 21
8. Шанхай СИПГ 1:1 13 6 2 5 18 - 14 20
9. Хэнань Цзянье 1:1 14 5 5 4 18 - 13 20
10. Чанчунь Ятай 1:0 11 4 5 2 21 - 19 17
11. Шанхай Шеньхуа 13 4 5 4 17 - 17 17
12. Мэйчжоу Хакка 14 4 4 6 9 - 18 16
13. Шэньчжэнь 1:1 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 2:0 12 3 4 5 14 - 19 13
15. Ухань Цзалл 1:1 14 3 1 10 13 - 30 10
16. Гуанчжоу Фули 0:1 15 1 2 12 10 - 28 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 14 1 2 11 7 - 29 5
18. Хэбей Форчун 0:2 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 23 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (11)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 15 (2)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
Далянь Ифан Yu Fei 8
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 6
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