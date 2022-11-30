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Китай: Суперлига
2022

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Jianxin Du
Хэбей Форчун
1:4
Конец матча
Далянь Ифан
0'
0:1
16' Гол
Линь Лянмин
0:1
45' Не забитый пенальти
Цонев Борислав
47' Желтая карточка
Longchang Lin
0:2
67' Гол
Ян Ксиангчуанг
1:2
77' Гол
Wei Liao
1:3
81' Гол
Цонев Борислав
1:4
86' Гол
Yu Fei
89' Желтая карточка
Цонев Борислав
90'+3

Ход матча

14'
 
Цонев Борислав
Zhiwei Song
16'
0:1
Линь Лянмин
(Yin Shang)
45'
0:1
Цонев Борислав
46'
Wei Liao
Yuren Wei
 
46'
Yunan Gao
Yunhua Chen
 
46'
 
Мамба Стрели
Yin Shang
47'
 
Longchang Lin
62'
 
Yu Fei
Босанчич Неманья
67'
0:2
Ян Ксиангчуанг
77'
Wei Liao
1:2
81'
1:3
Цонев Борислав
(Ян Ксиангчуанг)
81'
Yupeng He
Xuchen Yao
 
81'
Xintao Song
Zhuoyi Lu
 
82'
 
Yaopeng Wang
Ян Ксиангчуанг
86'
1:4
Yu Fei
(Guowen Sun)
88'
Yu Zhang
Daogang Yao
 
89'
 
Цонев Борислав

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

30
Yaxiong
Bao
3
Haodong
Luan
6
Junzhe
Zhang
4
Ximing
Pan
21
Lin
Cui
8
Daogang
Yao
19
Yuren
Wei
14
Yunhua
Chen
20
Huaze
Gao
11
Xuchen
Yao
38
Wei
Zhang2
1
Чжан
Чонг
18
Yupeng
He
2
Longchang
Lin
14
Jiahui
Huang
11
Guowen
Sun
33
Zhiwei
Song
40
Босанчич
Неманья
31
Пен
Лю
23
Yin
Shang
39
Ян
Ксиангчуанг
7
Линь
Лянмин
Хэбей Форчун
4-1-4-1
Далянь Ифан
4-3-3

История личных встреч

Хэбей Форчун
Далянь Ифан

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
0:1
С
3:3
С
1:0
С
3:2
С
0:0
ПЛК
1:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.67

Среднее время на гол

75
135

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
102

Бомбардиры внутри турнира

Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 6 (1) 0.21
Huaze Gao 3 (1) 0.11
Wei Liao 2 0.07
Хайфэн Дин 1 0.04
Yunhua Chen 1 0.04
Xuchen Yao 1 0.04
Ziye Zhao 1 0.04
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Ren Wei 0 0
Xintao Song 0 0
Yunan Gao 0 0
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линь Лянмин 10 (1) 0.36
Yin Shang 7 0.25
Цонев Борислав 5 (1) 0.18
Ян Ксиангчуанг 4 0.14
Yu Fei 4 0.14
Мамба Стрели 3 0.11
Guowen Sun 2 0.07
Cesar Manzoki 2 0.07
Zhu Ting 1 0.04
Пен Лю 1 0.04
Wei Wu III 1 0.04
Yanfeng Dong 1 0.04
Yupeng He 1 0.04
Lei Tong 0 0
Huanhuan Shan 0 0
Vas Nunez 0 0

Карточки

Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junzhe Zhang 5 1
Ximing Pan 4 0
Tianyuan Xu 4 0
Wei Zhang2 1 1
Хайфэн Дин 2 0
Daogang Yao 2 0
Lin Cui 2 0
Yaxiong Bao 2 0
Yunhua Chen 2 0
Haodong Luan 2 0
Wang Jun 1 0
Liu Jing 1 0
Shipeng Luo 1 0
Xuchen Yao 1 0
Yunan Gao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Fei 8 0
Пен Лю 7 0
Jiahui Huang 5 0
Longchang Lin 4 0
Yupeng He 4 0
Yin Shang 3 0
Guowen Sun 1 1
Цонев Борислав 2 0
Lei Tong 2 0
Чжан Чонг 2 0
Le Liu 2 0
Yanfeng Dong 2 0
Xianjun Wang 2 0
Vas Nunez 2 0
Hui Xie 2 0
Wei Wu III 1 0
Ян Ксиангчуанг 1 0
Zhiwei Song 1 0
Zhenao Wang 1 0
Zhuoyi Lu 1 0

Результаты матчей

Хэбей Форчун
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
15% (2)
85% (11)
Далянь Ифан
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

7
8
Хэбей Форчун
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (12)
20% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Далянь Ифан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

44
9

Волевые поражения

0
24
Хэбей Форчун
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Далянь Ифан
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

45
10

Волевые поражения

7
32

Голы по времени матча

Забито

9
17
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
22 Не забивали 19
1
11%
3
18%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
1
11%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
5
56%
4
24%
76-90

Пропущено

49
19
17 В 1-м тайме 6
32 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
4
8%
0
0%
1-15
7
14%
5
26%
16-30
6
12%
1
5%
31-45
12
24%
4
21%
46-60
7
14%
2
11%
61-75
13
27%
7
37%
76-90

Забито

7
26
4 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 9
21 Не забивали 14
1
14%
5
19%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
43%
6
23%
31-45
2
29%
4
15%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
14%
6
23%
76-90

Пропущено

44
20
21 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
7
16%
3
15%
1-15
6
14%
3
15%
16-30
8
18%
3
15%
31-45
6
14%
1
5%
46-60
11
25%
2
10%
61-75
6
14%
8
40%
76-90

Забито

16
43
7 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 23
2 Забивали первыми 15
15 Не забивали 5
2
13%
8
19%
1-15
1
6%
5
12%
16-30
4
25%
7
16%
31-45
3
19%
8
19%
46-60
0
0%
5
12%
61-75
6
38%
10
23%
76-90

Пропущено

93
39
38 В 1-м тайме 15
55 Во 2-м тайме 24
26 Пропускали первыми 12
28 Не пропускали 22
11
12%
3
8%
1-15
13
14%
8
21%
16-30
14
15%
4
10%
31-45
18
19%
5
13%
46-60
18
19%
4
10%
61-75
19
20%
15
38%
76-90

Результаты последних матчей

Хэбей Форчун
(20 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 20 поражений
Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0
Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0
Далянь Ифан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1
Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0

Результаты матчей

Хэбей Форчун
Далянь Ифан

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
5:0
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
6 раз 40%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
6:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
0:7
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
16 раз 57%
1
10 раз 36%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%
2
11 раз 39%
1
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хэбей Форчун
Далянь Ифан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
14
2
2
11
1.5
9
7
1
12
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
16
0.5
Больше Меньше
22
6
2
26
1.5
14
14
1
27
2.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 28 21 2 5 79 - 25 65
2. Шаньдун Тайшань 28 21 2 5 68 - 24 65
3. Чжэцзян Профессионал 28 14 10 4 52 - 25 52
4. Хэнань Цзянье 28 15 5 8 50 - 28 50
5. Бэйцзин Гоань 28 14 7 7 46 - 39 49
6. Шанхай СИПГ 28 15 4 9 43 - 24 49
7. Ченду Беттер Сити 27 13 9 5 38 - 26 48
8. Тянцзинь Тэда 28 13 5 10 41 - 32 44
9. Шанхай Шеньхуа 27 11 9 7 33 - 28 42
10. Мэйчжоу Хакка 27 11 7 9 37 - 34 40
11. Далянь Ифан 28 10 9 9 42 - 40 39
12. Чанчунь Ятай 28 9 10 9 42 - 40 37
13. Шицзячжуан 28 8 10 10 38 - 42 34
14. Шэньчжэнь 28 9 3 16 29 - 54 30
15. Ухань Цзалл 28 7 3 18 29 - 59 24
16. Гуанчжоу Эвергранд 27 3 6 18 20 - 49 15
17. Гуанчжоу Фули 28 3 3 22 19 - 56 12
18. Хэбей Форчун 28 1 0 27 15 - 96 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 14 12 1 1 38 - 7 37
2. Ухань Три Таунс 14 10 0 4 49 - 17 30
3. Шанхай СИПГ 15 9 2 4 25 - 10 29
4. Хэнань Цзянье 14 9 1 4 30 - 15 28
5. Чжэцзян Профессионал 13 8 3 2 22 - 9 27
6. Далянь Ифан 16 7 5 4 26 - 20 26
7. Шанхай Шеньхуа 14 7 4 3 16 - 11 25
8. Бэйцзин Гоань 14 7 4 3 24 - 16 25
9. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
10. Тянцзинь Тэда 14 7 2 5 22 - 13 23
11. Ченду Беттер Сити 12 5 6 1 24 - 13 21
12. Чанчунь Ятай 17 5 5 7 19 - 19 20
13. Шэньчжэнь 15 5 1 9 13 - 27 16
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 12 1 7 4 8 - 12 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 13 2 4 7 13 - 20 10
17. Гуанчжоу Фули 13 2 1 10 9 - 28 7
18. Хэбей Форчун 13 1 0 12 9 - 49 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 14 11 2 1 30 - 8 35
2. Шаньдун Тайшань 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 15 6 7 2 30 - 16 25
5. Шицзячжуан 16 7 3 6 30 - 30 24
6. Бэйцзин Гоань 14 7 3 4 22 - 23 24
7. Хэнань Цзянье 14 6 4 4 20 - 13 22
8. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
9. Шанхай СИПГ 13 6 2 5 18 - 14 20
10. Чанчунь Ятай 11 4 5 2 23 - 21 17
11. Шанхай Шеньхуа 13 4 5 4 17 - 17 17
12. Мэйчжоу Хакка 14 4 4 6 9 - 18 16
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 12 3 4 5 16 - 20 13
15. Ухань Цзалл 14 4 0 10 14 - 30 12
16. Гуанчжоу Фули 15 1 2 12 10 - 28 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 14 1 2 11 7 - 29 5
18. Хэбей Форчун 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 23 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (11)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
Далянь Ифан Yu Fei 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 93'
    Контроль мяча: Хэбей Форчун: 40%, Далянь Ифан: 60%.
  • 93'
    Шанс! Zhuoyi Lu из команды Далянь Ифан пробил головой, но мимо
  • 93'
    Guowen Sun из команды Далянь Ифан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 93'
    Далянь Ифан заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Junzhe Zhang ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 86'
      Guowen Sun сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      86'
      Г О О О О Л - Yu Fei забивает ударом с правой ноги!
    • 86'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 41%, Далянь Ифан: 59%.
    • 85'
      Junzhe Zhang успешно блокирует удар.
    • 85'
      Yu Fei нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 85'
      Хорошую попытку сделал Линь Лянмин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 85'
      Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      85'
      Xintao Song наказан за толчок Guowen Sun
    • 84'
      Longchang Lin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      84'
      Мамба Стрели наказан за толчок Lin Cui
    • 83'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 83'
      Мамба Стрели оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 83'
      Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 82'
      Тактическая замена. Ян Ксиангчуанг уходит с поля и его заменяет Yaopeng Wang
    • 81'
      Тактическая замена. Yupeng He уходит с поля и его заменяет Zhuoyi Lu
    • 81'
      Тактическая замена. Xuchen Yao уходит с поля и его заменяет Xintao Song
    • 81'
      Yu Fei сделал ключевой пас для гола!
    • 81'
      Ян Ксиангчуанг сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      81'
      Г О О О О О Л - Цонев Борислав из команды Далянь Ифан легко посылает мяч в пустые ворота правой! Цонев Борислав легко с этим справился!
    • 81'
      Ян Ксиангчуанг создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 81'
      Yu Fei создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 80'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      80'
      Yu Fei возвращается на поле.
    • 80'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 40%, Далянь Ифан: 60%.
    • 80'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 79'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      79'
      Ох, нехорошо это выглядит. Yu Fei получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      79'
      Yu Fei на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 79'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      78'
      Безумный фол. Daogang Yao грубо играет против соперника. Пострадал Yu Fei
    • Описание гола
      77'
      Г О О О О Л - Wei Liao первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 77'
      Хорошую попытку сделал Huaze Gao. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 77'
      Yunan Gao создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 77'
      Longchang Lin успешно блокирует удар.
    • 77'
      Wei Zhang нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 77'
      Xuchen Yao создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 77'
      Хэбей Форчун начинает контратаку
    • 76'
      Ximing Pan из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      76'
      Yunan Gao наказан за толчок Yupeng He
    • 76'
      Jiahui Huang ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 75'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 40%, Далянь Ифан: 60%.
    • 75'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 75'
      Guowen Sun не смог попасть в створ ударом издали
    • 74'
      Мамба Стрели выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Jiahui Huang из команды Далянь Ифан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 74'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 74'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 74'
      Далянь Ифан контролирует мяч.
    • 72'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      71'
      Цонев Борислав наказан за толчок Wei Liao
    • 71'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 40%, Далянь Ифан: 60%.
    • 70'
      Lin Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Lin Cui из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 69'
      Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Haodong Luan плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      67'
      Г О О О О Л - Ян Ксиангчуанг первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 67'
      Haodong Luan ошибается в защите.
    • 67'
      Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 67'
      Yu Fei выиграл воздушное противоборство у Huaze Gao.
    • 67'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 66'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Ximing Pan из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 41%, Далянь Ифан: 59%.
    • 65'
      Haodong Luan из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 63'
      Huaze Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 63'
      Longchang Lin выиграл воздушное противоборство у Wei Zhang.
    • 63'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 62'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Тактическая замена. Nemanja Bosancic уходит с поля и его заменяет Yu Fei
    • 62'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      61'
      Безумный фол. Цонев Борислав грубо играет против соперника. Пострадал Junzhe Zhang
    • 60'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 41%, Далянь Ифан: 59%.
    • 60'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 60'
      Guowen Sun оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 60'
      Daogang Yao из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      60'
      Nemanja Bosancic навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 60'
      Wei Liao из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      59'
      Nemanja Bosancic навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 59'
      Junzhe Zhang успешно блокирует удар.
    • 59'
      Цонев Борислав из команды Далянь Ифан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 59'
      Цонев Борислав выиграл воздушное противоборство у Junzhe Zhang.
    • 59'
      Мамба Стрели из команды Далянь Ифан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 59'
      Yaxiong Bao из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      58'
      Wei Zhang наказан за толчок Longchang Lin
    • 57'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      56'
      Wei Zhang наказан за толчок Jiahui Huang
    • 56'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 40%, Далянь Ифан: 60%.
    • 55'
      Ximing Pan ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Матч возобновлен
    • 55'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 54'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Huaze Gao выиграл воздушное противоборство у Longchang Lin.
    • 54'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 53'
      Хэбей Форчун контролирует мяч.
    • 52'
      Далянь Ифан контролирует мяч.
    • 51'
      Чжан Чонг из команды Далянь Ифан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Junzhe Zhang успешно блокирует удар.
    • 50'
      Цонев Борислав нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Guowen Sun из команды Далянь Ифан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 50'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 38%, Далянь Ифан: 62%.
    • Травма, повреждение
      50'
      Wei Zhang возвращается на поле.
    • 50'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      49'
      Цонев Борислав наказан за толчок Daogang Yao
    • 49'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      48'
      Ох, нехорошо это выглядит. Wei Zhang получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      48'
      Wei Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 48'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      47'
      Судья подбегает и показывает Longchang Lin из команды Далянь Ифан отложенную желтую карточку за фол.
    • 46'
      Тактическая замена. Yin Shang уходит с поля и его заменяет Мамба Стрели
    • 46'
      Тактическая замена. Yunhua Chen уходит с поля и его заменяет Yunan Gao
    • 46'
      Тактическая замена. Yuren Wei уходит с поля и его заменяет Wei Liao
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Далянь Ифан имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 49'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 37%, Далянь Ифан: 63%.
    • 48'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 48'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Далянь Ифан пробьет пенальти!
    • Фол, нарушение
      48'
      Yin Shang наказан за толчок Lin Cui
    • Описание гола
      48'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Цонев Борислав пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
    • 46'
      Yupeng He из команды Далянь Ифан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Lin Cui из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Lin Cui успешно блокирует удар.
    • 46'
      Цонев Борислав нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • Офсайд
      45'
      Xuchen Yao из команды Хэбей Форчун в офсайде
    • 45'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 36%, Далянь Ифан: 64%.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 44'
      Оооо... вот это был удар! Yin Shang должен был забить с этой позиции.
    • 44'
      Yin Shang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 44'
      Ян Ксиангчуанг создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 44'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      43'
      Nemanja Bosancic наказан за толчок Yunhua Chen
    • 43'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Haodong Luan из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Nemanja Bosancic выиграл воздушное противоборство у Yuren Wei.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 42'
      Nemanja Bosancic не смог попасть в створ ударом издали
    • 42'
      Ximing Pan успешно блокирует удар.
    • 42'
      Yin Shang нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Цонев Борислав создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Далянь Ифан пытается что-то создать.
    • 41'
      Ximing Pan из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      41'
      Yuren Wei наказан за толчок Пен Лю
    • 40'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 37%, Далянь Ифан: 63%.
    • 40'
      Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Yupeng He из команды Далянь Ифан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья сигнализирует, что Nemanja Bosancic из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Lin Cui
    • 39'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Yupeng He из команды Далянь Ифан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      39'
      Huaze Gao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Хорошую попытку сделал Xuchen Yao. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 38'
      Wei Zhang создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Longchang Lin из команды Далянь Ифан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      38'
      Huaze Gao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Longchang Lin ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Longchang Lin из команды Далянь Ифан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Цонев Борислав из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Yunhua Chen
    • 36'
      Удар от ворот произведет Далянь Ифан
    • 36'
      Huaze Gao оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 36'
      Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Xuchen Yao ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Guowen Sun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 36%, Далянь Ифан: 64%.
    • 35'
      Ximing Pan из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Линь Лянмин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      33'
      Junzhe Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      33'
      Линь Лянмин наказан за толчок Junzhe Zhang
    • 32'
      Daogang Yao из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Ximing Pan из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Шанс! Longchang Lin из команды Далянь Ифан пробил головой, но мимо
    • Угловой
      32'
      Nemanja Bosancic из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
    • 31'
      Haodong Luan ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Longchang Lin выиграл воздушное противоборство у Wei Zhang.
    • 30'
      Ximing Pan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 36%, Далянь Ифан: 64%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Цонев Борислав из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Daogang Yao
    • 29'
      Yupeng He выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Huaze Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      28'
      Yunhua Chen наказан за толчок Nemanja Bosancic
    • 28'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Haodong Luan ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Пен Лю выиграл воздушное противоборство у Wei Zhang.
    • 26'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 46%, Далянь Ифан: 54%.
    • 25'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Yunhua Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Longchang Lin выиграл воздушное противоборство у Yunhua Chen.
    • 24'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Yin Shang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Yuren Wei ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Lin Cui ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Yaxiong Bao из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      21'
      Nemanja Bosancic из команды Далянь Ифан опасно и грубо сыграл. Daogang Yao пострадал.
    • 21'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 20'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 48%, Далянь Ифан: 52%.
    • 20'
      Цонев Борислав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 20'
      Пен Лю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Ximing Pan из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      19'
      Nemanja Bosancic навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Yunhua Chen успешно блокирует удар.
    • 19'
      Ян Ксиангчуанг нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Далянь Ифан контролирует мяч.
    • Офсайд
      17'
      Xuchen Yao из команды Хэбей Форчун в офсайде
    • Фол, нарушение
      17'
      Nemanja Bosancic из команды Далянь Ифан заходит слишком далеко, он валит Lin Cui.
    • 16'
      Yin Shang сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О О Л - Линь Лянмин из команды Далянь Ифан легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
    • 16'
      Yin Shang из команды Далянь Ифан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Yaxiong Bao из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 47%, Далянь Ифан: 53%.
    • 15'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Матч возобновлен
    • 14'
      Zhiwei Song получил травму и заменен. Цонев Борислав выходит на поле.
    • 14'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Nemanja Bosancic из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Daogang Yao
    • 13'
      Lin Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      13'
      Daogang Yao наказан за толчок Nemanja Bosancic
    • 12'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 12'
      Yin Shang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Линь Лянмин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      11'
      Линь Лянмин из команды Далянь Ифан заходит слишком далеко, он валит Huaze Gao.
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Wei Zhang. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      Хэбей Форчун пытается что-то создать.
    • 10'
      Junzhe Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Nemanja Bosancic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 40%, Далянь Ифан: 60%.
    • 10'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Junzhe Zhang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Ximing Pan из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Haodong Luan из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      8'
      Nemanja Bosancic навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Haodong Luan ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Ximing Pan ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Хорошую попытку сделал Zhiwei Song. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Yin Shang создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Далянь Ифан пытается что-то создать.
    • 7'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Yupeng He выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Xuchen Yao выиграл воздушное противоборство у Yupeng He.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 5'
      Ximing Pan ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 35%, Далянь Ифан: 65%.
    • 4'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Пен Лю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      3'
      Jiahui Huang наказан за толчок Wei Zhang
    • 3'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 3'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Ximing Pan ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Далянь Ифан начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuyuan River Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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