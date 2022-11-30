Тур: 28. Стадион: Wuyuan River Stadium. Главный судья: Jianxin Du
1:4
Конец матча
0'
0:1
16' ГолЛинь Лянмин
0:1
45' Не забитый пенальтиЦонев Борислав
47' Желтая карточкаLongchang Lin
0:2
67' ГолЯн Ксиангчуанг
1:2
77' ГолWei Liao
1:3
81' ГолЦонев Борислав
1:4
86' ГолYu Fei
89' Желтая карточкаЦонев Борислав
90'+3
Ход матча
16'
0:1
45'
0:1
46'
47'
67'
0:2
77'
1:2
81'
1:3
81'
81'
86'
1:4
88'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
1 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 7
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
30
Yaxiong
Bao
21
Lin
Cui
19
Yuren
Wei
14
Yunhua
Chen
20
Huaze
Gao
11
Xuchen
Yao
38
Wei
Zhang2
18
Yupeng
He
14
Jiahui
Huang
11
Guowen
Sun
33
Zhiwei
Song
31
Пен
Лю
23
Yin
Shang
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lin CuiЗащитник
- Полузащитник
-
19 Yuren WeiПолузащитник
-
14 Yunhua ChenПолузащитник
-
20 Huaze GaoПолузащитник
-
11 Xuchen YaoПолузащитник
-
38 Wei Zhang2Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хайфэн ДинЗащитник
-
34 Jiajun Pang
-
18 Hanru Guo
-
29 Chenyu Yang
-
42 Yunan Gao
-
45 Ziye Zhao
-
22 Ren Wei
-
24 Yu Zhang
-
25 Wei Liao
-
16 Liu Jing
-
17 Xintao Song
-
43 Runnan Liu
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Yupeng HeЗащитник
- Защитник
-
14 Jiahui HuangЗащитник
-
11 Guowen SunЗащитник
-
33 Zhiwei SongПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
-
23 Yin ShangНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Мамба СтрелиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
25 Zeyuan Feng
-
13 Yaopeng Wang
-
26 Ming'an Cui
-
37 Hao Ning
-
21 Zihan Gui
-
20 Tengda Wang
-
38 Zhuoyi Lu
-
-
28 Yu Fei
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Хэбей Форчун
Далянь Ифан
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.67
Среднее время на гол
75
135
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
102
Бомбардиры внутри турнира
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|6 (1)
|0.21
|Huaze Gao
|3 (1)
|0.11
|Wei Liao
|2
|0.07
|Хайфэн Дин
|1
|0.04
|Yunhua Chen
|1
|0.04
|Xuchen Yao
|1
|0.04
|Ziye Zhao
|1
|0.04
|Lin Cui
|0
|0
|Tianyuan Xu
|0
|0
|Ren Wei
|0
|0
|Xintao Song
|0
|0
|Yunan Gao
|0
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линь Лянмин
|10 (1)
|0.36
|Yin Shang
|7
|0.25
|Цонев Борислав
|5 (1)
|0.18
|Ян Ксиангчуанг
|4
|0.14
|Yu Fei
|4
|0.14
|Мамба Стрели
|3
|0.11
|Guowen Sun
|2
|0.07
|Cesar Manzoki
|2
|0.07
|Zhu Ting
|1
|0.04
|Пен Лю
|1
|0.04
|Wei Wu III
|1
|0.04
|Yanfeng Dong
|1
|0.04
|Yupeng He
|1
|0.04
|Lei Tong
|0
|0
|Huanhuan Shan
|0
|0
|Vas Nunez
|0
|0
Карточки
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junzhe Zhang
|5
|1
|Ximing Pan
|4
|0
|Tianyuan Xu
|4
|0
|Wei Zhang2
|1
|1
|Хайфэн Дин
|2
|0
|Daogang Yao
|2
|0
|Lin Cui
|2
|0
|Yaxiong Bao
|2
|0
|Yunhua Chen
|2
|0
|Haodong Luan
|2
|0
|Wang Jun
|1
|0
|Liu Jing
|1
|0
|Shipeng Luo
|1
|0
|Xuchen Yao
|1
|0
|Yunan Gao
|1
|0
|Ziye Zhao
|1
|0
|Haoyang Bi
|1
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Fei
|8
|0
|Пен Лю
|7
|0
|Jiahui Huang
|5
|0
|Longchang Lin
|4
|0
|Yupeng He
|4
|0
|Yin Shang
|3
|0
|Guowen Sun
|1
|1
|Цонев Борислав
|2
|0
|Lei Tong
|2
|0
|Чжан Чонг
|2
|0
|Le Liu
|2
|0
|Yanfeng Dong
|2
|0
|Xianjun Wang
|2
|0
|Vas Nunez
|2
|0
|Hui Xie
|2
|0
|Wei Wu III
|1
|0
|Ян Ксиангчуанг
|1
|0
|Zhiwei Song
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Zhuoyi Lu
|1
|0
Результаты матчей
Хэбей Форчун
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
15% (2)
85% (11)
Далянь Ифан
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
8
Хэбей Форчун
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (12)
20% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Далянь Ифан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
44
9
Волевые поражения
0
24
Хэбей Форчун
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Далянь Ифан
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
45
10
Волевые поражения
7
32
Голы по времени матча
Забито
9
17
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
22 Не забивали 19
1
11%
3
18%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
1
11%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
5
56%
4
24%
76-90
Пропущено
49
19
17 В 1-м тайме 6
32 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
4
8%
0
0%
1-15
7
14%
5
26%
16-30
6
12%
1
5%
31-45
12
24%
4
21%
46-60
7
14%
2
11%
61-75
13
27%
7
37%
76-90
Забито
7
26
4 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 9
21 Не забивали 14
1
14%
5
19%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
43%
6
23%
31-45
2
29%
4
15%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
14%
6
23%
76-90
Пропущено
44
20
21 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
7
16%
3
15%
1-15
6
14%
3
15%
16-30
8
18%
3
15%
31-45
6
14%
1
5%
46-60
11
25%
2
10%
61-75
6
14%
8
40%
76-90
Забито
16
43
7 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 23
2 Забивали первыми 15
15 Не забивали 5
2
13%
8
19%
1-15
1
6%
5
12%
16-30
4
25%
7
16%
31-45
3
19%
8
19%
46-60
0
0%
5
12%
61-75
6
38%
10
23%
76-90
Пропущено
93
39
38 В 1-м тайме 15
55 Во 2-м тайме 24
26 Пропускали первыми 12
28 Не пропускали 22
11
12%
3
8%
1-15
13
14%
8
21%
16-30
14
15%
4
10%
31-45
18
19%
5
13%
46-60
18
19%
4
10%
61-75
19
20%
15
38%
76-90
Результаты последних матчей
Хэбей Форчун
(20 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 20 поражений
Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0
Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0
Далянь Ифан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1
Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0
Результаты матчей
Хэбей Форчун
Далянь Ифан
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
5:0
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
6 раз 40%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
6:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
0:7
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
16 раз 57%
1
10 раз 36%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%
2
11 раз 39%
1
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хэбей Форчун
Далянь Ифан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
142
211
97
112
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1216
Больше Меньше
226
226
1414
127
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|28
|21
|2
|5
|79 - 25
|65
|2.
|Шаньдун Тайшань
|28
|21
|2
|5
|68 - 24
|65
|3.
|Чжэцзян Профессионал
|28
|14
|10
|4
|52 - 25
|52
|4.
|Хэнань Цзянье
|28
|15
|5
|8
|50 - 28
|50
|5.
|Бэйцзин Гоань
|28
|14
|7
|7
|46 - 39
|49
|6.
|Шанхай СИПГ
|28
|15
|4
|9
|43 - 24
|49
|7.
|Ченду Беттер Сити
|27
|13
|9
|5
|38 - 26
|48
|8.
|Тянцзинь Тэда
|28
|13
|5
|10
|41 - 32
|44
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|27
|11
|9
|7
|33 - 28
|42
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|27
|11
|7
|9
|37 - 34
|40
|11.
|Далянь Ифан
|28
|10
|9
|9
|42 - 40
|39
|12.
|Чанчунь Ятай
|28
|9
|10
|9
|42 - 40
|37
|13.
|Шицзячжуан
|28
|8
|10
|10
|38 - 42
|34
|14.
|Шэньчжэнь
|28
|9
|3
|16
|29 - 54
|30
|15.
|Ухань Цзалл
|28
|7
|3
|18
|29 - 59
|24
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|27
|3
|6
|18
|20 - 49
|15
|17.
|Гуанчжоу Фули
|28
|3
|3
|22
|19 - 56
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|28
|1
|0
|27
|15 - 96
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|14
|12
|1
|1
|38 - 7
|37
|2.
|Ухань Три Таунс
|14
|10
|0
|4
|49 - 17
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|15
|9
|2
|4
|25 - 10
|29
|4.
|Хэнань Цзянье
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|6.
|Далянь Ифан
|16
|7
|5
|4
|26 - 20
|26
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|4
|3
|16 - 11
|25
|8.
|Бэйцзин Гоань
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|10.
|Тянцзинь Тэда
|14
|7
|2
|5
|22 - 13
|23
|11.
|Ченду Беттер Сити
|12
|5
|6
|1
|24 - 13
|21
|12.
|Чанчунь Ятай
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|Шэньчжэнь
|15
|5
|1
|9
|13 - 27
|16
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|12
|1
|7
|4
|8 - 12
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|17.
|Гуанчжоу Фули
|13
|2
|1
|10
|9 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|13
|1
|0
|12
|9 - 49
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|14
|11
|2
|1
|30 - 8
|35
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|15
|6
|7
|2
|30 - 16
|25
|5.
|Шицзячжуан
|16
|7
|3
|6
|30 - 30
|24
|6.
|Бэйцзин Гоань
|14
|7
|3
|4
|22 - 23
|24
|7.
|Хэнань Цзянье
|14
|6
|4
|4
|20 - 13
|22
|8.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|9.
|Шанхай СИПГ
|13
|6
|2
|5
|18 - 14
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|11
|4
|5
|2
|23 - 21
|17
|11.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|15.
|Ухань Цзалл
|14
|4
|0
|10
|14 - 30
|12
|16.
|Гуанчжоу Фули
|15
|1
|2
|12
|10 - 28
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|1
|2
|11
|7 - 29
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|23 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (11)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|15 (3)
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|8
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8