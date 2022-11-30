Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Nemanja Bosancic навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Nemanja Bosancic навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Далянь Ифан имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

48' После проверки VAR судья не изменил решения - Далянь Ифан пробьет пенальти!

48' Yin Shang наказан за толчок Lin Cui

48' ОН ПРОМАЗАЛ - Цонев Борислав пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Оооо... вот это был удар! Yin Shang должен был забить с этой позиции.

44' Yin Shang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Ян Ксиангчуанг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Nemanja Bosancic наказан за толчок Yunhua Chen

43' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Nemanja Bosancic выиграл воздушное противоборство у Yuren Wei

42' Nemanja Bosancic не смог попасть в створ ударом издали

42' Yin Shang нанес удар, но тот был заблокирован.

42' Цонев Борислав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе

39' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Huaze Gao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Хорошую попытку сделал Xuchen Yao . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Wei Zhang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Huaze Gao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Huaze Gao оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Guowen Sun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Линь Лянмин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Матч возобновлен

33' Junzhe Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Nemanja Bosancic из команды Далянь Ифан подал угловой слева.

30' Ximing Pan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Yupeng He выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Huaze Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Yunhua Chen наказан за толчок Nemanja Bosancic

28' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Yunhua Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Yin Shang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Цонев Борислав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Пен Лю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Nemanja Bosancic навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Yin Shang сделал результативную передачу.

16' Г О О О О О Л - Линь Лянмин из команды Далянь Ифан легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

16' Yin Shang из команды Далянь Ифан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Lin Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Daogang Yao наказан за толчок Nemanja Bosancic

12' Yin Shang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Линь Лянмин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Хорошую попытку сделал Wei Zhang . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Junzhe Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Nemanja Bosancic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Nemanja Bosancic навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Хорошую попытку сделал Zhiwei Song . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Yin Shang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Yupeng He выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Пен Лю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру