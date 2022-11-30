ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Yingjie Zhao пробил со штрафного прямо в стенку

47' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Gong Zhang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Taoyu Piao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Матч возобновится спорным мячом

35' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

34' Хорошую попытку сделал Гильерме Маркес . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Feiya Chang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

30' Yingjie Zhao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Мяо Тан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Матч возобновлен

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Хорошую попытку сделал Yuanjie Su . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Берич Роберт нанес удар головой, но Jiaqi Han спокойно отбил мяч.

21' Taoyu Piao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Qiuming Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Qiuming Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Gong Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Yingjie Zhao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Tixiang Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Давид Андухар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Yuanjie Su не смог попасть в створ ударом издали

12' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Zhenghao Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Фарлей Роса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Гильерме Маркес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Джианг Джихон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру