Тур: 28. Стадион: Haikou Mission Hills Football Training Base. Главный судья: Lei Zhang
1:0
Второй тайм: 68'
Ход матча
40'
57'
64'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
22
Jingqi
Fang
32
Yuanjie
Su
31
Yinong
Tian
24
Taoyu
Piao
30
Qiuming
Wang
18
Фарлей
Роса
22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
19
Jihong
Jiang
20
Мяо
Тан
21
Feiya
Chang
10
Tixiang
Li
38
Yongjia
Li
- Основной состав
-
22 Jingqi FangВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Yuanjie SuЗащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Taoyu PiaoПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
18 Фарлей РосаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
-
20 Jianan WangЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
10 Eder Lima II
-
16 Zihao Yang
-
17 Zheng Zhou
-
23 Yumiao Qian
-
27 Wei Zhang I
-
33 Yue Song
-
40 Yan Shi
-
Главный тренер: Genwei Yu
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
- Защитник
-
20 Мяо ТанЗащитник
-
21 Feiya ChangЗащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Peng WangПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Chugui YeПолузащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
29 Wenjie SongНападающий
-
9 Hong GuiНападающий
-
35 Jiajun Liao
-
39 Yuliang Su
-
17 Yuncheng Fu
-
43 Jiqiang Liu
-
44 Gekai Huang
-
Главный тренер: Weifeng Li
История личных встреч
Тянцзинь Тэда
Гуанчжоу Фули
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
17 матчей
29.4%
11.8%
58.8%
5 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.5
1.22
Среднее время на гол
60
73
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1.76
1.29
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
51
69
Бомбардиры внутри турнира
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|7
|0.25
|Берич Роберт
|5 (1)
|0.18
|Qiuming Wang
|4
|0.14
|Weijun Xie
|4
|0.14
|Мерида Фран
|3 (1)
|0.11
|Taoyu Piao
|3
|0.11
|Фарлей Роса
|2
|0.07
|Yuanjie Su
|2
|0.07
|Tong Zhou
|2
|0.07
|Zhenghao Wang
|2
|0.07
|Yinong Tian
|1
|0.04
|Yan Shi
|1
|0.04
|Радонич Деян
|1
|0.04
|Eder Lima II
|1
|0.04
|Yingjie Zhao
|1
|0.04
|Jiarun Gao
|1
|0.04
|Давид Андухар
|1
|0.04
|Jianan Wang
|0
|0
|Wei Zhang I
|0
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hong Gui
|3
|0.11
|Chugui Ye
|3 (1)
|0.11
|Wenjie Song
|3
|0.11
|Гильерме Маркес
|2 (1)
|0.07
|Tixiang Li
|1
|0.04
|Zhizhao Chen
|1
|0.04
|Jown Cardona
|1
|0.04
|Jihong Jiang
|1
|0.04
|Chun Lok Than
|1
|0.04
|Gong Zhang
|1
|0.04
|Chengru Wu
|1
|0.04
|Yongjia Li
|1
|0.04
|Мяо Тан
|0
|0
|Йи Тенг
|0
|0
|Jiajun Liao
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Карточки
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Qiuming Wang
|6
|0
|Yuanjie Su
|4
|0
|Zhenghao Wang
|4
|0
|Yan Shi
|2
|1
|Мерида Фран
|3
|0
|Jiamin Xu
|3
|0
|Yinong Tian
|3
|0
|Ба Дунь
|3
|0
|Давид Андухар
|3
|0
|Берич Роберт
|2
|0
|Jingqi Fang
|2
|0
|Jiarun Gao
|2
|0
|Yue Song
|2
|0
|Wei Zhang I
|0
|1
|Fan Yang1
|0
|1
|Радонич Деян
|1
|0
|Фарлей Роса
|1
|0
|Yuefeng Bai
|1
|0
|Yingjie Zhao
|1
|0
|Weijun Xie
|1
|0
|Genwei Yu
|1
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gong Zhang
|8
|0
|Zhizhao Chen
|4
|0
|Jown Cardona
|4
|0
|Tixiang Li
|3
|0
|Jihong Jiang
|3
|0
|Peng Wang
|3
|0
|Jiaqi Han
|3
|0
|Yuncheng Fu
|3
|0
|Wenjie Song
|2
|0
|Weifeng Li
|2
|0
|Гильерме Маркес
|2
|0
|Мяо Тан
|2
|0
|Jiajun Liao
|2
|0
|Йи Тенг
|1
|0
|Chugui Ye
|1
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|An Ning
|1
|0
|Bo Jin
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Junjie Wu
|1
|0
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Гуанчжоу Фули
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
7
6
Тянцзинь Тэда
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Гуанчжоу Фули
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
8
26
Волевые поражения
17
4
Тянцзинь Тэда
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Гуанчжоу Фули
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
9
26
Волевые поражения
24
10
Голы по времени матча
Забито
24
10
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
1
10%
16-30
4
17%
3
30%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
5
21%
3
30%
61-75
4
17%
3
30%
76-90
Пропущено
11
27
2 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
0
0%
3
11%
1-15
1
9%
5
19%
16-30
1
9%
7
26%
31-45
4
36%
5
19%
46-60
5
45%
3
11%
61-75
0
0%
4
15%
76-90
Забито
21
10
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
2
10%
1
10%
1-15
5
24%
2
20%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
6
29%
2
20%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
5
24%
2
20%
76-90
Пропущено
19
27
14 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
5
26%
5
19%
1-15
8
42%
5
19%
16-30
1
5%
4
15%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
1
5%
3
11%
61-75
3
16%
5
19%
76-90
Забито
45
20
17 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
7 Не забивали 12
6
13%
1
5%
1-15
6
13%
3
15%
16-30
5
11%
5
25%
31-45
12
27%
2
10%
46-60
7
16%
4
20%
61-75
9
20%
5
25%
76-90
Пропущено
30
54
16 В 1-м тайме 29
14 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 23
5
17%
8
15%
1-15
9
30%
10
19%
16-30
2
7%
11
20%
31-45
5
17%
10
19%
46-60
6
20%
6
11%
61-75
3
10%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3
Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Сиань Ронхай - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1
Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
Гуанчжоу Фули
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
0:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
6 раз 22%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
13 раз 48%
1
11 раз 41%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тянцзинь Тэда
Гуанчжоу Фули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
58
211
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
77
59
113
311
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
1413
1017
324
621
126
225
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|0:1
|28
|21
|2
|5
|77 - 23
|65
|2.
|Шаньдун Тайшань
|28
|21
|2
|5
|68 - 24
|65
|3.
|Чжэцзян Профессионал
|1:0
|28
|14
|10
|4
|51 - 25
|52
|4.
|Шанхай СИПГ
|1:1
|28
|15
|5
|8
|43 - 22
|50
|5.
|Бэйцзин Гоань
|0:1
|28
|14
|7
|7
|46 - 38
|49
|6.
|Ченду Беттер Сити
|27
|13
|9
|5
|38 - 26
|48
|7.
|Хэнань Цзянье
|1:1
|28
|14
|6
|8
|48 - 28
|48
|8.
|Тянцзинь Тэда
|1:0
|28
|13
|5
|10
|41 - 32
|44
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|27
|11
|9
|7
|33 - 28
|42
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|27
|11
|7
|9
|37 - 34
|40
|11.
|Далянь Ифан
|2:0
|28
|10
|9
|9
|40 - 39
|39
|12.
|Чанчунь Ятай
|1:0
|28
|9
|10
|9
|40 - 38
|37
|13.
|Шицзячжуан
|28
|8
|10
|10
|38 - 42
|34
|14.
|Шэньчжэнь
|1:1
|28
|9
|4
|15
|29 - 53
|31
|15.
|Ухань Цзалл
|1:1
|28
|6
|4
|18
|28 - 59
|22
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|27
|3
|6
|18
|20 - 49
|15
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:1
|28
|3
|3
|22
|19 - 56
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|0:2
|28
|1
|0
|27
|14 - 94
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|14
|12
|1
|1
|38 - 7
|37
|2.
|Ухань Три Таунс
|0:1
|14
|10
|0
|4
|47 - 15
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|1:1
|15
|9
|3
|3
|25 - 8
|30
|4.
|Хэнань Цзянье
|1:1
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|1:0
|13
|8
|3
|2
|21 - 9
|27
|6.
|Далянь Ифан
|2:0
|16
|7
|5
|4
|26 - 20
|26
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|4
|3
|16 - 11
|25
|8.
|Бэйцзин Гоань
|0:1
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|10.
|Тянцзинь Тэда
|1:0
|14
|7
|2
|5
|22 - 13
|23
|11.
|Ченду Беттер Сити
|12
|5
|6
|1
|24 - 13
|21
|12.
|Чанчунь Ятай
|1:0
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|Шэньчжэнь
|1:1
|15
|5
|2
|8
|13 - 26
|17
|14.
|Ухань Цзалл
|1:1
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|12
|1
|7
|4
|8 - 12
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:1
|13
|2
|1
|10
|9 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|0:2
|13
|1
|0
|12
|8 - 47
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|0:1
|14
|11
|2
|1
|30 - 8
|35
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|1:0
|15
|6
|7
|2
|30 - 16
|25
|5.
|Шицзячжуан
|16
|7
|3
|6
|30 - 30
|24
|6.
|Бэйцзин Гоань
|0:1
|14
|7
|3
|4
|22 - 22
|24
|7.
|Тянцзинь Тэда
|1:0
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|8.
|Шанхай СИПГ
|1:1
|13
|6
|2
|5
|18 - 14
|20
|9.
|Хэнань Цзянье
|1:1
|14
|5
|5
|4
|18 - 13
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|1:0
|11
|4
|5
|2
|21 - 19
|17
|11.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|13.
|Шэньчжэнь
|1:1
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|2:0
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|15.
|Ухань Цзалл
|1:1
|14
|3
|1
|10
|13 - 30
|10
|16.
|Гуанчжоу Фули
|0:1
|15
|1
|2
|12
|10 - 28
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|1
|2
|11
|7 - 29
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|0:2
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|23 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (11)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|15 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|8
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 6