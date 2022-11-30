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Китай: Суперлига
2022

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Yinhao Shen
Чжэцзян Профессионал
1:0
Перерыв
Бэйцзин Гоань
0'
15' Желтая карточка
Мемишевич Самир
23' Желтая карточка
Dongsheng Wang
34' Желтая карточка
Цзяци Чжан
34' Желтая карточка
Tianyi Gao
35' Undefined phrase: football_event_
Дабао Юй
40' Желтая карточка
Yu Dong
1:0
45' Гол
Ulrich Ewolo
45' Желтая карточка
Ablikim Abdusalam

Ход матча

15'
 
Мемишевич Самир
23'
Dongsheng Wang
 
34'
Цзяци Чжан
 
34'
 
Tianyi Gao
35'
 
Дабао Юй
40'
Yu Dong
 
45'
Ulrich Ewolo
(Мушекви Няша)
1:0
45'
Ablikim Abdusalam
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 3
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
20
Dongsheng
Wang
29
Цзяци
Чжан
7
Ulrich
Ewolo
11
Андрияшевич
Франко
22
Jin
Cheng
18
Ablikim
Abdusalam
30
Мушекви
Няша
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
5
Мемишевич
Самир
22
Дабао
Юй
34
Mohemati
Naibijiang
17
Кан
Сан-У
15
Tianyi
Gao
6
Чи
Чжунго
10
Чжанг
Сичже
11
Адегбенро
Самуэль
9
Жанг
Юнинг
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1
Бэйцзин Гоань
4-5-1

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Бэйцзин Гоань

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 15 (1) 0.54
Андрияшевич Франко 12 (1) 0.43
Ulrich Ewolo 9 0.32
Matheus XIII 3 (1) 0.11
Di Gao 3 0.11
Лён Нок-Хан 3 0.11
Ablikim Abdusalam 2 0.07
Цзяци Чжан 1 0.04
Jin Cheng 1 0.04
Yu Dong 0 0
Bin Gu 0 0
Junsheng Yao 0 0
Dongsheng Wang 0 0
Wei Long 0 0
Xin Yue 0 0
Tianyu Gao 0 0
Shengxin Bao 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 17 (1) 0.61
Чжанг Сичже 5 (1) 0.18
Кан Сан-У 4 (1) 0.14
Tianyi Gao 3 0.11
Мемишевич Самир 3 0.11
Адегбенро Самуэль 3 0.11
Дабао Юй 3 0.11
Gang Wang 2 0.07
Ziming Wang 2 0.07
Marko Dabro 1 0.04
Цзинь Пэнксян 1 0.04
Yongjing Cao 1 0.04
Nebijan Muhmet 0 0
Guobo Liu 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 5 2
Yu Dong 7 0
Xin Yue 5 1
Лён Нок-Хан 4 1
Bin Gu 4 1
Dongsheng Wang 5 0
Zheng'ao Sun 4 0
Jin Cheng 4 0
Андрияшевич Франко 3 0
Wei Long 3 0
Ulrich Ewolo 3 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Matheus XIII 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Ablikim Abdusalam 2 0
Di Gao 1 0
Junsheng Yao 1 0
Haofan Liu 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 6 1
Мемишевич Самир 6 0
Чендун Чжан 4 1
Чи Чжунго 4 0
Gang Wang 3 0
Tianyi Gao 3 0
Сень Хоу 2 0
Жанг Юнинг 2 0
Dehai Zou 2 0
Yang Yu1 2 0
Чжанг Сичже 1 0
Адегбенро Самуэль 1 0
Yongjing Cao 1 0
Кан Сан-У 1 0
Лю Хуань 1 0
Ziming Wang 1 0
Guobo Liu 1 0
Yuda Tian 1 0
Shaowen Liang 1 0
Mohemati Naibijiang 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Бэйцзин Гоань
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

4
7
Чжэцзян Профессионал
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Бэйцзин Гоань
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

29
23
Чжэцзян Профессионал
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
Бэйцзин Гоань
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
12

Волевые поражения

33
30

Голы по времени матча

Забито

19
22
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
3
16%
3
14%
1-15
6
32%
7
32%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
3
16%
2
9%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
3
16%
4
18%
76-90

Пропущено

10
21
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
2
20%
5
24%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
30%
2
10%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
2
20%
6
29%
76-90

Забито

30
24
11 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 17
4
13%
4
17%
1-15
4
13%
5
21%
16-30
3
10%
2
8%
31-45
7
23%
5
21%
46-60
6
20%
3
13%
61-75
6
20%
5
21%
76-90

Пропущено

16
16
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
25%
6
38%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
5
31%
6
38%
76-90

Забито

49
46
22 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
7
14%
7
15%
1-15
10
20%
12
26%
16-30
5
10%
5
11%
31-45
10
20%
7
15%
46-60
8
16%
6
13%
61-75
9
18%
9
20%
76-90

Пропущено

26
37
10 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 21
2
8%
5
14%
1-15
4
15%
3
8%
16-30
4
15%
9
24%
31-45
5
19%
3
8%
46-60
4
15%
5
14%
61-75
7
27%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3
Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1
Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Бэйцзин Гоань

Точный счет

2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 30%
1
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Бэйцзин Гоань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
4
8
4
1.5
7
7
3
9
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
1
7
8
1.5
7
6
4
11
2.5
2
11
3
12
3.5
1
12
2
13
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
22
5
15
12
1.5
14
13
7
20
2.5
7
20
3
24
3.5
3
24
2
25
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 0:1 28 21 2 5 77 - 23 65
2. Шаньдун Тайшань 28 21 2 5 68 - 24 65
3. Чжэцзян Профессионал 1:0 28 14 10 4 51 - 25 52
4. Шанхай СИПГ 1:1 28 15 5 8 43 - 22 50
5. Бэйцзин Гоань 0:1 28 14 7 7 46 - 38 49
6. Ченду Беттер Сити 27 13 9 5 38 - 26 48
7. Хэнань Цзянье 1:1 28 14 6 8 48 - 28 48
8. Тянцзинь Тэда 1:0 28 13 5 10 41 - 32 44
9. Шанхай Шеньхуа 27 11 9 7 33 - 28 42
10. Мэйчжоу Хакка 27 11 7 9 37 - 34 40
11. Далянь Ифан 2:0 28 10 9 9 40 - 39 39
12. Чанчунь Ятай 1:0 28 9 10 9 40 - 38 37
13. Шицзячжуан 28 8 10 10 38 - 42 34
14. Шэньчжэнь 1:1 28 9 4 15 29 - 53 31
15. Ухань Цзалл 1:1 28 6 4 18 28 - 59 22
16. Гуанчжоу Эвергранд 27 3 6 18 20 - 49 15
17. Гуанчжоу Фули 0:1 28 3 3 22 19 - 56 12
18. Хэбей Форчун 0:2 28 1 0 27 14 - 94 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 14 12 1 1 38 - 7 37
2. Ухань Три Таунс 0:1 14 10 0 4 47 - 15 30
3. Шанхай СИПГ 1:1 15 9 3 3 25 - 8 30
4. Хэнань Цзянье 1:1 14 9 1 4 30 - 15 28
5. Чжэцзян Профессионал 1:0 13 8 3 2 21 - 9 27
6. Далянь Ифан 2:0 16 7 5 4 26 - 20 26
7. Шанхай Шеньхуа 14 7 4 3 16 - 11 25
8. Бэйцзин Гоань 0:1 14 7 4 3 24 - 16 25
9. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
10. Тянцзинь Тэда 1:0 14 7 2 5 22 - 13 23
11. Ченду Беттер Сити 12 5 6 1 24 - 13 21
12. Чанчунь Ятай 1:0 17 5 5 7 19 - 19 20
13. Шэньчжэнь 1:1 15 5 2 8 13 - 26 17
14. Ухань Цзалл 1:1 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 12 1 7 4 8 - 12 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 13 2 4 7 13 - 20 10
17. Гуанчжоу Фули 0:1 13 2 1 10 9 - 28 7
18. Хэбей Форчун 0:2 13 1 0 12 8 - 47 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 0:1 14 11 2 1 30 - 8 35
2. Шаньдун Тайшань 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 1:0 15 6 7 2 30 - 16 25
5. Шицзячжуан 16 7 3 6 30 - 30 24
6. Бэйцзин Гоань 0:1 14 7 3 4 22 - 22 24
7. Тянцзинь Тэда 1:0 14 6 3 5 19 - 19 21
8. Шанхай СИПГ 1:1 13 6 2 5 18 - 14 20
9. Хэнань Цзянье 1:1 14 5 5 4 18 - 13 20
10. Чанчунь Ятай 1:0 11 4 5 2 21 - 19 17
11. Шанхай Шеньхуа 13 4 5 4 17 - 17 17
12. Мэйчжоу Хакка 14 4 4 6 9 - 18 16
13. Шэньчжэнь 1:1 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 2:0 12 3 4 5 14 - 19 13
15. Ухань Цзалл 1:1 14 3 1 10 13 - 30 10
16. Гуанчжоу Фули 0:1 15 1 2 12 10 - 28 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 14 1 2 11 7 - 29 5
18. Хэбей Форчун 0:2 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 23 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (11)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
Далянь Ифан Yu Fei 8
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 6
Весь список
Тайм-аут
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  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 53'
    Бэйцзин Гоань пытается что-то создать.
  • 52'
    Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 52'
    Жанг Юнинг выиграл воздушное противоборство у Поссиньоло Лукас.
  • 52'
    Матч возобновлен
  • 52'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    51'
    Ablikim Abdusalam совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
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