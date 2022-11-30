Тур: 28. Стадион: Huzhou Olympic Sports Center. Главный судья: Yinhao Shen
1:0
Перерыв
0'
15' Желтая карточкаМемишевич Самир
23' Желтая карточкаDongsheng Wang
34' Желтая карточкаЦзяци Чжан
34' Желтая карточкаTianyi Gao
35' Undefined phrase: football_event_Дабао Юй
40' Желтая карточкаYu Dong
1:0
45' ГолUlrich Ewolo
45' Желтая карточкаAblikim Abdusalam
Ход матча
15'
23'
34'
34'
35'
40'
45'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 3
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
29
Цзяци
Чжан
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
22
Дабао
Юй
17
Кан
Сан-У
15
Tianyi
Gao
10
Чжанг
Сичже
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Wei LongПолузащитник
-
12 Jinfeng Lai
-
33 Bo Zhao
-
-
-
10 Matheus XIII
-
16 Shengxin Bao
-
26 Tianyu Gao
-
28 Xin Yue
-
31 Bin Gu
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
- Защитник
-
17 Кан Сан-УПолузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
30 Marko DabroПолузащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
3 Yang Yu1
-
19 Лю Хуань
-
20 Ziming Wang
-
26 Yang Bai
-
32 Guobo Liu
-
38 Qilong Ruan
-
43 Yucheng Shi
-
Главный тренер: Stanley Menzo
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Бэйцзин Гоань
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|15 (1)
|0.54
|Андрияшевич Франко
|12 (1)
|0.43
|Ulrich Ewolo
|9
|0.32
|Matheus XIII
|3 (1)
|0.11
|Di Gao
|3
|0.11
|Лён Нок-Хан
|3
|0.11
|Ablikim Abdusalam
|2
|0.07
|Цзяци Чжан
|1
|0.04
|Jin Cheng
|1
|0.04
|Yu Dong
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Junsheng Yao
|0
|0
|Dongsheng Wang
|0
|0
|Wei Long
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
|Shengxin Bao
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|17 (1)
|0.61
|Чжанг Сичже
|5 (1)
|0.18
|Кан Сан-У
|4 (1)
|0.14
|Tianyi Gao
|3
|0.11
|Мемишевич Самир
|3
|0.11
|Адегбенро Самуэль
|3
|0.11
|Дабао Юй
|3
|0.11
|Gang Wang
|2
|0.07
|Ziming Wang
|2
|0.07
|Marko Dabro
|1
|0.04
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.04
|Yongjing Cao
|1
|0.04
|Nebijan Muhmet
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|5
|2
|Yu Dong
|7
|0
|Xin Yue
|5
|1
|Лён Нок-Хан
|4
|1
|Bin Gu
|4
|1
|Dongsheng Wang
|5
|0
|Zheng'ao Sun
|4
|0
|Jin Cheng
|4
|0
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Wei Long
|3
|0
|Ulrich Ewolo
|3
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Matheus XIII
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Ablikim Abdusalam
|2
|0
|Di Gao
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Haofan Liu
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|6
|1
|Мемишевич Самир
|6
|0
|Чендун Чжан
|4
|1
|Чи Чжунго
|4
|0
|Gang Wang
|3
|0
|Tianyi Gao
|3
|0
|Сень Хоу
|2
|0
|Жанг Юнинг
|2
|0
|Dehai Zou
|2
|0
|Yang Yu1
|2
|0
|Чжанг Сичже
|1
|0
|Адегбенро Самуэль
|1
|0
|Yongjing Cao
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Лю Хуань
|1
|0
|Ziming Wang
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Yuda Tian
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
|Mohemati Naibijiang
|1
|0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Бэйцзин Гоань
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
4
7
Чжэцзян Профессионал
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Бэйцзин Гоань
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
29
23
Чжэцзян Профессионал
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
Бэйцзин Гоань
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
12
Волевые поражения
33
30
Голы по времени матча
Забито
19
22
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
3
16%
3
14%
1-15
6
32%
7
32%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
3
16%
2
9%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
3
16%
4
18%
76-90
Пропущено
10
21
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
2
20%
5
24%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
30%
2
10%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
2
20%
6
29%
76-90
Забито
30
24
11 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 17
4
13%
4
17%
1-15
4
13%
5
21%
16-30
3
10%
2
8%
31-45
7
23%
5
21%
46-60
6
20%
3
13%
61-75
6
20%
5
21%
76-90
Пропущено
16
16
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
25%
6
38%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
5
31%
6
38%
76-90
Забито
49
46
22 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
7
14%
7
15%
1-15
10
20%
12
26%
16-30
5
10%
5
11%
31-45
10
20%
7
15%
46-60
8
16%
6
13%
61-75
9
18%
9
20%
76-90
Пропущено
26
37
10 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 21
2
8%
5
14%
1-15
4
15%
3
8%
16-30
4
15%
9
24%
31-45
5
19%
3
8%
46-60
4
15%
5
14%
61-75
7
27%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3
Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1
Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
Бэйцзин Гоань
Точный счет
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 30%
1
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Чжэцзян Профессионал
Бэйцзин Гоань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
104
84
77
39
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
121
78
76
411
211
312
112
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
225
1512
1413
720
720
324
324
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|0:1
|28
|21
|2
|5
|77 - 23
|65
|2.
|Шаньдун Тайшань
|28
|21
|2
|5
|68 - 24
|65
|3.
|Чжэцзян Профессионал
|1:0
|28
|14
|10
|4
|51 - 25
|52
|4.
|Шанхай СИПГ
|1:1
|28
|15
|5
|8
|43 - 22
|50
|5.
|Бэйцзин Гоань
|0:1
|28
|14
|7
|7
|46 - 38
|49
|6.
|Ченду Беттер Сити
|27
|13
|9
|5
|38 - 26
|48
|7.
|Хэнань Цзянье
|1:1
|28
|14
|6
|8
|48 - 28
|48
|8.
|Тянцзинь Тэда
|1:0
|28
|13
|5
|10
|41 - 32
|44
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|27
|11
|9
|7
|33 - 28
|42
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|27
|11
|7
|9
|37 - 34
|40
|11.
|Далянь Ифан
|2:0
|28
|10
|9
|9
|40 - 39
|39
|12.
|Чанчунь Ятай
|1:0
|28
|9
|10
|9
|40 - 38
|37
|13.
|Шицзячжуан
|28
|8
|10
|10
|38 - 42
|34
|14.
|Шэньчжэнь
|1:1
|28
|9
|4
|15
|29 - 53
|31
|15.
|Ухань Цзалл
|1:1
|28
|6
|4
|18
|28 - 59
|22
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|27
|3
|6
|18
|20 - 49
|15
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:1
|28
|3
|3
|22
|19 - 56
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|0:2
|28
|1
|0
|27
|14 - 94
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|14
|12
|1
|1
|38 - 7
|37
|2.
|Ухань Три Таунс
|0:1
|14
|10
|0
|4
|47 - 15
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|1:1
|15
|9
|3
|3
|25 - 8
|30
|4.
|Хэнань Цзянье
|1:1
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|1:0
|13
|8
|3
|2
|21 - 9
|27
|6.
|Далянь Ифан
|2:0
|16
|7
|5
|4
|26 - 20
|26
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|4
|3
|16 - 11
|25
|8.
|Бэйцзин Гоань
|0:1
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|10.
|Тянцзинь Тэда
|1:0
|14
|7
|2
|5
|22 - 13
|23
|11.
|Ченду Беттер Сити
|12
|5
|6
|1
|24 - 13
|21
|12.
|Чанчунь Ятай
|1:0
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|Шэньчжэнь
|1:1
|15
|5
|2
|8
|13 - 26
|17
|14.
|Ухань Цзалл
|1:1
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|12
|1
|7
|4
|8 - 12
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:1
|13
|2
|1
|10
|9 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|0:2
|13
|1
|0
|12
|8 - 47
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|0:1
|14
|11
|2
|1
|30 - 8
|35
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|1:0
|15
|6
|7
|2
|30 - 16
|25
|5.
|Шицзячжуан
|16
|7
|3
|6
|30 - 30
|24
|6.
|Бэйцзин Гоань
|0:1
|14
|7
|3
|4
|22 - 22
|24
|7.
|Тянцзинь Тэда
|1:0
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|8.
|Шанхай СИПГ
|1:1
|13
|6
|2
|5
|18 - 14
|20
|9.
|Хэнань Цзянье
|1:1
|14
|5
|5
|4
|18 - 13
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|1:0
|11
|4
|5
|2
|21 - 19
|17
|11.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|13.
|Шэньчжэнь
|1:1
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|2:0
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|15.
|Ухань Цзалл
|1:1
|14
|3
|1
|10
|13 - 30
|10
|16.
|Гуанчжоу Фули
|0:1
|15
|1
|2
|12
|10 - 28
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|1
|2
|11
|7 - 29
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|0:2
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|23 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (11)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|15 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|8
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 6
Тайм-аут
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