Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Ablikim Abdusalam совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Мушекви Няша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Г О О О О Л - Ulrich Ewolo забивает с правой ноги!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

45' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Цзяци Чжан не смог попасть в створ ударом издали

43' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Yu Dong тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

40' Адегбенро Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Мушекви Няша не смог попасть в створ ударом издали

40' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

38' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Бэйцзин Гоань отменен из-за положения "вне игры".

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

34' Чжанг Сичже навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Матч возобновлен

34' Tianyi Gao получает желтую карточку за неспортивное поведение

34' Цзяци Чжан получает желтую карточку за неспортивное поведение

33' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

32' Tianyi Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Цзяци Чжан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Дабао Юй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Адегбенро Самуэль пробует нанести удар издали, но Chao Gu держит все под контролем

28' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Лён Нок-Хан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Жанг Юнинг нанес удар головой, но Chao Gu спокойно отбил мяч.

24' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

23' Dongsheng Wang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' Адегбенро Самуэль не смог попасть в створ ударом издали

22' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Мемишевич Самир - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

15' Чи Чжунго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Жанг Юнинг пробует нанести удар издали, но Chao Gu держит все под контролем

11' Жанг Юнинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

9' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Бэйцзин Гоань пробьет пенальти!

7' Рефери не любит споров - именно за это Yu Dong сейчас получил желтую

5' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

5' Чжанг Сичже оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Чжанг Сичже оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Жанг Юнинг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Дабао Юй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Dongsheng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре