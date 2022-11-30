Тур: 28. Стадион: Wuhan Sports Center. Главный судья: Peng Gao
0:1
Перерыв
Ход матча
9'
39'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
22
Лю
Дяньцзо
18
Имин
Лю
20
Гао
Чжуньи
30
Се
Пэнфэй
37
Haoyang
Xu
21
Чао
Хэ
11
Давидсон
13
Marcao
V
38
Ning
Lu
21
Qi
Cui
6
Guan
He
25
Huapeng
Wang
24
Zhiyu
Yan
20
Yufeng
Zhang
44
Цуль
Петер
11
Erik
IV
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
- Защитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
-
30 Се ПэнфэйЗащитник
-
37 Haoyang XuЗащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
-
13 Marcao VНападающий
- Запасные игроки
-
4 Yan YakiЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
10 Yifei SangНападающий
-
1 Fei Wu
-
17 Cheng Qu
-
-
-
32 Haidong Lu
-
40 Zhang Hui
-
-
Главный тренер: Pedro Morilla
- Основной состав
-
38 Ning LuВратарь
-
21 Qi CuiЗащитник
- Защитник
-
6 Guan HeЗащитник
-
25 Huapeng WangЗащитник
-
24 Zhiyu YanЗащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
-
11 Erik IVПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
5 Jie SunЗащитник
- Защитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
15 Dilemet Tudi
-
27 Li Zhang II
-
-
37 Yushen Huang
-
39 Kaiyu Mao
-
34 Yiran He
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Ухань Три Таунс
Чанчунь Ятай
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcao V
|23 (3)
|0.82
|Давидсон
|16 (3)
|0.57
|Ademilson
|10 (2)
|0.36
|Станчу Николае
|8
|0.29
|Се Пэнфэй
|7
|0.25
|Xiaobin Zhang II
|3
|0.11
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.07
|Haoyang Xu
|1
|0.04
|Хан Жэнь
|1
|0.04
|Сантос Уоллес
|1
|0.04
|Гао Чжуньи
|1
|0.04
|Чао Хэ
|1
|0.04
|Имин Лю
|1
|0.04
|Kuo Yang
|1
|0.04
|Yifei Sang
|1 (1)
|0.04
|Zhang Hui
|0
|0
|Yunzi Duan
|0
|0
|Zhuoxiang Deng
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сержиньо Солер
|9 (2)
|0.32
|Неграо Жуниор
|9 (1)
|0.32
|Erik IV
|7
|0.25
|Тан Лонг
|7
|0.25
|Jinxian Wang
|2
|0.07
|Чанчэн Чэн
|2
|0.07
|Цуль Петер
|1
|0.04
|Yufeng Zhang
|1
|0.04
|Окоре Жорес
|1
|0.04
|Н'Длову Дино
|1
|0.04
|Guan He
|1
|0.04
|Chengjian Liao
|0
|0
|Weihui Rao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хан Жэнь
|6
|0
|Чао Хэ
|6
|0
|Имин Лю
|4
|0
|Marcao V
|4
|0
|Сантос Уоллес
|3
|0
|Се Пэнфэй
|3
|0
|Wentao Zhang
|2
|0
|Луо Сенвен
|2
|0
|Давидсон
|2
|0
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Гао Чжуньи
|1
|0
|Yan Yaki
|1
|0
|Haidong Lu
|1
|0
|Haoyang Xu
|1
|0
|Yunzi Duan
|1
|0
|Zhang Hui
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Weihui Rao
|4
|0
|Yufeng Zhang
|3
|0
|Huapeng Wang
|3
|0
|Jie Sun
|1
|1
|Guan He
|2
|0
|Erik IV
|2
|0
|Pengfei Han
|2
|0
|Qi Cui
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Тан Лонг
|1
|0
|Jiakang Hui
|1
|0
|Н'Длову Дино
|1
|0
|Цуль Петер
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Zhiyun Zheng
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Чанчэн Чэн
|1
|0
|Jinxian Wang
|1
|0
|Honglin Dong
|1
|0
|Kaiyu Mao
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Yiran He
|1
|0
|Shuaihang Feng
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
85% (11)
0% (0)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Чанчунь Ятай
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
4
10
Ухань Три Таунс
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Чанчунь Ятай
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
7
1
Волевые победы
2
16
Волевые поражения
29
14
Ухань Три Таунс
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
44% (12)
11% (3)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Чанчунь Ятай
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
8
19
Волевые поражения
33
24
Голы по времени матча
Забито
47
22
22 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
7
15%
2
9%
1-15
8
17%
6
27%
16-30
7
15%
2
9%
31-45
7
15%
4
18%
46-60
10
21%
4
18%
61-75
8
17%
4
18%
76-90
Пропущено
14
17
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
2
14%
4
24%
61-75
5
36%
5
29%
29%
76-90
Забито
30
20
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
4
13%
2
10%
1-15
5
17%
6
30%
16-30
5
17%
4
20%
31-45
4
13%
4
20%
46-60
3
10%
4
20%
61-75
9
30%
0
0%
76-90
Пропущено
8
20
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
25%
4
20%
1-15
2
25%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
13%
2
10%
46-60
1
13%
1
5%
61-75
2
25%
6
30%
76-90
Забито
77
42
36 В 1-м тайме 22
41 Во 2-м тайме 20
22 Забивали первыми 12
1 Не забивали 8
11
14%
4
10%
1-15
13
17%
12
29%
16-30
12
16%
6
14%
31-45
11
14%
8
19%
46-60
13
17%
8
19%
61-75
17
22%
4
10%
76-90
Пропущено
22
37
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 19
2
9%
4
11%
1-15
5
23%
4
11%
16-30
2
9%
8
22%
31-45
3
14%
5
14%
46-60
3
14%
5
14%
61-75
7
32%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3
Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3
Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
Чанчунь Ятай
Точный счет
5:0
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
5
4 раза 31%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
7
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
5 раз 19%
5
4 раза 15%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
9 раз 33%
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ухань Три Таунс
Чанчунь Ятай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
116
112
413
103
215
85
215
58
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
73
59
28
212
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
261
Больше Меньше
189
207
1116
1512
423
1017
324
522
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|0:1
|28
|21
|2
|5
|77 - 23
|65
|2.
|Шаньдун Тайшань
|28
|21
|2
|5
|68 - 24
|65
|3.
|Чжэцзян Профессионал
|1:0
|28
|14
|10
|4
|51 - 25
|52
|4.
|Шанхай СИПГ
|1:1
|28
|15
|5
|8
|43 - 22
|50
|5.
|Бэйцзин Гоань
|0:1
|28
|14
|7
|7
|46 - 38
|49
|6.
|Ченду Беттер Сити
|27
|13
|9
|5
|38 - 26
|48
|7.
|Хэнань Цзянье
|1:1
|28
|14
|6
|8
|48 - 28
|48
|8.
|Тянцзинь Тэда
|1:0
|28
|13
|5
|10
|41 - 32
|44
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|27
|11
|9
|7
|33 - 28
|42
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|27
|11
|7
|9
|37 - 34
|40
|11.
|Далянь Ифан
|2:0
|28
|10
|9
|9
|40 - 39
|39
|12.
|Чанчунь Ятай
|1:0
|28
|9
|10
|9
|40 - 38
|37
|13.
|Шицзячжуан
|28
|8
|10
|10
|38 - 42
|34
|14.
|Шэньчжэнь
|1:1
|28
|9
|4
|15
|29 - 53
|31
|15.
|Ухань Цзалл
|1:1
|28
|6
|4
|18
|28 - 59
|22
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|27
|3
|6
|18
|20 - 49
|15
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:1
|28
|3
|3
|22
|19 - 56
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|0:2
|28
|1
|0
|27
|14 - 94
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|14
|12
|1
|1
|38 - 7
|37
|2.
|Ухань Три Таунс
|0:1
|14
|10
|0
|4
|47 - 15
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|1:1
|15
|9
|3
|3
|25 - 8
|30
|4.
|Хэнань Цзянье
|1:1
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|1:0
|13
|8
|3
|2
|21 - 9
|27
|6.
|Далянь Ифан
|2:0
|16
|7
|5
|4
|26 - 20
|26
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|4
|3
|16 - 11
|25
|8.
|Бэйцзин Гоань
|0:1
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|10.
|Тянцзинь Тэда
|1:0
|14
|7
|2
|5
|22 - 13
|23
|11.
|Ченду Беттер Сити
|12
|5
|6
|1
|24 - 13
|21
|12.
|Чанчунь Ятай
|1:0
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|Шэньчжэнь
|1:1
|15
|5
|2
|8
|13 - 26
|17
|14.
|Ухань Цзалл
|1:1
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|12
|1
|7
|4
|8 - 12
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:1
|13
|2
|1
|10
|9 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|0:2
|13
|1
|0
|12
|8 - 47
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|0:1
|14
|11
|2
|1
|30 - 8
|35
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|1:0
|15
|6
|7
|2
|30 - 16
|25
|5.
|Шицзячжуан
|16
|7
|3
|6
|30 - 30
|24
|6.
|Бэйцзин Гоань
|0:1
|14
|7
|3
|4
|22 - 22
|24
|7.
|Тянцзинь Тэда
|1:0
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|8.
|Шанхай СИПГ
|1:1
|13
|6
|2
|5
|18 - 14
|20
|9.
|Хэнань Цзянье
|1:1
|14
|5
|5
|4
|18 - 13
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|1:0
|11
|4
|5
|2
|21 - 19
|17
|11.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|13.
|Шэньчжэнь
|1:1
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|2:0
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|15.
|Ухань Цзалл
|1:1
|14
|3
|1
|10
|13 - 30
|10
|16.
|Гуанчжоу Фули
|0:1
|15
|1
|2
|12
|10 - 28
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|1
|2
|11
|7 - 29
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|0:2
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|23 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (11)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|15 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|8
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 6
Тайм-аут
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