Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Haoyang Xu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Станчу Николае навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Матч возобновлен

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

39' Г О О О О Л - Erik забивает ударом с правой ноги!

39' Цуль Петер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Zhiyu Yan создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Хорошую попытку сделал Ademilson . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Давидсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Qi Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Имин Лю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Ning Lu взял и забрал мяч на выходе

31' Сержиньо Солер пробует нанести удар издали, но Dianzuo Liu держит все под контролем

31' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Цуль Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Сержиньо Солер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Матч возобновится спорным мячом

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Цуль Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Сержиньо Солер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Цуль Петер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Се Пэнфэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Станчу Николае навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Huapeng Wang получил желтую карточку от судьи

9' Ning Lu взял и забрал мяч на выходе

8' Цуль Петер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Marcao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Erik выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Матч возобновлен

3' Гао Чжуньи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Ning Lu взял и забрал мяч на выходе

2' Ademilson создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре