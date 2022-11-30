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Китай: Суперлига
2022

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Peng Gao
Ухань Три Таунс
2:3
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
9' Желтая карточка
Huapeng Wang
0:1
39' Гол
Erik IV
0:2
50' Гол
Сержиньо Солер
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Xiaobin Zhang II
1:2
64' Гол
Ademilson
83' Желтая карточка
Yufeng Zhang
2:2
88' Гол
Се Пэнфэй
2:3
90' Гол в свои ворота
Ханьвэнь Дэн
90' Желтая карточка
Имин Лю
90'+8

Ход матча

9'
 
Huapeng Wang
39'
0:1
Erik IV
(Цуль Петер)
50'
0:2
Сержиньо Солер
(Erik IV)
52'
Xiaobin Zhang II
 
60'
Ханьвэнь Дэн
Чао Хэ
 
64'
Ademilson
(Ханьвэнь Дэн)
1:2
77'
 
Shuaihang Feng
Huapeng Wang
77'
 
Weihui Rao
Jinxian Wang
83'
 
Yufeng Zhang
86'
 
Тан Лонг
Erik IV
88'
Се Пэнфэй
(Ademilson)
2:2
90'
 
Jie Sun
Yufeng Zhang
90'
2:3
Ханьвэнь Дэн
90'
Имин Лю
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

22
Лю
Дяньцзо
12
Xiaobin
Zhang
II
18
Имин
Лю
20
Гао
Чжуньи
30
Се
Пэнфэй
37
Haoyang
Xu
21
Чао
Хэ
43
Станчу
Николае
7
Ademilson
11
Давидсон
13
Marcao
V
38
Ning
Lu
21
Qi
Cui
4
Окоре
Жорес
6
Guan
He
25
Huapeng
Wang
24
Zhiyu
Yan
10
Сержиньо
Солер
44
Цуль
Петер
20
Yufeng
Zhang
8
Jinxian
Wang
11
Erik
IV
Ухань Три Таунс
3-4-2-1
Чанчунь Ятай
5-4-1

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Чанчунь Ятай

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcao V 23 (3) 0.82
Давидсон 16 (3) 0.57
Ademilson 11 (2) 0.39
Станчу Николае 8 0.29
Се Пэнфэй 8 0.29
Xiaobin Zhang II 3 0.11
Ханьвэнь Дэн 2 0.07
Haoyang Xu 1 0.04
Хан Жэнь 1 0.04
Сантос Уоллес 1 0.04
Гао Чжуньи 1 0.04
Чао Хэ 1 0.04
Имин Лю 1 0.04
Kuo Yang 1 0.04
Yifei Sang 1 (1) 0.04
Zhang Hui 0 0
Yunzi Duan 0 0
Zhuoxiang Deng 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сержиньо Солер 10 (2) 0.36
Неграо Жуниор 9 (1) 0.32
Erik IV 7 0.25
Тан Лонг 7 0.25
Jinxian Wang 2 0.07
Чанчэн Чэн 2 0.07
Цуль Петер 1 0.04
Yufeng Zhang 1 0.04
Окоре Жорес 1 0.04
Н'Длову Дино 1 0.04
Guan He 1 0.04
Chengjian Liao 0 0
Weihui Rao 0 0
Qi Cui 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хан Жэнь 6 0
Чао Хэ 6 0
Имин Лю 5 0
Marcao V 4 0
Сантос Уоллес 3 0
Се Пэнфэй 3 0
Wentao Zhang 2 0
Луо Сенвен 2 0
Давидсон 2 0
Ханьвэнь Дэн 2 0
Станчу Николае 1 0
Гао Чжуньи 1 0
Yan Yaki 1 0
Haidong Lu 1 0
Haoyang Xu 1 0
Yunzi Duan 1 0
Zhang Hui 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Weihui Rao 4 0
Yufeng Zhang 4 0
Huapeng Wang 3 0
Jie Sun 1 1
Guan He 2 0
Erik IV 2 0
Pengfei Han 2 0
Qi Cui 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Тан Лонг 1 0
Jiakang Hui 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Цуль Петер 1 0
Chengjian Liao 1 0
Zhiyun Zheng 1 0
Li Zhang II 1 0
Чанчэн Чэн 1 0
Jinxian Wang 1 0
Honglin Dong 1 0
Kaiyu Mao 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Yiran He 1 0
Shuaihang Feng 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
79% (11)
0% (0)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Чанчунь Ятай
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

7
10
Ухань Три Таунс
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

7
1

Волевые победы

2
16

Волевые поражения

29
14
Ухань Три Таунс
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
43% (12)
11% (3)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)
Чанчунь Ятай
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

8
22

Волевые поражения

36
24

Голы по времени матча

Забито

50
24
22 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
15 Не забивали 19
7
14%
2
8%
1-15
8
16%
6
25%
16-30
7
14%
3
13%
31-45
7
14%
5
21%
46-60
11
22%
4
17%
61-75
10
20%
4
17%
76-90

Пропущено

16
20
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
3
19%
4
20%
31-45
3
19%
3
15%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
5
31%
7
35%
76-90

Забито

30
20
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
4
13%
2
10%
1-15
5
17%
6
30%
16-30
5
17%
4
20%
31-45
4
13%
4
20%
46-60
3
10%
4
20%
61-75
9
30%
0
0%
76-90

Пропущено

8
20
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
25%
4
20%
1-15
2
25%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
13%
2
10%
46-60
1
13%
1
5%
61-75
2
25%
6
30%
76-90

Забито

80
44
36 В 1-м тайме 23
44 Во 2-м тайме 21
22 Забивали первыми 13
1 Не забивали 8
11
14%
4
9%
1-15
13
16%
12
27%
16-30
12
15%
7
16%
31-45
11
14%
9
20%
46-60
14
18%
8
18%
61-75
19
24%
4
9%
76-90

Пропущено

24
40
10 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 20
2
8%
4
10%
1-15
5
21%
4
10%
16-30
3
13%
8
20%
31-45
4
17%
5
13%
46-60
3
13%
6
15%
61-75
7
29%
29%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3
Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3
Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Чанчунь Ятай

Точный счет

5:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

5
4 раза 29%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:7
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
7
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
5 раз 18%
5
4 раза 14%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
9 раз 32%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Чанчунь Ятай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
6
12
2
1.5
4
13
10
4
2.5
2
15
8
6
3.5
2
15
5
9
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
1.5
Больше Меньше
8
3
5
9
2.5
3
8
2
12
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
1
0.5
Больше Меньше
19
9
21
7
1.5
12
16
15
13
2.5
5
23
10
18
3.5
3
25
5
23
4.5
1
27
1
27
5.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 28 21 2 5 79 - 25 65
2. Шаньдун Тайшань 28 21 2 5 68 - 24 65
3. Чжэцзян Профессионал 28 14 10 4 52 - 25 52
4. Хэнань Цзянье 28 15 5 8 50 - 28 50
5. Бэйцзин Гоань 28 14 7 7 46 - 39 49
6. Шанхай СИПГ 28 15 4 9 43 - 24 49
7. Ченду Беттер Сити 27 13 9 5 38 - 26 48
8. Тянцзинь Тэда 28 13 5 10 41 - 32 44
9. Шанхай Шеньхуа 27 11 9 7 33 - 28 42
10. Мэйчжоу Хакка 27 11 7 9 37 - 34 40
11. Далянь Ифан 28 10 9 9 42 - 40 39
12. Чанчунь Ятай 28 9 10 9 42 - 40 37
13. Шицзячжуан 28 8 10 10 38 - 42 34
14. Шэньчжэнь 28 9 3 16 29 - 54 30
15. Ухань Цзалл 28 7 3 18 29 - 59 24
16. Гуанчжоу Эвергранд 27 3 6 18 20 - 49 15
17. Гуанчжоу Фули 28 3 3 22 19 - 56 12
18. Хэбей Форчун 28 1 0 27 15 - 96 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 14 12 1 1 38 - 7 37
2. Ухань Три Таунс 14 10 0 4 49 - 17 30
3. Шанхай СИПГ 15 9 2 4 25 - 10 29
4. Хэнань Цзянье 14 9 1 4 30 - 15 28
5. Чжэцзян Профессионал 13 8 3 2 22 - 9 27
6. Далянь Ифан 16 7 5 4 26 - 20 26
7. Шанхай Шеньхуа 14 7 4 3 16 - 11 25
8. Бэйцзин Гоань 14 7 4 3 24 - 16 25
9. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
10. Тянцзинь Тэда 14 7 2 5 22 - 13 23
11. Ченду Беттер Сити 12 5 6 1 24 - 13 21
12. Чанчунь Ятай 17 5 5 7 19 - 19 20
13. Шэньчжэнь 15 5 1 9 13 - 27 16
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 12 1 7 4 8 - 12 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 13 2 4 7 13 - 20 10
17. Гуанчжоу Фули 13 2 1 10 9 - 28 7
18. Хэбей Форчун 13 1 0 12 9 - 49 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 14 11 2 1 30 - 8 35
2. Шаньдун Тайшань 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 15 6 7 2 30 - 16 25
5. Шицзячжуан 16 7 3 6 30 - 30 24
6. Бэйцзин Гоань 14 7 3 4 22 - 23 24
7. Хэнань Цзянье 14 6 4 4 20 - 13 22
8. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
9. Шанхай СИПГ 13 6 2 5 18 - 14 20
10. Чанчунь Ятай 11 4 5 2 23 - 21 17
11. Шанхай Шеньхуа 13 4 5 4 17 - 17 17
12. Мэйчжоу Хакка 14 4 4 6 9 - 18 16
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 12 3 4 5 16 - 20 13
15. Ухань Цзалл 14 4 0 10 14 - 30 12
16. Гуанчжоу Фули 15 1 2 12 10 - 28 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 14 1 2 11 7 - 29 5
18. Хэбей Форчун 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 23 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (11)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
Далянь Ифан Yu Fei 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Ухань Три Таунс: 67%, Чанчунь Ятай: 33%.
  • 97'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    97'
    Имин Лю получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 97'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • Фол, нарушение
    97'
    Яо Вейхуи наказан за толчок Се Пэнфэй
  • Фол, нарушение
    96'
    Shuaihang Feng задерживает мяч рукой
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    • 93'
      Тактическая замена. Yufeng Zhang уходит с поля и его заменяет Jie Sun
    • 93'
      Guan He выиграл воздушное противоборство у Ademilson.
    • 93'
      Qi Cui выиграл воздушное противоборство у Marcao.
    • 93'
      Ухань Три Таунс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Станчу Николае решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 91'
      Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
    • 91'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • Фол, нарушение
      91'
      Безумный фол. Окоре Жорес грубо играет против соперника. Пострадал Давидсон
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Ухань Три Таунс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuhan Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ухань Три Таунс 2:3 Чанчунь Ятай онлайн

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