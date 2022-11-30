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Китай: Суперлига
2022

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Bo Yu
Шанхай СИПГ
1:1
Перерыв
Хэнань Цзянье
0'
0:1
14' Гол
Каранга Фернандо
1:1
19' Гол
Лэй У
21' Желтая карточка
Шунич Тони

Ход матча

14'
0:1
Каранга Фернандо
(Yihao Zhong)
19'
Лэй У
1:1
21'
 
Шунич Тони

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шанхай СИПГ
Ничья
Хэнань Цзянье
3.60
3.25
2.07
Все Коэффициенты
1
Цзюнь-Лин
Янь
15
Shenyuan
Li
3
Браунинг
Тайас
13
Чжэнь
Вэй
4
Шэньчао
Ван
6
Хуэй-Кан
Цай
26
Chunxin
Chen
24
Варгас
Матиас
9
Паулиньо
Пауло
33
Zhurun
Liu
7
Лэй
У
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
2
Yixin
Liu
10
Межеевски
Адриан
17
Пина
Томас
6
Шангуань
Ван
29
Yihao
Zhong
7
Каранга
Фернандо
8
Zichang
Huang
Шанхай СИПГ
4-2-3-1
Хэнань Цзянье
4-4-2

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Хэнань Цзянье

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:2
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:2
С
2:4
С
4:1
С
5:0
С
1:0
С
2:2
С
3:0
С
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.83
1.57

Среднее время на гол

31
57

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.14
0.5

Среднее время на гол

78
180

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.92
1.08

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

46
83

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 10 (1) 0.36
Вэньцзюнь Люй 7 0.25
Ндиайе Чериф 6 (1) 0.21
Паулиньо Пауло 3 0.11
Цзин Фэн 2 0.07
Браунинг Тайас 2 0.07
Шэньчао Ван 2 0.07
Baiyang Liu 2 0.07
Линьпэн Чжан 1 0.04
Хуэй-Кан Цай 1 0.04
Ли Шенглонг 1 0.04
Huachen Zhang 1 0.04
Chunxin Chen 1 0.04
Zhurun Liu 1 0.04
Оскар дос Сантос 1 (1) 0.04
Xin Xu 1 0.04
Варгас Матиас 0 0
Каллон Исса 0 0
Ли Ан 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 10 0.36
Yihao Zhong 6 0.21
Zichang Huang 5 0.18
Дурадо Энрике 5 (1) 0.18
Межеевски Адриан 4 (1) 0.14
Shuai Yang2 3 0.11
Пина Томас 2 0.07
Dong Han 2 0.07
Keqiang Chen 2 0.07
Каррильо Гидо 2 (1) 0.07
Шангуань Ван 1 0.04
Шунич Тони 1 0.04
Boxuan Feng 1 0.04
Yuhao Zhao 1 0.04
Ма Ксянгью 1 0.04
Dilmurat Mawlanyaz 1 0.04
Zhao Ke 0 0
Ziyi Niu 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вэньцзюнь Люй 4 0
Линьпэн Чжан 4 0
Shiyuan Yang 3 0
Паулиньо Пауло 3 0
Чжэнь Вэй 3 0
Xin Xu 1 1
Huachen Zhang 1 1
Хуэй-Кан Цай 2 0
Ли Ан 2 0
Хай Юй 2 0
Варгас Матиас 2 0
Лэй У 1 0
Хуань Фу 1 0
Каллон Исса 1 0
Muzepper Mirahmetjan 1 0
Shenyuan Li 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шангуань Ван 7 0
Каранга Фернандо 7 0
Yihao Zhong 6 0
Шунич Тони 5 0
Zichang Huang 4 0
Дурадо Энрике 2 1
Xin Luo 2 1
Пина Томас 3 0
Yuhao Zhao 3 0
Shuai Yang2 3 0
Jinbao Zhong 1 1
Ма Ксянгью 1 1
Каррильо Гидо 2 0
Dilmurat Mawlanyaz 2 0
Haoran Wang 2 0
Межеевски Адриан 1 0
Boxuan Feng 1 0
Zhao Ke 1 0
Keqiang Chen 1 0
Zhixuan Du 1 0
Yixin Liu 1 0
Javier Pereira 1 0

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Хэнань Цзянье
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

2
6
Шанхай СИПГ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Хэнань Цзянье
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

15
28
Шанхай СИПГ
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
33% (9)
19% (5)
Хэнань Цзянье
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

17
34

Голы по времени матча

Забито

23
17
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
1
4%
0
0%
1-15
6
26%
1
6%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
3
13%
6
35%
61-75
6
26%
4
24%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
25%
3
25%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
38%
2
17%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

18
30
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
4
22%
4
13%
1-15
5
28%
3
10%
16-30
1
6%
8
27%
31-45
2
11%
2
7%
46-60
1
6%
3
10%
61-75
5
28%
10
33%
76-90

Пропущено

14
15
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
7%
3
20%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
5
36%
3
20%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Забито

41
47
21 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 13
6 Не забивали 6
5
12%
4
9%
1-15
11
27%
4
9%
16-30
5
12%
11
23%
31-45
5
12%
5
11%
46-60
4
10%
9
19%
61-75
11
27%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

22
27
7 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
3
14%
6
22%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
6
27%
3
11%
46-60
6
27%
4
15%
61-75
3
14%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3
Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3
Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
Хэнань Цзянье

Точный счет

0:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
6 раз 22%
1
5 раз 19%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шанхай СИПГ
Хэнань Цзянье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
9
5
2
12
2.5
6
8
1
13
3.5
2
12
1
13
4.5
1
13
1
13
5.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
6
7
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
20
7
12
15
1.5
15
12
4
23
2.5
8
19
2
25
3.5
2
25
1
26
4.5
1
26
1
26
5.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 0:1 28 21 2 5 77 - 23 65
2. Шаньдун Тайшань 28 21 2 5 68 - 24 65
3. Чжэцзян Профессионал 1:0 28 14 10 4 51 - 25 52
4. Шанхай СИПГ 1:1 28 15 5 8 43 - 22 50
5. Бэйцзин Гоань 0:1 28 14 7 7 46 - 38 49
6. Ченду Беттер Сити 27 13 9 5 38 - 26 48
7. Хэнань Цзянье 1:1 28 14 6 8 48 - 28 48
8. Тянцзинь Тэда 1:0 28 13 5 10 41 - 32 44
9. Шанхай Шеньхуа 27 11 9 7 33 - 28 42
10. Мэйчжоу Хакка 27 11 7 9 37 - 34 40
11. Далянь Ифан 2:0 28 10 9 9 40 - 39 39
12. Чанчунь Ятай 1:0 28 9 10 9 40 - 38 37
13. Шицзячжуан 28 8 10 10 38 - 42 34
14. Шэньчжэнь 1:1 28 9 4 15 29 - 53 31
15. Ухань Цзалл 1:1 28 6 4 18 28 - 59 22
16. Гуанчжоу Эвергранд 27 3 6 18 20 - 49 15
17. Гуанчжоу Фули 0:1 28 3 3 22 19 - 56 12
18. Хэбей Форчун 0:2 28 1 0 27 14 - 94 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 14 12 1 1 38 - 7 37
2. Ухань Три Таунс 0:1 14 10 0 4 47 - 15 30
3. Шанхай СИПГ 1:1 15 9 3 3 25 - 8 30
4. Хэнань Цзянье 1:1 14 9 1 4 30 - 15 28
5. Чжэцзян Профессионал 1:0 13 8 3 2 21 - 9 27
6. Далянь Ифан 2:0 16 7 5 4 26 - 20 26
7. Шанхай Шеньхуа 14 7 4 3 16 - 11 25
8. Бэйцзин Гоань 0:1 14 7 4 3 24 - 16 25
9. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
10. Тянцзинь Тэда 1:0 14 7 2 5 22 - 13 23
11. Ченду Беттер Сити 12 5 6 1 24 - 13 21
12. Чанчунь Ятай 1:0 17 5 5 7 19 - 19 20
13. Шэньчжэнь 1:1 15 5 2 8 13 - 26 17
14. Ухань Цзалл 1:1 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 12 1 7 4 8 - 12 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 13 2 4 7 13 - 20 10
17. Гуанчжоу Фули 0:1 13 2 1 10 9 - 28 7
18. Хэбей Форчун 0:2 13 1 0 12 8 - 47 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 0:1 14 11 2 1 30 - 8 35
2. Шаньдун Тайшань 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 1:0 15 6 7 2 30 - 16 25
5. Шицзячжуан 16 7 3 6 30 - 30 24
6. Бэйцзин Гоань 0:1 14 7 3 4 22 - 22 24
7. Тянцзинь Тэда 1:0 14 6 3 5 19 - 19 21
8. Шанхай СИПГ 1:1 13 6 2 5 18 - 14 20
9. Хэнань Цзянье 1:1 14 5 5 4 18 - 13 20
10. Чанчунь Ятай 1:0 11 4 5 2 21 - 19 17
11. Шанхай Шеньхуа 13 4 5 4 17 - 17 17
12. Мэйчжоу Хакка 14 4 4 6 9 - 18 16
13. Шэньчжэнь 1:1 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 2:0 12 3 4 5 14 - 19 13
15. Ухань Цзалл 1:1 14 3 1 10 13 - 30 10
16. Гуанчжоу Фули 0:1 15 1 2 12 10 - 28 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 14 1 2 11 7 - 29 5
18. Хэбей Форчун 0:2 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 23 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (11)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
Далянь Ифан Yu Fei 8
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 6
Весь список
Тайм-аут
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    Шанхай СИПГ
    Ничья
    Хэнань Цзянье
    3.60
    3.25
    2.07
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