Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Второй тайм начался

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Межеевски Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Варгас Матиас не смог попасть в створ ударом издали

47' Варгас Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Паулиньо Пауло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Паулиньо Пауло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Паулиньо Пауло не смог попасть в створ ударом издали

37' Оооо... вот это был удар! Zichang Huang должен был забить с этой позиции.

37' Хорошую попытку сделал Zichang Huang . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Каранга Фернандо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Шангуань Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Паулиньо Пауло навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Паулиньо Пауло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Хорошую попытку сделал Паулиньо Пауло . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Shenyuan Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Yihao Zhong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Оооо... вот это был удар! Лэй У должен был забить с этой позиции.

30' Хорошую попытку сделал Лэй У . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Варгас Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Межеевски Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Boxuan Feng оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Boxuan Feng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Паулиньо Пауло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Варгас Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Оооо... вот это был удар! Лэй У должен был забить с этой позиции.

24' Лэй У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Хуэй-Кан Цай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Шунич Тони получил желтую карточку от судьи

17' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Zhurun Liu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Паулиньо Пауло пробует нанести удар издали, но Ванг Гуоминг держит все под контролем

14' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Межеевски Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

10' Варгас Матиас не смог попасть в створ ударом издали

10' Лэй У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Хорошую попытку сделал Chunxin Chen . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Паулиньо Пауло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Пина Томас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру