Тур: 28. Стадион: Jinjiang Football Training Center. Главный судья: Bo Yu
1:3
Конец матча
0'
0:1
14' ГолКаранга Фернандо
1:1
19' ГолЛэй У
21' Желтая карточкаШунич Тони
1:2
55' ГолZichang Huang
63' Желтая карточкаYihao Zhong
1:3
82' ГолZhao Ke
85' Желтая карточкаКаллон Исса
86' Желтая карточкаВаргас Матиас
90'+6
Ход матча
14'
0:1
19'
1:1
21'
55'
1:2
63'
63'
70'
75'
82'
1:3
85'
86'
86'
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 6
-
10 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
15
Shenyuan
Li
13
Чжэнь
Вэй
26
Chunxin
Chen
33
Zhurun
Liu
7
Лэй
У
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
17
Пина
Томас
29
Yihao
Zhong
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Shenyuan LiЗащитник
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Chunxin ChenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Zhurun LiuПолузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
-
32 Shuai LiЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
34 Каллон ИссаЗащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Цзин ФэнПолузащитник
-
10 Ндиайе ЧерифНападающий
-
31 Anjie Xi
-
12 Wei Chen2
-
-
-
43 Yiwei Wang
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
20 Boxuan FengЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Yihao ZhongПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Xiaotian ShiВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
- Нападающий
-
30 Jinbao ZhongНападающий
-
11 Zhao Ke
-
-
21 Keqiang Chen
-
22 Haoran Wang
-
26 Jiahui Liu
-
28 Ма Ксянгью
-
32 Dong Han
-
37 Junwei Zheng
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Шанхай СИПГ
Хэнань Цзянье
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.83
1.57
Среднее время на гол
31
57
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.14
0.5
Среднее время на гол
78
180
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.92
1.08
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
46
83
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|10 (1)
|0.36
|Вэньцзюнь Люй
|7
|0.25
|Ндиайе Чериф
|6 (1)
|0.21
|Паулиньо Пауло
|3
|0.11
|Цзин Фэн
|2
|0.07
|Браунинг Тайас
|2
|0.07
|Шэньчао Ван
|2
|0.07
|Baiyang Liu
|2
|0.07
|Линьпэн Чжан
|1
|0.04
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0.04
|Ли Шенглонг
|1
|0.04
|Huachen Zhang
|1
|0.04
|Chunxin Chen
|1
|0.04
|Zhurun Liu
|1
|0.04
|Оскар дос Сантос
|1 (1)
|0.04
|Xin Xu
|1
|0.04
|Варгас Матиас
|0
|0
|Каллон Исса
|0
|0
|Ли Ан
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|10
|0.36
|Zichang Huang
|6
|0.21
|Yihao Zhong
|6
|0.21
|Дурадо Энрике
|5 (1)
|0.18
|Межеевски Адриан
|4 (1)
|0.14
|Shuai Yang2
|3
|0.11
|Пина Томас
|2
|0.07
|Dong Han
|2
|0.07
|Keqiang Chen
|2
|0.07
|Каррильо Гидо
|2 (1)
|0.07
|Шангуань Ван
|1
|0.04
|Шунич Тони
|1
|0.04
|Boxuan Feng
|1
|0.04
|Zhao Ke
|1
|0.04
|Yuhao Zhao
|1
|0.04
|Ма Ксянгью
|1
|0.04
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0.04
|Ziyi Niu
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вэньцзюнь Люй
|4
|0
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Варгас Матиас
|3
|0
|Shiyuan Yang
|3
|0
|Паулиньо Пауло
|3
|0
|Чжэнь Вэй
|3
|0
|Xin Xu
|1
|1
|Huachen Zhang
|1
|1
|Хуэй-Кан Цай
|2
|0
|Каллон Исса
|2
|0
|Ли Ан
|2
|0
|Хай Юй
|2
|0
|Лэй У
|1
|0
|Хуань Фу
|1
|0
|Muzepper Mirahmetjan
|1
|0
|Shenyuan Li
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шангуань Ван
|7
|0
|Каранга Фернандо
|7
|0
|Yihao Zhong
|7
|0
|Шунич Тони
|5
|0
|Zichang Huang
|4
|0
|Дурадо Энрике
|2
|1
|Xin Luo
|2
|1
|Пина Томас
|3
|0
|Yuhao Zhao
|3
|0
|Shuai Yang2
|3
|0
|Jinbao Zhong
|1
|1
|Ма Ксянгью
|1
|1
|Каррильо Гидо
|2
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|2
|0
|Haoran Wang
|2
|0
|Межеевски Адриан
|1
|0
|Boxuan Feng
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Keqiang Chen
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
|Yixin Liu
|1
|0
|Javier Pereira
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Хэнань Цзянье
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
6
Шанхай СИПГ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Хэнань Цзянье
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
15
28
Шанхай СИПГ
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
Хэнань Цзянье
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
18
34
Голы по времени матча
Забито
24
20
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
1
4%
1
5%
1-15
7
29%
29%
1
5%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
3
13%
6
30%
61-75
6
25%
5
25%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
27%
3
23%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
4
36%
2
15%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
1
9%
3
23%
76-90
Забито
18
30
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
4
22%
4
13%
1-15
5
28%
3
10%
16-30
1
6%
8
27%
31-45
2
11%
2
7%
46-60
1
6%
3
10%
61-75
5
28%
10
33%
76-90
Пропущено
14
15
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
7%
3
20%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
5
36%
3
20%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Забито
42
50
22 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 14
6 Не забивали 6
5
12%
5
10%
1-15
12
29%
4
8%
16-30
5
12%
11
22%
31-45
5
12%
6
12%
46-60
4
10%
9
18%
61-75
11
26%
15
30%
76-90
Пропущено
25
28
8 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
4
16%
6
21%
1-15
3
12%
5
18%
16-30
1
4%
5
18%
31-45
7
28%
3
11%
46-60
6
24%
4
14%
61-75
4
16%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3
Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3
Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
Хэнань Цзянье
Точный счет
0:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
0:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
2
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
7 раз 25%
1
5 раз 18%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шанхай СИПГ
Хэнань Цзянье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
113
78
95
213
68
114
212
114
113
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
104
58
77
211
311
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
217
1216
1612
424
919
226
226
127
127
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|28
|21
|2
|5
|79 - 25
|65
|2.
|Шаньдун Тайшань
|28
|21
|2
|5
|68 - 24
|65
|3.
|Чжэцзян Профессионал
|28
|14
|10
|4
|52 - 25
|52
|4.
|Хэнань Цзянье
|28
|15
|5
|8
|50 - 28
|50
|5.
|Бэйцзин Гоань
|28
|14
|7
|7
|46 - 39
|49
|6.
|Шанхай СИПГ
|28
|15
|4
|9
|43 - 24
|49
|7.
|Ченду Беттер Сити
|27
|13
|9
|5
|38 - 26
|48
|8.
|Тянцзинь Тэда
|28
|13
|5
|10
|41 - 32
|44
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|27
|11
|9
|7
|33 - 28
|42
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|27
|11
|7
|9
|37 - 34
|40
|11.
|Далянь Ифан
|28
|10
|9
|9
|42 - 40
|39
|12.
|Чанчунь Ятай
|28
|9
|10
|9
|42 - 40
|37
|13.
|Шицзячжуан
|28
|8
|10
|10
|38 - 42
|34
|14.
|Шэньчжэнь
|28
|9
|3
|16
|29 - 54
|30
|15.
|Ухань Цзалл
|28
|7
|3
|18
|29 - 59
|24
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|27
|3
|6
|18
|20 - 49
|15
|17.
|Гуанчжоу Фули
|28
|3
|3
|22
|19 - 56
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|28
|1
|0
|27
|15 - 96
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|14
|12
|1
|1
|38 - 7
|37
|2.
|Ухань Три Таунс
|14
|10
|0
|4
|49 - 17
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|15
|9
|2
|4
|25 - 10
|29
|4.
|Хэнань Цзянье
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|6.
|Далянь Ифан
|16
|7
|5
|4
|26 - 20
|26
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|4
|3
|16 - 11
|25
|8.
|Бэйцзин Гоань
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|10.
|Тянцзинь Тэда
|14
|7
|2
|5
|22 - 13
|23
|11.
|Ченду Беттер Сити
|12
|5
|6
|1
|24 - 13
|21
|12.
|Чанчунь Ятай
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|Шэньчжэнь
|15
|5
|1
|9
|13 - 27
|16
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|12
|1
|7
|4
|8 - 12
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|17.
|Гуанчжоу Фули
|13
|2
|1
|10
|9 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|13
|1
|0
|12
|9 - 49
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|14
|11
|2
|1
|30 - 8
|35
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|15
|6
|7
|2
|30 - 16
|25
|5.
|Шицзячжуан
|16
|7
|3
|6
|30 - 30
|24
|6.
|Бэйцзин Гоань
|14
|7
|3
|4
|22 - 23
|24
|7.
|Хэнань Цзянье
|14
|6
|4
|4
|20 - 13
|22
|8.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|9.
|Шанхай СИПГ
|13
|6
|2
|5
|18 - 14
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|11
|4
|5
|2
|23 - 21
|17
|11.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|15.
|Ухань Цзалл
|14
|4
|0
|10
|14 - 30
|12
|16.
|Гуанчжоу Фули
|15
|1
|2
|12
|10 - 28
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|1
|2
|11
|7 - 29
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|23 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (11)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|15 (3)
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|8
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8