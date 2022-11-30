Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

36' Yeljan Shinar выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Yue Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

31' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

30' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

29' Г О О О О Л - Dong Xu забивает с левой ноги!

29' Рентиан Ху создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

26' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе

23' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

22' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Лим Чхэ-Мин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

21' Peng Li оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе

13' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Yuhao Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Yuan Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Алессандрини Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Zhenqiang Zhang взял и забрал мяч на выходе

9' Yuanyi Li навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Кэ Сунь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе

6' Huajun Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Г О О О О Л - Виана Бруно уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

3' Хорошую попытку сделал Yue Liu . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Рентиан Ху выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Шэньчжэнь начинает с центра поля