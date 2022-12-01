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Китай: Суперлига
2022

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Chunhan Gu
Мэйчжоу Хакка
0:1
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
0:1
2' Гол
Ruofan Liu
20' Желтая карточка
Lei Xu
45' Желтая карточка
Denny Wang
45' Желтая карточка
Эгбучунам Чисом
62' Желтая карточка
Дугалич Раде
71' Желтая карточка
Ruofan Liu
90' Желтая карточка
Rodrigo Henrique
90'+5

Ход матча

2'
0:1
Ruofan Liu
(Junchen Zhou)
20'
Lei Xu
 
45'
 
Denny Wang
45'
Эгбучунам Чисом
 
46'
Wei Cui III
Lei Xu
 
46'
Yi Guo
Эгбучунам Чисом
 
62'
Дугалич Раде
 
63'
 
Синьли Пэн
Shilin Sun
63'
 
Ханчао Ю
Baojie Zhu
71'
 
Ruofan Liu
72'
 
Sheng Qin
Н'Думбу Александр
74'
Инь Цуняо
Чао-Шэн Ян
 
75'
Xueming Liang
Yi Guo
 
81'
Guokang Chen
Haochang Cai
 
83'
 
Jiajun Bai
Jiabao Wen
83'
 
Цао Юньдин
Junchen Zhou
90'
Rodrigo Henrique
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 4
  • 18 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
32
Lei
Xu
28
Haochang
Cai
10
Хунбо
Инь
25
Rodrigo
Henrique
11
Эгбучунам
Чисом
16
Чао-Шэн
Ян
19
Чэн
Цзэн
18
Denny
Wang
4
Shenglong
Jiang
22
Yangyang
Jin
38
Jiabao
Wen
7
Н'Думбу
Александр
21
Baojie
Zhu
33
Haijian
Wang
37
Shilin
Sun
29
Junchen
Zhou
36
Ruofan
Liu
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Шанхай Шеньхуа
4-1-4-1

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Шанхай Шеньхуа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуканович Алекса 9 0.32
Rodrigo Henrique 5 0.18
Косович Небойша 4 (1) 0.14
Хунбо Инь 4 0.14
Guokang Chen 3 0.11
Yilin Yang 3 0.11
Wei Cui III 2 0.07
Дугалич Раде 2 0.07
Junjian Liao 2 0.07
Tze-Nam Yue 1 0.04
Xueming Liang 1 0.04
Zhechao Chen 0 0
Yihu Yang 0 0
Haochang Cai 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 7 0.25
Бассогог Кристиан 5 (3) 0.18
Xu Yang I 4 0.14
Ханчао Ю 4 0.14
Цао Юньдин 3 0.11
Ruofan Liu 2 0.07
Haijian Wang 2 0.07
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.07
Jinhao Bi 1 0.04
Синьли Пэн 1 (1) 0.04
У Си 1 (1) 0.04
Н'Думбу Александр 1 0.04
Denny Wang 1 0.04
Jiajun Bai 0 0
Baojie Zhu 0 0
Lu Zhang I 0 0
Jiabao Wen 0 0
Junchen Zhou 0 0
Shenglong Jiang 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junjian Liao 6 0
Вуканович Алекса 4 1
Liang Shi 4 0
Zhechao Chen 4 0
Rodrigo Henrique 4 0
Wei Wang 4 0
Косович Небойша 3 0
Дугалич Раде 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Xueming Liang 2 0
Guokang Chen 2 0
Haochang Cai 2 0
Vas Nunez 2 0
Yihu Yang 1 0
Хунбо Инь 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0
Liang Huo 1 0
Yu Hou 1 0
Yilin Yang 1 0
Lei Xu 1 0
Tze-Nam Yue 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 5 0
Haijian Wang 5 0
Jianrong Zhu 4 0
Xu Yang I 4 0
Aidi Fulang Xisi 2 1
Н'Думбу Александр 3 0
Baojie Zhu 3 0
Sheng Qin 3 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Zhen Ma 3 0
Ханчао Ю 2 0
Jiajun Bai 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Yangyang Jin 2 0
Lu Zhang I 2 0
Yougang Xu 2 0
Jiabao Wen 2 0
Denny Wang 2 0
Zexiang Yang 0 1
Синьли Пэн 1 0
Боланьос Миллер 1 0
Shilin Sun 1 0
Ruofan Liu 1 0
Junchen Zhou 1 0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Шанхай Шеньхуа
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

6
9
Мэйчжоу Хакка
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Шанхай Шеньхуа
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

8
15
Мэйчжоу Хакка
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
54% (15)
11% (3)
Шанхай Шеньхуа
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

22
8

Волевые поражения

14
24

Голы по времени матча

Забито

28
18
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
4
14%
3
17%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
2
7%
4
22%
31-45
6
21%
4
22%
46-60
9
32%
1
6%
61-75
4
14%
4
22%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
18%
2
11%
1-15
3
18%
4
22%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
3
18%
4
22%
61-75
5
29%
29%
4
22%
76-90

Забито

9
17
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 16
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
4
44%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
4
44%
3
18%
76-90

Пропущено

18
10
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
22%
2
20%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
4
22%
4
40%
76-90

Забито

37
35
14 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 17
10 Не забивали 5
4
11%
4
11%
1-15
4
11%
5
14%
16-30
6
16%
5
14%
31-45
6
16%
7
20%
46-60
9
24%
7
20%
61-75
8
22%
7
20%
76-90

Пропущено

35
28
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 16
7
20%
4
14%
1-15
6
17%
4
14%
16-30
4
11%
1
4%
31-45
3
9%
6
21%
46-60
6
17%
5
18%
61-75
9
26%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1
Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2
Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
1
13 раз 46%
2
9 раз 32%
0
5 раз 18%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мэйчжоу Хакка
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
7
7
1.5
4
10
4
10
2.5
3
11
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
11
3
2
12
1.5
6
8
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
23
5
9
19
1.5
10
18
5
23
2.5
1
27
3
25
3.5
1
27
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 28 21 2 5 79 - 25 65
2. Шаньдун Тайшань 28 21 2 5 68 - 24 65
3. Чжэцзян Профессионал 28 14 10 4 52 - 25 52
4. Ченду Беттер Сити 28 14 9 5 40 - 26 51
5. Хэнань Цзянье 28 15 5 8 50 - 28 50
6. Бэйцзин Гоань 28 14 7 7 46 - 39 49
7. Шанхай СИПГ 28 15 4 9 43 - 24 49
8. Шанхай Шеньхуа 28 12 9 7 34 - 28 45
9. Тянцзинь Тэда 28 13 5 10 41 - 32 44
10. Мэйчжоу Хакка 28 11 7 10 37 - 35 40
11. Далянь Ифан 28 10 9 9 42 - 40 39
12. Чанчунь Ятай 28 9 10 9 42 - 40 37
13. Шицзячжуан 28 8 10 10 38 - 42 34
14. Шэньчжэнь 28 9 3 16 29 - 54 30
15. Ухань Цзалл 28 7 3 18 29 - 59 24
16. Гуанчжоу Эвергранд 28 3 6 19 20 - 51 15
17. Гуанчжоу Фули 28 3 3 22 19 - 56 12
18. Хэбей Форчун 28 1 0 27 15 - 96 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 14 12 1 1 38 - 7 37
2. Ухань Три Таунс 14 10 0 4 49 - 17 30
3. Шанхай СИПГ 15 9 2 4 25 - 10 29
4. Хэнань Цзянье 14 9 1 4 30 - 15 28
5. Чжэцзян Профессионал 13 8 3 2 22 - 9 27
6. Далянь Ифан 16 7 5 4 26 - 20 26
7. Шанхай Шеньхуа 14 7 4 3 16 - 11 25
8. Бэйцзин Гоань 14 7 4 3 24 - 16 25
9. Ченду Беттер Сити 13 6 6 1 26 - 13 24
10. Мэйчжоу Хакка 14 7 3 4 28 - 17 24
11. Тянцзинь Тэда 14 7 2 5 22 - 13 23
12. Чанчунь Ятай 17 5 5 7 19 - 19 20
13. Шэньчжэнь 15 5 1 9 13 - 27 16
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 12 1 7 4 8 - 12 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 13 2 4 7 13 - 20 10
17. Гуанчжоу Фули 13 2 1 10 9 - 28 7
18. Хэбей Форчун 13 1 0 12 9 - 49 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 14 11 2 1 30 - 8 35
2. Шаньдун Тайшань 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 15 6 7 2 30 - 16 25
5. Шицзячжуан 16 7 3 6 30 - 30 24
6. Бэйцзин Гоань 14 7 3 4 22 - 23 24
7. Хэнань Цзянье 14 6 4 4 20 - 13 22
8. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
9. Шанхай Шеньхуа 14 5 5 4 18 - 17 20
10. Шанхай СИПГ 13 6 2 5 18 - 14 20
11. Чанчунь Ятай 11 4 5 2 23 - 21 17
12. Мэйчжоу Хакка 14 4 4 6 9 - 18 16
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 12 3 4 5 16 - 20 13
15. Ухань Цзалл 14 4 0 10 14 - 30 12
16. Гуанчжоу Фули 15 1 2 12 10 - 28 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 15 1 2 12 7 - 31 5
18. Хэбей Форчун 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 23 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (11)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 15 (3)
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Топ нарушителей
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
Далянь Ифан Yu Fei 8
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