Тур: 28. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre. Главный судья: Chunhan Gu
0:1
Конец матча
0'
0:1
2' ГолRuofan Liu
20' Желтая карточкаLei Xu
45' Желтая карточкаDenny Wang
45' Желтая карточкаЭгбучунам Чисом
62' Желтая карточкаДугалич Раде
71' Желтая карточкаRuofan Liu
90' Желтая карточкаRodrigo Henrique
90'+5
Ход матча
2'
0:1
20'
45'
45'
46'
62'
63'
63'
71'
74'
75'
83'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
32
Lei
Xu
28
Haochang
Cai
10
Хунбо
Инь
16
Чао-Шэн
Ян
19
Чэн
Цзэн
18
Denny
Wang
22
Yangyang
Jin
38
Jiabao
Wen
21
Baojie
Zhu
33
Haijian
Wang
37
Shilin
Sun
29
Junchen
Zhou
36
Ruofan
Liu
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
32 Lei XuПолузащитник
-
28 Haochang CaiПолузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнНападающий
- Запасные игроки
-
17 Yihu YangЗащитник
-
7 Yi GuoПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
-
-
-
21 Wei Wang
-
19 Yilin Yang
-
37 Guokang Chen
-
-
18 Liang Huo
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
19 Чэн ЦзэнВратарь
-
18 Denny WangЗащитник
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
38 Jiabao WenЗащитник
- Полузащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
29 Junchen ZhouПолузащитник
-
36 Ruofan LiuНападающий
- Запасные игроки
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
24 Yougang XuЗащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
-
1 Zhen Ma
-
-
30 Longhai He
-
-
39 Zhen Cong
-
34 Zexiang Yang
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Шанхай Шеньхуа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуканович Алекса
|9
|0.32
|Rodrigo Henrique
|5
|0.18
|Косович Небойша
|4 (1)
|0.14
|Хунбо Инь
|4
|0.14
|Guokang Chen
|3
|0.11
|Yilin Yang
|3
|0.11
|Wei Cui III
|2
|0.07
|Дугалич Раде
|2
|0.07
|Junjian Liao
|2
|0.07
|Tze-Nam Yue
|1
|0.04
|Xueming Liang
|1
|0.04
|Zhechao Chen
|0
|0
|Yihu Yang
|0
|0
|Haochang Cai
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jianrong Zhu
|7
|0.25
|Бассогог Кристиан
|5 (3)
|0.18
|Xu Yang I
|4
|0.14
|Ханчао Ю
|4
|0.14
|Цао Юньдин
|3
|0.11
|Ruofan Liu
|2
|0.07
|Haijian Wang
|2
|0.07
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.07
|Jinhao Bi
|1
|0.04
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.04
|У Си
|1 (1)
|0.04
|Н'Думбу Александр
|1
|0.04
|Denny Wang
|1
|0.04
|Jiajun Bai
|0
|0
|Baojie Zhu
|0
|0
|Lu Zhang I
|0
|0
|Jiabao Wen
|0
|0
|Junchen Zhou
|0
|0
|Shenglong Jiang
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junjian Liao
|6
|0
|Вуканович Алекса
|4
|1
|Liang Shi
|4
|0
|Zhechao Chen
|4
|0
|Rodrigo Henrique
|4
|0
|Wei Wang
|4
|0
|Косович Небойша
|3
|0
|Дугалич Раде
|3
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Xueming Liang
|2
|0
|Guokang Chen
|2
|0
|Haochang Cai
|2
|0
|Vas Nunez
|2
|0
|Yihu Yang
|1
|0
|Хунбо Инь
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
|Liang Huo
|1
|0
|Yu Hou
|1
|0
|Yilin Yang
|1
|0
|Lei Xu
|1
|0
|Tze-Nam Yue
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|5
|0
|Haijian Wang
|5
|0
|Jianrong Zhu
|4
|0
|Xu Yang I
|4
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|1
|Н'Думбу Александр
|3
|0
|Baojie Zhu
|3
|0
|Sheng Qin
|3
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Zhen Ma
|3
|0
|Ханчао Ю
|2
|0
|Jiajun Bai
|2
|0
|Yunqiu Li
|2
|0
|У Си
|2
|0
|Yangyang Jin
|2
|0
|Lu Zhang I
|2
|0
|Yougang Xu
|2
|0
|Jiabao Wen
|2
|0
|Denny Wang
|2
|0
|Zexiang Yang
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Боланьос Миллер
|1
|0
|Shilin Sun
|1
|0
|Ruofan Liu
|1
|0
|Junchen Zhou
|1
|0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Шанхай Шеньхуа
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
6
9
Мэйчжоу Хакка
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Шанхай Шеньхуа
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
8
15
Мэйчжоу Хакка
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
54% (15)
11% (3)
Шанхай Шеньхуа
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
22
8
Волевые поражения
14
24
Голы по времени матча
Забито
28
18
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
4
14%
3
17%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
2
7%
4
22%
31-45
6
21%
4
22%
46-60
9
32%
1
6%
61-75
4
14%
4
22%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
18%
2
11%
1-15
3
18%
4
22%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
3
18%
4
22%
61-75
5
29%
29%
4
22%
76-90
Забито
9
17
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 16
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
4
44%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
4
44%
3
18%
76-90
Пропущено
18
10
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
22%
2
20%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
4
22%
4
40%
76-90
Забито
37
35
14 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 17
10 Не забивали 5
4
11%
4
11%
1-15
4
11%
5
14%
16-30
6
16%
5
14%
31-45
6
16%
7
20%
46-60
9
24%
7
20%
61-75
8
22%
7
20%
76-90
Пропущено
35
28
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 16
7
20%
4
14%
1-15
6
17%
4
14%
16-30
4
11%
1
4%
31-45
3
9%
6
21%
46-60
6
17%
5
18%
61-75
9
26%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1
Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2
Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
1
13 раз 46%
2
9 раз 32%
0
5 раз 18%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мэйчжоу Хакка
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
77
410
410
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
113
212
68
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
235
919
1018
523
127
325
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|28
|21
|2
|5
|79 - 25
|65
|2.
|Шаньдун Тайшань
|28
|21
|2
|5
|68 - 24
|65
|3.
|Чжэцзян Профессионал
|28
|14
|10
|4
|52 - 25
|52
|4.
|Ченду Беттер Сити
|28
|14
|9
|5
|40 - 26
|51
|5.
|Хэнань Цзянье
|28
|15
|5
|8
|50 - 28
|50
|6.
|Бэйцзин Гоань
|28
|14
|7
|7
|46 - 39
|49
|7.
|Шанхай СИПГ
|28
|15
|4
|9
|43 - 24
|49
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|28
|12
|9
|7
|34 - 28
|45
|9.
|Тянцзинь Тэда
|28
|13
|5
|10
|41 - 32
|44
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|28
|11
|7
|10
|37 - 35
|40
|11.
|Далянь Ифан
|28
|10
|9
|9
|42 - 40
|39
|12.
|Чанчунь Ятай
|28
|9
|10
|9
|42 - 40
|37
|13.
|Шицзячжуан
|28
|8
|10
|10
|38 - 42
|34
|14.
|Шэньчжэнь
|28
|9
|3
|16
|29 - 54
|30
|15.
|Ухань Цзалл
|28
|7
|3
|18
|29 - 59
|24
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|28
|3
|6
|19
|20 - 51
|15
|17.
|Гуанчжоу Фули
|28
|3
|3
|22
|19 - 56
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|28
|1
|0
|27
|15 - 96
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|14
|12
|1
|1
|38 - 7
|37
|2.
|Ухань Три Таунс
|14
|10
|0
|4
|49 - 17
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|15
|9
|2
|4
|25 - 10
|29
|4.
|Хэнань Цзянье
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|6.
|Далянь Ифан
|16
|7
|5
|4
|26 - 20
|26
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|4
|3
|16 - 11
|25
|8.
|Бэйцзин Гоань
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Ченду Беттер Сити
|13
|6
|6
|1
|26 - 13
|24
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|14
|7
|3
|4
|28 - 17
|24
|11.
|Тянцзинь Тэда
|14
|7
|2
|5
|22 - 13
|23
|12.
|Чанчунь Ятай
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|Шэньчжэнь
|15
|5
|1
|9
|13 - 27
|16
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|12
|1
|7
|4
|8 - 12
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|17.
|Гуанчжоу Фули
|13
|2
|1
|10
|9 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|13
|1
|0
|12
|9 - 49
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|14
|11
|2
|1
|30 - 8
|35
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|15
|6
|7
|2
|30 - 16
|25
|5.
|Шицзячжуан
|16
|7
|3
|6
|30 - 30
|24
|6.
|Бэйцзин Гоань
|14
|7
|3
|4
|22 - 23
|24
|7.
|Хэнань Цзянье
|14
|6
|4
|4
|20 - 13
|22
|8.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|10.
|Шанхай СИПГ
|13
|6
|2
|5
|18 - 14
|20
|11.
|Чанчунь Ятай
|11
|4
|5
|2
|23 - 21
|17
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|15.
|Ухань Цзалл
|14
|4
|0
|10
|14 - 30
|12
|16.
|Гуанчжоу Фули
|15
|1
|2
|12
|10 - 28
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|15
|1
|2
|12
|7 - 31
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|23 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (11)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|15 (3)
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|8
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8