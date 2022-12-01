Тур: 28. Стадион: Shuangliu Sports Center. Главный судья: Li Ma
2:0
Конец матча
0'
1:0
20' ГолКим Мин-У
2:0
29' ГолРомуло
48' Желтая карточкаВэй Ши-Хао
52' Желтая карточкаЧжан Сювэй
90'+5
Ход матча
20'
1:0
29'
2:0
48'
52'
75'
83'
83'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 2
-
5 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
33
Чжан
Янь
36
Junchen
Gou
26
Tao
Liu
17
Gan
Rui
2
Hetao
Hu
8
Чоу
Тим
39
Chao
Gan
10
Ромуло
11
Ким
Мин-У
12
Saldanha
6
Yang
Li3
44
Хайо
Ронг
33
Mingmin
Cai
15
Dinghao
Yan
22
Afrden
Asqer
17
Liyn
Yang
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
36 Junchen GouЗащитник
- Защитник
-
26 Tao LiuЗащитник
-
17 Gan RuiЗащитник
-
2 Hetao HuЗащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
10 РомулоПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
12 SaldanhaНападающий
- Запасные игроки
-
31 Ting YangЗащитник
-
14 Guanghui HanПолузащитник
-
15 У ГуйчаоНападающий
-
24 Yu Xing
-
21 Junjie Meng
-
-
19 Baixu Xiang
-
22 Xingyu Hu
-
27 Bin Liu2
-
13 Jing Hu
-
28 Hanlin Wang
-
37 Xuan Han
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
6 Yang Li3Защитник
- Защитник
-
44 Хайо РонгЗащитник
-
33 Mingmin CaiПолузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Afrden AsqerНападающий
-
17 Liyn YangНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
32 Shenping Huo
-
-
38 Rijin Chen
-
11 Zifeng Xie
-
24 Xinjie He
-
18 Hengbo Fan
-
34 Yu Hou
-
31 Shijie Wang
-
40 Kaiyuan Tan
-
Главный тренер: Zhi Zheng
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Гуанчжоу Эвергранд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромуло
|9
|0.32
|Ким Мин-У
|4
|0.14
|Фелипе
|4
|0.14
|У Гуйчао
|2
|0.07
|Zhuoyi Feng
|2
|0.07
|Ruibao Hu
|2
|0.07
|Tao Liu
|2
|0.07
|Junchen Gou
|2
|0.07
|Mutellip Iminqari
|2
|0.07
|Saldanha
|1
|0.04
|Чоу Тим
|1
|0.04
|Hanlin Wang
|1
|0.04
|Виндбихлер Рихард
|1
|0.04
|Chao Gan
|1
|0.04
|Jing Hu
|1
|0.04
|Hetao Hu
|1
|0.04
|Abduhamit Abdugheni
|0
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|8
|0.29
|Вэй Ши-Хао
|5 (1)
|0.18
|Dinghao Yan
|2 (1)
|0.07
|Mingmin Cai
|2
|0.07
|Ling Jie
|1
|0.04
|Jiaheng Li
|1
|0.04
|Afrden Asqer
|0
|0
|Хайо Ронг
|0
|0
|Цзюньминь Хао
|0
|0
|Shaocong Wu
|0
|0
|Yang Li3
|0
|0
|Shilong Wang
|0
|0
|Rijin Chen
|0
|0
|Hengbo Fan
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|5
|2
|Xin Tang
|5
|0
|Junchen Gou
|3
|1
|Tao Liu
|4
|0
|Chao Gan
|3
|0
|Ruibao Hu
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|1
|Gan Rui
|2
|0
|Виндбихлер Рихард
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Saldanha
|1
|0
|Jianbin Li
|1
|0
|Xiaofeng Geng
|1
|0
|Zhuoyi Feng
|1
|0
|Junlin Min
|1
|0
|Чжан Янь
|1
|0
|Bin Liu2
|1
|0
|Junjie Meng
|1
|0
|Hetao Hu
|1
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|4
|2
|Вэй Ши-Хао
|7
|0
|Shaocong Wu
|4
|1
|Rijin Chen
|4
|1
|Yang Li3
|5
|0
|Yu Hou
|5
|0
|Dinghao Yan
|4
|0
|Shibo Liu
|3
|0
|Hengbo Fan
|3
|0
|Guangliang Huang
|3
|0
|Хайо Ронг
|2
|0
|Liyn Yang
|2
|0
|Чжан Сювэй
|2
|0
|Quanjiang Chen
|2
|0
|Сюэпэн Ли
|1
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Bowen Huang2
|1
|0
|Shilong Wang
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
|Mingmin Cai
|1
|0
|Bo Fu
|1
|0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Гуанчжоу Эвергранд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
8
6
Ченду Беттер Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Гуанчжоу Эвергранд
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
9
15
Волевые поражения
13
8
Ченду Беттер Сити
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Гуанчжоу Эвергранд
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
46% (13)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
13
15
Волевые поражения
21
14
Голы по времени матча
Забито
24
7
12 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
18 Не забивали 21
1
4%
1
14%
1-15
7
29%
29%
0
0%
16-30
4
17%
1
14%
31-45
3
13%
1
14%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
6
25%
4
57%
76-90
Пропущено
13
31
9 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 13
2
15%
4
13%
1-15
4
31%
10
32%
16-30
3
23%
2
6%
31-45
2
15%
7
23%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
2
15%
5
16%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
1
7%
4
33%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
6
43%
1
8%
76-90
Пропущено
13
21
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
4
31%
3
14%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
3
23%
4
19%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
2
15%
6
29%
76-90
Забито
38
19
17 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 6
8 Не забивали 13
2
5%
1
5%
1-15
10
26%
1
5%
16-30
5
13%
5
26%
31-45
4
11%
4
21%
46-60
5
13%
3
16%
61-75
12
32%
5
26%
76-90
Пропущено
26
52
16 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 23
2
8%
6
12%
1-15
8
31%
13
25%
16-30
6
23%
5
10%
31-45
5
19%
11
21%
46-60
1
4%
6
12%
61-75
4
15%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2
Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Сычуань Цзюнью - Гуанчжоу Эвергранд 2:4 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1
Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
Гуанчжоу Эвергранд
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
8 раз 53%
1
7 раз 47%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 36%
1
8 раз 29%
0
7 раз 25%
3
2 раза 7%
6
1 раз 4%
0
13 раз 46%
1
13 раз 46%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ченду Беттер Сити
Гуанчжоу Эвергранд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
94
211
310
211
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
78
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
1513
1315
226
325
226
127
127
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|28
|21
|2
|5
|79 - 25
|65
|2.
|Шаньдун Тайшань
|28
|21
|2
|5
|68 - 24
|65
|3.
|Чжэцзян Профессионал
|28
|14
|10
|4
|52 - 25
|52
|4.
|Ченду Беттер Сити
|28
|14
|9
|5
|40 - 26
|51
|5.
|Хэнань Цзянье
|28
|15
|5
|8
|50 - 28
|50
|6.
|Бэйцзин Гоань
|28
|14
|7
|7
|46 - 39
|49
|7.
|Шанхай СИПГ
|28
|15
|4
|9
|43 - 24
|49
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|28
|12
|9
|7
|34 - 28
|45
|9.
|Тянцзинь Тэда
|28
|13
|5
|10
|41 - 32
|44
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|28
|11
|7
|10
|37 - 35
|40
|11.
|Далянь Ифан
|28
|10
|9
|9
|42 - 40
|39
|12.
|Чанчунь Ятай
|28
|9
|10
|9
|42 - 40
|37
|13.
|Шицзячжуан
|28
|8
|10
|10
|38 - 42
|34
|14.
|Шэньчжэнь
|28
|9
|3
|16
|29 - 54
|30
|15.
|Ухань Цзалл
|28
|7
|3
|18
|29 - 59
|24
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|28
|3
|6
|19
|20 - 51
|15
|17.
|Гуанчжоу Фули
|28
|3
|3
|22
|19 - 56
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|28
|1
|0
|27
|15 - 96
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|14
|12
|1
|1
|38 - 7
|37
|2.
|Ухань Три Таунс
|14
|10
|0
|4
|49 - 17
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|15
|9
|2
|4
|25 - 10
|29
|4.
|Хэнань Цзянье
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|6.
|Далянь Ифан
|16
|7
|5
|4
|26 - 20
|26
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|4
|3
|16 - 11
|25
|8.
|Бэйцзин Гоань
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Ченду Беттер Сити
|13
|6
|6
|1
|26 - 13
|24
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|14
|7
|3
|4
|28 - 17
|24
|11.
|Тянцзинь Тэда
|14
|7
|2
|5
|22 - 13
|23
|12.
|Чанчунь Ятай
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|Шэньчжэнь
|15
|5
|1
|9
|13 - 27
|16
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|12
|1
|7
|4
|8 - 12
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|17.
|Гуанчжоу Фули
|13
|2
|1
|10
|9 - 28
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|13
|1
|0
|12
|9 - 49
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|14
|11
|2
|1
|30 - 8
|35
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|15
|6
|7
|2
|30 - 16
|25
|5.
|Шицзячжуан
|16
|7
|3
|6
|30 - 30
|24
|6.
|Бэйцзин Гоань
|14
|7
|3
|4
|22 - 23
|24
|7.
|Хэнань Цзянье
|14
|6
|4
|4
|20 - 13
|22
|8.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|10.
|Шанхай СИПГ
|13
|6
|2
|5
|18 - 14
|20
|11.
|Чанчунь Ятай
|11
|4
|5
|2
|23 - 21
|17
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|15.
|Ухань Цзалл
|14
|4
|0
|10
|14 - 30
|12
|16.
|Гуанчжоу Фули
|15
|1
|2
|12
|10 - 28
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|15
|1
|2
|12
|7 - 31
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|15
|0
|0
|15
|6 - 47
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|23 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (11)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|15 (3)
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|8
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8