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Китай: Суперлига
2022

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Li Ma
Ченду Беттер Сити
2:0
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
1:0
20' Гол
Ким Мин-У
2:0
29' Гол
Ромуло
48' Желтая карточка
Вэй Ши-Хао
52' Желтая карточка
Чжан Сювэй
90'+5

Ход матча

20'
Ким Мин-У
1:0
29'
Ромуло
2:0
46'
 
Shijie Wang
Mingmin Cai
48'
 
Вэй Ши-Хао
52'
 
Чжан Сювэй
56'
Abduhamit Abdugheni
Gan Rui
 
66'
 
Цзюньминь Хао
Чжан Сювэй
74'
 
Kaiyuan Tan
Afrden Asqer
75'
Jing Hu
Tao Liu
 
75'
Junjie Meng
Hetao Hu
 
83'
 
Wenzhe Zhao
Хайо Ронг
83'
 
Xinjie He
Dinghao Yan
89'
У Гуйчао
Ромуло
 
89'
Bin Liu2
Saldanha
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

33
Чжан
Янь
36
Junchen
Gou
40
Виндбихлер
Рихард
26
Tao
Liu
17
Gan
Rui
2
Hetao
Hu
8
Чоу
Тим
39
Chao
Gan
10
Ромуло
11
Ким
Мин-У
12
Saldanha
1
Shibo
Liu
4
Quanjiang
Chen
6
Yang
Li3
5
Shaocong
Wu
44
Хайо
Ронг
33
Mingmin
Cai
15
Dinghao
Yan
8
Чжан
Сювэй
22
Afrden
Asqer
17
Liyn
Yang
7
Вэй
Ши-Хао
Ченду Беттер Сити
3-4-2-1
Гуанчжоу Эвергранд
4-3-3

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Гуанчжоу Эвергранд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромуло 9 0.32
Ким Мин-У 4 0.14
Фелипе 4 0.14
У Гуйчао 2 0.07
Zhuoyi Feng 2 0.07
Ruibao Hu 2 0.07
Tao Liu 2 0.07
Junchen Gou 2 0.07
Mutellip Iminqari 2 0.07
Saldanha 1 0.04
Чоу Тим 1 0.04
Hanlin Wang 1 0.04
Виндбихлер Рихард 1 0.04
Chao Gan 1 0.04
Jing Hu 1 0.04
Hetao Hu 1 0.04
Abduhamit Abdugheni 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 8 0.29
Вэй Ши-Хао 5 (1) 0.18
Dinghao Yan 2 (1) 0.07
Mingmin Cai 2 0.07
Ling Jie 1 0.04
Jiaheng Li 1 0.04
Afrden Asqer 0 0
Хайо Ронг 0 0
Цзюньминь Хао 0 0
Shaocong Wu 0 0
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Rijin Chen 0 0
Hengbo Fan 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 5 2
Xin Tang 5 0
Junchen Gou 3 1
Tao Liu 4 0
Chao Gan 3 0
Ruibao Hu 3 0
Фелипе 3 0
Abduhamit Abdugheni 1 1
Gan Rui 2 0
Виндбихлер Рихард 2 0
Ромуло 2 0
Saldanha 1 0
Jianbin Li 1 0
Xiaofeng Geng 1 0
Zhuoyi Feng 1 0
Junlin Min 1 0
Чжан Янь 1 0
Bin Liu2 1 0
Junjie Meng 1 0
Hetao Hu 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 2
Вэй Ши-Хао 7 0
Shaocong Wu 4 1
Rijin Chen 4 1
Yang Li3 5 0
Yu Hou 5 0
Dinghao Yan 4 0
Shibo Liu 3 0
Hengbo Fan 3 0
Guangliang Huang 3 0
Хайо Ронг 2 0
Liyn Yang 2 0
Чжан Сювэй 2 0
Quanjiang Chen 2 0
Сюэпэн Ли 1 0
Браунинг Тайас 1 0
Bowen Huang2 1 0
Shilong Wang 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0
Mingmin Cai 1 0
Bo Fu 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Гуанчжоу Эвергранд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

8
6
Ченду Беттер Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Гуанчжоу Эвергранд
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

9
15

Волевые поражения

13
8
Ченду Беттер Сити
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Гуанчжоу Эвергранд
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
46% (13)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

13
15

Волевые поражения

21
14

Голы по времени матча

Забито

24
7
12 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
18 Не забивали 21
1
4%
1
14%
1-15
7
29%
29%
0
0%
16-30
4
17%
1
14%
31-45
3
13%
1
14%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
6
25%
4
57%
76-90

Пропущено

13
31
9 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 13
2
15%
4
13%
1-15
4
31%
10
32%
16-30
3
23%
2
6%
31-45
2
15%
7
23%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
2
15%
5
16%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
1
7%
4
33%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
6
43%
1
8%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
4
31%
3
14%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
3
23%
4
19%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
2
15%
6
29%
76-90

Забито

38
19
17 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 6
8 Не забивали 13
2
5%
1
5%
1-15
10
26%
1
5%
16-30
5
13%
5
26%
31-45
4
11%
4
21%
46-60
5
13%
3
16%
61-75
12
32%
5
26%
76-90

Пропущено

26
52
16 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 23
2
8%
6
12%
1-15
8
31%
13
25%
16-30
6
23%
5
10%
31-45
5
19%
11
21%
46-60
1
4%
6
12%
61-75
4
15%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2
Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Сычуань Цзюнью - Гуанчжоу Эвергранд 2:4 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1
Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Гуанчжоу Эвергранд

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
8 раз 53%
1
7 раз 47%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 36%
1
8 раз 29%
0
7 раз 25%
3
2 раза 7%
6
1 раз 4%
0
13 раз 46%
1
13 раз 46%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Гуанчжоу Эвергранд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
9
4
1.5
2
11
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
8
4
11
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
15
13
13
15
1.5
2
26
3
25
2.5
2
26
1
27
3.5
1
27
1
27
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 28 21 2 5 79 - 25 65
2. Шаньдун Тайшань 28 21 2 5 68 - 24 65
3. Чжэцзян Профессионал 28 14 10 4 52 - 25 52
4. Ченду Беттер Сити 28 14 9 5 40 - 26 51
5. Хэнань Цзянье 28 15 5 8 50 - 28 50
6. Бэйцзин Гоань 28 14 7 7 46 - 39 49
7. Шанхай СИПГ 28 15 4 9 43 - 24 49
8. Шанхай Шеньхуа 28 12 9 7 34 - 28 45
9. Тянцзинь Тэда 28 13 5 10 41 - 32 44
10. Мэйчжоу Хакка 28 11 7 10 37 - 35 40
11. Далянь Ифан 28 10 9 9 42 - 40 39
12. Чанчунь Ятай 28 9 10 9 42 - 40 37
13. Шицзячжуан 28 8 10 10 38 - 42 34
14. Шэньчжэнь 28 9 3 16 29 - 54 30
15. Ухань Цзалл 28 7 3 18 29 - 59 24
16. Гуанчжоу Эвергранд 28 3 6 19 20 - 51 15
17. Гуанчжоу Фули 28 3 3 22 19 - 56 12
18. Хэбей Форчун 28 1 0 27 15 - 96 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 14 12 1 1 38 - 7 37
2. Ухань Три Таунс 14 10 0 4 49 - 17 30
3. Шанхай СИПГ 15 9 2 4 25 - 10 29
4. Хэнань Цзянье 14 9 1 4 30 - 15 28
5. Чжэцзян Профессионал 13 8 3 2 22 - 9 27
6. Далянь Ифан 16 7 5 4 26 - 20 26
7. Шанхай Шеньхуа 14 7 4 3 16 - 11 25
8. Бэйцзин Гоань 14 7 4 3 24 - 16 25
9. Ченду Беттер Сити 13 6 6 1 26 - 13 24
10. Мэйчжоу Хакка 14 7 3 4 28 - 17 24
11. Тянцзинь Тэда 14 7 2 5 22 - 13 23
12. Чанчунь Ятай 17 5 5 7 19 - 19 20
13. Шэньчжэнь 15 5 1 9 13 - 27 16
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 12 1 7 4 8 - 12 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 13 2 4 7 13 - 20 10
17. Гуанчжоу Фули 13 2 1 10 9 - 28 7
18. Хэбей Форчун 13 1 0 12 9 - 49 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 14 11 2 1 30 - 8 35
2. Шаньдун Тайшань 14 9 1 4 30 - 17 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 15 6 7 2 30 - 16 25
5. Шицзячжуан 16 7 3 6 30 - 30 24
6. Бэйцзин Гоань 14 7 3 4 22 - 23 24
7. Хэнань Цзянье 14 6 4 4 20 - 13 22
8. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
9. Шанхай Шеньхуа 14 5 5 4 18 - 17 20
10. Шанхай СИПГ 13 6 2 5 18 - 14 20
11. Чанчунь Ятай 11 4 5 2 23 - 21 17
12. Мэйчжоу Хакка 14 4 4 6 9 - 18 16
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 12 3 4 5 16 - 20 13
15. Ухань Цзалл 14 4 0 10 14 - 30 12
16. Гуанчжоу Фули 15 1 2 12 10 - 28 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 15 1 2 12 7 - 31 5
18. Хэбей Форчун 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 23 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (11)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 15 (3)
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Топ нарушителей
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
Далянь Ифан Yu Fei 8
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