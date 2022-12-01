Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Romulo нанес удар, но тот был заблокирован.

Сальданья нанес удар, но тот был заблокирован.

Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Сальданья оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Сальданья оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Тактическая замена. Tao Liu уходит с поля и его заменяет Jing Hu

Хорошую попытку сделал Сальданья. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Dinghao Yan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Afrden Asqer создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Romulo бьет со штрафного в створ, но Shibo Liu держит все под контролем

43' Romulo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Tao Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Хайо Ронг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Матч возобновлен

37' Чжан Янь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Шанс! Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо

36' Виндбихлер Рихард наказан за толчок Afrden Asqer

35' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Dinghao Yan навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Dinghao Yan бьет со штрафного в створ, но Yan Zhang держит все под контролем

30' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Г О О О О Л - Romulo забивает ударом с левой ноги!

28' Quanjiang Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Chao Gan пробует нанести удар издали, но Shibo Liu держит все под контролем

26' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Сальданья и попал в каркас ворот!

26' Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Quanjiang Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Г О О О О Л - Ким Мин-У первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

20' Chao Gan пробует нанести удар издали, но Shibo Liu держит все под контролем

18' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Чоу Тим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Romulo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Mingmin Cai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Вэй Ши-Хао оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Хорошую попытку сделал Ким Мин-У . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Chao Gan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Quanjiang Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Dinghao Yan не смог попасть в створ ударом издали

3' Liyu Yang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Romulo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Хорошую попытку сделал Ким Мин-У . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.