ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига
2022

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Lei Zhang
Шицзячжуан
0:4
Конец матча
Ухань Три Таунс
0'
0:1
43' Гол
Давидсон
45' Желтая карточка
Haiqing Cao
0:2
45' Гол
Станчу Николае
0:3
51' Гол
Marcao V
64' Желтая карточка
Yunzi Duan
0:3
69' Не забитый пенальти
Oscar Taty Maritu
0:4
80' Гол
Ханьвэнь Дэн
90'+4

Ход матча

43'
0:1
Давидсон
(Станчу Николае)
45'
Haiqing Cao
 
45'
0:2
Станчу Николае
46'
Xiangshuo Zhang
Haiqing Cao
 
46'
 
Yunzi Duan
Xiaobin Zhang II
46'
 
Yan Yaki
Имин Лю
51'
0:3
Marcao V
(Ademilson)
64'
 
Yunzi Duan
66'
Жуков Георгий
Sabit Abdusalam
 
66'
Xinyu Liu1
Fuyu Ma
 
69'
Oscar Taty Maritu
0:3
72'
 
Zhuoxiang Deng
Marcao V
75'
Hao Guo
Chuangyi Lin
 
80'
0:4
Ханьвэнь Дэн
(Давидсон)
83'
 
Zhang Hui
Haoyang Xu
85'
Jing Luo
Овусу-Секьере Деабеас
 
87'
 
Tongshuai He
Станчу Николае

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 10
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

14
Puliang
Shao
31
Zhongliu
Chen
23
Yiming
Yang
35
Peng
Wang
III
17
Shihao
Piao
3
Haiqing
Cao
27
Fuyu
Ma
8
Chuangyi
Lin
15
Sabit
Abdusalam
44
Овусу-Секьере
Деабеас
10
Oscar
Taty
Maritu
22
Лю
Дяньцзо
19
Wentao
Zhang
18
Имин
Лю
20
Гао
Чжуньи
25
Ханьвэнь
Дэн
43
Станчу
Николае
12
Xiaobin
Zhang
II
37
Haoyang
Xu
7
Ademilson
13
Marcao
V
11
Давидсон
Шицзячжуан
5-4-1
Ухань Три Таунс
3-4-3

История личных встреч

Шицзячжуан
Ухань Три Таунс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
3:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канте Хосе 13 0.45
Oscar Taty Maritu 6 (2) 0.21
Овусу-Секьере Деабеас 4 0.14
Shihao Piao 3 0.1
Yifeng Zang 3 0.1
Fuyu Ma 3 0.1
Xinyu Liu1 1 0.03
Zhe Jiang 1 0.03
Kaimu Zheng 1 0.03
Yiming Yang 1 0.03
Bughrahan Iskandar 1 0.03
Xiaotian Yang 0 0
Сунзу Стоппила 0 0
Chuangyi Lin 0 0
Yun Yang 0 0
Жуков Георгий 0 0
Haiqing Cao 0 0
Sabit Abdusalam 0 0
Hong Li 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcao V 24 (3) 0.83
Давидсон 17 (3) 0.59
Ademilson 11 (2) 0.38
Станчу Николае 9 0.31
Се Пэнфэй 8 0.28
Ханьвэнь Дэн 3 0.1
Xiaobin Zhang II 3 0.1
Haoyang Xu 1 0.03
Хан Жэнь 1 0.03
Сантос Уоллес 1 0.03
Гао Чжуньи 1 0.03
Чао Хэ 1 0.03
Имин Лю 1 0.03
Kuo Yang 1 0.03
Yifei Sang 1 (1) 0.03
Zhang Hui 0 0
Yunzi Duan 0 0
Zhuoxiang Deng 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hong Li 5 0
Hao Guo 3 1
Канте Хосе 4 0
Zhongliu Chen 4 0
Chuangyi Lin 2 1
Puliang Shao 3 0
Peng Wang III 3 0
Shihao Piao 3 0
Sabit Abdusalam 3 0
Yiming Yang 3 0
Oscar Taty Maritu 3 0
Сунзу Стоппила 2 0
Zhe Jiang 2 0
Fuyu Ma 2 0
Yun Yang 1 0
Yifeng Zang 1 0
Xiaotian Yang 1 0
Haiqing Cao 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Овусу-Секьере Деабеас 1 0
Xiangshuo Zhang 1 0
Svetozar Sapuric 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хан Жэнь 6 0
Чао Хэ 6 0
Имин Лю 5 0
Marcao V 4 0
Сантос Уоллес 3 0
Се Пэнфэй 3 0
Wentao Zhang 2 0
Луо Сенвен 2 0
Давидсон 2 0
Ханьвэнь Дэн 2 0
Yunzi Duan 2 0
Станчу Николае 1 0
Гао Чжуньи 1 0
Yan Yaki 1 0
Haidong Lu 1 0
Haoyang Xu 1 0
Zhang Hui 1 0

Результаты матчей

Шицзячжуан
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Ухань Три Таунс
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
0% (0)
79% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

6
3
Шицзячжуан
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Ухань Три Таунс
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

29
43
Шицзячжуан
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Ухань Три Таунс
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
48% (14)
10% (3)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)

Сухие победы

6
9

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

16
14

Волевые поражения

35
46

Голы по времени матча

Забито

8
34
3 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 12
22 Не забивали 14
2
25%
4
12%
1-15
1
13%
5
15%
16-30
0
0%
7
21%
31-45
2
25%
5
15%
46-60
1
13%
3
9%
61-75
2
25%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

16
8
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
6%
2
25%
1-15
3
19%
2
25%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
4
25%
2
25%
76-90

Забито

29
50
16 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
5
17%
7
14%
1-15
2
7%
8
16%
16-30
9
31%
7
14%
31-45
5
17%
7
14%
46-60
1
3%
11
22%
61-75
7
24%
10
20%
76-90

Пропущено

31
16
16 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 9
5
16%
0
0%
1-15
4
13%
3
19%
16-30
7
23%
3
19%
31-45
4
13%
3
19%
46-60
4
13%
2
13%
61-75
7
23%
5
31%
76-90

Забито

37
84
19 В 1-м тайме 38
18 Во 2-м тайме 46
13 Забивали первыми 23
12 Не забивали 1
7
19%
11
13%
1-15
3
8%
13
15%
16-30
9
24%
14
17%
31-45
7
19%
12
14%
46-60
2
5%
14
17%
61-75
9
24%
20
24%
76-90

Пропущено

47
24
26 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 16
6
13%
2
8%
1-15
7
15%
5
21%
16-30
13
28%
3
13%
31-45
5
11%
4
17%
46-60
5
11%
3
13%
61-75
11
23%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5
Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5
Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1

Результаты матчей

Шицзячжуан
Ухань Три Таунс

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
5
4 раза 29%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:4
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
0:4
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
8 раз 28%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
4
6 раз 21%
3
5 раз 17%
5
4 раза 14%
0
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шицзячжуан
Ухань Три Таунс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
13
1
1
12
1.5
12
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
7
1.5
10
5
6
10
2.5
6
9
3
13
3.5
3
12
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
28
1
10
19
1.5
22
7
6
23
2.5
16
13
3
26
3.5
11
18
1
28
4.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 29 22 2 5 83 - 25 68
2.
Шаньдун Тайшань
 28 21 2 5 68 - 24 65
3.
Чжэцзян Профессионал
 28 14 10 4 52 - 25 52
4.
Шанхай СИПГ
 29 16 4 9 45 - 25 52
5.
Ченду Беттер Сити
 28 14 9 5 40 - 26 51
6.
Хэнань Цзянье
 28 15 5 8 50 - 28 50
7.
Бэйцзин Гоань
 28 14 7 7 46 - 39 49
8.
Шанхай Шеньхуа
 28 12 9 7 34 - 28 45
9.
Тянцзинь Тэда
 28 13 5 10 41 - 32 44
10.
Мэйчжоу Хакка
 28 11 7 10 37 - 35 40
11.
Далянь Ифан
 28 10 9 9 42 - 40 39
12.
Чанчунь Ятай
 29 9 11 9 43 - 41 38
13.
Шицзячжуан
 29 8 10 11 38 - 46 34
14.
Шэньчжэнь
 28 9 3 16 29 - 54 30
15.
Ухань Цзалл
 29 7 4 18 30 - 60 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 28 3 6 19 20 - 51 15
17.
Гуанчжоу Фули
 29 3 3 23 20 - 58 12
18.
Хэбей Форчун
 28 1 0 27 15 - 96 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Ухань Три Таунс
 14 10 0 4 49 - 17 30
3.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
4.
Хэнань Цзянье
 14 9 1 4 30 - 15 28
5.
Чжэцзян Профессионал
 13 8 3 2 22 - 9 27
6.
Далянь Ифан
 16 7 5 4 26 - 20 26
7.
Шанхай Шеньхуа
 14 7 4 3 16 - 11 25
8.
Бэйцзин Гоань
 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Ченду Беттер Сити
 13 6 6 1 26 - 13 24
10.
Мэйчжоу Хакка
 14 7 3 4 28 - 17 24
11.
Тянцзинь Тэда
 14 7 2 5 22 - 13 23
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 15 5 1 9 13 - 27 16
14.
Ухань Цзалл
 15 3 4 8 16 - 30 13
15.
Шицзячжуан
 13 1 7 5 8 - 16 10
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 13 2 4 7 13 - 20 10
17.
Гуанчжоу Фули
 14 2 1 11 10 - 30 7
18.
Хэбей Форчун
 13 1 0 12 9 - 49 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 15 12 2 1 34 - 8 38
2.
Шаньдун Тайшань
 14 9 1 4 30 - 17 28
3.
Ченду Беттер Сити
 15 8 3 4 14 - 13 27
4.
Чжэцзян Профессионал
 15 6 7 2 30 - 16 25
5.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
6.
Бэйцзин Гоань
 14 7 3 4 22 - 23 24
7.
Шанхай СИПГ
 14 7 2 5 20 - 15 23
8.
Хэнань Цзянье
 14 6 4 4 20 - 13 22
9.
Тянцзинь Тэда
 14 6 3 5 19 - 19 21
10.
Шанхай Шеньхуа
 14 5 5 4 18 - 17 20
11.
Чанчунь Ятай
 12 4 6 2 24 - 22 18
12.
Мэйчжоу Хакка
 14 4 4 6 9 - 18 16
13.
Шэньчжэнь
 13 4 2 7 16 - 27 14
14.
Далянь Ифан
 12 3 4 5 16 - 20 13
15.
Ухань Цзалл
 14 4 0 10 14 - 30 12
16.
Гуанчжоу Фули
 15 1 2 12 10 - 28 5
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 15 1 2 12 7 - 31 5
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 24 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (12)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
Далянь Ифан Yu Fei 8
Весь список
  • 92'
    Zhongliu Chen ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Ухань Три Таунс контролирует мяч.
  • 91'
    Хорошую попытку сделал Oscar Taty Maritu. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 91'
    Hao Guo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Ухань Три Таунс контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Травма, повреждение
    91'
    Zhongliu Chen возвращается на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      90'
      Ох, нехорошо это выглядит. Zhongliu Chen получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      89'
      Zhongliu Chen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 89'
      Шицзячжуан контролирует мяч.
    • 89'
      Yiming Yang из команды Шицзячжуан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Puliang Shao ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      Ухань Три Таунс контролирует мяч.
    • 88'
      Ademilson выиграл воздушное противоборство у Yiming Yang.
    • 88'
      Хорошую попытку сделал Jing Luo. Удар в створ, но вратарь начеку
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haikou Mission Hills Football Training Base. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шицзячжуан 0:4 Ухань Три Таунс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     