Тур: 29. Стадион: Haikou Mission Hills Football Training Base. Главный судья: Lei Zhang
0:4
Конец матча
0'
0:1
43' ГолДавидсон
45' Желтая карточкаHaiqing Cao
0:2
45' ГолСтанчу Николае
0:3
51' ГолMarcao V
64' Желтая карточкаYunzi Duan
0:3
69' Не забитый пенальтиOscar Taty Maritu
0:4
80' ГолХаньвэнь Дэн
90'+4
Ход матча
43'
0:1
45'
45'
0:2
64'
66'
69'
75'
80'
0:4
83'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
3 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 10
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
14
Puliang
Shao
23
Yiming
Yang
17
Shihao
Piao
27
Fuyu
Ma
22
Лю
Дяньцзо
19
Wentao
Zhang
18
Имин
Лю
20
Гао
Чжуньи
25
Ханьвэнь
Дэн
37
Haoyang
Xu
13
Marcao
V
11
Давидсон
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
-
23 Yiming YangЗащитник
- Защитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
-
27 Fuyu MaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
- Защитник
-
6 Yun YangЗащитник
-
21 Zhe JiangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Jing LuoНападающий
-
20 Xinyu Liu1
-
-
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Haoyang XuПолузащитник
- Нападающий
-
13 Marcao VНападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
-
4 Yan YakiЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
10 Yifei SangНападающий
-
1 Fei Wu
-
17 Cheng Qu
-
-
40 Zhang Hui
-
-
-
-
32 Haidong Lu
-
33 Tongshuai He
-
Главный тренер: Pedro Morilla
История личных встреч
Шицзячжуан
Ухань Три Таунс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канте Хосе
|13
|0.45
|Oscar Taty Maritu
|6 (2)
|0.21
|Овусу-Секьере Деабеас
|4
|0.14
|Shihao Piao
|3
|0.1
|Yifeng Zang
|3
|0.1
|Fuyu Ma
|3
|0.1
|Xinyu Liu1
|1
|0.03
|Zhe Jiang
|1
|0.03
|Kaimu Zheng
|1
|0.03
|Yiming Yang
|1
|0.03
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.03
|Xiaotian Yang
|0
|0
|Сунзу Стоппила
|0
|0
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Yun Yang
|0
|0
|Жуков Георгий
|0
|0
|Haiqing Cao
|0
|0
|Sabit Abdusalam
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcao V
|24 (3)
|0.83
|Давидсон
|17 (3)
|0.59
|Ademilson
|11 (2)
|0.38
|Станчу Николае
|9
|0.31
|Се Пэнфэй
|8
|0.28
|Ханьвэнь Дэн
|3
|0.1
|Xiaobin Zhang II
|3
|0.1
|Haoyang Xu
|1
|0.03
|Хан Жэнь
|1
|0.03
|Сантос Уоллес
|1
|0.03
|Гао Чжуньи
|1
|0.03
|Чао Хэ
|1
|0.03
|Имин Лю
|1
|0.03
|Kuo Yang
|1
|0.03
|Yifei Sang
|1 (1)
|0.03
|Zhang Hui
|0
|0
|Yunzi Duan
|0
|0
|Zhuoxiang Deng
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hong Li
|5
|0
|Hao Guo
|3
|1
|Канте Хосе
|4
|0
|Zhongliu Chen
|4
|0
|Chuangyi Lin
|2
|1
|Puliang Shao
|3
|0
|Peng Wang III
|3
|0
|Shihao Piao
|3
|0
|Sabit Abdusalam
|3
|0
|Yiming Yang
|3
|0
|Oscar Taty Maritu
|3
|0
|Сунзу Стоппила
|2
|0
|Zhe Jiang
|2
|0
|Fuyu Ma
|2
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Yifeng Zang
|1
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Haiqing Cao
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Овусу-Секьере Деабеас
|1
|0
|Xiangshuo Zhang
|1
|0
|Svetozar Sapuric
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хан Жэнь
|6
|0
|Чао Хэ
|6
|0
|Имин Лю
|5
|0
|Marcao V
|4
|0
|Сантос Уоллес
|3
|0
|Се Пэнфэй
|3
|0
|Wentao Zhang
|2
|0
|Луо Сенвен
|2
|0
|Давидсон
|2
|0
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0
|Yunzi Duan
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Гао Чжуньи
|1
|0
|Yan Yaki
|1
|0
|Haidong Lu
|1
|0
|Haoyang Xu
|1
|0
|Zhang Hui
|1
|0
Результаты матчей
Шицзячжуан
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Ухань Три Таунс
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
0% (0)
79% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
6
3
Шицзячжуан
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Ухань Три Таунс
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
16
10
Волевые поражения
29
43
Шицзячжуан
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Ухань Три Таунс
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
48% (14)
10% (3)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Сухие победы
6
9
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
16
14
Волевые поражения
35
46
Голы по времени матча
Забито
8
34
3 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 12
22 Не забивали 14
2
25%
4
12%
1-15
1
13%
5
15%
16-30
0
0%
7
21%
31-45
2
25%
5
15%
46-60
1
13%
3
9%
61-75
2
25%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
16
8
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
6%
2
25%
1-15
3
19%
2
25%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
4
25%
2
25%
76-90
Забито
29
50
16 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
5
17%
7
14%
1-15
2
7%
8
16%
16-30
9
31%
7
14%
31-45
5
17%
7
14%
46-60
1
3%
11
22%
61-75
7
24%
10
20%
76-90
Пропущено
31
16
16 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 9
5
16%
0
0%
1-15
4
13%
3
19%
16-30
7
23%
3
19%
31-45
4
13%
3
19%
46-60
4
13%
2
13%
61-75
7
23%
5
31%
76-90
Забито
37
84
19 В 1-м тайме 38
18 Во 2-м тайме 46
13 Забивали первыми 23
12 Не забивали 1
7
19%
11
13%
1-15
3
8%
13
15%
16-30
9
24%
14
17%
31-45
7
19%
12
14%
46-60
2
5%
14
17%
61-75
9
24%
20
24%
76-90
Пропущено
47
24
26 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 16
6
13%
2
8%
1-15
7
15%
5
21%
16-30
13
28%
3
13%
31-45
5
11%
4
17%
46-60
5
11%
3
13%
61-75
11
23%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5
Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5
Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1
Результаты матчей
Шицзячжуан
Ухань Три Таунс
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
5
4 раза 29%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:4
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
0:4
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
8 раз 28%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
4
6 раз 21%
3
5 раз 17%
5
4 раза 14%
0
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шицзячжуан
Ухань Три Таунс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
131
112
122
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
97
105
610
69
313
312
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
281
1019
227
623
1613
326
1118
128
524
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|24 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (12)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|15 (3)
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|8
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8