Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рефери не любит споров - именно за это Yunzi Duan сейчас получил желтую

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Yunzi Duan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Г О О О О Л - Станчу Николае правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

46' Haiqing Cao - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

41' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Chuangyi Lin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Marcao нанес удар головой, но Puliang Shao спокойно отбил мяч.

39' Ханьвэнь Дэн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Станчу Николае бьет со штрафного в створ, но Puliang Shao держит все под контролем

36' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

35' Marcao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

31' Marcao пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем

31' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

31' Chuangyi Lin навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Овусу-Секьере Деабеас из команды Шицзячжуан наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

28' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Ademilson и попал в перекладину!

27' Давидсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Fuyu Ma получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Ох, нехорошо это выглядит. Xiaobin Zhang получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Fuyu Ma на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Xiaobin Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Ademilson нанес удар, но тот был заблокирован.

23' Wentao Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Xiaobin Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

21' Станчу Николае не смог попасть в створ ударом издали

20' Матч возобновится спорным мячом

20' Ох, нехорошо это выглядит. Oscar Taty Maritu получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Oscar Taty Maritu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Wentao Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Wentao Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

14' Oscar Taty Maritu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Станчу Николае навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Ademilson нанес удар, но тот был заблокирован.

12' Ханьвэнь Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

10' Хорошую попытку сделал Гао Чжуньи . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Давидсон нанес удар, но тот был заблокирован.

10' Станчу Николае навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Ханьвэнь Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Marcao получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Marcao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

4' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру