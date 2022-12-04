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Китай: Суперлига
2022

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Yi Huang
Ухань Цзалл
1:1
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
0:1
2' Гол
Erik IV
36' Желтая карточка
Aoshuang Nie
1:1
45' Гол
Dong Xu
79' Желтая карточка
Dong Xu
81' Желтая карточка
Shuaihang Feng
90' Желтая карточка
Jingbin Wang
90'+6

Ход матча

2'
0:1
Erik IV
36'
Aoshuang Nie
 
45'
Dong Xu
(Rentian Hu)
1:1
46'
 
Jie Sun
Guan He
46'
 
Qi Cui
Yiran He
59'
Jiali Hu
Aoshuang Nie
 
74'
Huajun Zhang
Rentian Hu
 
74'
 
Тан Лонг
Jinxian Wang
79'
Dong Xu
 
81'
 
Shuaihang Feng
90'
Jingbin Wang
Форбс Браун
 
90'
Jingbin Wang
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 9
  • 1 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

22
Zhenqiang
Zhang
2
Peng
Li
33
Chongqiu
Ye
5
Виана
Бруно
32
Chen
Yuhao
18
Aoshuang
Nie
16
Каевич
Асмир
28
Dong
Xu
11
Rentian
Hu
10
Форбс
Браун
19
Jinghang
Hu
38
Ning
Lu
6
Guan
He
4
Окоре
Жорес
34
Yiran
He
24
Zhiyu
Yan
31
Weihui
Rao
33
Shuaihang
Feng
44
Цуль
Петер
10
Сержиньо
Солер
11
Erik
IV
8
Jinxian
Wang
Ухань Цзалл
3-4-3
Чанчунь Ятай
5-3-2

История личных встреч

Ухань Цзалл
Чанчунь Ятай

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:0
С
2:2
С
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 10 (3) 0.34
Каевич Асмир 4 (1) 0.14
Виана Бруно 4 0.14
Dong Xu 3 0.1
Rentian Hu 2 0.07
Peng Li 2 0.07
Jinghang Hu 1 0.03
Huajun Zhang 1 0.03
Мин Тянь 1 0.03
Yun Liu 0 0
Chen Yuhao 0 0
Chongqiu Ye 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сержиньо Солер 10 (2) 0.34
Неграо Жуниор 9 (1) 0.31
Erik IV 8 0.28
Тан Лонг 7 0.24
Jinxian Wang 2 0.07
Чанчэн Чэн 2 0.07
Цуль Петер 1 0.03
Yufeng Zhang 1 0.03
Окоре Жорес 1 0.03
Н'Длову Дино 1 0.03
Guan He 1 0.03
Chengjian Liao 0 0
Weihui Rao 0 0
Qi Cui 0 0

Карточки

Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виана Бруно 6 0
Aoshuang Nie 6 0
Dong Xu 6 0
Peng Li 4 0
Jinghang Hu 4 0
Каевич Асмир 3 0
Xuan Han 3 0
Форбс Браун 2 0
Chongqiu Ye 2 0
Yun Liu 2 0
Мин Тянь 2 0
Rentian Hu 1 0
Jingbin Wang 1 0
Zhenqiang Zhang 1 0
Jiali Hu 1 0
Nihat Nihmat 1 0
Xuheng Huang 1 0
Jinyu Li 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Weihui Rao 4 0
Yufeng Zhang 4 0
Huapeng Wang 3 0
Jie Sun 1 1
Guan He 2 0
Erik IV 2 0
Pengfei Han 2 0
Qi Cui 2 0
Shuaihang Feng 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Тан Лонг 1 0
Jiakang Hui 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Цуль Петер 1 0
Chengjian Liao 1 0
Zhiyun Zheng 1 0
Li Zhang II 1 0
Чанчэн Чэн 1 0
Jinxian Wang 1 0
Honglin Dong 1 0
Kaiyu Mao 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Yiran He 1 0

Результаты матчей

Ухань Цзалл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Чанчунь Ятай
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

10
11
Ухань Цзалл
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

30
16

Волевые поражения

9
14
Ухань Цзалл
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
Чанчунь Ятай
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

33
22

Волевые поражения

19
25

Голы по времени матча

Забито

16
25
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
3
19%
3
12%
1-15
4
25%
6
24%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
4
25%
4
16%
76-90

Пропущено

30
21
11 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 10
3
10%
0
0%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
4
13%
5
24%
31-45
8
27%
3
14%
46-60
7
23%
5
24%
61-75
4
13%
7
33%
76-90

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
3
23%
2
10%
1-15
3
23%
6
30%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
3
23%
4
20%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

31
20
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
10%
4
20%
1-15
2
6%
3
15%
16-30
8
26%
4
20%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
5
16%
1
5%
61-75
9
29%
29%
6
30%
76-90

Забито

29
45
16 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
10 Не забивали 8
6
21%
5
11%
1-15
7
24%
12
27%
16-30
3
10%
7
16%
31-45
1
3%
9
20%
46-60
5
17%
8
18%
61-75
7
24%
4
9%
76-90

Пропущено

61
41
24 В 1-м тайме 17
37 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 21
6
10%
4
10%
1-15
6
10%
4
10%
16-30
12
20%
9
22%
31-45
12
20%
5
12%
46-60
12
20%
6
15%
61-75
13
21%
13
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Цзалл
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Сучжоу Донву - Ухань Цзалл 2:2
Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0
Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2

Результаты матчей

Ухань Цзалл
Чанчунь Ятай

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
5
1 раз 3%
0
9 раз 31%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ухань Цзалл
Чанчунь Ятай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
6
5
10
1.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
3
2
12
1.5
8
4
1
13
2.5
3
9
1
13
3.5
1
11
1
13
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
20
9
7
22
1.5
12
17
1
28
2.5
5
24
1
28
3.5
3
26
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 29 22 2 5 83 - 25 68
2.
Шаньдун Тайшань
 28 21 2 5 68 - 24 65
3.
Чжэцзян Профессионал
 28 14 10 4 52 - 25 52
4.
Шанхай СИПГ
 29 16 4 9 45 - 25 52
5.
Ченду Беттер Сити
 28 14 9 5 40 - 26 51
6.
Хэнань Цзянье
 28 15 5 8 50 - 28 50
7.
Бэйцзин Гоань
 28 14 7 7 46 - 39 49
8.
Шанхай Шеньхуа
 28 12 9 7 34 - 28 45
9.
Тянцзинь Тэда
 28 13 5 10 41 - 32 44
10.
Мэйчжоу Хакка
 28 11 7 10 37 - 35 40
11.
Далянь Ифан
 28 10 9 9 42 - 40 39
12.
Чанчунь Ятай
 29 9 11 9 43 - 41 38
13.
Шицзячжуан
 29 8 10 11 38 - 46 34
14.
Шэньчжэнь
 28 9 3 16 29 - 54 30
15.
Ухань Цзалл
 29 7 4 18 30 - 60 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 28 3 6 19 20 - 51 15
17.
Гуанчжоу Фули
 29 3 3 23 20 - 58 12
18.
Хэбей Форчун
 28 1 0 27 15 - 96 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Ухань Три Таунс
 14 10 0 4 49 - 17 30
3.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
4.
Хэнань Цзянье
 14 9 1 4 30 - 15 28
5.
Чжэцзян Профессионал
 13 8 3 2 22 - 9 27
6.
Далянь Ифан
 16 7 5 4 26 - 20 26
7.
Шанхай Шеньхуа
 14 7 4 3 16 - 11 25
8.
Бэйцзин Гоань
 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Ченду Беттер Сити
 13 6 6 1 26 - 13 24
10.
Мэйчжоу Хакка
 14 7 3 4 28 - 17 24
11.
Тянцзинь Тэда
 14 7 2 5 22 - 13 23
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 15 5 1 9 13 - 27 16
14.
Ухань Цзалл
 15 3 4 8 16 - 30 13
15.
Шицзячжуан
 13 1 7 5 8 - 16 10
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 13 2 4 7 13 - 20 10
17.
Гуанчжоу Фули
 14 2 1 11 10 - 30 7
18.
Хэбей Форчун
 13 1 0 12 9 - 49 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 15 12 2 1 34 - 8 38
2.
Шаньдун Тайшань
 14 9 1 4 30 - 17 28
3.
Ченду Беттер Сити
 15 8 3 4 14 - 13 27
4.
Чжэцзян Профессионал
 15 6 7 2 30 - 16 25
5.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
6.
Бэйцзин Гоань
 14 7 3 4 22 - 23 24
7.
Шанхай СИПГ
 14 7 2 5 20 - 15 23
8.
Хэнань Цзянье
 14 6 4 4 20 - 13 22
9.
Тянцзинь Тэда
 14 6 3 5 19 - 19 21
10.
Шанхай Шеньхуа
 14 5 5 4 18 - 17 20
11.
Чанчунь Ятай
 12 4 6 2 24 - 22 18
12.
Мэйчжоу Хакка
 14 4 4 6 9 - 18 16
13.
Шэньчжэнь
 13 4 2 7 16 - 27 14
14.
Далянь Ифан
 12 3 4 5 16 - 20 13
15.
Ухань Цзалл
 14 4 0 10 14 - 30 12
16.
Гуанчжоу Фули
 15 1 2 12 10 - 28 5
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 15 1 2 12 7 - 31 5
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 24 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (12)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 15 (3)
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Топ нарушителей
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
Далянь Ифан Yu Fei 8
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