Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

84' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Erik нанес удар головой, но Zhenqiang Zhang спокойно отбил мяч.

81' Судье надоело, что Shuaihang Feng тянет время и он наказал его горчичником

81' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Цуль Петер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Dong Xu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Yuhao Chen пробует нанести удар издали, но Ning Lu держит все под контролем

70' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновлен

69' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

67' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Jiali Hu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Рентиан Ху навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Матч возобновлен

65' Jinghang Hu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Jinghang Hu не смог попасть в створ ударом издали

63' Dong Xu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Рентиан Ху навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

60' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

59' Jinghang Hu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Ning Lu взял и забрал мяч на выходе

54' Безумный фол. Рентиан Ху грубо играет против соперника. Пострадал Яо Вейхуи

53' Виана Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Ning Lu взял и забрал мяч на выходе

50' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Jinghang Hu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Форбс Браун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника