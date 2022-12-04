Тур: 29. Стадион: Dongxihu Sports Center. Главный судья: Yi Huang
1:1
Конец матча
0'
0:1
2' ГолErik IV
36' Желтая карточкаAoshuang Nie
1:1
45' ГолDong Xu
79' Желтая карточкаDong Xu
81' Желтая карточкаShuaihang Feng
90' Желтая карточкаJingbin Wang
90'+6
Ход матча
2'
0:1
36'
45'
1:1
59'
74'
79'
81'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 9
-
1 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
2
Peng
Li
33
Chongqiu
Ye
32
Chen
Yuhao
18
Aoshuang
Nie
16
Каевич
Асмир
28
Dong
Xu
11
Rentian
Hu
10
Форбс
Браун
19
Jinghang
Hu
38
Ning
Lu
6
Guan
He
34
Yiran
He
24
Zhiyu
Yan
31
Weihui
Rao
44
Цуль
Петер
11
Erik
IV
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Peng LiЗащитник
-
33 Chongqiu YeЗащитник
- Защитник
-
32 Chen YuhaoПолузащитник
-
18 Aoshuang NieПолузащитник
-
16 Каевич АсмирПолузащитник
-
28 Dong XuПолузащитник
-
11 Rentian HuНападающий
-
10 Форбс БраунНападающий
-
19 Jinghang HuНападающий
- Запасные игроки
-
6 Chao LiЗащитник
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
21 Jingbin WangНападающий
-
23 Гао Сян
-
7 Yi Luo
-
17 Huajun Zhang
-
3 Xuan Han
-
24 Jiali Hu
-
29 Da Wen
-
37 Junxian Liu
-
39 Nihat Nihmat
-
42 Da Li
-
Главный тренер: Jinyu Li
- Основной состав
-
38 Ning LuВратарь
-
6 Guan HeЗащитник
- Защитник
-
34 Yiran HeЗащитник
-
24 Zhiyu YanЗащитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
- Полузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Erik IVНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Yake WuВратарь
- Защитник
-
5 Jie SunЗащитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
29 Тан ЛонгНападающий
-
15 Dilemet Tudi
-
21 Qi Cui
-
25 Huapeng Wang
-
27 Li Zhang II
-
37 Yushen Huang
-
39 Kaiyu Mao
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Ухань Цзалл
Чанчунь Ятай
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|10 (3)
|0.34
|Каевич Асмир
|4 (1)
|0.14
|Виана Бруно
|4
|0.14
|Dong Xu
|3
|0.1
|Rentian Hu
|2
|0.07
|Peng Li
|2
|0.07
|Jinghang Hu
|1
|0.03
|Huajun Zhang
|1
|0.03
|Мин Тянь
|1
|0.03
|Yun Liu
|0
|0
|Chen Yuhao
|0
|0
|Chongqiu Ye
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сержиньо Солер
|10 (2)
|0.34
|Неграо Жуниор
|9 (1)
|0.31
|Erik IV
|8
|0.28
|Тан Лонг
|7
|0.24
|Jinxian Wang
|2
|0.07
|Чанчэн Чэн
|2
|0.07
|Цуль Петер
|1
|0.03
|Yufeng Zhang
|1
|0.03
|Окоре Жорес
|1
|0.03
|Н'Длову Дино
|1
|0.03
|Guan He
|1
|0.03
|Chengjian Liao
|0
|0
|Weihui Rao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Карточки
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виана Бруно
|6
|0
|Aoshuang Nie
|6
|0
|Dong Xu
|6
|0
|Peng Li
|4
|0
|Jinghang Hu
|4
|0
|Каевич Асмир
|3
|0
|Xuan Han
|3
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Chongqiu Ye
|2
|0
|Yun Liu
|2
|0
|Мин Тянь
|2
|0
|Rentian Hu
|1
|0
|Jingbin Wang
|1
|0
|Zhenqiang Zhang
|1
|0
|Jiali Hu
|1
|0
|Nihat Nihmat
|1
|0
|Xuheng Huang
|1
|0
|Jinyu Li
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Weihui Rao
|4
|0
|Yufeng Zhang
|4
|0
|Huapeng Wang
|3
|0
|Jie Sun
|1
|1
|Guan He
|2
|0
|Erik IV
|2
|0
|Pengfei Han
|2
|0
|Qi Cui
|2
|0
|Shuaihang Feng
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Тан Лонг
|1
|0
|Jiakang Hui
|1
|0
|Н'Длову Дино
|1
|0
|Цуль Петер
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Zhiyun Zheng
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Чанчэн Чэн
|1
|0
|Jinxian Wang
|1
|0
|Honglin Dong
|1
|0
|Kaiyu Mao
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Yiran He
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Цзалл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Чанчунь Ятай
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
10
11
Ухань Цзалл
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
30
16
Волевые поражения
9
14
Ухань Цзалл
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
Чанчунь Ятай
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
33
22
Волевые поражения
19
25
Голы по времени матча
Забито
16
25
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
3
19%
3
12%
1-15
4
25%
6
24%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
4
25%
4
16%
76-90
Пропущено
30
21
11 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 10
3
10%
0
0%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
4
13%
5
24%
31-45
8
27%
3
14%
46-60
7
23%
5
24%
61-75
4
13%
7
33%
76-90
Забито
13
20
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
3
23%
2
10%
1-15
3
23%
6
30%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
3
23%
4
20%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
31
20
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
10%
4
20%
1-15
2
6%
3
15%
16-30
8
26%
4
20%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
5
16%
1
5%
61-75
9
29%
29%
6
30%
76-90
Забито
29
45
16 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
10 Не забивали 8
6
21%
5
11%
1-15
7
24%
12
27%
16-30
3
10%
7
16%
31-45
1
3%
9
20%
46-60
5
17%
8
18%
61-75
7
24%
4
9%
76-90
Пропущено
61
41
24 В 1-м тайме 17
37 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 21
6
10%
4
10%
1-15
6
10%
4
10%
16-30
12
20%
9
22%
31-45
12
20%
5
12%
46-60
12
20%
6
15%
61-75
13
21%
13
32%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Цзалл
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Сучжоу Донву - Ухань Цзалл 2:2
Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0
Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2
Результаты матчей
Ухань Цзалл
Чанчунь Ятай
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
5
1 раз 3%
0
9 раз 31%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ухань Цзалл
Чанчунь Ятай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
116
510
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
93
212
84
113
39
113
111
113
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
209
722
1217
128
524
128
326
128
128
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|24 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (12)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|15 (3)
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|8
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8