Тур: 29. Стадион: Jinjiang Sports Center. Главный судья: Zhenlu Shi
1:2
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаYunlong Fan
0:1
39' ГолВаргас Матиас
1:1
41' ГолYongjun Wen
1:2
45' ПенальтиЛэй У
90'+5
Ход матча
36'
39'
0:1
41'
1:1
45'
1:2
68'
72'
84'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 13
-
1 Удары в створ 10
-
2 Угловые 14
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
23
Yuchen
Zhou
21
Feiya
Chang
17
Yuncheng
Fu
37
Yongjun
Wen
43
Jiqiang
Liu
15
Peng
Wang
32
Zhizhao
Chen
28
Chengru
Wu
9
Hong
Gui
13
Чжэнь
Вэй
43
Yiwei
Wang
16
Xin
Xu
7
Лэй
У
- Основной состав
-
23 Yuchen ZhouВратарь
-
21 Feiya ChangЗащитник
-
17 Yuncheng FuЗащитник
- Защитник
-
37 Yongjun WenЗащитник
-
43 Jiqiang LiuПолузащитник
-
15 Peng WangПолузащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Chengru WuПолузащитник
-
9 Hong GuiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мяо ТанЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Нападающий
-
29 Wenjie SongНападающий
- Нападающий
-
42 Delin Sun
-
39 Yuliang Su
-
38 Yongjia Li
-
34 Feng Wei
-
44 Gekai Huang
-
-
Главный тренер: Weifeng Li
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
- Защитник
-
43 Yiwei WangЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
34 Каллон ИссаЗащитник
-
32 Shuai LiЗащитник
- Полузащитник
-
27 Цзин ФэнПолузащитник
-
10 Ндиайе ЧерифНападающий
-
12 Wei Chen2
-
-
15 Shenyuan Li
-
26 Chunxin Chen
-
33 Zhurun Liu
-
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Гуанчжоу Фули
Шанхай СИПГ
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
19 матчей
21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
29
28
Голов в среднем за матч
1.53
1.47
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
58
61
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hong Gui
|3
|0.1
|Chugui Ye
|3 (1)
|0.1
|Wenjie Song
|3
|0.1
|Гильерме Маркес
|2 (1)
|0.07
|Tixiang Li
|1
|0.03
|Zhizhao Chen
|1
|0.03
|Jown Cardona
|1
|0.03
|Jihong Jiang
|1
|0.03
|Chun Lok Than
|1
|0.03
|Gong Zhang
|1
|0.03
|Chengru Wu
|1
|0.03
|Yongjun Wen
|1
|0.03
|Yongjia Li
|1
|0.03
|Мяо Тан
|0
|0
|Йи Тенг
|0
|0
|Jiajun Liao
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|11 (2)
|0.38
|Вэньцзюнь Люй
|7
|0.24
|Ндиайе Чериф
|6 (1)
|0.21
|Паулиньо Пауло
|3
|0.1
|Цзин Фэн
|2
|0.07
|Браунинг Тайас
|2
|0.07
|Шэньчао Ван
|2
|0.07
|Baiyang Liu
|2
|0.07
|Варгас Матиас
|1
|0.03
|Линьпэн Чжан
|1
|0.03
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0.03
|Ли Шенглонг
|1
|0.03
|Huachen Zhang
|1
|0.03
|Chunxin Chen
|1
|0.03
|Zhurun Liu
|1
|0.03
|Оскар дос Сантос
|1 (1)
|0.03
|Xin Xu
|1
|0.03
|Каллон Исса
|0
|0
|Ли Ан
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gong Zhang
|8
|0
|Zhizhao Chen
|4
|0
|Tixiang Li
|4
|0
|Jihong Jiang
|4
|0
|Jown Cardona
|4
|0
|Peng Wang
|3
|0
|Jiaqi Han
|3
|0
|Yuncheng Fu
|3
|0
|Wenjie Song
|2
|0
|Weifeng Li
|2
|0
|Гильерме Маркес
|2
|0
|Мяо Тан
|2
|0
|Jiajun Liao
|2
|0
|Йи Тенг
|1
|0
|Chugui Ye
|1
|0
|Yunlong Fan
|1
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|An Ning
|1
|0
|Bo Jin
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Junjie Wu
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вэньцзюнь Люй
|4
|0
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Варгас Матиас
|3
|0
|Shiyuan Yang
|3
|0
|Паулиньо Пауло
|3
|0
|Чжэнь Вэй
|3
|0
|Xin Xu
|1
|1
|Huachen Zhang
|1
|1
|Хуэй-Кан Цай
|2
|0
|Каллон Исса
|2
|0
|Ли Ан
|2
|0
|Хай Юй
|2
|0
|Лэй У
|1
|0
|Хуань Фу
|1
|0
|Muzepper Mirahmetjan
|1
|0
|Shenyuan Li
|1
|0
Результаты матчей
Гуанчжоу Фули
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Шанхай СИПГ
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
8
4
Гуанчжоу Фули
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Шанхай СИПГ
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
27
6
Волевые поражения
5
23
Гуанчжоу Фули
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Шанхай СИПГ
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
27
10
Волевые поражения
13
27
Голы по времени матча
Забито
11
20
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
1
9%
4
20%
1-15
2
18%
5
25%
16-30
3
27%
3
15%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
2
18%
5
25%
76-90
Пропущено
29
15
16 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
5
17%
1
7%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
6
21%
2
13%
31-45
5
17%
3
20%
46-60
3
10%
5
33%
61-75
5
17%
3
20%
76-90
Забито
10
24
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 17
0
0%
1
4%
1-15
1
10%
7
29%
29%
16-30
3
30%
4
17%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
30%
3
13%
61-75
3
30%
6
25%
76-90
Пропущено
28
11
15 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
11%
3
27%
1-15
5
18%
2
18%
16-30
7
25%
0
0%
31-45
5
18%
4
36%
46-60
4
14%
1
9%
61-75
4
14%
1
9%
76-90
Забито
21
44
10 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 16
13 Не забивали 6
1
5%
5
11%
1-15
3
14%
12
27%
16-30
6
29%
7
16%
31-45
2
10%
5
11%
46-60
4
19%
4
9%
61-75
5
24%
11
25%
76-90
Пропущено
57
26
31 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 17
21 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 19
8
14%
4
15%
1-15
10
18%
3
12%
16-30
13
23%
2
8%
31-45
10
18%
7
27%
46-60
7
12%
6
23%
61-75
9
16%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Сиань Ронхай - Гуанчжоу Фули 0:1
Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5
Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1
Результаты матчей
Гуанчжоу Фули
Шанхай СИПГ
Точный счет
0:3
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 17%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 48%
1
12 раз 41%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
10 раз 34%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гуанчжоу Фули
Шанхай СИПГ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
123
212
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
113
114
68
114
212
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1514
Больше Меньше
236
326
1316
128
425
128
227
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|24 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (12)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|15 (3)
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|8
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8