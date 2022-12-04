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Китай: Суперлига
2022

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Zhenlu Shi
Гуанчжоу Фули
1:2
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
36' Желтая карточка
Yunlong Fan
0:1
39' Гол
Варгас Матиас
1:1
41' Гол
Yongjun Wen
1:2
45' Пенальти
Лэй У
90'+5

Ход матча

36'
Yunlong Fan
 
39'
0:1
Варгас Матиас
41'
Yongjun Wen
1:1
45'
1:2
Лэй У
63'
 
Каллон Исса
Вэньцзюнь Люй
68'
Gekai Huang
Zhizhao Chen
 
68'
Wenjie Song
Hong Gui
 
71'
 
Цзин Фэн
Паулиньо Пауло
72'
 
Ндиайе Чериф
Лэй У
81'
Liangkuan Jin
Jinliang Zhang
 
84'
 
Zhurun Liu
Yiwei Wang
84'
Yuliang Su
Chengru Wu
 
84'
Yongjia Li
Yunlong Fan
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 13
  • 1 Удары в створ 10
  • 2 Угловые 14
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

23
Yuchen
Zhou
21
Feiya
Chang
17
Yuncheng
Fu
31
Jinliang
Zhang
37
Yongjun
Wen
43
Jiqiang
Liu
15
Peng
Wang
32
Zhizhao
Chen
6
Yunlong
Fan
28
Chengru
Wu
9
Hong
Gui
1
Цзюнь-Лин
Янь
3
Браунинг
Тайас
13
Чжэнь
Вэй
4
Шэньчао
Ван
43
Yiwei
Wang
11
Вэньцзюнь
Люй
24
Варгас
Матиас
9
Паулиньо
Пауло
6
Хуэй-Кан
Цай
16
Xin
Xu
7
Лэй
У
Гуанчжоу Фули
4-2-3-1
Шанхай СИПГ
5-4-1

История личных встреч

Гуанчжоу Фули
Шанхай СИПГ

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

19 матчей

21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:0
С
1:2
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
2:5
С
1:2
С
1:1
С
3:3
К
1:0
С
1:0
С
2:3
Р
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
0:3
С
0:0

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.53
1.47

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
61

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hong Gui 3 0.1
Chugui Ye 3 (1) 0.1
Wenjie Song 3 0.1
Гильерме Маркес 2 (1) 0.07
Tixiang Li 1 0.03
Zhizhao Chen 1 0.03
Jown Cardona 1 0.03
Jihong Jiang 1 0.03
Chun Lok Than 1 0.03
Gong Zhang 1 0.03
Chengru Wu 1 0.03
Yongjun Wen 1 0.03
Yongjia Li 1 0.03
Мяо Тан 0 0
Йи Тенг 0 0
Jiajun Liao 0 0
Yang Yang 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 11 (2) 0.38
Вэньцзюнь Люй 7 0.24
Ндиайе Чериф 6 (1) 0.21
Паулиньо Пауло 3 0.1
Цзин Фэн 2 0.07
Браунинг Тайас 2 0.07
Шэньчао Ван 2 0.07
Baiyang Liu 2 0.07
Варгас Матиас 1 0.03
Линьпэн Чжан 1 0.03
Хуэй-Кан Цай 1 0.03
Ли Шенглонг 1 0.03
Huachen Zhang 1 0.03
Chunxin Chen 1 0.03
Zhurun Liu 1 0.03
Оскар дос Сантос 1 (1) 0.03
Xin Xu 1 0.03
Каллон Исса 0 0
Ли Ан 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gong Zhang 8 0
Zhizhao Chen 4 0
Tixiang Li 4 0
Jihong Jiang 4 0
Jown Cardona 4 0
Peng Wang 3 0
Jiaqi Han 3 0
Yuncheng Fu 3 0
Wenjie Song 2 0
Weifeng Li 2 0
Гильерме Маркес 2 0
Мяо Тан 2 0
Jiajun Liao 2 0
Йи Тенг 1 0
Chugui Ye 1 0
Yunlong Fan 1 0
Feiya Chang 1 0
Chun Lok Than 1 0
An Ning 1 0
Bo Jin 1 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Junjie Wu 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вэньцзюнь Люй 4 0
Линьпэн Чжан 4 0
Варгас Матиас 3 0
Shiyuan Yang 3 0
Паулиньо Пауло 3 0
Чжэнь Вэй 3 0
Xin Xu 1 1
Huachen Zhang 1 1
Хуэй-Кан Цай 2 0
Каллон Исса 2 0
Ли Ан 2 0
Хай Юй 2 0
Лэй У 1 0
Хуань Фу 1 0
Muzepper Mirahmetjan 1 0
Shenyuan Li 1 0

Результаты матчей

Гуанчжоу Фули
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Шанхай СИПГ
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

8
4
Гуанчжоу Фули
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Шанхай СИПГ
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

27
6

Волевые поражения

5
23
Гуанчжоу Фули
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Шанхай СИПГ
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

27
10

Волевые поражения

13
27

Голы по времени матча

Забито

11
20
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
1
9%
4
20%
1-15
2
18%
5
25%
16-30
3
27%
3
15%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
2
18%
5
25%
76-90

Пропущено

29
15
16 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
5
17%
1
7%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
6
21%
2
13%
31-45
5
17%
3
20%
46-60
3
10%
5
33%
61-75
5
17%
3
20%
76-90

Забито

10
24
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 17
0
0%
1
4%
1-15
1
10%
7
29%
29%
16-30
3
30%
4
17%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
30%
3
13%
61-75
3
30%
6
25%
76-90

Пропущено

28
11
15 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
11%
3
27%
1-15
5
18%
2
18%
16-30
7
25%
0
0%
31-45
5
18%
4
36%
46-60
4
14%
1
9%
61-75
4
14%
1
9%
76-90

Забито

21
44
10 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 16
13 Не забивали 6
1
5%
5
11%
1-15
3
14%
12
27%
16-30
6
29%
7
16%
31-45
2
10%
5
11%
46-60
4
19%
4
9%
61-75
5
24%
11
25%
76-90

Пропущено

57
26
31 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 17
21 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 19
8
14%
4
15%
1-15
10
18%
3
12%
16-30
13
23%
2
8%
31-45
10
18%
7
27%
46-60
7
12%
6
23%
61-75
9
16%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Сиань Ронхай - Гуанчжоу Фули 0:1
Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5
Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1

Результаты матчей

Гуанчжоу Фули
Шанхай СИПГ

Точный счет

0:3
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
5 раз 17%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 48%
1
12 раз 41%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
10 раз 34%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гуанчжоу Фули
Шанхай СИПГ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
3
2
12
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
11
3
1
14
1.5
6
8
1
14
2.5
2
12
1
14
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
14
0.5
Больше Меньше
23
6
3
26
1.5
13
16
1
28
2.5
4
25
1
28
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 29 22 2 5 83 - 25 68
2.
Шаньдун Тайшань
 28 21 2 5 68 - 24 65
3.
Чжэцзян Профессионал
 28 14 10 4 52 - 25 52
4.
Шанхай СИПГ
 29 16 4 9 45 - 25 52
5.
Ченду Беттер Сити
 28 14 9 5 40 - 26 51
6.
Хэнань Цзянье
 28 15 5 8 50 - 28 50
7.
Бэйцзин Гоань
 28 14 7 7 46 - 39 49
8.
Шанхай Шеньхуа
 28 12 9 7 34 - 28 45
9.
Тянцзинь Тэда
 28 13 5 10 41 - 32 44
10.
Мэйчжоу Хакка
 28 11 7 10 37 - 35 40
11.
Далянь Ифан
 28 10 9 9 42 - 40 39
12.
Чанчунь Ятай
 29 9 11 9 43 - 41 38
13.
Шицзячжуан
 29 8 10 11 38 - 46 34
14.
Шэньчжэнь
 28 9 3 16 29 - 54 30
15.
Ухань Цзалл
 29 7 4 18 30 - 60 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 28 3 6 19 20 - 51 15
17.
Гуанчжоу Фули
 29 3 3 23 20 - 58 12
18.
Хэбей Форчун
 28 1 0 27 15 - 96 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Ухань Три Таунс
 14 10 0 4 49 - 17 30
3.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
4.
Хэнань Цзянье
 14 9 1 4 30 - 15 28
5.
Чжэцзян Профессионал
 13 8 3 2 22 - 9 27
6.
Далянь Ифан
 16 7 5 4 26 - 20 26
7.
Шанхай Шеньхуа
 14 7 4 3 16 - 11 25
8.
Бэйцзин Гоань
 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Ченду Беттер Сити
 13 6 6 1 26 - 13 24
10.
Мэйчжоу Хакка
 14 7 3 4 28 - 17 24
11.
Тянцзинь Тэда
 14 7 2 5 22 - 13 23
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 15 5 1 9 13 - 27 16
14.
Ухань Цзалл
 15 3 4 8 16 - 30 13
15.
Шицзячжуан
 13 1 7 5 8 - 16 10
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 13 2 4 7 13 - 20 10
17.
Гуанчжоу Фули
 14 2 1 11 10 - 30 7
18.
Хэбей Форчун
 13 1 0 12 9 - 49 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 15 12 2 1 34 - 8 38
2.
Шаньдун Тайшань
 14 9 1 4 30 - 17 28
3.
Ченду Беттер Сити
 15 8 3 4 14 - 13 27
4.
Чжэцзян Профессионал
 15 6 7 2 30 - 16 25
5.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
6.
Бэйцзин Гоань
 14 7 3 4 22 - 23 24
7.
Шанхай СИПГ
 14 7 2 5 20 - 15 23
8.
Хэнань Цзянье
 14 6 4 4 20 - 13 22
9.
Тянцзинь Тэда
 14 6 3 5 19 - 19 21
10.
Шанхай Шеньхуа
 14 5 5 4 18 - 17 20
11.
Чанчунь Ятай
 12 4 6 2 24 - 22 18
12.
Мэйчжоу Хакка
 14 4 4 6 9 - 18 16
13.
Шэньчжэнь
 13 4 2 7 16 - 27 14
14.
Далянь Ифан
 12 3 4 5 16 - 20 13
15.
Ухань Цзалл
 14 4 0 10 14 - 30 12
16.
Гуанчжоу Фули
 15 1 2 12 10 - 28 5
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 15 1 2 12 7 - 31 5
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 24 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (12)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
Далянь Ифан Yu Fei 8
Весь список
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Цзин Фэн. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 92'
    Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
  • 92'
    Ндиайе Чериф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 92'
    Ндиайе Чериф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Liangkuan Jin из команды Гуанчжоу Фули перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    91'
    Варгас Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 91'
    Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 35%, Шанхай СИПГ: 65%.
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