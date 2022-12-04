Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Вэньцзюнь Люй решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Jiqiang Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' 'Г О О О О О Л - Лэй У из команды Шанхай СИПГ забивает с пенальти! Он пробил правой. Yuchen Zhou был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

45' После проверки VAR судья не изменил решения - Гуанчжоу Фули пробьет пенальти!

44' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

41' Г О О О О Л - Yongjun Wen правой ногой классно пробил с лета.

39' Г О О О О Л - Варгас Матиас забивает ударом с левой ноги!

39' Лэй У нанес удар головой, но Yuchen Zhou спокойно отбил мяч.

39' Peng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Матч возобновлен

38' Вэньцзюнь Люй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Паулиньо Пауло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Паулиньо Пауло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Хуэй-Кан Цай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Лэй У создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Вэньцзюнь Люй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Хуэй-Кан Цай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Вэньцзюнь Люй оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Хорошую попытку сделал Паулиньо Пауло . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Паулиньо Пауло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Yiwei Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Матч возобновится спорным мячом

16' Yunlong Fan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Yunlong Fan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Xin Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Yunlong Fan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Паулиньо Пауло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Xin Xu не смог попасть в створ ударом издали

7' Yiwei Wang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Лэй У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Паулиньо Пауло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Вэньцзюнь Люй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Jiqiang Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Zhizhao Chen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру