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Китай: Суперлига
2022

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Kai He
Бэйцзин Гоань
0:2
Второй тайм: 81'
Далянь Ифан
0'
31' Желтая карточка
Чжанг Сичже
0:1
50' Гол
Линь Лянмин
0:2
77' Гол
Линь Лянмин

Ход матча

31'
Чжанг Сичже
 
46'
 
Линь Лянмин
Zhuoyi Lu
46'
 
Guowen Sun
Zihan Gui
50'
0:1
Линь Лянмин
(Yu Fei)
51'
Yongjing Cao
Дабао Юй
 
66'
 
Пен Лю
Босанчич Неманья
68'
Guobo Liu
Marko Dabro
 
74'
 
Ян Ксиангчуанг
Цонев Борислав
77'
0:2
Линь Лянмин
(Guowen Sun)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Бэйцзин Гоань
Ничья
Далянь Ифан
1.66
1.58
5.10
Все Коэффициенты
1
Сень
Хоу
22
Дабао
Юй
5
Мемишевич
Самир
26
Yang
Bai
27
Gang
Wang
34
Mohemati
Naibijiang
17
Кан
Сан-У
6
Чи
Чжунго
10
Чжанг
Сичже
20
Ziming
Wang
30
Marko
Dabro
30
Yan
Wu
13
Yaopeng
Wang
14
Jiahui
Huang
6
Xianjun
Wang
18
Yupeng
He
38
Zhuoyi
Lu
28
Yu
Fei
40
Босанчич
Неманья
10
Цонев
Борислав
23
Yin
Shang
21
Zihan
Gui
Бэйцзин Гоань
5-4-1
Далянь Ифан
3-4-1-2

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Далянь Ифан

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

13 матчей

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:2
С
0:1
С
2:0
С
0:2
С
4:1
С
5:2
С
0:3
С
4:1
С
0:1
С
4:0
С
3:0
С
3:1
С
1:0

Голы

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

3.33
1.43

Среднее время на гол

27
63

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.14
0.67

Среднее время на гол

78
135

Всего голов

28
14

Голов в среднем за матч

2.15
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

41
83

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 17 (1) 0.59
Чжанг Сичже 5 (1) 0.17
Кан Сан-У 4 (1) 0.14
Tianyi Gao 3 0.1
Мемишевич Самир 3 0.1
Адегбенро Самуэль 3 0.1
Дабао Юй 3 0.1
Gang Wang 2 0.07
Ziming Wang 2 0.07
Marko Dabro 1 0.03
Цзинь Пэнксян 1 0.03
Yongjing Cao 1 0.03
Nebijan Muhmet 0 0
Guobo Liu 0 0
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линь Лянмин 11 (1) 0.38
Yin Shang 7 0.24
Цонев Борислав 5 (1) 0.17
Ян Ксиангчуанг 4 0.14
Yu Fei 4 0.14
Мамба Стрели 3 0.1
Guowen Sun 2 0.07
Cesar Manzoki 2 0.07
Zhu Ting 1 0.03
Пен Лю 1 0.03
Wei Wu III 1 0.03
Yanfeng Dong 1 0.03
Yupeng He 1 0.03
Lei Tong 0 0
Huanhuan Shan 0 0
Vas Nunez 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 7 1
Мемишевич Самир 6 0
Чендун Чжан 4 1
Чи Чжунго 4 0
Gang Wang 3 0
Tianyi Gao 3 0
Чжанг Сичже 2 0
Сень Хоу 2 0
Жанг Юнинг 2 0
Dehai Zou 2 0
Yang Yu1 2 0
Адегбенро Самуэль 1 0
Yongjing Cao 1 0
Кан Сан-У 1 0
Лю Хуань 1 0
Ziming Wang 1 0
Guobo Liu 1 0
Yuda Tian 1 0
Shaowen Liang 1 0
Mohemati Naibijiang 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Fei 8 0
Пен Лю 7 0
Jiahui Huang 5 0
Longchang Lin 4 0
Yupeng He 4 0
Yin Shang 3 0
Guowen Sun 1 1
Цонев Борислав 2 0
Lei Tong 2 0
Чжан Чонг 2 0
Le Liu 2 0
Yanfeng Dong 2 0
Xianjun Wang 2 0
Hui Xie 2 0
Wei Wu III 1 0
Ян Ксиангчуанг 1 0
Zhiwei Song 1 0
Zhenao Wang 1 0
Zhuoyi Lu 1 0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Далянь Ифан
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

6
8
Бэйцзин Гоань
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Далянь Ифан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
9

Волевые поражения

20
24
Бэйцзин Гоань
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Далянь Ифан
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

17
10

Волевые поражения

26
32

Голы по времени матча

Забито

24
17
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
4
17%
3
18%
1-15
5
21%
2
12%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
5
21%
4
24%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
5
21%
4
24%
76-90

Пропущено

16
19
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
5
26%
16-30
6
38%
1
5%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
6
38%
7
37%
76-90

Забито

22
26
13 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
3
14%
5
19%
1-15
7
32%
3
12%
16-30
3
14%
6
23%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
4
18%
6
23%
76-90

Пропущено

23
20
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
22%
3
15%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
6
26%
8
40%
76-90

Забито

46
43
24 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 15
6 Не забивали 5
7
15%
8
19%
1-15
12
26%
5
12%
16-30
5
11%
7
16%
31-45
7
15%
8
19%
46-60
6
13%
5
12%
61-75
9
20%
10
23%
76-90

Пропущено

39
39
18 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 22
5
13%
3
8%
1-15
3
8%
8
21%
16-30
10
26%
4
10%
31-45
3
8%
5
13%
46-60
6
15%
4
10%
61-75
12
31%
15
38%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2
Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1
Далянь Ифан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1
Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
Далянь Ифан

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%
2
11 раз 39%
1
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бэйцзин Гоань
Далянь Ифан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
14
2
7
7
1.5
9
7
5
9
2.5
1
15
2
12
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
4
7
7
1.5
5
7
2
12
2.5
2
10
1
13
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
22
6
14
14
1.5
14
14
7
21
2.5
3
25
3
25
3.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 29 22 2 5 83 - 25 68
2.
Шаньдун Тайшань
 28 21 2 5 68 - 24 65
3.
Чжэцзян Профессионал
 28 14 10 4 52 - 25 52
4.
Шанхай СИПГ
 29 16 4 9 45 - 25 52
5.
Ченду Беттер Сити
 28 14 9 5 40 - 26 51
6.
Хэнань Цзянье
 28 15 5 8 50 - 28 50
7.
Бэйцзин Гоань
 0:2 29 14 7 8 46 - 41 49
8.
Шанхай Шеньхуа
 28 12 9 7 34 - 28 45
9.
Тянцзинь Тэда
 28 13 5 10 41 - 32 44
10.
Далянь Ифан
 2:0 29 11 9 9 44 - 40 42
11.
Мэйчжоу Хакка
 28 11 7 10 37 - 35 40
12.
Чанчунь Ятай
 29 9 11 9 43 - 41 38
13.
Шицзячжуан
 29 8 10 11 38 - 46 34
14.
Шэньчжэнь
 28 9 3 16 29 - 54 30
15.
Ухань Цзалл
 29 7 4 18 30 - 60 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 28 3 6 19 20 - 51 15
17.
Гуанчжоу Фули
 29 3 3 23 20 - 58 12
18.
Хэбей Форчун
 28 1 0 27 15 - 96 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Ухань Три Таунс
 14 10 0 4 49 - 17 30
3.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
4.
Хэнань Цзянье
 14 9 1 4 30 - 15 28
5.
Чжэцзян Профессионал
 13 8 3 2 22 - 9 27
6.
Далянь Ифан
 2:0 16 7 5 4 26 - 20 26
7.
Шанхай Шеньхуа
 14 7 4 3 16 - 11 25
8.
Бэйцзин Гоань
 0:2 15 7 4 4 24 - 18 25
9.
Ченду Беттер Сити
 13 6 6 1 26 - 13 24
10.
Мэйчжоу Хакка
 14 7 3 4 28 - 17 24
11.
Тянцзинь Тэда
 14 7 2 5 22 - 13 23
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 15 5 1 9 13 - 27 16
14.
Ухань Цзалл
 15 3 4 8 16 - 30 13
15.
Шицзячжуан
 13 1 7 5 8 - 16 10
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 13 2 4 7 13 - 20 10
17.
Гуанчжоу Фули
 14 2 1 11 10 - 30 7
18.
Хэбей Форчун
 13 1 0 12 9 - 49 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 15 12 2 1 34 - 8 38
2.
Шаньдун Тайшань
 14 9 1 4 30 - 17 28
3.
Ченду Беттер Сити
 15 8 3 4 14 - 13 27
4.
Чжэцзян Профессионал
 15 6 7 2 30 - 16 25
5.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
6.
Бэйцзин Гоань
 0:2 14 7 3 4 22 - 23 24
7.
Шанхай СИПГ
 14 7 2 5 20 - 15 23
8.
Хэнань Цзянье
 14 6 4 4 20 - 13 22
9.
Тянцзинь Тэда
 14 6 3 5 19 - 19 21
10.
Шанхай Шеньхуа
 14 5 5 4 18 - 17 20
11.
Чанчунь Ятай
 12 4 6 2 24 - 22 18
12.
Мэйчжоу Хакка
 14 4 4 6 9 - 18 16
13.
Далянь Ифан
 2:0 13 4 4 5 18 - 20 16
14.
Шэньчжэнь
 13 4 2 7 16 - 27 14
15.
Ухань Цзалл
 14 4 0 10 14 - 30 12
16.
Гуанчжоу Фули
 15 1 2 12 10 - 28 5
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 15 1 2 12 7 - 31 5
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 24 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (12)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
Далянь Ифан Yu Fei 8
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Бэйцзин Гоань
    Ничья
    Далянь Ифан
    1.66
    1.58
    5.10
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