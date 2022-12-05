Тур: 29. Стадион: Rizhao International Football Center. Главный судья: Kai He
1:3
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаЧжанг Сичже
0:1
49' ГолЛинь Лянмин
0:2
76' ГолЛинь Лянмин
0:3
88' ГолПен Лю
1:3
90' ГолZiming Wang
90'+5
Ход матча
31'
46'
46'
49'
0:1
51'
68'
76'
0:2
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
1
Сень
Хоу
22
Дабао
Юй
26
Yang
Bai
27
Gang
Wang
17
Кан
Сан-У
10
Чжанг
Сичже
20
Ziming
Wang
30
Marko
Dabro
30
Yan
Wu
13
Yaopeng
Wang
14
Jiahui
Huang
18
Yupeng
He
38
Zhuoyi
Lu
28
Yu
Fei
23
Yin
Shang
21
Zihan
Gui
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
22 Дабао ЮйЗащитник
- Защитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
17 Кан Сан-УПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
20 Ziming WangПолузащитник
-
30 Marko DabroНападающий
- Запасные игроки
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
14 Dehai ZouВратарь
- Защитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
19 Лю Хуань
-
38 Qilong Ruan
-
32 Guobo Liu
-
3 Yang Yu1
-
29 Yuda Tian
-
Главный тренер: Stanley Menzo
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
13 Yaopeng WangЗащитник
-
14 Jiahui HuangЗащитник
- Защитник
-
18 Yupeng HeЗащитник
-
38 Zhuoyi LuЗащитник
-
28 Yu FeiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Yin ShangНападающий
-
21 Zihan GuiНападающий
- Запасные игроки
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Нападающий
-
-
15 Jianbo Zhao
-
-
-
20 Tengda Wang
-
25 Zeyuan Feng
-
37 Hao Ning
-
11 Guowen Sun
-
24 Le Liu
-
26 Ming'an Cui
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Далянь Ифан
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
13 матчей
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
3.33
1.43
Среднее время на гол
27
63
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.14
0.67
Среднее время на гол
78
135
Всего голов
28
14
Голов в среднем за матч
2.15
1.08
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
41
83
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|17 (1)
|0.59
|Чжанг Сичже
|5 (1)
|0.17
|Кан Сан-У
|4 (1)
|0.14
|Tianyi Gao
|3
|0.1
|Мемишевич Самир
|3
|0.1
|Адегбенро Самуэль
|3
|0.1
|Ziming Wang
|3
|0.1
|Дабао Юй
|3
|0.1
|Gang Wang
|2
|0.07
|Marko Dabro
|1
|0.03
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.03
|Yongjing Cao
|1
|0.03
|Nebijan Muhmet
|0
|0
|Чи Чжунго
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линь Лянмин
|12 (1)
|0.41
|Yin Shang
|7
|0.24
|Цонев Борислав
|5 (1)
|0.17
|Ян Ксиангчуанг
|4
|0.14
|Yu Fei
|4
|0.14
|Мамба Стрели
|3
|0.1
|Пен Лю
|2
|0.07
|Guowen Sun
|2
|0.07
|Cesar Manzoki
|2
|0.07
|Zhu Ting
|1
|0.03
|Wei Wu III
|1
|0.03
|Yanfeng Dong
|1
|0.03
|Yupeng He
|1
|0.03
|Lei Tong
|0
|0
|Huanhuan Shan
|0
|0
|Vas Nunez
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|7
|1
|Мемишевич Самир
|6
|0
|Чендун Чжан
|4
|1
|Чи Чжунго
|4
|0
|Gang Wang
|3
|0
|Tianyi Gao
|3
|0
|Чжанг Сичже
|2
|0
|Сень Хоу
|2
|0
|Жанг Юнинг
|2
|0
|Dehai Zou
|2
|0
|Yang Yu1
|2
|0
|Адегбенро Самуэль
|1
|0
|Yongjing Cao
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Лю Хуань
|1
|0
|Ziming Wang
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Yuda Tian
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
|Mohemati Naibijiang
|1
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Fei
|8
|0
|Пен Лю
|7
|0
|Jiahui Huang
|5
|0
|Longchang Lin
|4
|0
|Yupeng He
|4
|0
|Yin Shang
|3
|0
|Guowen Sun
|1
|1
|Цонев Борислав
|2
|0
|Lei Tong
|2
|0
|Чжан Чонг
|2
|0
|Le Liu
|2
|0
|Yanfeng Dong
|2
|0
|Xianjun Wang
|2
|0
|Hui Xie
|2
|0
|Wei Wu III
|1
|0
|Ян Ксиангчуанг
|1
|0
|Zhiwei Song
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Zhuoyi Lu
|1
|0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Далянь Ифан
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
7
8
Бэйцзин Гоань
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Далянь Ифан
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
9
Волевые поражения
20
24
Бэйцзин Гоань
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Далянь Ифан
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
17
11
Волевые поражения
27
32
Голы по времени матча
Забито
25
20
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
4
16%
3
15%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
2
8%
1
5%
31-45
5
20%
5
25%
46-60
3
12%
3
15%
61-75
6
24%
6
30%
76-90
Пропущено
19
20
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
5%
5
25%
16-30
6
32%
1
5%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
8
42%
8
40%
76-90
Забито
22
26
13 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
3
14%
5
19%
1-15
7
32%
3
12%
16-30
3
14%
6
23%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
4
18%
6
23%
76-90
Пропущено
23
20
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
22%
3
15%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
6
26%
8
40%
76-90
Забито
47
46
24 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 16
6 Не забивали 5
7
15%
8
17%
1-15
12
26%
5
11%
16-30
5
11%
7
15%
31-45
7
15%
9
20%
46-60
6
13%
5
11%
61-75
10
21%
12
26%
76-90
Пропущено
42
40
18 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 23
5
12%
3
8%
1-15
3
7%
8
20%
16-30
10
24%
4
10%
31-45
4
10%
5
13%
46-60
6
14%
4
10%
61-75
14
33%
16
40%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2
Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1
Далянь Ифан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1
Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
Далянь Ифан
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
3 раза 10%
2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бэйцзин Гоань
Далянь Ифан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
142
78
97
510
115
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
94
77
67
212
310
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
236
1415
1514
722
425
326
227
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|24 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (12)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|16 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|8