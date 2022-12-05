Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Тактическая замена. Yin Shang уходит с поля и его заменяет Hao Ning

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Nemanja Bosancic пробует нанести удар издали, но Хоу Сен держит все под контролем

Yin Shang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Хорошую попытку сделал Nemanja Bosancic. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

41' Marko Dabro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Мемишевич Самир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Ziming Wang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Цонев Борислав пробил со штрафного прямо в стенку

31' Глупую желтую получил Чжанг Сичже за то, что отбил ногой мяч после свистка

29' Yupeng He выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Ван Ган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Yupeng He навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновлен

24' Ван Ган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Nemanja Bosancic не смог попасть в створ ударом издали

20' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Ziming Wang нанес удар головой, но Ву Ян спокойно отбил мяч.

18' Jiahui Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Nebijan Muhmet навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Marko Dabro бьет со штрафного в створ, но Ву Ян держит все под контролем

11' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Ван Ган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Чжанг Сичже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Yu Fei навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.