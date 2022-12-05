Тур: 29. Стадион: Wuyuan River Stadium. Главный судья: Jingyuan Jin
0:0
Конец матча
Ход матча
46'
65'
71'
77'
83'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
22
Jingqi
Fang
19
Yuefeng
Bai
32
Yuanjie
Su
40
Yan
Shi
30
Qiuming
Wang
31
Yinong
Tian
18
Фарлей
Роса
6
Yang
Li3
31
Shijie
Wang
15
Dinghao
Yan
17
Liyn
Yang
22
Afrden
Asqer
- Основной состав
-
22 Jingqi FangВратарь
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Yuanjie SuЗащитник
-
40 Yan ShiПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Фарлей РосаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Jiamin XuВратарь
-
20 Jianan WangЗащитник
- Полузащитник
-
10 Eder Lima II
-
-
33 Yue Song
-
24 Taoyu Piao
-
-
-
16 Zihao Yang
-
27 Wei Zhang I
-
23 Yumiao Qian
-
Главный тренер: Genwei Yu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
6 Yang Li3Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Shijie WangПолузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
- Нападающий
-
22 Afrden AsqerНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
18 Hengbo Fan
-
32 Shenping Huo
-
23 Jiaheng Li
-
38 Rijin Chen
-
20 Shilong Wang
-
11 Zifeng Xie
-
34 Yu Hou
-
-
24 Xinjie He
-
33 Mingmin Cai
-
Главный тренер: Zhi Zheng
История личных встреч
Тянцзинь Тэда
Гуанчжоу Эвергранд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
18 матчей
5.6%
16.7%
77.7%
1 победа 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.33
0.44
Среднее время на гол
270
202
Всего голов
18
24
Голов в среднем за матч
2
2.67
Среднее время на гол
45
33
Всего голов
21
28
Голов в среднем за матч
1.17
1.56
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
77
57
Бомбардиры внутри турнира
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|7
|0.24
|Берич Роберт
|5 (1)
|0.17
|Qiuming Wang
|4
|0.14
|Weijun Xie
|4
|0.14
|Мерида Фран
|3 (1)
|0.1
|Taoyu Piao
|3
|0.1
|Фарлей Роса
|2
|0.07
|Yuanjie Su
|2
|0.07
|Tong Zhou
|2
|0.07
|Yingjie Zhao
|2
|0.07
|Zhenghao Wang
|2
|0.07
|Yinong Tian
|1
|0.03
|Yan Shi
|1
|0.03
|Радонич Деян
|1
|0.03
|Eder Lima II
|1
|0.03
|Jiarun Gao
|1
|0.03
|Давид Андухар
|1
|0.03
|Jianan Wang
|0
|0
|Wei Zhang I
|0
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|8
|0.28
|Вэй Ши-Хао
|5 (1)
|0.17
|Dinghao Yan
|2 (1)
|0.07
|Mingmin Cai
|2
|0.07
|Ling Jie
|1
|0.03
|Jiaheng Li
|1
|0.03
|Afrden Asqer
|0
|0
|Хайо Ронг
|0
|0
|Цзюньминь Хао
|0
|0
|Shaocong Wu
|0
|0
|Yang Li3
|0
|0
|Shilong Wang
|0
|0
|Rijin Chen
|0
|0
|Hengbo Fan
|0
|0
Карточки
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Qiuming Wang
|7
|0
|Yuanjie Su
|5
|0
|Zhenghao Wang
|4
|0
|Yan Shi
|2
|1
|Мерида Фран
|3
|0
|Jiamin Xu
|3
|0
|Yinong Tian
|3
|0
|Ба Дунь
|3
|0
|Давид Андухар
|3
|0
|Берич Роберт
|2
|0
|Jingqi Fang
|2
|0
|Jiarun Gao
|2
|0
|Yue Song
|2
|0
|Wei Zhang I
|0
|1
|Fan Yang1
|0
|1
|Радонич Деян
|1
|0
|Фарлей Роса
|1
|0
|Yuefeng Bai
|1
|0
|Yingjie Zhao
|1
|0
|Weijun Xie
|1
|0
|Genwei Yu
|1
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|4
|2
|Вэй Ши-Хао
|7
|0
|Shaocong Wu
|4
|1
|Rijin Chen
|4
|1
|Yang Li3
|5
|0
|Yu Hou
|5
|0
|Dinghao Yan
|4
|0
|Shibo Liu
|3
|0
|Hengbo Fan
|3
|0
|Guangliang Huang
|3
|0
|Хайо Ронг
|2
|0
|Liyn Yang
|2
|0
|Чжан Сювэй
|2
|0
|Quanjiang Chen
|2
|0
|Сюэпэн Ли
|1
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Bowen Huang2
|1
|0
|Shilong Wang
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
|Mingmin Cai
|1
|0
|Bo Fu
|1
|0
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Гуанчжоу Эвергранд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
7
6
Тянцзинь Тэда
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Гуанчжоу Эвергранд
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
8
15
Волевые поражения
17
8
Тянцзинь Тэда
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
48% (14)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Гуанчжоу Эвергранд
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
9
15
Волевые поражения
24
14
Голы по времени матча
Забито
25
7
9 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 2
17 Не забивали 22
4
16%
1
14%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
16%
1
14%
31-45
6
24%
1
14%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
4
16%
4
57%
76-90
Пропущено
11
31
2 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 13
0
0%
4
13%
1-15
1
9%
10
32%
16-30
1
9%
2
6%
31-45
4
36%
7
23%
46-60
5
45%
3
10%
61-75
0
0%
5
16%
76-90
Забито
21
12
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
1
5%
4
33%
31-45
6
29%
3
25%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
5
24%
1
8%
76-90
Пропущено
19
21
14 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
5
26%
2
10%
1-15
8
42%
3
14%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
3
16%
6
29%
76-90
Забито
46
19
17 В 1-м тайме 7
29 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 6
8 Не забивали 14
6
13%
1
5%
1-15
6
13%
1
5%
16-30
5
11%
5
26%
31-45
12
26%
4
21%
46-60
8
17%
3
16%
61-75
9
20%
5
26%
76-90
Пропущено
30
52
16 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 23
5
17%
6
12%
1-15
9
30%
13
25%
16-30
2
7%
5
10%
31-45
5
17%
11
21%
46-60
6
20%
6
12%
61-75
3
10%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4
Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Сычуань Цзюнью - Гуанчжоу Эвергранд 2:4
Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
Гуанчжоу Эвергранд
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
9 раз 56%
1
7 раз 44%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
14 раз 48%
1
13 раз 45%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тянцзинь Тэда
Гуанчжоу Эвергранд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
85
510
211
312
211
114
112
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
79
59
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
1514
1019
227
623
227
227
128
128
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|24 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (12)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|16 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|8