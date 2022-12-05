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Китай: Суперлига
2022

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Jingyuan Jin
Тянцзинь Тэда
0:0
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
71' Желтая карточка
Qiuming Wang
77' Желтая карточка
Yuanjie Su
90'+4

Ход матча

46'
Jianan Wang
Yuefeng Bai
 
46'
Zhenghao Wang
Yan Shi
 
46'
Taoyu Piao
Yingjie Zhao
 
64'
 
Вэй Ши-Хао
Afrden Asqer
65'
 
Yu Hou
Чжан Сювэй
71'
Qiuming Wang
 
74'
 
Zifeng Xie
Цзюньминь Хао
77'
Yuanjie Su
 
82'
Zihao Yang
Zhenghao Wang
 
82'
Eder Lima II
Yuanjie Su
 
83'
 
Xinjie He
Shijie Wang

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

22
Jingqi
Fang
19
Yuefeng
Bai
4
Fan
Yang1
2
Давид
Андухар
32
Yuanjie
Su
40
Yan
Shi
30
Qiuming
Wang
31
Yinong
Tian
8
Yingjie
Zhao
18
Фарлей
Роса
9
Берич
Роберт
1
Shibo
Liu
4
Quanjiang
Chen
6
Yang
Li3
5
Shaocong
Wu
3
Wenzhe
Zhao
31
Shijie
Wang
15
Dinghao
Yan
8
Чжан
Сювэй
17
Liyn
Yang
46
Цзюньминь
Хао
22
Afrden
Asqer
Тянцзинь Тэда
4-5-1
Гуанчжоу Эвергранд
4-3-3

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Гуанчжоу Эвергранд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

18 матчей

5.6%
16.7%
77.7%
1 победа 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

История матчей

С
0:0
С
0:3
С
1:0
С
5:1
С
0:3
С
3:0
С
0:3
К
0:3
С
2:0
С
0:4
С
0:2
С
2:2
С
2:1
С
2:5
С
1:0
С
3:0
С
0:0
С
0:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.33
0.44

Среднее время на гол

270
202

Всего голов

18
24

Голов в среднем за матч

2
2.67

Среднее время на гол

45
33

Всего голов

21
28

Голов в среднем за матч

1.17
1.56

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

77
57

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 7 0.24
Берич Роберт 5 (1) 0.17
Qiuming Wang 4 0.14
Weijun Xie 4 0.14
Мерида Фран 3 (1) 0.1
Taoyu Piao 3 0.1
Фарлей Роса 2 0.07
Yuanjie Su 2 0.07
Tong Zhou 2 0.07
Yingjie Zhao 2 0.07
Zhenghao Wang 2 0.07
Yinong Tian 1 0.03
Yan Shi 1 0.03
Радонич Деян 1 0.03
Eder Lima II 1 0.03
Jiarun Gao 1 0.03
Давид Андухар 1 0.03
Jianan Wang 0 0
Wei Zhang I 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 8 0.28
Вэй Ши-Хао 5 (1) 0.17
Dinghao Yan 2 (1) 0.07
Mingmin Cai 2 0.07
Ling Jie 1 0.03
Jiaheng Li 1 0.03
Afrden Asqer 0 0
Хайо Ронг 0 0
Цзюньминь Хао 0 0
Shaocong Wu 0 0
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Rijin Chen 0 0
Hengbo Fan 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Qiuming Wang 7 0
Yuanjie Su 5 0
Zhenghao Wang 4 0
Yan Shi 2 1
Мерида Фран 3 0
Jiamin Xu 3 0
Yinong Tian 3 0
Ба Дунь 3 0
Давид Андухар 3 0
Берич Роберт 2 0
Jingqi Fang 2 0
Jiarun Gao 2 0
Yue Song 2 0
Wei Zhang I 0 1
Fan Yang1 0 1
Радонич Деян 1 0
Фарлей Роса 1 0
Yuefeng Bai 1 0
Yingjie Zhao 1 0
Weijun Xie 1 0
Genwei Yu 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 2
Вэй Ши-Хао 7 0
Shaocong Wu 4 1
Rijin Chen 4 1
Yang Li3 5 0
Yu Hou 5 0
Dinghao Yan 4 0
Shibo Liu 3 0
Hengbo Fan 3 0
Guangliang Huang 3 0
Хайо Ронг 2 0
Liyn Yang 2 0
Чжан Сювэй 2 0
Quanjiang Chen 2 0
Сюэпэн Ли 1 0
Браунинг Тайас 1 0
Bowen Huang2 1 0
Shilong Wang 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0
Mingmin Cai 1 0
Bo Fu 1 0

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Гуанчжоу Эвергранд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

7
6
Тянцзинь Тэда
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Гуанчжоу Эвергранд
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

8
15

Волевые поражения

17
8
Тянцзинь Тэда
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
48% (14)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Гуанчжоу Эвергранд
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

9
15

Волевые поражения

24
14

Голы по времени матча

Забито

25
7
9 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 2
17 Не забивали 22
4
16%
1
14%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
16%
1
14%
31-45
6
24%
1
14%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
4
16%
4
57%
76-90

Пропущено

11
31
2 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 13
0
0%
4
13%
1-15
1
9%
10
32%
16-30
1
9%
2
6%
31-45
4
36%
7
23%
46-60
5
45%
3
10%
61-75
0
0%
5
16%
76-90

Забито

21
12
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
1
5%
4
33%
31-45
6
29%
3
25%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
5
24%
1
8%
76-90

Пропущено

19
21
14 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
5
26%
2
10%
1-15
8
42%
3
14%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
3
16%
6
29%
76-90

Забито

46
19
17 В 1-м тайме 7
29 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 6
8 Не забивали 14
6
13%
1
5%
1-15
6
13%
1
5%
16-30
5
11%
5
26%
31-45
12
26%
4
21%
46-60
8
17%
3
16%
61-75
9
20%
5
26%
76-90

Пропущено

30
52
16 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 23
5
17%
6
12%
1-15
9
30%
13
25%
16-30
2
7%
5
10%
31-45
5
17%
11
21%
46-60
6
20%
6
12%
61-75
3
10%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4
Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Сычуань Цзюнью - Гуанчжоу Эвергранд 2:4
Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
Гуанчжоу Эвергранд

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
9 раз 56%
1
7 раз 44%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
14 раз 48%
1
13 раз 45%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тянцзинь Тэда
Гуанчжоу Эвергранд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
5
5
10
1.5
2
11
3
12
2.5
2
11
1
14
3.5
1
12
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
7
9
5
9
1.5
3
11
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
15
14
10
19
1.5
2
27
6
23
2.5
2
27
2
27
3.5
1
28
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 29 22 2 5 83 - 25 68
2.
Шаньдун Тайшань
 28 21 2 5 68 - 24 65
3.
Чжэцзян Профессионал
 29 15 10 4 54 - 25 55
4.
Ченду Беттер Сити
 29 15 9 5 41 - 26 54
5.
Шанхай СИПГ
 29 16 4 9 45 - 25 52
6.
Хэнань Цзянье
 29 15 5 9 50 - 29 50
7.
Бэйцзин Гоань
 29 14 7 8 47 - 42 49
8.
Тянцзинь Тэда
 29 13 6 10 41 - 32 45
9.
Шанхай Шеньхуа
 29 12 9 8 34 - 30 45
10.
Мэйчжоу Хакка
 29 12 7 10 41 - 35 43
11.
Далянь Ифан
 29 11 9 9 45 - 41 42
12.
Чанчунь Ятай
 29 9 11 9 43 - 41 38
13.
Шицзячжуан
 29 8 10 11 38 - 46 34
14.
Шэньчжэнь
 28 9 3 16 29 - 54 30
15.
Ухань Цзалл
 29 7 4 18 30 - 60 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 29 3 7 19 20 - 51 16
17.
Гуанчжоу Фули
 29 3 3 23 20 - 58 12
18.
Хэбей Форчун
 29 1 0 28 15 - 100 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Ухань Три Таунс
 14 10 0 4 49 - 17 30
3.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
4.
Хэнань Цзянье
 15 9 1 5 30 - 16 28
5.
Чжэцзян Профессионал
 13 8 3 2 22 - 9 27
6.
Далянь Ифан
 16 7 5 4 26 - 20 26
7.
Шанхай Шеньхуа
 15 7 4 4 16 - 13 25
8.
Бэйцзин Гоань
 15 7 4 4 25 - 19 25
9.
Ченду Беттер Сити
 13 6 6 1 26 - 13 24
10.
Тянцзинь Тэда
 15 7 3 5 22 - 13 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 14 7 3 4 28 - 17 24
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 15 5 1 9 13 - 27 16
14.
Ухань Цзалл
 15 3 4 8 16 - 30 13
15.
Шицзячжуан
 13 1 7 5 8 - 16 10
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 13 2 4 7 13 - 20 10
17.
Гуанчжоу Фули
 14 2 1 11 10 - 30 7
18.
Хэбей Форчун
 14 1 0 13 9 - 53 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 15 12 2 1 34 - 8 38
2.
Ченду Беттер Сити
 16 9 3 4 15 - 13 30
3.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
4.
Шаньдун Тайшань
 14 9 1 4 30 - 17 28
5.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
6.
Бэйцзин Гоань
 14 7 3 4 22 - 23 24
7.
Шанхай СИПГ
 14 7 2 5 20 - 15 23
8.
Хэнань Цзянье
 14 6 4 4 20 - 13 22
9.
Тянцзинь Тэда
 14 6 3 5 19 - 19 21
10.
Шанхай Шеньхуа
 14 5 5 4 18 - 17 20
11.
Мэйчжоу Хакка
 15 5 4 6 13 - 18 19
12.
Чанчунь Ятай
 12 4 6 2 24 - 22 18
13.
Далянь Ифан
 13 4 4 5 19 - 21 16
14.
Шэньчжэнь
 13 4 2 7 16 - 27 14
15.
Ухань Цзалл
 14 4 0 10 14 - 30 12
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
17.
Гуанчжоу Фули
 15 1 2 12 10 - 28 5
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 24 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (12)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 16 (3)
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Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
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