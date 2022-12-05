Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Liyu Yang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Чжан Сювэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Shijie Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Yang Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Юфенг Бай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Shijie Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Юфенг Бай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Юфенг Бай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Берич Роберт нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

37' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Quanjiang Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Shaocong Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Юфенг Бай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Yingjie Zhao не смог попасть в створ ударом издали

34' Qiuming Wang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Юфенг Бай выиграл воздушное противоборство у Afrden Asqer.

29' Wenzhe Zhao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Yan Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Ох, нехорошо это выглядит. Yan Shi получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Yan Shi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

24' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Юфенг Бай выиграл воздушное противоборство у Afrden Asqer.

23' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Хорошую попытку сделал Qiuming Wang . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Yingjie Zhao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Юфенг Бай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Shijie Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Фарлей Роса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

19' Цзюньминь Хао навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Цзюньминь Хао навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Shijie Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Yinong Tian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

16' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Shaocong Wu ослабляет давление, выбив мяч.

13' Qiuming Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

12' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Shaocong Wu ослабляет давление, выбив мяч.

11' Yingjie Zhao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Yan Shi пробует нанести удар издали, но Shibo Liu держит все под контролем

10' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Quanjiang Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Yinong Tian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Yingjie Zhao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Dinghao Yan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Jingqi Fang взял и забрал мяч на выходе

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре