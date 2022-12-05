Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Эгбучунам Чисом создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Матч возобновится спорным мячом

44' Хунбо Инь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновлен

40' Yunan Gao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Wei Cui навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Junzhe Zhang наказан за толчок Guokang Chen

30' Huaze Gao пробует нанести удар издали, но Yu Hou держит все под контролем

30' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Guokang Chen ослабляет давление, выбив мяч.

21' Yunan Gao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Junzhe Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Jiajun Pang взял и забрал мяч на выходе

17' Wei Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Jiajun Pang взял и забрал мяч на выходе

16' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Guokang Chen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Yuren Wei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Ximing Pan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

10' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Мэйчжоу Хакка

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

8' ШТАНГА! Так было близко к голу - Wei Cui нанес удар в каркас ворот!

8' Хунбо Инь создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Huaze Gao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Хунбо Инь создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Liang Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Команда Мэйчжоу Хакка забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Г О О О О Л - Эгбучунам Чисом забивает с левой ноги!

2' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Liang Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Эгбучунам Чисом нанес удар головой, но Jiajun Pang спокойно отбил мяч.

1' Jiajun Pang взял и забрал мяч на выходе

1' Wei Cui оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.