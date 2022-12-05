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Китай: Суперлига
2022

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Zhao Liu
Хэбей Форчун
0:4
Конец матча
Мэйчжоу Хакка
0'
0:1
2' Гол
Эгбучунам Чисом
0:2
11' Гол
Чао-Шэн Ян
0:3
28' Гол
Эгбучунам Чисом
0:4
68' Гол
Эгбучунам Чисом
90'+3

Ход матча

2'
0:1
Эгбучунам Чисом
(Wei Cui III)
11'
0:2
Чао-Шэн Ян
(Yihu Yang)
28'
0:3
Эгбучунам Чисом
(Yihu Yang)
46'
Xuchen Yao
Yuren Wei
 
46'
Xintao Song
Ziye Zhao
 
46'
Yu Zhang
Haodong Luan
 
62'
 
Junjie Wen
Wei Wang
68'
0:4
Эгбучунам Чисом
(Хунбо Инь)
71'
 
Yi Guo
Эгбучунам Чисом
71'
 
Yilin Yang
Guokang Chen
76'
Yixuan Yang
Daogang Yao
 
77'
Shipeng Luo
Ren Wei
 
81'
 
Liang Huo
Хунбо Инь

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

34
Jiajun
Pang
6
Junzhe
Zhang
3
Haodong
Luan
4
Ximing
Pan
16
Liu
Jing
8
Daogang
Yao
19
Yuren
Wei
42
Yunan
Gao
20
Huaze
Gao
22
Ren
Wei
45
Ziye
Zhao
22
Yu
Hou
21
Wei
Wang
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
17
Yihu
Yang
13
Liang
Shi
23
Wei
Cui
III
16
Чао-Шэн
Ян
10
Хунбо
Инь
37
Guokang
Chen
11
Эгбучунам
Чисом
Хэбей Форчун
4-1-4-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Хэбей Форчун
Мэйчжоу Хакка

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
6:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Бомбардиры внутри турнира

Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 6 (1) 0.21
Huaze Gao 3 (1) 0.1
Wei Liao 2 0.07
Хайфэн Дин 1 0.03
Yunhua Chen 1 0.03
Xuchen Yao 1 0.03
Ziye Zhao 1 0.03
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Ren Wei 0 0
Xintao Song 0 0
Yunan Gao 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуканович Алекса 9 0.31
Rodrigo Henrique 5 0.17
Косович Небойша 4 (1) 0.14
Хунбо Инь 4 0.14
Guokang Chen 3 0.1
Yilin Yang 3 0.1
Эгбучунам Чисом 3 0.1
Wei Cui III 2 0.07
Дугалич Раде 2 0.07
Junjian Liao 2 0.07
Tze-Nam Yue 1 0.03
Чао-Шэн Ян 1 0.03
Xueming Liang 1 0.03
Yihu Yang 0 0
Zhechao Chen 0 0
Haochang Cai 0 0

Карточки

Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junzhe Zhang 5 1
Ximing Pan 4 0
Tianyuan Xu 4 0
Wei Zhang2 1 1
Хайфэн Дин 2 0
Daogang Yao 2 0
Lin Cui 2 0
Yaxiong Bao 2 0
Yunhua Chen 2 0
Haodong Luan 2 0
Wang Jun 1 0
Liu Jing 1 0
Shipeng Luo 1 0
Xuchen Yao 1 0
Yunan Gao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junjian Liao 6 0
Вуканович Алекса 4 1
Liang Shi 4 0
Zhechao Chen 4 0
Rodrigo Henrique 4 0
Wei Wang 4 0
Косович Небойша 3 0
Дугалич Раде 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Xueming Liang 2 0
Guokang Chen 2 0
Haochang Cai 2 0
Yihu Yang 1 0
Хунбо Инь 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0
Liang Huo 1 0
Yu Hou 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0
Lei Xu 1 0
Tze-Nam Yue 1 0

Результаты матчей

Хэбей Форчун
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (2)
86% (12)
Мэйчжоу Хакка
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

8
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

7
2
Хэбей Форчун
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (12)
20% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Мэйчжоу Хакка
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

44
7

Волевые поражения

0
25
Хэбей Форчун
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Мэйчжоу Хакка
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
52% (15)
34% (10)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

45
9

Волевые поражения

7
27

Голы по времени матча

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
23 Не забивали 22
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
4
31%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
56%
4
31%
76-90

Пропущено

53
18
20 В 1-м тайме 9
33 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
6
11%
4
22%
1-15
8
15%
3
17%
16-30
6
11%
2
11%
31-45
12
23%
2
11%
46-60
8
15%
3
17%
61-75
13
25%
4
22%
76-90

Забито

7
28
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 19
1 Забивали первыми 8
22 Не забивали 17
1
14%
4
14%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
3
43%
2
7%
31-45
2
29%
6
21%
46-60
0
0%
9
32%
61-75
1
14%
4
14%
76-90

Пропущено

44
17
21 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
7
16%
3
18%
1-15
6
14%
3
18%
16-30
8
18%
2
12%
31-45
6
14%
1
6%
46-60
11
25%
3
18%
61-75
6
14%
5
29%
29%
76-90

Забито

16
41
7 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 24
2 Забивали первыми 13
16 Не забивали 10
2
13%
6
15%
1-15
1
6%
5
12%
16-30
4
25%
6
15%
31-45
3
19%
6
15%
46-60
0
0%
10
24%
61-75
6
38%
8
20%
76-90

Пропущено

97
35
41 В 1-м тайме 17
56 Во 2-м тайме 18
27 Пропускали первыми 12
29 Не пропускали 20
13
13%
7
20%
1-15
14
14%
6
17%
16-30
14
14%
4
11%
31-45
18
19%
3
9%
46-60
19
20%
6
17%
61-75
19
20%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хэбей Форчун
(20 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 20 поражений
Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0
Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6
Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2

Результаты матчей

Хэбей Форчун
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

0:4
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
5:0
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
6 раз 40%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
0:4
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
6:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 59%
1
10 раз 34%
2
1 раз 3%
3
1 раз 3%
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
4 раза 14%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хэбей Форчун
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
12
2
2
12
1.5
7
7
1
13
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
17
0.5
Больше Меньше
19
10
2
27
1.5
10
19
1
28
2.5
6
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 29 22 2 5 83 - 25 68
2.
Шаньдун Тайшань
 28 21 2 5 68 - 24 65
3.
Чжэцзян Профессионал
 29 15 10 4 54 - 25 55
4.
Ченду Беттер Сити
 29 15 9 5 41 - 26 54
5.
Шанхай СИПГ
 29 16 4 9 45 - 25 52
6.
Хэнань Цзянье
 29 15 5 9 50 - 29 50
7.
Бэйцзин Гоань
 29 14 7 8 47 - 42 49
8.
Тянцзинь Тэда
 29 13 6 10 41 - 32 45
9.
Шанхай Шеньхуа
 29 12 9 8 34 - 30 45
10.
Мэйчжоу Хакка
 29 12 7 10 41 - 35 43
11.
Далянь Ифан
 29 11 9 9 45 - 41 42
12.
Чанчунь Ятай
 29 9 11 9 43 - 41 38
13.
Шицзячжуан
 29 8 10 11 38 - 46 34
14.
Шэньчжэнь
 28 9 3 16 29 - 54 30
15.
Ухань Цзалл
 29 7 4 18 30 - 60 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 29 3 7 19 20 - 51 16
17.
Гуанчжоу Фули
 29 3 3 23 20 - 58 12
18.
Хэбей Форчун
 29 1 0 28 15 - 100 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Ухань Три Таунс
 14 10 0 4 49 - 17 30
3.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
4.
Хэнань Цзянье
 15 9 1 5 30 - 16 28
5.
Чжэцзян Профессионал
 13 8 3 2 22 - 9 27
6.
Далянь Ифан
 16 7 5 4 26 - 20 26
7.
Шанхай Шеньхуа
 15 7 4 4 16 - 13 25
8.
Бэйцзин Гоань
 15 7 4 4 25 - 19 25
9.
Ченду Беттер Сити
 13 6 6 1 26 - 13 24
10.
Тянцзинь Тэда
 15 7 3 5 22 - 13 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 14 7 3 4 28 - 17 24
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 15 5 1 9 13 - 27 16
14.
Ухань Цзалл
 15 3 4 8 16 - 30 13
15.
Шицзячжуан
 13 1 7 5 8 - 16 10
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 13 2 4 7 13 - 20 10
17.
Гуанчжоу Фули
 14 2 1 11 10 - 30 7
18.
Хэбей Форчун
 14 1 0 13 9 - 53 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 15 12 2 1 34 - 8 38
2.
Ченду Беттер Сити
 16 9 3 4 15 - 13 30
3.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
4.
Шаньдун Тайшань
 14 9 1 4 30 - 17 28
5.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
6.
Бэйцзин Гоань
 14 7 3 4 22 - 23 24
7.
Шанхай СИПГ
 14 7 2 5 20 - 15 23
8.
Хэнань Цзянье
 14 6 4 4 20 - 13 22
9.
Тянцзинь Тэда
 14 6 3 5 19 - 19 21
10.
Шанхай Шеньхуа
 14 5 5 4 18 - 17 20
11.
Мэйчжоу Хакка
 15 5 4 6 13 - 18 19
12.
Чанчунь Ятай
 12 4 6 2 24 - 22 18
13.
Далянь Ифан
 13 4 4 5 19 - 21 16
14.
Шэньчжэнь
 13 4 2 7 16 - 27 14
15.
Ухань Цзалл
 14 4 0 10 14 - 30 12
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
17.
Гуанчжоу Фули
 15 1 2 12 10 - 28 5
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 24 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (12)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 16 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 93'
    Мэйчжоу Хакка заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Хэбей Форчун: 29%, Мэйчжоу Хакка: 71%.
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Yilin Yang из команды Мэйчжоу Хакка поставил подножку. Пострадал Xintao Song
  • 92'
    Liu Jing выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 91'
    Мэйчжоу Хакка контролирует мяч.
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