Тур: 29. Стадион: Jinjiang Sports Center. Главный судья: Haixin Li
0:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаTao Liu
44' Желтая карточкаYixin Liu
45' Желтая карточкаJing Hu
66' Желтая карточкаЧоу Тим
90' Желтая карточкаSaldanha
90' Желтая карточкаShuai Yang2
90' Желтая карточкаМежеевски Адриан
0:1
90' ГолSaldanha
90' Красная карточкаКаранга Фернандо
90'+13
Ход матча
16'
32'
44'
45'
66'
86'
89'
90'
90'
90'
90'
0:1
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
17
Пина
Томас
29
Yihao
Zhong
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
20 Boxuan FengЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
-
29 Yihao ZhongПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Xiaotian ShiВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
30 Jinbao ZhongНападающий
- Нападающий
-
32 Dong Han
-
11 Zhao Ke
-
-
37 Junwei Zheng
-
28 Ма Ксянгью
-
26 Jiahui Liu
-
21 Keqiang Chen
-
22 Haoran Wang
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
36 Junchen GouЗащитник
-
13 Jing HuЗащитник
-
26 Tao LiuЗащитник
-
3 Xin TangПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
2 Hetao HuПолузащитник
-
10 РомулоНападающий
-
12 SaldanhaНападающий
-
11 Ким Мин-УНападающий
- Запасные игроки
-
31 Ting YangЗащитник
-
17 Gan RuiЗащитник
-
14 Guanghui HanПолузащитник
-
18 Junlin MinПолузащитник
-
15 У ГуйчаоНападающий
-
24 Yu Xing
-
37 Xuan Han
-
27 Bin Liu2
-
28 Hanlin Wang
-
19 Baixu Xiang
-
22 Xingyu Hu
-
21 Junjie Meng
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Ченду Беттер Сити
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|10
|0.34
|Zichang Huang
|6
|0.21
|Yihao Zhong
|6
|0.21
|Дурадо Энрике
|5 (1)
|0.17
|Межеевски Адриан
|4 (1)
|0.14
|Shuai Yang2
|3
|0.1
|Пина Томас
|2
|0.07
|Dong Han
|2
|0.07
|Keqiang Chen
|2
|0.07
|Каррильо Гидо
|2 (1)
|0.07
|Шангуань Ван
|1
|0.03
|Шунич Тони
|1
|0.03
|Boxuan Feng
|1
|0.03
|Zhao Ke
|1
|0.03
|Yuhao Zhao
|1
|0.03
|Ма Ксянгью
|1
|0.03
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0.03
|Ziyi Niu
|0
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромуло
|9
|0.31
|Ким Мин-У
|4
|0.14
|Фелипе
|4
|0.14
|Saldanha
|2
|0.07
|У Гуйчао
|2
|0.07
|Zhuoyi Feng
|2
|0.07
|Ruibao Hu
|2
|0.07
|Tao Liu
|2
|0.07
|Junchen Gou
|2
|0.07
|Mutellip Iminqari
|2
|0.07
|Чоу Тим
|1
|0.03
|Hanlin Wang
|1
|0.03
|Виндбихлер Рихард
|1
|0.03
|Chao Gan
|1
|0.03
|Jing Hu
|1
|0.03
|Hetao Hu
|1
|0.03
|Abduhamit Abdugheni
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каранга Фернандо
|7
|1
|Шангуань Ван
|7
|0
|Yihao Zhong
|7
|0
|Шунич Тони
|5
|0
|Zichang Huang
|4
|0
|Shuai Yang2
|4
|0
|Дурадо Энрике
|2
|1
|Xin Luo
|2
|1
|Пина Томас
|3
|0
|Yuhao Zhao
|3
|0
|Jinbao Zhong
|1
|1
|Ма Ксянгью
|1
|1
|Межеевски Адриан
|2
|0
|Каррильо Гидо
|2
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|2
|0
|Haoran Wang
|2
|0
|Yixin Liu
|2
|0
|Boxuan Feng
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Keqiang Chen
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
|Javier Pereira
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|6
|2
|Xin Tang
|5
|0
|Tao Liu
|5
|0
|Junchen Gou
|3
|1
|Chao Gan
|3
|0
|Ruibao Hu
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|1
|Gan Rui
|2
|0
|Виндбихлер Рихард
|2
|0
|Saldanha
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Jianbin Li
|1
|0
|Xiaofeng Geng
|1
|0
|Zhuoyi Feng
|1
|0
|Junlin Min
|1
|0
|Чжан Янь
|1
|0
|Jing Hu
|1
|0
|Bin Liu2
|1
|0
|Junjie Meng
|1
|0
|Hetao Hu
|1
|0
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Ченду Беттер Сити
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
4
2
Хэнань Цзянье
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Ченду Беттер Сити
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
17
22
Хэнань Цзянье
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Ченду Беттер Сити
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
21
24
Голы по времени матча
Забито
30
15
15 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
4
13%
1
7%
1-15
3
10%
3
20%
16-30
8
27%
1
7%
31-45
2
7%
1
7%
46-60
3
10%
2
13%
61-75
10
33%
7
47%
76-90
Пропущено
16
13
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
4
31%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
2
15%
76-90
Забито
20
24
5 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
5%
1
4%
1-15
1
5%
7
29%
29%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
4
20%
3
13%
46-60
6
30%
3
13%
61-75
5
25%
6
25%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
23%
2
15%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
15%
76-90
Забито
50
39
20 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
5
10%
2
5%
1-15
4
8%
10
26%
16-30
11
22%
5
13%
31-45
6
12%
4
10%
46-60
9
18%
5
13%
61-75
15
30%
13
33%
76-90
Пропущено
29
26
16 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
6
21%
2
8%
1-15
5
17%
8
31%
16-30
5
17%
6
23%
31-45
3
10%
5
19%
46-60
4
14%
1
4%
61-75
6
21%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4
Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0
Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
Ченду Беттер Сити
Точный счет
3:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
Точный счет
0:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
7 раз 24%
1
5 раз 17%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
10 раз 34%
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хэнань Цзянье
Ченду Беттер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
112
96
94
69
310
213
112
114
112
114
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
115
77
412
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
227
1613
1316
920
326
227
128
128
128
128
128
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|24 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (12)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|16 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|8