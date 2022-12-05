Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Romulo пробил со штрафного прямо в стенку

Romulo пробил со штрафного прямо в стенку

Сальданья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Tao Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

93' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Xin Luo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Jing Hu получил травму и заменен. Ting Yang выходит на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Пина Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Матч возобновлен

85' Сальданья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Сальданья создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Junjie Meng наказан за толчок Yihao Zhong

83' Chao Gan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Yihao Zhong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Junjie Meng не смог попасть в створ ударом издали

81' Ким Мин-У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Yixin Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Junjie Meng создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Junjie Meng наказан за толчок Yixin Liu

79' Шунич Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Шангуань Ван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Хэнань Цзянье пробьет пенальти!

75' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

74' Junchen Gou выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Шангуань Ван выиграл воздушное противоборство у Jing Hu.

73' Матч возобновлен

73' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

72' Junchen Gou выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Romulo задерживает мяч рукой

71' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

70' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

68' Каранга Фернандо наказан за толчок Tao Liu

67' Матч возобновлен

66' Судье надоело, что Чоу Тим тянет время и он наказал его горчичником

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Zichang Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Шунич Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Сальданья создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Ким Мин-У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

59' Tao Liu выиграл воздушное противоборство у Каранга Фернандо

58' Yihao Zhong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Junjie Meng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Чоу Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Jing Hu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Tao Liu успешно блокирует удар.

55' Каранга Фернандо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

50' Шангуань Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Пина Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Junjie Meng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ким Мин-У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Romulo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Xin Tang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Xin Tang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.