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Китай: Суперлига
2022

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Haixin Li
Хэнань Цзянье
0:1
Конец матча
Ченду Беттер Сити
0'
16' Желтая карточка
Tao Liu
44' Желтая карточка
Yixin Liu
45' Желтая карточка
Jing Hu
66' Желтая карточка
Чоу Тим
90' Желтая карточка
Saldanha
90' Желтая карточка
Shuai Yang2
90' Желтая карточка
Межеевски Адриан
0:1
90' Гол
Saldanha
90' Красная карточка
Каранга Фернандо
90'+13

Ход матча

16'
 
Tao Liu
32'
 
Junjie Meng
Hetao Hu
44'
Yixin Liu
 
45'
 
Jing Hu
66'
 
Чоу Тим
67'
 
У Гуйчао
Чоу Тим
86'
Zhao Ke
Yihao Zhong
 
89'
 
Ting Yang
Jing Hu
89'
Каррильо Гидо
Шунич Тони
 
89'
Xin Luo
Zichang Huang
 
90'
 
Saldanha
90'
Shuai Yang2
 
90'
Межеевски Адриан
 
90'
0:1
Saldanha
90'
Каранга Фернандо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 21 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
2
Yixin
Liu
10
Межеевски
Адриан
6
Шангуань
Ван
17
Пина
Томас
29
Yihao
Zhong
8
Zichang
Huang
7
Каранга
Фернандо
33
Чжан
Янь
36
Junchen
Gou
13
Jing
Hu
26
Tao
Liu
3
Xin
Tang
8
Чоу
Тим
39
Chao
Gan
2
Hetao
Hu
10
Ромуло
12
Saldanha
11
Ким
Мин-У
Хэнань Цзянье
4-4-2
Ченду Беттер Сити
3-4-3

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Ченду Беттер Сити

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 10 0.34
Zichang Huang 6 0.21
Yihao Zhong 6 0.21
Дурадо Энрике 5 (1) 0.17
Межеевски Адриан 4 (1) 0.14
Shuai Yang2 3 0.1
Пина Томас 2 0.07
Dong Han 2 0.07
Keqiang Chen 2 0.07
Каррильо Гидо 2 (1) 0.07
Шангуань Ван 1 0.03
Шунич Тони 1 0.03
Boxuan Feng 1 0.03
Zhao Ke 1 0.03
Yuhao Zhao 1 0.03
Ма Ксянгью 1 0.03
Dilmurat Mawlanyaz 1 0.03
Ziyi Niu 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромуло 9 0.31
Ким Мин-У 4 0.14
Фелипе 4 0.14
Saldanha 2 0.07
У Гуйчао 2 0.07
Zhuoyi Feng 2 0.07
Ruibao Hu 2 0.07
Tao Liu 2 0.07
Junchen Gou 2 0.07
Mutellip Iminqari 2 0.07
Чоу Тим 1 0.03
Hanlin Wang 1 0.03
Виндбихлер Рихард 1 0.03
Chao Gan 1 0.03
Jing Hu 1 0.03
Hetao Hu 1 0.03
Abduhamit Abdugheni 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каранга Фернандо 7 1
Шангуань Ван 7 0
Yihao Zhong 7 0
Шунич Тони 5 0
Zichang Huang 4 0
Shuai Yang2 4 0
Дурадо Энрике 2 1
Xin Luo 2 1
Пина Томас 3 0
Yuhao Zhao 3 0
Jinbao Zhong 1 1
Ма Ксянгью 1 1
Межеевски Адриан 2 0
Каррильо Гидо 2 0
Dilmurat Mawlanyaz 2 0
Haoran Wang 2 0
Yixin Liu 2 0
Boxuan Feng 1 0
Zhao Ke 1 0
Keqiang Chen 1 0
Zhixuan Du 1 0
Javier Pereira 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 6 2
Xin Tang 5 0
Tao Liu 5 0
Junchen Gou 3 1
Chao Gan 3 0
Ruibao Hu 3 0
Фелипе 3 0
Abduhamit Abdugheni 1 1
Gan Rui 2 0
Виндбихлер Рихард 2 0
Saldanha 2 0
Ромуло 2 0
Jianbin Li 1 0
Xiaofeng Geng 1 0
Zhuoyi Feng 1 0
Junlin Min 1 0
Чжан Янь 1 0
Jing Hu 1 0
Bin Liu2 1 0
Junjie Meng 1 0
Hetao Hu 1 0

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Ченду Беттер Сити
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

4
2
Хэнань Цзянье
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Ченду Беттер Сити
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

17
22
Хэнань Цзянье
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Ченду Беттер Сити
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

21
24

Голы по времени матча

Забито

30
15
15 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
4
13%
1
7%
1-15
3
10%
3
20%
16-30
8
27%
1
7%
31-45
2
7%
1
7%
46-60
3
10%
2
13%
61-75
10
33%
7
47%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
4
31%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
2
15%
76-90

Забито

20
24
5 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
5%
1
4%
1-15
1
5%
7
29%
29%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
4
20%
3
13%
46-60
6
30%
3
13%
61-75
5
25%
6
25%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
23%
2
15%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
15%
76-90

Забито

50
39
20 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
5
10%
2
5%
1-15
4
8%
10
26%
16-30
11
22%
5
13%
31-45
6
12%
4
10%
46-60
9
18%
5
13%
61-75
15
30%
13
33%
76-90

Пропущено

29
26
16 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
6
21%
2
8%
1-15
5
17%
8
31%
16-30
5
17%
6
23%
31-45
3
10%
5
19%
46-60
4
14%
1
4%
61-75
6
21%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4
Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0
Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
Ченду Беттер Сити

Точный счет

3:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%

Точный счет

0:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
7 раз 24%
1
5 раз 17%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
10 раз 34%
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хэнань Цзянье
Ченду Беттер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
2
9
6
1.5
9
4
6
9
2.5
3
10
2
13
3.5
1
12
1
14
4.5
1
12
1
14
5.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
5
7
7
1.5
4
12
3
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
22
7
16
13
1.5
13
16
9
20
2.5
3
26
2
27
3.5
1
28
1
28
4.5
1
28
1
28
5.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 29 22 2 5 83 - 25 68
2.
Шаньдун Тайшань
 28 21 2 5 68 - 24 65
3.
Чжэцзян Профессионал
 29 15 10 4 54 - 25 55
4.
Ченду Беттер Сити
 29 15 9 5 41 - 26 54
5.
Шанхай СИПГ
 29 16 4 9 45 - 25 52
6.
Хэнань Цзянье
 29 15 5 9 50 - 29 50
7.
Бэйцзин Гоань
 29 14 7 8 47 - 42 49
8.
Тянцзинь Тэда
 29 13 6 10 41 - 32 45
9.
Шанхай Шеньхуа
 29 12 9 8 34 - 30 45
10.
Мэйчжоу Хакка
 29 12 7 10 41 - 35 43
11.
Далянь Ифан
 29 11 9 9 45 - 41 42
12.
Чанчунь Ятай
 29 9 11 9 43 - 41 38
13.
Шицзячжуан
 29 8 10 11 38 - 46 34
14.
Шэньчжэнь
 28 9 3 16 29 - 54 30
15.
Ухань Цзалл
 29 7 4 18 30 - 60 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 29 3 7 19 20 - 51 16
17.
Гуанчжоу Фули
 29 3 3 23 20 - 58 12
18.
Хэбей Форчун
 29 1 0 28 15 - 100 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Ухань Три Таунс
 14 10 0 4 49 - 17 30
3.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
4.
Хэнань Цзянье
 15 9 1 5 30 - 16 28
5.
Чжэцзян Профессионал
 13 8 3 2 22 - 9 27
6.
Далянь Ифан
 16 7 5 4 26 - 20 26
7.
Шанхай Шеньхуа
 15 7 4 4 16 - 13 25
8.
Бэйцзин Гоань
 15 7 4 4 25 - 19 25
9.
Ченду Беттер Сити
 13 6 6 1 26 - 13 24
10.
Тянцзинь Тэда
 15 7 3 5 22 - 13 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 14 7 3 4 28 - 17 24
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 15 5 1 9 13 - 27 16
14.
Ухань Цзалл
 15 3 4 8 16 - 30 13
15.
Шицзячжуан
 13 1 7 5 8 - 16 10
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 13 2 4 7 13 - 20 10
17.
Гуанчжоу Фули
 14 2 1 11 10 - 30 7
18.
Хэбей Форчун
 14 1 0 13 9 - 53 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 15 12 2 1 34 - 8 38
2.
Ченду Беттер Сити
 16 9 3 4 15 - 13 30
3.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
4.
Шаньдун Тайшань
 14 9 1 4 30 - 17 28
5.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
6.
Бэйцзин Гоань
 14 7 3 4 22 - 23 24
7.
Шанхай СИПГ
 14 7 2 5 20 - 15 23
8.
Хэнань Цзянье
 14 6 4 4 20 - 13 22
9.
Тянцзинь Тэда
 14 6 3 5 19 - 19 21
10.
Шанхай Шеньхуа
 14 5 5 4 18 - 17 20
11.
Мэйчжоу Хакка
 15 5 4 6 13 - 18 19
12.
Чанчунь Ятай
 12 4 6 2 24 - 22 18
13.
Далянь Ифан
 13 4 4 5 19 - 21 16
14.
Шэньчжэнь
 13 4 2 7 16 - 27 14
15.
Ухань Цзалл
 14 4 0 10 14 - 30 12
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
17.
Гуанчжоу Фули
 15 1 2 12 10 - 28 5
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 24 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (12)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 16 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 103'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Ченду Беттер Сити вырывает победу
  • Свисток
    103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 103'
    Контроль мяча: Хэнань Цзянье: 49%, Ченду Беттер Сити: 51%.
  • 103'
    Матч возобновлен
  • 101'
    КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Каранга Фернандо оказался удален с поля
  • 101'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 101'
    Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 100'
    Команда Ченду Беттер Сити забила решающий гол в последние минуты игры!
  • Описание гола
    99'
    Г О О О О О Л - Сальданья из команды Ченду Беттер Сити легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!
  • Угловой
    99'
    Romulo из команды Ченду Беттер Сити подал угловой слева.
  • 98'
    Romulo пробил со штрафного прямо в стенку
  • Желтая карточка
    97'
    Межеевски Адриан получает желтую карточку за игру рукой
  • 97'
    Romulo пробил со штрафного прямо в стенку
  • Желтая карточка
    95'
    Shuai Yang получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    95'
    Безумный фол. Shuai Yang грубо играет против соперника. Пострадал Сальданья
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    • 95'
      Ченду Беттер Сити начинает контратаку
    • 95'
      Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Tao Liu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Tao Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Каранга Фернандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Пина Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 93'
      Сальданья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Желтая карточка
      93'
      Сальданья получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      93'
      Сальданья наказан за толчок Yixin Liu
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinjiang Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хэнань Цзянье 0:1 Ченду Беттер Сити онлайн

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