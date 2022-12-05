Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

42' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Андрияшевич Франко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Ulrich Ewolo оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Jin Cheng получил желтую карточку от судьи

18' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Haijian Wang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Jin Cheng пробует нанести удар издали, но Zhen Ma держит все под контролем

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре