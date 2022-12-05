Тур: 29. Стадион: Jinjiang Football Training Center. Главный судья: Jianxun Kou
0:2
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаJin Cheng
57' Желтая карточкаBaojie Zhu
62' Желтая карточкаZhen Ma
0:1
74' ГолМушекви Няша
75' Желтая карточкаUlrich Ewolo
86' Желтая карточкаYougang Xu
0:2
89' ПенальтиMatheus XIII
90'+6
Ход матча
22'
57'
57'
62'
73'
74'
0:1
75'
86'
89'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 5
-
8 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
1
Zhen
Ma
18
Denny
Wang
22
Yangyang
Jin
23
Jiajun
Bai
25
Синьли
Пэн
33
Haijian
Wang
29
Junchen
Zhou
36
Ruofan
Liu
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
17
Wei
Long
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
-
18 Denny WangЗащитник
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
29 Junchen ZhouПолузащитник
-
36 Ruofan LiuНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yougang XuЗащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
27 Jianrong ZhuНападающий
-
-
30 Longhai He
-
-
-
34 Zexiang Yang
-
39 Zhen Cong
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
17 Wei LongПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
33 Bo Zhao
-
-
12 Jinfeng Lai
-
-
16 Shengxin Bao
-
31 Bin Gu
-
-
10 Matheus XIII
-
-
26 Tianyu Gao
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Чжэцзян Профессионал
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jianrong Zhu
|7
|0.24
|Бассогог Кристиан
|5 (3)
|0.17
|Xu Yang I
|4
|0.14
|Ханчао Ю
|4
|0.14
|Цао Юньдин
|3
|0.1
|Ruofan Liu
|2
|0.07
|Haijian Wang
|2
|0.07
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.07
|Jinhao Bi
|1
|0.03
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.03
|У Си
|1 (1)
|0.03
|Н'Думбу Александр
|1
|0.03
|Denny Wang
|1
|0.03
|Jiajun Bai
|0
|0
|Baojie Zhu
|0
|0
|Lu Zhang I
|0
|0
|Jiabao Wen
|0
|0
|Junchen Zhou
|0
|0
|Shenglong Jiang
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|16 (1)
|0.55
|Андрияшевич Франко
|13 (1)
|0.45
|Ulrich Ewolo
|9
|0.31
|Matheus XIII
|4 (2)
|0.14
|Di Gao
|3
|0.1
|Лён Нок-Хан
|3
|0.1
|Ablikim Abdusalam
|2
|0.07
|Jin Cheng
|1
|0.03
|Цзяци Чжан
|1
|0.03
|Yu Dong
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Junsheng Yao
|0
|0
|Dongsheng Wang
|0
|0
|Wei Long
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
|Shengxin Bao
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|5
|0
|Haijian Wang
|5
|0
|Baojie Zhu
|4
|0
|Jianrong Zhu
|4
|0
|Xu Yang I
|4
|0
|Zhen Ma
|4
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|1
|Н'Думбу Александр
|3
|0
|Sheng Qin
|3
|0
|Yougang Xu
|3
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Ханчао Ю
|2
|0
|Jiajun Bai
|2
|0
|Yunqiu Li
|2
|0
|У Си
|2
|0
|Yangyang Jin
|2
|0
|Lu Zhang I
|2
|0
|Jiabao Wen
|2
|0
|Denny Wang
|2
|0
|Zexiang Yang
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Боланьос Миллер
|1
|0
|Shilin Sun
|1
|0
|Ruofan Liu
|1
|0
|Junchen Zhou
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|5
|2
|Yu Dong
|7
|0
|Xin Yue
|5
|1
|Лён Нок-Хан
|4
|1
|Bin Gu
|4
|1
|Jin Cheng
|5
|0
|Dongsheng Wang
|5
|0
|Zheng'ao Sun
|4
|0
|Ulrich Ewolo
|4
|0
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Поссиньоло Лукас
|3
|0
|Wei Long
|3
|0
|Matheus XIII
|3
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Ablikim Abdusalam
|2
|0
|Di Gao
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Haofan Liu
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Чжэцзян Профессионал
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
5
9
Шанхай Шеньхуа
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Чжэцзян Профессионал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
13
21
Шанхай Шеньхуа
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Чжэцзян Профессионал
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
13
9
Волевые поражения
18
30
Голы по времени матча
Забито
17
32
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
1
6%
4
13%
1-15
3
18%
4
13%
16-30
1
6%
3
9%
31-45
3
18%
7
22%
46-60
6
35%
7
22%
61-75
3
18%
7
22%
76-90
Пропущено
12
16
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
5
42%
5
31%
76-90
Забито
18
21
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
3
17%
3
14%
1-15
2
11%
6
29%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
4
22%
3
14%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
4
22%
3
14%
76-90
Пропущено
18
10
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
11%
2
20%
1-15
4
22%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
22%
3
30%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
4
22%
2
20%
76-90
Забито
35
53
14 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 19
6 Не забивали 5
4
11%
7
13%
1-15
5
14%
10
19%
16-30
5
14%
6
11%
31-45
7
20%
10
19%
46-60
7
20%
10
19%
61-75
7
20%
10
19%
76-90
Пропущено
30
26
9 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 18
4
13%
2
8%
1-15
4
13%
4
15%
16-30
1
3%
4
15%
31-45
6
20%
5
19%
46-60
6
20%
4
15%
61-75
9
30%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5
Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1
Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
Чжэцзян Профессионал
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
2:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
1 раз 3%
2
10 раз 34%
1
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шанхай Шеньхуа
Чжэцзян Профессионал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
103
411
94
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
142
68
88
113
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
245
1019
1712
128
722
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|24 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (12)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|16 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|8