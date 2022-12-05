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Китай: Суперлига
2022

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Jianxun Kou
Шанхай Шеньхуа
0:2
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
22' Желтая карточка
Jin Cheng
57' Желтая карточка
Baojie Zhu
62' Желтая карточка
Zhen Ma
0:1
74' Гол
Мушекви Няша
75' Желтая карточка
Ulrich Ewolo
86' Желтая карточка
Yougang Xu
0:2
89' Пенальти
Matheus XIII
90'+6

Ход матча

22'
 
Jin Cheng
57'
Цао Юньдин
Junchen Zhou
 
57'
Yougang Xu
Jiajun Bai
 
57'
Baojie Zhu
 
62'
Zhen Ma
 
65'
Jianrong Zhu
Xu Yang I
 
73'
Baojie Zhu
Ruofan Liu
 
73'
Sheng Qin
Haijian Wang
 
74'
0:1
Мушекви Няша
(Jin Cheng)
75'
 
Ulrich Ewolo
75'
 
Matheus XIII
Ulrich Ewolo
80'
 
Dongsheng Wang
Xin Yue
86'
Yougang Xu
 
89'
0:2
Matheus XIII
90'
 
Bin Gu
Jin Cheng
90'
 
Tianyu Gao
Ablikim Abdusalam

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

1
Zhen
Ma
18
Denny
Wang
4
Shenglong
Jiang
22
Yangyang
Jin
23
Jiajun
Bai
7
Н'Думбу
Александр
9
Xu
Yang
I
25
Синьли
Пэн
33
Haijian
Wang
29
Junchen
Zhou
36
Ruofan
Liu
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
17
Wei
Long
7
Ulrich
Ewolo
11
Андрияшевич
Франко
22
Jin
Cheng
18
Ablikim
Abdusalam
30
Мушекви
Няша
Шанхай Шеньхуа
4-1-4-1
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Чжэцзян Профессионал

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 7 0.24
Бассогог Кристиан 5 (3) 0.17
Xu Yang I 4 0.14
Ханчао Ю 4 0.14
Цао Юньдин 3 0.1
Ruofan Liu 2 0.07
Haijian Wang 2 0.07
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.07
Jinhao Bi 1 0.03
Синьли Пэн 1 (1) 0.03
У Си 1 (1) 0.03
Н'Думбу Александр 1 0.03
Denny Wang 1 0.03
Jiajun Bai 0 0
Baojie Zhu 0 0
Lu Zhang I 0 0
Jiabao Wen 0 0
Junchen Zhou 0 0
Shenglong Jiang 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 16 (1) 0.55
Андрияшевич Франко 13 (1) 0.45
Ulrich Ewolo 9 0.31
Matheus XIII 4 (2) 0.14
Di Gao 3 0.1
Лён Нок-Хан 3 0.1
Ablikim Abdusalam 2 0.07
Jin Cheng 1 0.03
Цзяци Чжан 1 0.03
Yu Dong 0 0
Bin Gu 0 0
Junsheng Yao 0 0
Dongsheng Wang 0 0
Wei Long 0 0
Xin Yue 0 0
Tianyu Gao 0 0
Shengxin Bao 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 5 0
Haijian Wang 5 0
Baojie Zhu 4 0
Jianrong Zhu 4 0
Xu Yang I 4 0
Zhen Ma 4 0
Aidi Fulang Xisi 2 1
Н'Думбу Александр 3 0
Sheng Qin 3 0
Yougang Xu 3 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Ханчао Ю 2 0
Jiajun Bai 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Yangyang Jin 2 0
Lu Zhang I 2 0
Jiabao Wen 2 0
Denny Wang 2 0
Zexiang Yang 0 1
Синьли Пэн 1 0
Боланьос Миллер 1 0
Shilin Sun 1 0
Ruofan Liu 1 0
Junchen Zhou 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 5 2
Yu Dong 7 0
Xin Yue 5 1
Лён Нок-Хан 4 1
Bin Gu 4 1
Jin Cheng 5 0
Dongsheng Wang 5 0
Zheng'ao Sun 4 0
Ulrich Ewolo 4 0
Андрияшевич Франко 3 0
Поссиньоло Лукас 3 0
Wei Long 3 0
Matheus XIII 3 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Ablikim Abdusalam 2 0
Di Gao 1 0
Junsheng Yao 1 0
Haofan Liu 1 0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Чжэцзян Профессионал
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

5
9
Шанхай Шеньхуа
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Чжэцзян Профессионал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

13
21
Шанхай Шеньхуа
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Чжэцзян Профессионал
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

13
9

Волевые поражения

18
30

Голы по времени матча

Забито

17
32
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
1
6%
4
13%
1-15
3
18%
4
13%
16-30
1
6%
3
9%
31-45
3
18%
7
22%
46-60
6
35%
7
22%
61-75
3
18%
7
22%
76-90

Пропущено

12
16
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
5
42%
5
31%
76-90

Забито

18
21
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
3
17%
3
14%
1-15
2
11%
6
29%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
4
22%
3
14%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
4
22%
3
14%
76-90

Пропущено

18
10
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
11%
2
20%
1-15
4
22%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
22%
3
30%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
4
22%
2
20%
76-90

Забито

35
53
14 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 19
6 Не забивали 5
4
11%
7
13%
1-15
5
14%
10
19%
16-30
5
14%
6
11%
31-45
7
20%
10
19%
46-60
7
20%
10
19%
61-75
7
20%
10
19%
76-90

Пропущено

30
26
9 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 18
4
13%
2
8%
1-15
4
13%
4
15%
16-30
1
3%
4
15%
31-45
6
20%
5
19%
46-60
6
20%
4
15%
61-75
9
30%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5
Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1
Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
Чжэцзян Профессионал

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
2:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
1 раз 3%
2
10 раз 34%
1
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шанхай Шеньхуа
Чжэцзян Профессионал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
3
4
11
1.5
9
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
14
2
6
8
1.5
8
8
1
13
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
24
5
10
19
1.5
17
12
1
28
2.5
7
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 29 22 2 5 83 - 25 68
2.
Шаньдун Тайшань
 28 21 2 5 68 - 24 65
3.
Чжэцзян Профессионал
 29 15 10 4 54 - 25 55
4.
Ченду Беттер Сити
 29 15 9 5 41 - 26 54
5.
Шанхай СИПГ
 29 16 4 9 45 - 25 52
6.
Хэнань Цзянье
 29 15 5 9 50 - 29 50
7.
Бэйцзин Гоань
 29 14 7 8 47 - 42 49
8.
Тянцзинь Тэда
 29 13 6 10 41 - 32 45
9.
Шанхай Шеньхуа
 29 12 9 8 34 - 30 45
10.
Мэйчжоу Хакка
 29 12 7 10 41 - 35 43
11.
Далянь Ифан
 29 11 9 9 45 - 41 42
12.
Чанчунь Ятай
 29 9 11 9 43 - 41 38
13.
Шицзячжуан
 29 8 10 11 38 - 46 34
14.
Шэньчжэнь
 28 9 3 16 29 - 54 30
15.
Ухань Цзалл
 29 7 4 18 30 - 60 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 29 3 7 19 20 - 51 16
17.
Гуанчжоу Фули
 29 3 3 23 20 - 58 12
18.
Хэбей Форчун
 29 1 0 28 15 - 100 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Ухань Три Таунс
 14 10 0 4 49 - 17 30
3.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
4.
Хэнань Цзянье
 15 9 1 5 30 - 16 28
5.
Чжэцзян Профессионал
 13 8 3 2 22 - 9 27
6.
Далянь Ифан
 16 7 5 4 26 - 20 26
7.
Шанхай Шеньхуа
 15 7 4 4 16 - 13 25
8.
Бэйцзин Гоань
 15 7 4 4 25 - 19 25
9.
Ченду Беттер Сити
 13 6 6 1 26 - 13 24
10.
Тянцзинь Тэда
 15 7 3 5 22 - 13 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 14 7 3 4 28 - 17 24
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 15 5 1 9 13 - 27 16
14.
Ухань Цзалл
 15 3 4 8 16 - 30 13
15.
Шицзячжуан
 13 1 7 5 8 - 16 10
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 13 2 4 7 13 - 20 10
17.
Гуанчжоу Фули
 14 2 1 11 10 - 30 7
18.
Хэбей Форчун
 14 1 0 13 9 - 53 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 15 12 2 1 34 - 8 38
2.
Ченду Беттер Сити
 16 9 3 4 15 - 13 30
3.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
4.
Шаньдун Тайшань
 14 9 1 4 30 - 17 28
5.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
6.
Бэйцзин Гоань
 14 7 3 4 22 - 23 24
7.
Шанхай СИПГ
 14 7 2 5 20 - 15 23
8.
Хэнань Цзянье
 14 6 4 4 20 - 13 22
9.
Тянцзинь Тэда
 14 6 3 5 19 - 19 21
10.
Шанхай Шеньхуа
 14 5 5 4 18 - 17 20
11.
Мэйчжоу Хакка
 15 5 4 6 13 - 18 19
12.
Чанчунь Ятай
 12 4 6 2 24 - 22 18
13.
Далянь Ифан
 13 4 4 5 19 - 21 16
14.
Шэньчжэнь
 13 4 2 7 16 - 27 14
15.
Ухань Цзалл
 14 4 0 10 14 - 30 12
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
17.
Гуанчжоу Фули
 15 1 2 12 10 - 28 5
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 24 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (12)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 16 (3)
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Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
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