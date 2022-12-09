Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ziyang Pi получил желтую карточку от судьи

47' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Хорошую попытку сделал Овусу-Секьере Деабеас . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

43' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

42' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

42' Канте Хосе из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Chongqiu Ye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Жуков Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Канте Хосе получает желтую карточку за неспортивное поведение

36' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

33' Jiali Hu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Hao Guo получил желтую карточку от судьи

32' Chongqiu Ye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Канте Хосе из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Г О О О О Л - Канте Хосе забивает с правой ноги!

28' Yun Yang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Jiali Hu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Жуков Георгий из команды Шицзячжуан наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

23' Xiangshuo Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Ziyang Pi создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Каевич Асмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Xiangshuo Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Виана Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Виана Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Zhe Jiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Матч возобновлен

6' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

5' Форбс Браун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

3' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Dong Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.