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Китай: Суперлига
2022

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Jianxin Du
Шицзячжуан
1:0
Конец матча
Ухань Цзалл
0'
1:0
28' Гол
Канте Хосе
33' Желтая карточка
Hao Guo
37' Желтая карточка
Канте Хосе
45' Желтая карточка
Ziyang Pi
78' Желтая карточка
Zhe Jiang
90'+5

Ход матча

28'
Канте Хосе
(Овусу-Секьере Деабеас)
1:0
33'
Hao Guo
 
37'
Канте Хосе
 
45'
 
Ziyang Pi
70'
Xiaotian Yang
Xiangshuo Zhang
 
70'
Sabit Abdusalam
Hao Guo
 
70'
Fuyu Ma
Овусу-Секьере Деабеас
 
78'
Zhe Jiang
 
86'
Xinyu Liu1
Oscar Taty Maritu
 
86'
 
Xuan Han
Jiali Hu
90'
Zhongliu Chen
Канте Хосе
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
23
Yiming
Yang
35
Peng
Wang
III
21
Zhe
Jiang
40
Жуков
Георгий
22
Hao
Guo
33
Xiangshuo
Zhang
10
Oscar
Taty
Maritu
45
Канте
Хосе
44
Овусу-Секьере
Деабеас
22
Zhenqiang
Zhang
2
Peng
Li
33
Chongqiu
Ye
5
Виана
Бруно
32
Chen
Yuhao
28
Dong
Xu
24
Jiali
Hu
18
Aoshuang
Nie
16
Каевич
Асмир
40
Ziyang
Pi
10
Форбс
Браун
Шицзячжуан
3-4-3
Ухань Цзалл
5-3-2

История личных встреч

Шицзячжуан
Ухань Цзалл

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:4
С
2:0
С
4:2
С
1:2
С
0:0
С
1:0
С
2:1
ПЛК
1:2
ПЛК
2:0
ПЛК
1:1
ПЛК
0:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.33

Среднее время на гол

75
67

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.36
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
76

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канте Хосе 14 0.47
Oscar Taty Maritu 6 (2) 0.2
Овусу-Секьере Деабеас 4 0.13
Shihao Piao 3 0.1
Yifeng Zang 3 0.1
Fuyu Ma 3 0.1
Xinyu Liu1 1 0.03
Zhe Jiang 1 0.03
Kaimu Zheng 1 0.03
Yiming Yang 1 0.03
Bughrahan Iskandar 1 0.03
Xiaotian Yang 0 0
Сунзу Стоппила 0 0
Chuangyi Lin 0 0
Yun Yang 0 0
Жуков Георгий 0 0
Haiqing Cao 0 0
Sabit Abdusalam 0 0
Hong Li 0 0
Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 10 (3) 0.33
Каевич Асмир 4 (1) 0.13
Виана Бруно 4 0.13
Dong Xu 3 0.1
Rentian Hu 2 0.07
Peng Li 2 0.07
Jinghang Hu 1 0.03
Huajun Zhang 1 0.03
Мин Тянь 1 0.03
Yun Liu 0 0
Chen Yuhao 0 0
Chongqiu Ye 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hao Guo 4 1
Канте Хосе 5 0
Hong Li 5 0
Zhongliu Chen 4 0
Chuangyi Lin 2 1
Puliang Shao 3 0
Zhe Jiang 3 0
Peng Wang III 3 0
Shihao Piao 3 0
Sabit Abdusalam 3 0
Yiming Yang 3 0
Oscar Taty Maritu 3 0
Сунзу Стоппила 2 0
Fuyu Ma 2 0
Yun Yang 1 0
Yifeng Zang 1 0
Xiaotian Yang 1 0
Haiqing Cao 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Овусу-Секьере Деабеас 1 0
Xiangshuo Zhang 1 0
Svetozar Sapuric 1 0
Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виана Бруно 6 0
Aoshuang Nie 6 0
Dong Xu 6 0
Peng Li 4 0
Jinghang Hu 4 0
Каевич Асмир 3 0
Xuan Han 3 0
Форбс Браун 2 0
Chongqiu Ye 2 0
Yun Liu 2 0
Мин Тянь 2 0
Rentian Hu 1 0
Jingbin Wang 1 0
Zhenqiang Zhang 1 0
Jiali Hu 1 0
Nihat Nihmat 1 0
Xuheng Huang 1 0
Jinyu Li 1 0
Ziyang Pi 1 0

Результаты матчей

Шицзячжуан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Ухань Цзалл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

6
4
Шицзячжуан
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Ухань Цзалл
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

16
22

Волевые поражения

29
11
Шицзячжуан
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
Ухань Цзалл
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
33% (10)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

16
23

Волевые поражения

35
15

Голы по времени матча

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
2
22%
3
23%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Пропущено

16
32
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
6%
3
9%
1-15
3
19%
3
9%
16-30
6
38%
8
25%
31-45
1
6%
4
13%
46-60
1
6%
5
16%
61-75
4
25%
9
28%
76-90

Забито

29
16
16 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
5
17%
3
19%
1-15
2
7%
4
25%
16-30
9
31%
3
19%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
1
3%
2
13%
61-75
7
24%
4
25%
76-90

Пропущено

31
30
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
5
16%
3
10%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
7
23%
4
13%
31-45
4
13%
8
27%
46-60
4
13%
7
23%
61-75
7
23%
4
13%
76-90

Забито

38
29
20 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 11
12 Не забивали 11
7
18%
6
21%
1-15
4
11%
7
24%
16-30
9
24%
3
10%
31-45
7
18%
1
3%
46-60
2
5%
5
17%
61-75
9
24%
7
24%
76-90

Пропущено

47
62
26 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 37
13 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 26
6
13%
6
10%
1-15
7
15%
7
11%
16-30
13
28%
12
19%
31-45
5
11%
12
19%
46-60
5
11%
12
19%
61-75
11
23%
13
21%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1
Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0
Ухань Цзалл
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0
Сучжоу Донву - Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1

Результаты матчей

Шицзячжуан
Ухань Цзалл

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%

Точный счет

2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
1:2
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 37%
1
9 раз 30%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
10 раз 33%
2
6 раз 20%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шицзячжуан
Ухань Цзалл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
4
1
13
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
6
9
7
1.5
2
13
6
10
2.5
1
14
3
13
3.5
1
14
1
15
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
20
10
10
20
1.5
7
23
6
24
2.5
1
29
3
27
3.5
1
29
1
29
4.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 30 22 3 5 84 - 26 69
2.
Шаньдун Тайшань
 29 21 3 5 69 - 25 66
3.
Чжэцзян Профессионал
 29 15 10 4 54 - 25 55
4.
Ченду Беттер Сити
 29 15 9 5 41 - 26 54
5.
Шанхай СИПГ
 29 16 4 9 45 - 25 52
6.
Хэнань Цзянье
 29 15 5 9 50 - 29 50
7.
Бэйцзин Гоань
 29 14 7 8 47 - 42 49
8.
Тянцзинь Тэда
 29 13 6 10 41 - 32 45
9.
Далянь Ифан
 30 12 9 9 47 - 42 45
10.
Шанхай Шеньхуа
 30 12 9 9 35 - 32 45
11.
Мэйчжоу Хакка
 29 12 7 10 41 - 35 43
12.
Чанчунь Ятай
 29 9 11 9 43 - 41 38
13.
Шицзячжуан
 30 9 10 11 39 - 46 37
14.
Шэньчжэнь
 28 9 3 16 29 - 54 30
15.
Ухань Цзалл
 30 7 4 19 30 - 61 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 29 3 7 19 20 - 51 16
17.
Гуанчжоу Фули
 29 3 3 23 20 - 58 12
18.
Хэбей Форчун
 29 1 0 28 15 - 100 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
3.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
4.
Хэнань Цзянье
 15 9 1 5 30 - 16 28
5.
Чжэцзян Профессионал
 13 8 3 2 22 - 9 27
6.
Далянь Ифан
 16 7 5 4 26 - 20 26
7.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
8.
Бэйцзин Гоань
 15 7 4 4 25 - 19 25
9.
Ченду Беттер Сити
 13 6 6 1 26 - 13 24
10.
Тянцзинь Тэда
 15 7 3 5 22 - 13 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 14 7 3 4 28 - 17 24
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 15 5 1 9 13 - 27 16
14.
Шицзячжуан
 14 2 7 5 9 - 16 13
15.
Ухань Цзалл
 15 3 4 8 16 - 30 13
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 13 2 4 7 13 - 20 10
17.
Гуанчжоу Фули
 14 2 1 11 10 - 30 7
18.
Хэбей Форчун
 14 1 0 13 9 - 53 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 15 12 2 1 34 - 8 38
2.
Ченду Беттер Сити
 16 9 3 4 15 - 13 30
3.
Шаньдун Тайшань
 15 9 2 4 31 - 18 29
4.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
5.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
6.
Бэйцзин Гоань
 14 7 3 4 22 - 23 24
7.
Шанхай СИПГ
 14 7 2 5 20 - 15 23
8.
Хэнань Цзянье
 14 6 4 4 20 - 13 22
9.
Тянцзинь Тэда
 14 6 3 5 19 - 19 21
10.
Шанхай Шеньхуа
 14 5 5 4 18 - 17 20
11.
Мэйчжоу Хакка
 15 5 4 6 13 - 18 19
12.
Далянь Ифан
 14 5 4 5 21 - 22 19
13.
Чанчунь Ятай
 12 4 6 2 24 - 22 18
14.
Шэньчжэнь
 13 4 2 7 16 - 27 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
17.
Гуанчжоу Фули
 15 1 2 12 10 - 28 5
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 25 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (5)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (12)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 16 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 8
Весь список
  • Фол, нарушение
    92'
    Yuhao Chen из команды Ухань Цзалл заходит слишком далеко, он валит Xinyu Liu.
  • Фол, нарушение
    91'
    Форбс Браун наказан за толчок Yun Yang
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет Ухань Цзалл
  • 90'
    Контроль мяча: Шицзячжуан: 52%, Ухань Цзалл: 48%.
  • Травма, повреждение
    90'
    Виана Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 90'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 90'
    Peng Wang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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