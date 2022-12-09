Тур: 30. Стадион: Wuyuan River Stadium. Главный судья: Jianxin Du
1:0
Конец матча
0'
1:0
28' ГолКанте Хосе
33' Желтая карточкаHao Guo
37' Желтая карточкаКанте Хосе
45' Желтая карточкаZiyang Pi
78' Желтая карточкаZhe Jiang
90'+5
Ход матча
28'
33'
37'
45'
78'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
23
Yiming
Yang
21
Zhe
Jiang
22
Hao
Guo
45
Канте
Хосе
2
Peng
Li
33
Chongqiu
Ye
32
Chen
Yuhao
28
Dong
Xu
24
Jiali
Hu
18
Aoshuang
Nie
16
Каевич
Асмир
40
Ziyang
Pi
10
Форбс
Браун
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
23 Yiming YangЗащитник
- Защитник
-
21 Zhe JiangПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Канте ХосеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
- Защитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
27 Fuyu Ma
-
25 Yue Zhang
-
18 Hong Li
-
20 Xinyu Liu1
-
-
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Peng LiЗащитник
-
33 Chongqiu YeЗащитник
- Защитник
-
32 Chen YuhaoЗащитник
-
28 Dong XuЗащитник
-
24 Jiali HuПолузащитник
-
18 Aoshuang NieПолузащитник
-
16 Каевич АсмирПолузащитник
-
40 Ziyang PiНападающий
-
10 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
-
6 Chao LiЗащитник
-
21 Jingbin WangНападающий
-
11 Rentian HuНападающий
-
35 Kangkang Ren
-
3 Xuan Han
-
36 Xuheng Huang
-
37 Junxian Liu
-
31 Xiaoyi Cao
-
39 Nihat Nihmat
-
42 Da Li
-
Главный тренер: Jinyu Li
История личных встреч
Шицзячжуан
Ухань Цзалл
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.33
Среднее время на гол
75
67
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.36
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
76
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канте Хосе
|14
|0.47
|Oscar Taty Maritu
|6 (2)
|0.2
|Овусу-Секьере Деабеас
|4
|0.13
|Shihao Piao
|3
|0.1
|Yifeng Zang
|3
|0.1
|Fuyu Ma
|3
|0.1
|Xinyu Liu1
|1
|0.03
|Zhe Jiang
|1
|0.03
|Kaimu Zheng
|1
|0.03
|Yiming Yang
|1
|0.03
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.03
|Xiaotian Yang
|0
|0
|Сунзу Стоппила
|0
|0
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Yun Yang
|0
|0
|Жуков Георгий
|0
|0
|Haiqing Cao
|0
|0
|Sabit Abdusalam
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|10 (3)
|0.33
|Каевич Асмир
|4 (1)
|0.13
|Виана Бруно
|4
|0.13
|Dong Xu
|3
|0.1
|Rentian Hu
|2
|0.07
|Peng Li
|2
|0.07
|Jinghang Hu
|1
|0.03
|Huajun Zhang
|1
|0.03
|Мин Тянь
|1
|0.03
|Yun Liu
|0
|0
|Chen Yuhao
|0
|0
|Chongqiu Ye
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hao Guo
|4
|1
|Канте Хосе
|5
|0
|Hong Li
|5
|0
|Zhongliu Chen
|4
|0
|Chuangyi Lin
|2
|1
|Puliang Shao
|3
|0
|Zhe Jiang
|3
|0
|Peng Wang III
|3
|0
|Shihao Piao
|3
|0
|Sabit Abdusalam
|3
|0
|Yiming Yang
|3
|0
|Oscar Taty Maritu
|3
|0
|Сунзу Стоппила
|2
|0
|Fuyu Ma
|2
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Yifeng Zang
|1
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Haiqing Cao
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Овусу-Секьере Деабеас
|1
|0
|Xiangshuo Zhang
|1
|0
|Svetozar Sapuric
|1
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виана Бруно
|6
|0
|Aoshuang Nie
|6
|0
|Dong Xu
|6
|0
|Peng Li
|4
|0
|Jinghang Hu
|4
|0
|Каевич Асмир
|3
|0
|Xuan Han
|3
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Chongqiu Ye
|2
|0
|Yun Liu
|2
|0
|Мин Тянь
|2
|0
|Rentian Hu
|1
|0
|Jingbin Wang
|1
|0
|Zhenqiang Zhang
|1
|0
|Jiali Hu
|1
|0
|Nihat Nihmat
|1
|0
|Xuheng Huang
|1
|0
|Jinyu Li
|1
|0
|Ziyang Pi
|1
|0
Результаты матчей
Шицзячжуан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Ухань Цзалл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
6
4
Шицзячжуан
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Ухань Цзалл
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
16
22
Волевые поражения
29
11
Шицзячжуан
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
Ухань Цзалл
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
33% (10)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
16
23
Волевые поражения
35
15
Голы по времени матча
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
2
22%
3
23%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Пропущено
16
32
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
6%
3
9%
1-15
3
19%
3
9%
16-30
6
38%
8
25%
31-45
1
6%
4
13%
46-60
1
6%
5
16%
61-75
4
25%
9
28%
76-90
Забито
29
16
16 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
5
17%
3
19%
1-15
2
7%
4
25%
16-30
9
31%
3
19%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
1
3%
2
13%
61-75
7
24%
4
25%
76-90
Пропущено
31
30
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
5
16%
3
10%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
7
23%
4
13%
31-45
4
13%
8
27%
46-60
4
13%
7
23%
61-75
7
23%
4
13%
76-90
Забито
38
29
20 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 11
12 Не забивали 11
7
18%
6
21%
1-15
4
11%
7
24%
16-30
9
24%
3
10%
31-45
7
18%
1
3%
46-60
2
5%
5
17%
61-75
9
24%
7
24%
76-90
Пропущено
47
62
26 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 37
13 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 26
6
13%
6
10%
1-15
7
15%
7
11%
16-30
13
28%
12
19%
31-45
5
11%
12
19%
46-60
5
11%
12
19%
61-75
11
23%
13
21%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1
Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0
Ухань Цзалл
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0
Сучжоу Донву - Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1
Результаты матчей
Шицзячжуан
Ухань Цзалл
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
Точный счет
2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
1:2
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 37%
1
9 раз 30%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
10 раз 33%
2
6 раз 20%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шицзячжуан
Ухань Цзалл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
114
113
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
96
97
213
610
114
313
114
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
2010
1020
723
624
129
327
129
129
129
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|25 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (5)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (12)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|16 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|8